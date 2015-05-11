Подписаться на обновления
17 январяВторник

usd цб 59.6067

eur цб 63.2308

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия 
rublacklist.net   вторник, 17 января 2017 года, 13.00

Общество ждёт, эксперты готовятся
Рассмотрение петиции за отмену «пакета Яровой»


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Агент Смит промахнулся


Как украсть триллион




Экспертная рабочая группа во главе с министром Михаилом Абызовым соберется по итогам народного голосования против закона "о тотальной слежке", завершившегося ещё в августе 2016 года.

Эпопея с рассмотрением петиции, требующей отменить «пакет Яровой», приближается к развязке. Напомним, на сайте РОИ ещё в 13 августа прошлого года петиция с требованием отменить резонансный «пакет антитеррористических поправок», инициированный депутатом Яровой и сенатором Озеровым, часть которого посвящена интернету и коммуникациям граждан, в короткие сроки набрала 100 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения экспертной рабочей группой федерального уровня. Данный экспертный совет при Правительстве РФ обязан был в течение двух месяцев с момента окончания голосования принять решение — рекомендовать петицию Госдуме для её рассмотрения и принятия соответствующих изменений в законодательство России или отклонить.

Но по прошествии двух месяцев никакого движения относительно петиции так и не произошло, что заставило основателя Общества защиты интернета (ОЗИ) Леонида Волкова и юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в октябре прошлого года обратиться в суд с исковым заявлением к к министру Открытого правительства Михаилу Абызову. В иске они потребовали признать незаконным бездействие экспертной группы при рассмотрении петиции об отмене антитеррористического «пакета Яровой».

Напомним, «пакет антитеррористических поправок» за авторством депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, уже на стадии внесения в Госдуму вызвавший критику экспертов, правозащитников, представителей интернет-отрасли, операторов связи, а также простых пользователей, был принят прошлым летом парламентом предыдущего созыва, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ Путиным. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству. Согласно «антитеррористическим поправкам» операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, а также иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Также операторы обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года. Несогласные с принятием закона о тотальной слежке граждане провели по всей России митинги и акции протеста, зачастую несогласованные, а также приняли участие в подписании петиции за отмену законопроекта Яровой-Озерова.

Михаил Абызов, в свою очередь, после обнародования в СМИ претензий главы ОЗИ и юристов ФБК, объяснил затягивание процесса рассмотрения обновлением состава рабочей группы. В пресс-службе Открытого правительства пояснили «Интерфаксу», что петиция за отмену «пакета Яровой» не была рассмотрена в срок из-за изменений в составе Госдумы. «Причиной задержки рассмотрения петиции стал тот факт, что состав экспертной рабочей группы федерального уровня должен быть актуализирован, так как в составе рабочей группы находились ряд депутатов, чей мандат истек в связи с прошедшими выборами», — сообщили в пресс-службе.

Тем не менее, дело с рассмотрением растянулось ещё на два месяца, что заставило противников «пакета Яровой» всё-таки подать иск в Тушинский суд города Москвы с требованием рассмотреть петицию об отмене закона о тотальной слежке. Первое судебное заседание в Тушинском суде должно состояться 16 января в 17:45, и вот (о, чудо!) журналистам стало известно от двух источников, близким к операторам, что экспертная группа федерального уровня всё-таки соберётся 19 января для рассмотрения многострадальной петиции. Информацию также подтвердил президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Леонид Волков уже поиронизировал на эту тему в своём Facebook:

«Чтобы добиться этого, пришлось на Абызова в суд подавать (и, самое смешное, на 16.01 заседание назначено)».

Представитель Абызова сказала, что обсуждение состоится в январе, но точную дату она пообещала сообщить позже. Илья Массух поясняет, что если экспертная группа признает отмену необходимой, то она обратится в Госдуму и та должна будет пересмотреть вопрос о пакете антитеррористических поправок.

Сервис РОИ был создан в 2013 г. по указу президента. Чтобы поддержать вынесенную на голосование инициативу, нужно пройти регистрацию на сайте госуслуг, что серьезно затрудняет процесс голосования, но позволяет избегать искусственной накрутки голосов. Если предложение получит необходимую поддержку, оно передается на рассмотрение экспертной рабочей группы РОИ, которая проверяет целесообразность инициативы. За время существования РОИ барьер в 100 000 подписей преодолели всего 11 инициатив, из которых лишь пять были направлены на рассмотрение правительства, а законодательное воплощение получила только одна — о создании «зеленых щитов» вокруг мегаполисов.

Человек, близкий к одному из операторов, говорит, что он не надеется на полную отмену закона, но рассчитывает, что рекомендации экспертной группы смогут способствовать изменению каких-то его частей. Представитель МТС знает, что тема будет обсуждаться, но от комментариев отказался. Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев. Директор «Мегафона» по связям с государственными органами Дмитрий Петров говорит, что, по мнению оператора, законопроект по-прежнему требует существенной доработки.

Полный и актуальный состав экспертной рабочей группы при Правительстве РФ, которая будет рассматривать петицию, есть у нас в распоряжении.

Хочется обратить внимание на присутствие в группе замминистра Минкомсвязи Алексея Волина. Согласно информации, полученной РосКомСвободой, планируется его выступление с докладом по теме петиции, призывающей отменить «пакет Яровой».

Председатель Некоммерческого партнерства содействия защите бизнеса «Бизнес Солидарность» Яна Яковлева, входящая в состав экспертной рабочей группы федерального уровня, в своём Facebook подтвердила намеченное на 19 января рассмотрение петиции, а также обратилась к коллегам с просьбой высказать свои мысли, поделиться наработками по «пакету Яровой».

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк обратил внимание на несоответствие «антитеррористических поправок» нормам Конституции РФ, а также опасность утечек данных россиян, обязанность по сбору и хранение которых входит в «пакет Яровой»:

«Я бы отметил — грубое нарушение статей 23-24 Конституции РФ (в т.ч. сбор и хранение всей информации о каждом гражданине и всех его переписках, звонках и прочем без его согласия) + невозможность сохранить в безопасности такие огромные собираемые массивы информации — будут неизбежны утечки данных и всплытие на черных рынках и/или в свободном доступе — что регулярно происходит с БД, которые хранят госорганы».

Также глава РосКомСвободы напомнил, что аналогичная петиция на Change.org набрала более 600 тысяч голосов.

Глава информационно аналитического центра «Сова» Александр Верховский напомнил, что Центр уже высказывался крайне отрицательно относительно «антитеррористического пакета». По мнению «Совы», ««Пакет Яровой» уже вторгся в сферу права на свободу совести и в область защиты приватности в стране, но он еще затронет и другие права и свободы граждан», и со времени его принятия списки внесённых в Единый реестр запрещённых сайтов только растут, а к неправомерным приговорам и возбуждению дел за «экстремизм» только прибавляются всё новые и новые, согласно внесённым Яровой и Озеровым поправкам.

По мнению главы юридической практики «РосКомСвободы» Саркиса Дарбиняна, которое он высказал в интервью с журналистами,«Этот закон нисколько не помешает террористам, но серьезно осложнит жизнь российского бизнеса и ударит по правам человека, потому что закон, по сути, легализует внесудебную слежку и нарушение тайны связи, которая до сих пор нашей Конституцией охраняется.

…«пакет Яровой» является людоедским. Поэтому, конечно, мы считаем, что он ни в какой форме не может дальше существовать. Он подлежит отмене в части того, что касается сбора не только метаданных, так называемых данных о соединениях, но и самих пакетов, то есть содержания переписки, картинок, видео, музыки, которые передают не только пользователи, а операторы кабельных сетей и любые вообще операторы связи и организаторы сервиса в сети «Интернет».

Проблема privacy, к сожалению, для российских пользователей не так актуальна. Люди считают: «Ну, как бы и пускай следят. Мне же нечего скрывать, поэтому чего за мной следить?» Это, конечно, ошибочный подход. Это то же самое, что сказать: «Мне плевать на свободу слова, потому что мне нечего сказать». И с точки зрения вообще пренебрежения своими правами это очень чревато, мне кажется».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев напомнил о непомерной нагрузке для операторов, владельцев интернет-сервисов по хранению трафика, что «дополнительно накладывает на них обязательства строить дата-центры, покупать специфическое оборудование, все это сохранять достаточно продолжительный период времени. И естественно, так как это компании коммерческие, они будут это перекладывать в абонентские тарифы. То есть для нас с вами это говорит только о том, что увеличится стоимость доступа в Сеть. И если вы сейчас платите 300–400, а кто-то, может быть, 500 рублей в месяц за безлимитный трафик и большое количество телевизионных каналов, то можно будет забыть об этом и говорить о том, что в 3–4 раза могут повыситься цены». Мариничев надеется, что экспертной группе будет приведена вся та аргументация, которая копилась ещё с момента появления законопроекта весной прошлого года, и аргументация представителей отрасли «дойдет наконец-то правильным образом до умов – и «пакет Яровой» в части, касающейся телекома, он будет все-таки отменен либо видоизменен после того, как экспертное сообщество проработает и скажет, как правильно достичь результатов в антитеррористической деятельности». Кроме этого, интернет-омбудсмен считает, что в борьбе с киребпреступностью «пакет Яровой» никак не поможет, и привёл весьма удачную аналогию относительно его исполнения в целом:

«Это можно сравнить с почтой: закон сегодня заставляет всю корреспонденцию вскрывать, переписывать и сохранять в течение шести лет – то, что вы написали. А если невозможно открыть какую-то посылку, то вы должны еще приложить какую-то стамеску, чтобы некий уполномоченный сотрудник мог это произвести. Вот, если на пальцах, как выглядит сегодня технологически «пакет Яровой»».

Стоит напомнить, что пакет закона о тотальной слежке Яровой—Озерова вошел в топ-10 наиболее строгих инициатив государств по защите и хранению данных в 2016 году, представляющих угрозу дальнейшему инновационному развитию — об этом говорится в ежегодном докладе американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation, ITIF). Авторы исследования отметили, что принятые в России в 2016 году законодательные ограничения стали самыми жесткими среди всех упомянутых и влияние «пакета Яровой» будет ощущаться в масштабах мировой экономики и особенно цифровой экономики России.

Решение о признании федерального закона противоречащим конституции может принять Конституционный суд. Его судебный акт может обязать органы законодательной власти отменить или изменить ту или иную правовую норму, содержащуюся в законе. Например, такая судьба постигла недавно норму части 4 ГК РФ о минимальном размере компенсации за незаконное использование интеллектуальных прав, напоминает основатель юридической компании «Катков и Партнеры» Павел Катков. По его словам, уповать на изменение закона стоит не в судах, а на обсуждении поправок в Госдуме.

«Технологии не стоят на месте, и закон, как правило, лишь «догоняет» их. Полагаю, надо ожидать дальнейшего развития системы регулирования телекоммуникационной отрасли как от российских, так и от зарубежных законодателей. Однако это предмет диалога и законотворческого процесса, который, в свою очередь, может вестись на думской площадке без участия суда», — уверен юрист.

Между тем правозащитники в России готовы последовать опыту коллег из Великобритании, запустивших краудфандинговую кампанию по сбору средств на судебный процесс за отмену «закона ищеек». По словам Артема Козлюка, сейчас обсуждается два варианта развития событий:

1. Подача иска по факту нарушений после вступления закона в силу (летом 2018 года). В этом случае истцом выступят конкретные субъекты (граждане или, например, операторы связи), чьи права были нарушены;

2. Законопроект будет обжалован до вступления в силу, после того как рабочая группа при правительстве примет решение по «пакету Яровой». Поводом для обсуждения в правительстве послужила петиция на сайте «Российской общественной инициативы», которую подписали 100 тыс. человек.

«Мы не исключаем, что по итогам рассмотрения петиции на РОИ мы последуем примеру и попробуем собрать средства для полноценного обжалования. В этом случае нас поддержат Центр защиты цифровых прав, Ассоциация пользователей Интернета, Ассоциация интернет-издателей, отраслевые ассоциации и провайдеры», — пояснил Козлюк.

Участие политических партий в кампании глава РосКомСвободы не исключил, но привлекать специально их не будут:

«Мы не можем запретить участвовать в кампании, но мы не будем ставить во главу угла политику, этот закон — проблема всех граждан.

…Нам важно добиться отмены этого закона и других заградительных мер в Рунете».

Когда речь зашла о реакции обычных граждан на репрессивную политику государства в отношении интернета, хочется процитировать слова Саркиса Дарбиняна, сказанные во всё том же интервью ОТР: «…вы готовы жить в стеклянном доме без занавесок, где каждый будет наблюдать, что вы делаете с утра до самой ночи?». Ответ на этот вопрос, думаем, большинству очевиден.

Источник: rublacklist.net




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Как мигрантам вести себя в Москве?

Мэрия Москвы нарисовала комикс с правилами поведения мигрантов

Власти Москвы расскажут мигрантам, как себя вести, в комиксах с героями русских сказок. Эксперты указывают, что в памятке мигранты противопоставляются этническим русским и что ее содержание будет непонятно человеку, слабо владеющему русским языком.

17.01.2017 16:00

Миграция в России: проблема для экономики или хорошо отлаженный бизнес
Испания: здесь самые счастливые мигранты

Как повысить уровень энергии

Изменяем свой рацион и образ жизни

Усталость и недостаток энергии являются одними из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди всех возрастов. Недостаток энергии негативно влияет на работоспособность и на выполнение повседневных задач. К счастью, вы можете кое-что предпринять, чтобы повысить уровень энергии. Здоровое питание, физические упражнения, полноценный отдых, а также умение контролировать стрессы помогают повысить уровень энергии, благодаря чему вы сможете получать удовольствие от жизни и любимых занятий.

16.01.2017 13:00, wikihow.com

В поисках утраченной энергии
Взбодриться — легко!

Французский секрет

Доктор из Парижа рассказал, почему француженки сногсшибательны в любом возрасте

Француженки славятся тем, что сохраняют отличную фигуру и свежесть кожи до старости. А кроме того, они дольше живут. И это еще одно подтверждение, что их здоровые привычки и образ жизни стоит перенять. Мишель Симес, известный парижский врач, телезвезда, консультант по вопросам здоровья написал книгу «Живи лучше и больше», в которой раскрыл секреты, позволяющие француженкам прекрасно выглядеть в любом возрасте.

16.01.2017 09:00, AdMe.ru

Французы не перекусывают
Почему француженки не толстеют

Из совы в жаровонка

Как скорректировать режим сна

График сна является одним из наиболее важных ритмов в организме человека. Каждые 24 часа наш организм должен иметь от 6 до 8 часов сна, чтобы восстановиться и пополнить запас энергии на следующие 24 часа. К сожалению, иногда жизнь преподносит нам сюрпризы, и нам приходится вносить некоторые коррективы в свой график сна, причем такие изменения могут носить как временный, так и постоянный характер. Из этой статьи вы узнаете, как настроить свой график сна.

15.01.2017 04:00, wikihow.com

10 интересных фактов о сне
Тайны сна

Звериный оскал человечности

«Конкуренция заложена в нашей природе, — запальчиво восклицает моя собеседница, — Это инстинкт!» Что и говорить, в определённом смысле она совершенно права. Давайте вспомним, как именно в нас срабатывают эти заложенные инстинкты. Я полагаю, вы не раз это наблюдали. Скажем, в театре. Когда зал, кажется, ещё дышит финальными звуками "Аиды", а первые зрители уже ринулись в гардероб... Кто из нас не бывал в подобной ситуации? Всего несколько минут назад публика благоговейно внимала Верди, и вот теперь в гардеробе разворачивается настоящая битва за право взять пальто первым.

13.01.2017 03:05, Дима Зицер для snob.ru

Мальчиковые слезы
Изнасилование на пятерку

Отчаяние от усталости

Как отдохнуть в эпоху маниакального трудоголизма

Большинство людей все время посвящают работе, а отдых кажется чем-то очевидным, чему не нужно учиться. Немецкий философ Йозеф Пипер не согласен с таким подходом. В своем труде «Досуг, основа культуры» он обстоятельно разбирает, почему между выходными и отдыхом нельзя ставить знак равенства и что необходимо, чтобы действительно набраться сил.

12.01.2017 05:00, Ksenia Donskaya, theoryandpractice.ru

Метод Гринберга
В поисках утраченной энергии

Век мигранта

Томас Нейл о новой эпохе, в которую мы вступаем

Профессор философии Томас Нейл и автор книги «Theory of the Border» о том, что общего у современной цивилизации и рабовладельческого Древнего мира, почему доминирующее в обществе отношение к мигрантам пропитано двуличием, какую роль в этом сыграли средства массовой информации и что будет требовать от нас новая эпоха, в которую мы вступаем, — век мигранта.

11.01.2017 18:00, Елена Тулина, monocler.ru

Миграция в России: проблема для экономики или хорошо отлаженный бизнес
Испания: здесь самые счастливые мигранты

Думай как я

Или как не допустить инакомыслия среди своих близких

В романе Стругацких «Гадкие лебеди» есть такие строчки: «…потому что волчица говорит своим волчатам: “Кусайте как я”, и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: “Удирайте как я”, и этого тоже достаточно, но человек-то учит детёныша: “Думай как я”, а это уже преступление…».

11.01.2017 03:00, Светлана Скарлош для «Кота Шрёдингера»

Как важно быть спокойным
Противоядие от тревоги

Окружение влияет на нас самих

Какими людьми нужно себя окружать и почему это так важно

Как на наш успех, уровень жизни, качество работы и самореализацию влияют окружающие люди и кого важно выбирать в свой ближайший круг. Об этом размышляет писатель и кандидат психологических наук Бенджамин П. Харди.

10.01.2017 13:00, cameralabs.org

Друзья, которые не умирают
Действительно ли ваши друзья — это друзья

Оймякон: полюс холода

Как выжить в −60, почему нельзя пить водку на морозе и что делать, чтобы не замерзнуть

Последние несколько дней не умолкают разговоры о московских холодах — температура в столице достигает −30 градусов. А вот для жителей Оймякона — самого холодного места в северном полушарии Земли — такой мороз равносилен легкой прохладе. По климатическим нормам средняя температура января в Оймяконе составляет −55 градусов, в феврале температура держится на отметке −60 и ниже.

09.01.2017 16:00, oppps.ru

Холод, бойся!
Шесть причин отключить отопление





 

Самое читаемое


 

Новости
В России завели первое дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»
Управление СК РФ по Чечне завело уголовное дело в отношении жителя Грозного Асхаба Хизриева, не сообщившего правоохранительным органам о намерении его знакомого уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на неназванного сотрудника ведомства.
Российские чиновники, силовики и работники телевидения активно пользуются пиратским контентом
IT-эксперт Антон Нестеров запустил портал, на котором можно увидеть, какие торренты скачивали с IP-адресов органов государственной власти.
Pew Research: Две трети полицейских в США поддерживают легализацию марихуаны
69% американских полицейских поддерживают легализацию марихуаны в том или ином виде. Такой вывод содержится в новом отчете об исследованиях Pew Research Center.
Владимир Путин дал поручения по НКО-иноагентам
Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 декабря 2016 г.
Роскомнадзор заблокировал сам себя
Роскомнадзор, потребовавший от Мосгорсуда блокировки karaoke-besplatno.ru, по ошибке заблокировал собственный IP-адрес. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Роскомсвободу».

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 