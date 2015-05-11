Подписаться на обновления
16 августаСреда

usd цб 59.9266

eur цб 70.3718

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия  Рерихи 
  , Сегодня, 16:00

Одеяло колючее, подушка — вонючая
«Я не Пушкин. Приезджай!»


Пионерлагерь «Локса» Эстонского морского пароходства, 1990 год
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Немецкие каникулы


Творим историю сегодня




Когда мы начали собирать истории из нашего общего, хоть и крайне обширного географически, пионерско-лагерного прошлого, то хотели делать забавный материал. Казалось, что большинство историй на самом деле очень смешные. Даже если некоторые — из разряда «каждый день с двух до трех стоял (-а) у забора и ждал (-а) родителей» — мы сами и относим к категории «детская травма», рассказываем их все-таки со смехом. В крайнем случае с иронией.

Смешных историй предостаточно, как и трагикомических. Но обнаружилось, что в советских пионерских лагерях бывало не только весело или тоскливо, но и страшно.

В общем, забавно у нас не получилось, зато получилось честно: есть про страшное, а есть — про очень страшное, но и про доброе, милое или смешное — тоже.

Катя Болотовская

Пионерлагерь «Маяк» Академии педнаук, 1986-й или 1987 год

У меня вшей нашли в лагере. И хотя лагерь был распрекраснейший и дети в нем были самые лучшие, вши есть вши. Мне казалось, что все от меня шарахаются, пальцем показывают и стараются отсесть подальше. И вообще больше не любят, и на дискотеке никто не приглашал!!!

Я рыдала двое суток, а потом наш доктор позвонил моим родителям и велел им увезти меня на два дня в Москву. Вернулась я обратно, тайком прихватив из дома электронную игру «Ну, погоди!». Про вшей, разумеется, все тут же забыли: игрушка тогда была редкостью и поиграть в нее хотели все, включая вожатых.

А врача, который вызвал моих родителей, кстати, звали, Андрей Устинович Лекманов. Это папа филолога Олега Лекманова.

Лея Любомирская

Какое-то дитя писало домой: «Кормят хорошо, только Лея рассказывает страшные скаски нанычь, потом заснуть никак не возможно».

Сергей Кузнецов

После третьего класса меня отправили в пионерский лагерь, и мне там не понравилось. Долго я размышлял, как убедить родителей забрать меня домой, а потом вспомнил, что недавно начал учить с мамой французский язык. Я послал домой лаконичную открытку: «Приезджай. Забываю французский».

В ответ мне написали большое письмо, в котором рассказывали, что Пушкин жил в лицее много лет, вообще не видя своих родителей, — и ничего, вырос великим русским поэтом. Уже тогда я чувствовал, что мое призвание — это проза, поэтому ответил еще одним по-спартански кратким письмом:

«Я не Пушкин. Приезджай».

Надо сказать, что я писал эти открытки как настоящий писатель — в целях самовыражения, а не для достижения практического результата: честно говоря, я не верил, что мне удастся уговорить родителей.

Эти письма до сих пор хранятся у них в архиве как прекрасные образцы эпистолярного жанра.

Много лет я пересказывал эту историю разным друзьям, и она обрастала разными подробностями, но главный момент — Приезджай. Забываю французский — оставался без изменений.

Неделю назад один из моих молодых коллег разбирал семейный архив своей жены и нашел письмо, написанное тестем (ныне уже покойным) из пионерлагеря. Письмо было написано за много лет до моей поездки и даже за несколько лет до моего рождения. В отличие от моих открыток, это было большое письмо, но где-то в середине попалось «французский я совсем не забыл». Коллега позвонил мне посреди ночи и спросил:

— Что там за фетиш был в вашем поколении с французским?

А тем далеким летом все закончилось тем, что папа приехал — и забрал меня. Это было огромное чудо. И за него я всегда буду папе благодарен.

Маша

Пионерский лагерь под Купавной, 1985 год

Однажды родители, бабушка и тетя приехали на родительский день. Ну, захватили с собой себе какой-то еды, картошки нажарили (такая раньше, видимо, была традиция для пикников). Рассчитывали, что меня в столовой обедом накормят, как обычно. Не разводя лишних слюней от встречи с соскучившимися родственниками, я развернула их походную сумку и без всяких приборов сожрала все четыре порции жареной картошки и восемь сосисок.

А родители, на минуточку, выехали в семь утра и раньше вечера домой попасть не рассчитывали. Но я и представить не могла, что это не мне гостинец. Не мне, так страдающей от столовской еды. Я же еле выжила там. Единственное съедобное блюдо там был черный хлеб.

Алена Лысенко-Шварц

Пионерский лагерь под Клином, 1975 год

Лагерь не помню, мне лет 12. С нами в отряд поместили детдомовских, раскидали по домикам человек по пять. Никто не хотел ложиться с ними рядом — койки сдвоенные. Я одна захотела, так их было жалко. Девочки стрижены под ноль, к лету обросли на пару сантиметров. Пахло от них невыносимо совершенно, карболкой и нечистотами одновременно. Так, видимо, в тюрьме пахнет, решила я.

Они были всегда в готовности ударить в ответ, сгруппированы, держались вместе, никому не доверяли, на угощение смотрели как на провокацию, вслед за которой начнется настоящий уже бой.

Лида, которая была моей соседкой, не знала, отчего бывают месячные, считала, что умирает. Я объяснила ей, как могла: она не поверила, никакой гигиены не знала, ничем не пользовалась. Все время повторяла: «Я скоро сяду и там умру, скорей бы».

Мальчишки детдомовских боялись пуще пацанов из старших отрядов: лагерь у нас был вполне культурный, дети архитекторов и строителей.

На родительский день привезенные печенья-варенья хорошие люди делили между своей группкой из 2–6 человек, а плохие жрали под одеялом. Я — девочка из семьи директора школы, со мной некому было оставаться на лето после смерти бабушки, в лагерь ездила много лет, на все смены.

После смерти бабушки рухнул весь мой мир с пианино на даче, печкой-голландкой, кружевными воротничками и огромными книжками в старинных переплетах, нежностью и чудесными гостями. Лагеря и лето ненавидела полжизни, да и сейчас вспоминать тяжело и дико.

Тамара Зибунова

Пионерский лагерь от электротехнического завода им. Калинина, под Таллинном, 1968 год

Я работала воспитателем в отряде, где были дети 12 лет. У нас было два горниста, которые по очереди, через день, трубили подъем и отбой.

За пятнадцать минут до общего подъема я пришла разбудить горниста — того, чья очередь была в этот день; разбудила и вышла из палаты. Однако второй мальчишка оказался проворнее, отнял у дежурного горн и не отдавал. Сунул его в рот и зачем-то обхватил зубами. Возмущенный напарник попытался отнять горн, что ему вполне удалось. Вместе с горном изо рта вылетело и несколько (!!!) передних (и уже коренных) зубов обидчика. Дальше был родительский день и грандиозный скандал, который усугублялся тем, что начальник лагеря был в звании майора, а папа незадачливого хулигана — капитан II ранга.

Анника Яцкина

Я ездила пять лет подряд в один и тот же лагерь от папиной работы, мы все знали друг друга и каждый год оказывались в одном отряде. Все было здорово, пока одна подружка не поругалась со мной и не сказала всем, что я ворую из тумбочек вещи. Вещи реально пропадали, но я понятия не имела, куда они деваются. Самым ужасным было то, что однажды все эти шмотки оказались у меня под подушкой.

Мне объявили бойкот. Я неделю жила одна в другой палате, ко мне из солидарности только одна девочка поселилась. А потом оказалось, что та самая моя подружка и крала все вещи, а потом мне подложила. У меня был шок. Но я горда была, что не сдалась, перетерпела бойкот, не уехала и доказала свою правоту и отстояла честное имя.

А еще мы один раз с подругой соврали, что у нас летом день рождения, чтобы нас в лагере поздравили, дали торта и подарочки. Почему никто не посмотрел в наши свидетельства о рождении — до сих пор удивляюсь.

Катя

Про лагерные истории можно, наверное, полноценную книгу написать. Только недавно, перед отъездом детей в Германию, рассказывала им про то, что такое был туалет и умывальник в советском лагере. Простой деревянный сарай с шестью дырками в деревянном полу в ряд. Мальчики направо, девочки налево, посередине — стенка с дырками для подглядываний. И расположен в дальнем темном углу лагеря, вдалеке от корпусов, у самого забора. А рядом старый фонарь, такой ииии-иииии, скрип-скрип на ветру. И вот отбой, одиннадцать вечера, хихи-хаха, страшные истории, а потом обязательно кто-то понимает, что хочется в туалет. И начинает всех умолять сходить в туалет вместе, потому что это реально страшно — ночью пойти практически в лес, у самого забора, и фонарь этот ииии-ииии, никто же и не найдет потом! А сколько историй! Про девочку, которая пошла одна в туалет, а утром ее нашли плавающей в какашках, а на сетчатке глаз отпечаталось страшное чудовище. Про маньяков, которые прячутся в туалете после одиннадцати. Про извращенцев, которые фотографируют девочек через отверстие для откачивания. Отдельным нестираемым воспоминанием, конечно, идет хлорка, которой края дырок засыпали. Вот как человек, который не был в советском лагере, понимает выражение «на халяву и хлорка творогом идет»?Если он не видел, как хлорка творогом идет и пузырится в этом чертовом туалете.

А умывальники для группового умывания? Это такой длинный жестяной желоб с пятнадцатью краниками над ним и одним забитым сливным отверстием в углу. Вода, естественно, только холодная. Бывает, на улице прямо установлен, а бывает — в павильоне с названием типа «Росинка» или «Мойдодыр». Тоже для меня что-то такое... уже излишне аскетичное.

Андрей Смирягин

Лет с трех я уже ходил в одиночку гулять на детскую площадку прямо под окнами нашего дома. Пальтишко в клеточку, трикотажная шапочка с полосками и приколотой красной звездой с серпом и молотом. Там я познакомился с узкоглазым смуглым мальчиком старше меня года на два. Звали его Алик. Я тогда не знал, что существуют разные национальности. Я до сих пор теряюсь в догадках, из какой среднеазиатской республики приехала его семья. Нас тогда это мало волновало.

В те времена родители еще не боялись отпускать детей одних во двор. Только мать каждый раз предупреждала, чтобы я «никуда не лез». И я честно обещал. Впрочем, она до сих пор просит меня об этом, выхожу ли я из дома вынести мусор или собираюсь в поездку на другой континент, и я до сих пор клятвенно обещаю ей «никуда не лезть».

Алик жил на первом этаже нашего длинного, как стена, кирпичного дома, но в другом подъезде. Его мама работала дворничихой. Он как бы взял шефство надо мной и был старшим товарищем во всех наших бесхитростных играх.

Потом семья Алика куда-то переехала, в той служебной квартире поселилась другая дворничиха, но уже русская. Я пошел в школу и понемногу забыл о своем самом первом товарище.

Однако много лет спустя еще одна встреча с ним все же состоялась — в спортивном лагере в республике Марий Эл, куда я попал на летних каникулах между четвертым и пятым классом. Я занимался лыжным двоеборьем (это прыжки с трамплина и лыжный кросс, а не драка двумя лыжами), и летом мы выезжали на полтора месяца на природу в самые экзотические места Советского Союза, чтобы продолжить тренировки.

Я мало встречал с тех пор мест, равных по красоте марийским холмистым хвойным лесам с их чистейшими и очень глубокими карстовыми озерами. Если бы не комары размером с маленькую птичку, то именно туда я бы поместил Рай на Земле.

Спортивный лагерь по своей сути сильно отличается от пионерского лагеря. Если в пионерском лагере дети по отрядам распределяются по возрасту, то здесь — по спортивной дисциплине. Отряд саночников, отряд боксеров, отряд фигуристов, наш, двоеборцев, и еще несколько уже не помню каких спортивных видов. У каждого отряда — своя программа и интенсивность тренировок, ну а все остальное общее, включая линейку, столовку, кино и танцы. Как результат в каждом отряде наблюдался разновозрастный состав, и при этом у кого-то, например у фигуристов, почти одни (но какие!) девочки, а у боксеров и у нас, двоеборцев, одни мальчики.

Наш тренер Сергей Василич не особо заморачивался с воспитательной методой и, так как комнаты в одноэтажных домиках были на четверых, поступил просто. Он разбил младших (к которым относился и я) по тройкам и поселил с ними одного старшего мальчика, чтобы малышня не утраивала по ночам бузу.

Нам с друзьями в комнату достался старшеклассник по фамилии Иванчиков. Ну, нам-то что. День был насыщен плотно: зарядка с хорошенькой разминкой и пробежкой по холмам, после завтрака — первая тренировка с кроссом вокруг озера, километров на десять, и вечерняя тренировка после мертвого часа и полдника — со штангой, ускорениями в горку и отработкой техники приземления. А надо же еще на танцы после ужина сходить или в кино, так что в конце дня хорошо, если мы могли доползти до подушки, а не то что бузить после отбоя, как нередко бывало в обычном пионерлагере.

Вот как раз по вечерам и начали происходить странные вещи. Смотрящий над нами Иванчиков неожиданно ввел правило — брать к себе в кровать одного из подопечных под предлогом, что ему, мол, надо нагреть кровать, а то он не любит ложиться в холодную.

Естественно, как обычные советские дети, мы о некоторых особенностях взаимоотношения полов были ни сном ни духом. Например, мы знали слово «пидарас» как один из компонентов цветистых матерных выражений, но совершенно не представляли, какое цветистое явление за ним стоит.

Это свое странное поведение Иванчиков шутливо оформлял как невинную игру в письки. До того как очередь дошла до меня, в его кровати перебывали все мои товарищи. Чем они там, нервно хихикая, занимались, я не знаю, очень хочется верить — дергали друг друга за причинное место, и только. Но вот со мной у нашего надсмотрщика случился форменный облом. Я наотрез отказался греть ему постель. Иванчиков не стал бить меня или настаивать, он взял к себе проверенного и податливого мальчика, но с этого дня у меня начались неприятности.

Этот паразит придирался ко мне по поводу и без, то и дело я получал от него подзатыльники, тычки за малейший проступок. Кроме того, он стал науськивать против меня других мальчиков, и однажды — с моей тогдашней горячностью — это закончилось крупной дракой, когда на меня напало сразу несколько ребят.

Пожаловаться я не мог. Во-первых, это было не в наших правилах, не любили мы стукачей и ябед, а во-вторых, вроде и не на что было жаловаться. Иванчиков всегда мог сказать, что просто строг с нами, ведь он меня серьезно не бил и синяков не оставлял.

В итоге я впал в полное отчаяние. Но однажды, когда наш отряд шел в столовую, я вдруг увидел в группе крепких ребят, тоже направлявшихся на ужин, знакомые смуглые скулы и разрез глаз. У меня всегда была отличная память на лица и ужасная на имена, но имя Алика я, конечно, сразу вспомнил. После ужина, терзаемый сомнениями, я дождался его на выходе из столовой. Все-таки столько времени прошло, а вдруг я ошибся или он просто не помнит ту дошкольную козявку, с которой играл во дворе.

— Алик! — окликнул я.

Он сразу меня узнал, улыбнулся и крепко пожал мне руку. Мы разговорились, и я тут же, едва сдерживая слезы, поведал ему о своем отчаянном положении. Алик нахмурился и сказал:

— Покажи мне его.

На мою удачу, мой мучитель как раз выходил из столовой. Алик подошел к нему и отозвал в сторонку. Иванчиков глянул на меня, все понял и усмехнулся — мол, нажаловался гаденыш. И, выкатив грудь колесом, пошел за Аликом в кустарник неподалеку.

Они были примерно одного возраста, но Алик был гораздо щуплее и ниже чуть ли не на голову. Я подумал, как бы Алику не досталось из-за меня. Зря я подставил друга детства. Да и Иванчиков теперь мне этого точно не простит.

Минуту спустя Иванчиков выкатился из кустов весь в пыли и, прикрыв ладонью глаз, стремглав побежал в сторону домиков нашего отряда. Следом не спеша вышел Алик. Он даже не запыхался.

— Я поговорил с ним, — сказал он. — Больше он приставать к тебе не будет.

— Ну, а если что, меня не трудно найти, — добавил он.

— А где? — поинтересовался я на всякий случай.

— Знаешь, где тренируются боксеры? Попроси ребят позвать Алика. Мы тогда все вместе придем.

Елка

Пионерлагерь «Поречье» АН СССР, 1989 (1990?) год

Нам было по 15 лет, и все мы наконец-то доросли до первого отряда, в который мечтал попасть каждый пионер лагеря «Поречье». Известно было, что если достанется вожатый Коля — будет очень интересно, весело и классно, а если вожатый Боря — просто весело и классно. Боря с Колей назначались вожатыми первого или второго отряда по очереди. Жили они, правда, в одной комнате, где, по слухам, кровати стояли на ежевечерне пополнявшихся батареях пустых бутылок, а над умывальником висела табличка: «Рука руку моет». Нам повезло: достался Коля, а Борю назначили вожатым во второй отряд. Смена с Колей была мечтой любого подростка и кошмаром любого родителя.

В первый же день Коля раздал нам новые имена — литературных героев, персонажей анекдотов и фильмов (но, конечно, можно было взять какое-нибудь еще или оставить свое) и назначил каждому его персональный день («день рождения»). В «день рождения» человек награждался правом попросить кого угодно в отряде поменяться полдником, заказать вечернюю песню и выслушать много приятных слов в свой адрес за вечерним костром. Перевернутую галошницу он превратил в почту — у каждого была своя ячейка, и мы по несколько раз в день бегали проверять, нет ли там записочки от кого-нибудь. Чаще всего записочки были такого содержания: «Дорогая Алиса! (Так меня звали в эту смену.) Напиши мне что-нибудь! Целую, Мальвина/Кот Бегемот/Вовочка/Кот Матроскин». Почему-то идея со сменой имен не прижилась: кажется, она просуществовала только одну смену.

Стены туалетов и окна в общей комнате-«аквариуме» были обклеены ватманом, и везде лежали фломастеры — рисовать и писать что в голову придёт. Нижнюю полку стенного шкафа для чемоданов предусмотрительный Коля превратил в «место для свиданий» — там заботливо были приготовлены подушки и плед.

По вечерам Коля рассказывал нам страшные истории (мы с подружкой Лилькой подыхали от хохота, глядя на испуганные лица пионеров помладше, внимающих Колиной чепухе: «И тут он услышал клацанье когтей по деревянному настилу — это приближался дикий кабан!»). Слова Коли не подвергались сомнению, авторитет его был непоколебим.

Каждый день Коля придумывал нам очередное командное задание. Пару раз за смену он устраивал «групповую терапию» — мы садились кругом и задушевно беседовали, или отвечали на один и тот же вопрос, передавая по кругу свечку (у кого в руках, тот и говорит), или пускали по кругу листочки с вопросом «Что ты думаешь обо мне?». Мы устраивали караоке (тогда это называлось «петь под фонограмму»). Один из таких концертов был, помнится, на следующий день после гибели Цоя. Мы где-то раздобыли его портрет и по очереди держали перед ним горящую спичку. Всё было очень проникновенно, именно так, как нам, пятнадцатилетним, было надо. Я была конферансье. Коля потом положил мне в «почтовый ящик» записку: «Алиса, спасибо за конферанс! Удивительно, как ты умеешь в наш хаос и бред вносить всегда какую-то трезвую ноту и крупицу смысла». Мы всей палатой дружно смеялись над словом «трезвую», были у нас на то основания. Еще в этой записке было написано: «Алиса, мне нужно погадать тебе». Он «гадал» каждому из нас. Я помню, что он мне сказал. Сбылась примерно половина. Главная половина.

Он сплачивал нас за смену так, как не могла за десять лет сплотить школа. У каждого из нас — сотня историй про Колю и первый отряд.

Коля умер несколько лет назад. Почти все мы выросли, некоторые даже превратились в тетенек и дяденек. Мы живем на разных континентах, но общаемся до сих пор. Да чего уж там, несколько моих ближайших друзей — пореченские соотрядники.

<Елена Парина

«В семье ходила цитата из письма "одеяло колючее, подушка вонючая", кажется, это бабушка в 1930-х писала домой».

Источник: family.booknik.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



«Наши женщины потеряли сок: стали, как польские яблоки — привлекательные и искусственные»

В сублимированной современной жизни очень не хватает огонька

Женщины потеряли сок. Стали, как польские яблоки — привлекательные и совсем искусственные. Смотрю фото в инстаграме, везде одно и то же — брови, ресницы, скулы… Мужчины, понимая, что их дурят и что там внутри одна химия, насторожились и скукожились. Больше так широко и с душой «Здравствуй!» не говорят, из них выпадает что-то наподобие «Зьсьте».

16.08.2017 03:43, Татьяна Сулимова

Старые девы и бобыли
Маменькин сынок

8 видов самообмана

Пора быть честным с самим собой

Часто в наших неудачах мы виним кого-то другого: членов семьи, друзей, наконец, начальника или работу. Мы или мнемся с окончательными решениями, или примиряемся с тем, что есть, не желая идти дальше и совершенствоваться. Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то пошло не так, то нужно ее менять. А для этого нужно признаться в собственных ошибках.

15.08.2017 16:00

Начало пути
Для тех, кто в яме

Сборы в школу

Хит-парад бессмысленных покупок

Когда моя старшая дочь собиралась идти в первый класс, я ждала этого момента активнее, чем ребенок. Больший ажиотаж возможен лишь перед рождением первенца, когда будущая мама шатается в «ванильном» настроении по детским супермаркетам, планируя в ближайшее время скупить в нем хотя бы четверть.

15.08.2017 13:00, Елена Фетисова

Школа разрушенной личности
ЕГЭ в России — больше, чем ЕГЭ

Уходя, забери все свои лайки

Блокируй так, чтобы потом не было мучительно стыдно

У вас было 764 фото на Facebook, вы сделали 290 совместных чекинов, треть ваших друзей в соцсетях – общие, а подписка на Netflix – одна на двоих. Но наступил день, когда вы сменили семейное положение, послушали положенное количество грустных песен. Все напоминания об ушедших отношениях стерты, подарки убраны в дальний ящик шкафа, и уже нечего делить. Тогда наступает период «А че там у бывшего?».

15.08.2017 03:23, Ксения Резниченко, thedevochki.com

Говорят, но не слушают
Маменькин сынок

«Не сфотографировал — значит, не было»

Как фотографии влияют на наши воспоминания

Ежегодно люди делают более триллиона фотографий. Для многих «не сфотографировал — значит, не было» — это не шутка, а жизненный принцип. Действительно ли снимки делают наши воспоминания о моменте ярче, или, наоборот, так мы быстрее забываем обо всем? Портал Science Of Us собрал несколько исследований на тему того, как фотографии влияют на нашу память. «Теории и практики» пересказали главное.

14.08.2017 16:00, Ksenia Donskaya

Память человечества
«Тренируй память!»

Советы путешественникам

Как правильно давать чаевые за рубежом

В мире 195 государств и практически столько же различных культур чаевых. Сколько оставлять на чай? Дают ли вообще в этой стране чаевые? Нужно ли платить и этому неуклюжему официанту, который пролил на Вас пиво? Узнайте, как лучше всего поблагодарить официанта в самых популярных среди туристов странах.

14.08.2017 13:00, Яни Парккари (Jani Parkkari)

Самостоятельные путешествия: тренд с большим будущим
Дешевых путешествий не бывает

Радость страдания

Не перевелись еще женщины-жертвы, женщины страдалицы, которым чем хуже, тем лучше

«Если он ударит — я поцелую его руку!» — восклицает героиня Агаты Кристи. Тогда модно было, чтобы женщина влюблялась в байронического персонажа, который «разрушает все, что любит». А она, конечно, способна понять его души прекрасные мучения и быть с ним доброй, и все терпеть, ведь «любовь не делает счастливым». Модно было увлечься мужчиной-мучителем, и чтобы он сломал тебе жизнь, и чтобы вытирал об тебя ноги, а ты будешь радоваться тем редким мгновениям, когда он кормит тебя сахаром с руки и называет «милой Анечкой», даже если это и не твое имя.

14.08.2017 03:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Сложное решение
«Я всё сделаю сама»

Хедда Болгар: «Очень многие вещи я открыла для себя после 65!»

Вечная молодость живет внутри

Хедда Болгар — настоящая умница. Эта жизнерадостная дама — известный психотерапевт.Она дожила до 103 лет и до последнего дня принимала пациентов, которые ее обожали. И не зря.

13.08.2017 03:00

Бертран Рассел: «Как нужно стареть»
Ешьте меньше

Маменькин сынок

Инструкция к применению

Маменькин сынок? Сразу воображение рисует 30-с-гаком-летнего мужчину, в брюках, натянутых чуть ли не до подмышек, и под ручку со старушкой мамой. Мама дает без умолку ему ценные указания, типа «смотри не наступи в лужу», а он послушно кивает и тщательно мелкими шажками обходит водное препятствие.

12.08.2017 16:20, gutta-honey.livejournal.com

Странные отношения
Старые девы и бобыли

Говорят, но не слушают

Общество, которое укореняет культуру изнасилования

Выражение «культура изнасилования» может показаться странным, даже покоробить, ведь в насилии никакой культуры нет и быть не может. И в то же время есть — как противоречивые нормы, навязываемые обществом женщинам, заставляющие ходить по «тонкому льду», когда тебя в любой момент могут обвинить в случившемся. Об этом говорит Али Оуэнс, редактор, защитница прав женщин, пережившая опыт домашнего насилия.

11.08.2017 17:45, womo.ua

Культура не-изнасилования
Культура изнасилования





 

Самое читаемое


Новости
"Яндекс": по утрам москвичи в метро чаще всего ищут в интернете молитвы
Москвичи, путешествующие на метро, в утренний час пик запрашивают в поисковике тексты молитв и сонники, сообщает "Яндекс".
Жителя Сочи оштрафовали за репост карикатур на Иисуса Христа во "ВКонтакте"
Мировой суд в Сочи оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Виктора Ночевнова за публикацию карикатур с изображением Иисуса Христа в соцсети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Попков.
Социальные сети получают информацию даже о тех, кто ими не пользуется
Конфиденциальность нельзя обеспечить только собственными усилиями, поскольку социальные сети позволяют получить много информации о человеке, анализируя сообщения его окружения, выяснили швейцарские ученые.
Москвичей ожидает неделя идеального лета
Небольшие дожди пройдут в столице только в пятницу.
Названы самые благополучные для пенсионеров страны
Специалисты Колумбийского университета (США) составили глобальный индекс старения — своего рода барометр, по которому можно оценить, как страны адаптируются к резкому увеличению продолжительности жизни и доли пожилых людей в структуре населения. Индекс учитывает пять социально-экономических показателей, отражающих статус и благосостояние пожилых людей в той или иной стране.

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 