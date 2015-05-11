Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 3 апреля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ocharovatelnaya_la_lollo_41756"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41756_c4df2f6f67b3a9c697b50f83ee863bf.jpg" width=206 alt="Очаровательная «Ла Лолло»" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Очаровательная «Ла Лолло»</span></p><p>Как-то она сказала: «Я изучала живопись и скульптуру, а актрисой стала по ошибке» Тем не менее, она вошла в историю мирового кинематографа и стала легендой итальянского кино. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ocharovatelnaya_la_lollo_41756">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как-то она сказала: «Я изучала живопись и скульптуру, а актрисой стала по ошибке» Тем не менее, она вошла в историю мирового кинематографа и стала легендой итальянского кино.

Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida) — одна из самых знаменитых итальянских актрис, олицетворение Золотого века итальянского кино. Женщины подражали ей, мужчины сходили с ума. Она снялась в более чем 100 фильмах, пробовала себя в качестве сценариста и режиссера, журналиста, фотографа и скульптора.

Начало карьеры

Будущая знаменитость появилась на свет в 1927 году, в жаркий июльский день в городке Субьяко, в центральной Италии в бедной многодетной семье. Родители Луиджины (именно так звали девочку), были из рабочей среды. Отец делал мебель, а мать её продавала.

Опасно, бандиты! (1951)





Когда Джине исполнилось 18 лет, семья перебралась в Рим. Тут девушка начала зарабатывать, рисуя на улице шаржи на прохожих. Об актёрской карьере она даже не думала, хотя её сёстры подрабатывали на киностудии статистками. Ей нравилась скульптура и у неё был хороший голос. В своих мечтах она видела себя то блистающей на знаменитой сцене римского оперного театра, то великим скульптором.

Но поскольку из всех сестер она была самой красивой, мать уговорила её тоже попробовать свои силы в кино. Первая роль в кинокартине «Черный орел» была неприметной и успеха ей не принесла. Затем последовали еще несколько фильмов с такими же эпизодическими ролями.

Ситуацию изменил 1947 год. Она знала, что её красота волнует мужчин, и решила попытать счастья на конкурсе «Мисс Италия» — призовое место могло дать толчок её карьере. Расчёт оказался верным: Джине присудили третье место, и она привлекла внимание итальянских кинопродюсеров и Говарда Хьюза — самого влиятельного человека Америки. Он пригласил юную красавицу в Голливуд, но Джин не спешила – на родине режиссёры тоже заметили её красоту и после конкурса пошли более серьезные роли.

По-настоящему переломным стал 1951 год, когда французский режиссер Кристиан-Жак пригласил Джину на главную роль в фильме «Фанфан-Тюльпан». Её партнером на съемочной площадке стал знаменитый французский актер Жерар Филип. Картина имела оглушительный успех, завоевав награды Берлинского и Каннского фестивалей, а Лоллобриджида в миг превратилась в мировую звезду.

В 1956 году Лоллобриджида продемонстрировала разные грани своего таланта, не только блестяще сыграв в фильме «Самая красивая женщина в мире», но и самостоятельно исполнив арию из оперы Дж. Пуччини «Тоска». За эту работу актриса получила самую престижную итальянскую премию «Давид ди Донателло».

В 1956 году Джина исполнила роль Эсмеральды в экранизации романа Гюго «Собор Парижской Богоматери». Сами французы назвали образ Эсмеральды в её исполнении лучшим из всех экранных воплощений. Во Франции Джина пользовалась невероятным успехом.

Самая красивая женщина мира (1956)





Когда Джина узнала, что по-французски «лолло» значит «большой бюст», она увидела в этом знак, и с тех пор за ней закрепилось прозвище «Ла Лолло».

Среди многих премий Джины есть и «Золотой глобус» за фильм «Приходи в сентябре», где вместе с ней в главной роли снялся Рок Хадсон.

Война бюстов

В Италии у Джины была серьезная конкурентка — актриса Софи Лорен. Их соперничество превратилось в настоящую борьбу за звание лучшей актрисы и самой красивой женщины Апеннин. В СМИ она получила название «Война бюстов». Публика так и не смогла определиться с выбором — обе пышногрудые и безумно красивые девушки пользовались ошеломительным успехом. Джина даже предлагала сопернице обнажиться перед публикой, чтобы люди сами определили у кого лучше грудь, в ответ на намёки Софи, что над грудью Джины поработал хирург. Но страсти постепенно утихли, и спор так и не был разрешен.

После кино

Пик актёрской карьеры Джины пришёлся на 50-е годы. С начала 60-х она стала сниматься реже, а потом и вовсе решила посвятить себя давнему увлечению — заняться скульптурой и фотожурналистикой.

«Прекрасный ноябрь» (1969)





Джина сделала снимки таких знаменитостей, как Сальвадор Дали, Пол Ньюмен, Фидель Кастро. У кубинского лидера она взяла обширное интервью и сняла документальный фильм о Кубе. Её скульптуры неоднократно выставлялись в лучших музеях мира, а фотографии пользовались большим успехом.

В конце 60-х распался брак Джины. В 22 года актриса вышла замуж за Милко Скофича — врача из Югославии. Тут она тоже следовала совету матери: «Лучше выйти замуж за адвоката или врача — тогда не придется ломать голову, где взять деньги». В их браке родился любимый и единственный сын Милко-младший. Брак актрисы продлился почти 20 лет, но в итоге союз распался.





У актрисы было огромное количество поклонников, и многим из них она отвечала взаимностью. В разное время у неё были романы Юлом Бриннером, Джошем Клауфманом и даже Фрэнком Синатрой, но замуж повторно Джина так и не вышла.

Поклонником её красоты был и Юрий Гагарин и, как признавалась сама актриса, их симпатия была взаимной.

В 2013 году СМИ взорвалось от новости, что Джина Лоллобриджида вышла замуж за своего нового спутника — испанского бизнесмена Хавьера Ригау. Эту новость актриса опровергла. Более того, Джина подала в суд на Ригау, обвиняя его в брачной афере. Ригау, естественно, все опровергал. Что же случилось между рассорившимися молодоженами, осталось тайной до сих пор.

Портрет сына Джины Лоллобриджиды (актриса великолепно рисует)





В 2016 году Джине Лоллобриджиде исполнилось 89 лет. Она до сих пор бывает на светских тусовках и вызывает восхищение, надеется прожить долгую интересную жизнь, как её тетя — старейшая женщина Италии, ушедшая в мир иной в 113 лет. Живёт Джина на своей собственной шикарной вилле в Риме с огромным садом, который украшает одна из самых больших частных коллекций птиц.

Интересные факты о Джине Лоллобриджиде

Джина Лоллобриджида застраховала свою грудь на миллион долларов. По договору страхования каждый год специальный человек должен был измерять расстояние от молочных желез до пупка. Если этот промежуток будет меньше определенной цифры, то Джина получит свою страховку. Этот момент наступил, когда актриса отметила своё 70-тилетие. Именно на эти деньги она и спроектировала великолепный сад с птицами рядом с виллой.

Портрет сына Джины Лоллобриджиды (актриса великолепно рисует)





При росте в 165 см Джина Лоллобриджида на пике своей популярности весила всего 50 кг. А её талию можно было назвать воистину осиной. При шикарном пышном бюсте и широких бедрах талия составляла 59 см!

Несколько замечательных высказываний Джины Лоллобриджиды

***

Отыскав в магазине туфли как раз по ноге, бери их немедленно; отыскав джемпер как раз по фигуре, немедленно бери джемпер на номер меньше.

***

Я изучала живопись и скульптуру, а актрисой стала по ошибке.

***

Среди множества знаменитых мужчин, которые меня любили, ни один — я подчеркиваю: ни один не предложил мне выйти за него замуж. Потому что в женщинах мужчины ценят не красоту, а покорность и смирение. Этого я им не могла предложить.

***

Я побаиваюсь журналистов. По-моему, они отдают интервью в печать еще до встречи со мной.

***

Женщина на семь лет моложе, чем утверждают её подруги, и на пять лет старше, чем дают ей мужчины.

Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц — наверное, в этом и есть секрет вечной молодости.

***

Женщины легче признаются в своих ошибках, поэтому кажется, что они ошибаются чаще мужчин.

***

Мой жизненный опыт говорит: богатые мужчины — скупердяи.

***

Любовь — самая лучшая косметика.

***

В кино вместо бюста нужно показывать сердце.

Источник: izbrannoe.com





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