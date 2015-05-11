Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 17 января 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/obshchestvo_zhdet_eksperty_gotovyatsya_41373"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41373_11.jpg" width=206 alt="Общество ждёт, эксперты готовятся" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://rublacklist.net/24847/>rublacklist.net</a></b></span> <span style="font-size: large;">Общество ждёт, эксперты готовятся</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Рассмотрение петиции за отмену «пакета Яровой»</font></em></span></p><p>Экспертная рабочая группа во главе с министром Михаилом Абызовым соберется по итогам народного голосования против закона "о тотальной слежке", завершившегося ещё в августе 2016 года. <a href="http://www.chaskor.ru/article/obshchestvo_zhdet_eksperty_gotovyatsya_41373">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Экспертная рабочая группа во главе с министром Михаилом Абызовым соберется по итогам народного голосования против закона "о тотальной слежке", завершившегося ещё в августе 2016 года.

Эпопея с рассмотрением петиции, требующей отменить «пакет Яровой», приближается к развязке. Напомним, на сайте РОИ ещё в 13 августа прошлого года петиция с требованием отменить резонансный «пакет антитеррористических поправок», инициированный депутатом Яровой и сенатором Озеровым, часть которого посвящена интернету и коммуникациям граждан, в короткие сроки набрала 100 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения экспертной рабочей группой федерального уровня. Данный экспертный совет при Правительстве РФ обязан был в течение двух месяцев с момента окончания голосования принять решение — рекомендовать петицию Госдуме для её рассмотрения и принятия соответствующих изменений в законодательство России или отклонить.

Но по прошествии двух месяцев никакого движения относительно петиции так и не произошло, что заставило основателя Общества защиты интернета (ОЗИ) Леонида Волкова и юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в октябре прошлого года обратиться в суд с исковым заявлением к к министру Открытого правительства Михаилу Абызову. В иске они потребовали признать незаконным бездействие экспертной группы при рассмотрении петиции об отмене антитеррористического «пакета Яровой».

Напомним, «пакет антитеррористических поправок» за авторством депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, уже на стадии внесения в Госдуму вызвавший критику экспертов, правозащитников, представителей интернет-отрасли, операторов связи, а также простых пользователей, был принят прошлым летом парламентом предыдущего созыва, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ Путиным. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству. Согласно «антитеррористическим поправкам» операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, а также иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Также операторы обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года. Несогласные с принятием закона о тотальной слежке граждане провели по всей России митинги и акции протеста, зачастую несогласованные, а также приняли участие в подписании петиции за отмену законопроекта Яровой-Озерова.

Михаил Абызов, в свою очередь, после обнародования в СМИ претензий главы ОЗИ и юристов ФБК, объяснил затягивание процесса рассмотрения обновлением состава рабочей группы. В пресс-службе Открытого правительства пояснили «Интерфаксу», что петиция за отмену «пакета Яровой» не была рассмотрена в срок из-за изменений в составе Госдумы. «Причиной задержки рассмотрения петиции стал тот факт, что состав экспертной рабочей группы федерального уровня должен быть актуализирован, так как в составе рабочей группы находились ряд депутатов, чей мандат истек в связи с прошедшими выборами», — сообщили в пресс-службе.

Тем не менее, дело с рассмотрением растянулось ещё на два месяца, что заставило противников «пакета Яровой» всё-таки подать иск в Тушинский суд города Москвы с требованием рассмотреть петицию об отмене закона о тотальной слежке. Первое судебное заседание в Тушинском суде должно состояться 16 января в 17:45, и вот (о, чудо!) журналистам стало известно от двух источников, близким к операторам, что экспертная группа федерального уровня всё-таки соберётся 19 января для рассмотрения многострадальной петиции. Информацию также подтвердил президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Леонид Волков уже поиронизировал на эту тему в своём Facebook:

«Чтобы добиться этого, пришлось на Абызова в суд подавать (и, самое смешное, на 16.01 заседание назначено)».

Представитель Абызова сказала, что обсуждение состоится в январе, но точную дату она пообещала сообщить позже. Илья Массух поясняет, что если экспертная группа признает отмену необходимой, то она обратится в Госдуму и та должна будет пересмотреть вопрос о пакете антитеррористических поправок.

Сервис РОИ был создан в 2013 г. по указу президента. Чтобы поддержать вынесенную на голосование инициативу, нужно пройти регистрацию на сайте госуслуг, что серьезно затрудняет процесс голосования, но позволяет избегать искусственной накрутки голосов. Если предложение получит необходимую поддержку, оно передается на рассмотрение экспертной рабочей группы РОИ, которая проверяет целесообразность инициативы. За время существования РОИ барьер в 100 000 подписей преодолели всего 11 инициатив, из которых лишь пять были направлены на рассмотрение правительства, а законодательное воплощение получила только одна — о создании «зеленых щитов» вокруг мегаполисов.

Человек, близкий к одному из операторов, говорит, что он не надеется на полную отмену закона, но рассчитывает, что рекомендации экспертной группы смогут способствовать изменению каких-то его частей. Представитель МТС знает, что тема будет обсуждаться, но от комментариев отказался. Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев. Директор «Мегафона» по связям с государственными органами Дмитрий Петров говорит, что, по мнению оператора, законопроект по-прежнему требует существенной доработки.

Полный и актуальный состав экспертной рабочей группы при Правительстве РФ, которая будет рассматривать петицию, есть у нас в распоряжении.

Хочется обратить внимание на присутствие в группе замминистра Минкомсвязи Алексея Волина. Согласно информации, полученной РосКомСвободой, планируется его выступление с докладом по теме петиции, призывающей отменить «пакет Яровой».

Председатель Некоммерческого партнерства содействия защите бизнеса «Бизнес Солидарность» Яна Яковлева, входящая в состав экспертной рабочей группы федерального уровня, в своём Facebook подтвердила намеченное на 19 января рассмотрение петиции, а также обратилась к коллегам с просьбой высказать свои мысли, поделиться наработками по «пакету Яровой».

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк обратил внимание на несоответствие «антитеррористических поправок» нормам Конституции РФ, а также опасность утечек данных россиян, обязанность по сбору и хранение которых входит в «пакет Яровой»:

«Я бы отметил — грубое нарушение статей 23-24 Конституции РФ (в т.ч. сбор и хранение всей информации о каждом гражданине и всех его переписках, звонках и прочем без его согласия) + невозможность сохранить в безопасности такие огромные собираемые массивы информации — будут неизбежны утечки данных и всплытие на черных рынках и/или в свободном доступе — что регулярно происходит с БД, которые хранят госорганы».

Также глава РосКомСвободы напомнил, что аналогичная петиция на Change.org набрала более 600 тысяч голосов.

Глава информационно аналитического центра «Сова» Александр Верховский напомнил, что Центр уже высказывался крайне отрицательно относительно «антитеррористического пакета». По мнению «Совы», ««Пакет Яровой» уже вторгся в сферу права на свободу совести и в область защиты приватности в стране, но он еще затронет и другие права и свободы граждан», и со времени его принятия списки внесённых в Единый реестр запрещённых сайтов только растут, а к неправомерным приговорам и возбуждению дел за «экстремизм» только прибавляются всё новые и новые, согласно внесённым Яровой и Озеровым поправкам.

По мнению главы юридической практики «РосКомСвободы» Саркиса Дарбиняна, которое он высказал в интервью с журналистами,«Этот закон нисколько не помешает террористам, но серьезно осложнит жизнь российского бизнеса и ударит по правам человека, потому что закон, по сути, легализует внесудебную слежку и нарушение тайны связи, которая до сих пор нашей Конституцией охраняется.

…«пакет Яровой» является людоедским. Поэтому, конечно, мы считаем, что он ни в какой форме не может дальше существовать. Он подлежит отмене в части того, что касается сбора не только метаданных, так называемых данных о соединениях, но и самих пакетов, то есть содержания переписки, картинок, видео, музыки, которые передают не только пользователи, а операторы кабельных сетей и любые вообще операторы связи и организаторы сервиса в сети «Интернет».

Проблема privacy, к сожалению, для российских пользователей не так актуальна. Люди считают: «Ну, как бы и пускай следят. Мне же нечего скрывать, поэтому чего за мной следить?» Это, конечно, ошибочный подход. Это то же самое, что сказать: «Мне плевать на свободу слова, потому что мне нечего сказать». И с точки зрения вообще пренебрежения своими правами это очень чревато, мне кажется».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев напомнил о непомерной нагрузке для операторов, владельцев интернет-сервисов по хранению трафика, что «дополнительно накладывает на них обязательства строить дата-центры, покупать специфическое оборудование, все это сохранять достаточно продолжительный период времени. И естественно, так как это компании коммерческие, они будут это перекладывать в абонентские тарифы. То есть для нас с вами это говорит только о том, что увеличится стоимость доступа в Сеть. И если вы сейчас платите 300–400, а кто-то, может быть, 500 рублей в месяц за безлимитный трафик и большое количество телевизионных каналов, то можно будет забыть об этом и говорить о том, что в 3–4 раза могут повыситься цены». Мариничев надеется, что экспертной группе будет приведена вся та аргументация, которая копилась ещё с момента появления законопроекта весной прошлого года, и аргументация представителей отрасли «дойдет наконец-то правильным образом до умов – и «пакет Яровой» в части, касающейся телекома, он будет все-таки отменен либо видоизменен после того, как экспертное сообщество проработает и скажет, как правильно достичь результатов в антитеррористической деятельности». Кроме этого, интернет-омбудсмен считает, что в борьбе с киребпреступностью «пакет Яровой» никак не поможет, и привёл весьма удачную аналогию относительно его исполнения в целом:

«Это можно сравнить с почтой: закон сегодня заставляет всю корреспонденцию вскрывать, переписывать и сохранять в течение шести лет – то, что вы написали. А если невозможно открыть какую-то посылку, то вы должны еще приложить какую-то стамеску, чтобы некий уполномоченный сотрудник мог это произвести. Вот, если на пальцах, как выглядит сегодня технологически «пакет Яровой»».

Стоит напомнить, что пакет закона о тотальной слежке Яровой—Озерова вошел в топ-10 наиболее строгих инициатив государств по защите и хранению данных в 2016 году, представляющих угрозу дальнейшему инновационному развитию — об этом говорится в ежегодном докладе американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation, ITIF). Авторы исследования отметили, что принятые в России в 2016 году законодательные ограничения стали самыми жесткими среди всех упомянутых и влияние «пакета Яровой» будет ощущаться в масштабах мировой экономики и особенно цифровой экономики России.

Решение о признании федерального закона противоречащим конституции может принять Конституционный суд. Его судебный акт может обязать органы законодательной власти отменить или изменить ту или иную правовую норму, содержащуюся в законе. Например, такая судьба постигла недавно норму части 4 ГК РФ о минимальном размере компенсации за незаконное использование интеллектуальных прав, напоминает основатель юридической компании «Катков и Партнеры» Павел Катков. По его словам, уповать на изменение закона стоит не в судах, а на обсуждении поправок в Госдуме.

«Технологии не стоят на месте, и закон, как правило, лишь «догоняет» их. Полагаю, надо ожидать дальнейшего развития системы регулирования телекоммуникационной отрасли как от российских, так и от зарубежных законодателей. Однако это предмет диалога и законотворческого процесса, который, в свою очередь, может вестись на думской площадке без участия суда», — уверен юрист.

Между тем правозащитники в России готовы последовать опыту коллег из Великобритании, запустивших краудфандинговую кампанию по сбору средств на судебный процесс за отмену «закона ищеек». По словам Артема Козлюка, сейчас обсуждается два варианта развития событий:

1. Подача иска по факту нарушений после вступления закона в силу (летом 2018 года). В этом случае истцом выступят конкретные субъекты (граждане или, например, операторы связи), чьи права были нарушены;

2. Законопроект будет обжалован до вступления в силу, после того как рабочая группа при правительстве примет решение по «пакету Яровой». Поводом для обсуждения в правительстве послужила петиция на сайте «Российской общественной инициативы», которую подписали 100 тыс. человек.

«Мы не исключаем, что по итогам рассмотрения петиции на РОИ мы последуем примеру и попробуем собрать средства для полноценного обжалования. В этом случае нас поддержат Центр защиты цифровых прав, Ассоциация пользователей Интернета, Ассоциация интернет-издателей, отраслевые ассоциации и провайдеры», — пояснил Козлюк.

Участие политических партий в кампании глава РосКомСвободы не исключил, но привлекать специально их не будут:

«Мы не можем запретить участвовать в кампании, но мы не будем ставить во главу угла политику, этот закон — проблема всех граждан.

…Нам важно добиться отмены этого закона и других заградительных мер в Рунете».

Когда речь зашла о реакции обычных граждан на репрессивную политику государства в отношении интернета, хочется процитировать слова Саркиса Дарбиняна, сказанные во всё том же интервью ОТР: «…вы готовы жить в стеклянном доме без занавесок, где каждый будет наблюдать, что вы делаете с утра до самой ночи?». Ответ на этот вопрос, думаем, большинству очевиден.

Источник: rublacklist.net





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: