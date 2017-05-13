Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 22 июня 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/obshchestvennost_ne_dolzhna_platit_za_otkrytyj_dostup_k_issledovaniyam_42085"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42085_magazines-588346_960_72.jpg" width=206 alt="«Общественность не должна платить за открытый доступ к исследованиям»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>NATHAN HOLLIER</b></span> <span style="font-size: large;">«Общественность не должна платить за открытый доступ к исследованиям»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Точка зрения австралийского издателя: о сложностях политики открытого доступа</font></em></span></p><p>Аргументы в защиту свободного обмена научно-исследовательскими данными кажутся убедительными. Как заметил Стивен Инчкомб (Steven Inchcoombe) из издательства Springer Nature, «популярность журналов открытого доступа растет, так же как – чуть в меньшей степени – популярность монографий открытого доступа». <a href="http://www.chaskor.ru/article/obshchestvennost_ne_dolzhna_platit_za_otkrytyj_dostup_k_issledovaniyam_42085">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Аргументы в защиту свободного обмена научно-исследовательскими данными кажутся убедительными. Как заметил Стивен Инчкомб (Steven Inchcoombe) из издательства Springer Nature, «популярность журналов открытого доступа растет, так же как – чуть в меньшей степени – популярность монографий открытого доступа».

Можно считать справедливым, по крайней мере, относительно распространения научных данных, что настоящая проблема заключается в организационном процессе, потому что часто институты и спонсорские организации спорят друг с другом о том, кто должен оплачивать расходы. Но ситуация с издательством открытого доступа куда более запутана и сложна.

Сильным стимулом для движения за отрытый доступ стал аргумент о том, что налогоплательщики, которые оплатили значительную часть стоимости исследований, проводимых в университетах, не должны платить повторно за плоды этих исследований, которые коммерческие корпорации – скажем, все то же издательство Springer Nature – продают университетам обратно через их библиотеки, год за годом повышая стоимость подписки к научным журналам.

В этих случаях, издатели также выигрывают от того, что ученые рецензируют книги и статьи коллег без дополнительных затрат – для издателя, разумеется. Это феномен научного издательства в сфере естественных, технологических, инженерных, медицинских и некоторых других наук.

С другой стороны, в гуманитарных и социальных науках есть издатели, которые пытаются распространять монографии ради прибыли, продавая их читателям за пределами университетов.

Такие издатели вынуждены инвестировать больше чем их коллеги из естественных, инженерных и других наук, рецензируя монографии, добавляя дизайн (вне зависимости от того, идет ли речь о печатной книге или электронной), инвестируя в маркетинг. И все же многие из этих книг не продаются достаточно хорошо, чтобы окупить затраты издателей.

Государственные органы, регулирующие вопросы открытого доступа, к примеру, такие как Австралийской совет по исследованиям, сталкиваются с трудной задачей сформировать общие для всех правила. С одной стороны, необходимо защитить общественный интерес в науках, которые сегодня приносят прибыль, параллельно защищая тот же общественный интерес в области издательства по гуманитарным и социальным наукам, которые обычно куда менее коммерчески успешны.

Общественность не может ожидать, что бизнес откажется от своих интересов, но в то же время, и общественность не должна платить, когда речь идет о частных коммерческих интересах той или иной компании.

Проще говоря, задача законодателей относительно политики открытого доступа – одновременно защитить общественность от некоторых компаний, которые зарабатывают на государственных инвестициях в науку, и не препятствовать другим компаниям, способствующим распространению этой науки.

В Австралии, Австралийский совет по исследованиям, кажется, учитывает эти сложные и противоречивые особенности издательского бизнеса.

В прошлом году в законопроекте Австралийского совета по исследованиям было предусмотрено, что исследователи должны публиковать свои исследования, финансируемые этим Советом, в открытом доступе в течение 12 месяцев после первой публикации или так скоро, как возможно по условиям контракта. Если же эта опция недоступна, австралийские исследователи должны пояснять это Совету в своем окончательном докладе.

Будет интересно увидеть, будут ли этим законопроектом предусмотрены штрафы или награды для издателей, которые запрещают или разрешают публикацию в открытом доступе. И будет интересно увидеть, как все это будет работать.

Источник: noosphere.ru





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