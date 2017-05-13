«Общественность не должна платить за открытый доступ к исследованиям»

Аргументы в защиту свободного обмена научно-исследовательскими данными кажутся убедительными. Как заметил Стивен Инчкомб (Steven Inchcoombe) из издательства Springer Nature, «популярность журналов открытого доступа растет, так же как – чуть в меньшей степени – популярность монографий открытого доступа».
Можно считать справедливым, по крайней мере, относительно распространения научных данных, что настоящая проблема заключается в организационном процессе, потому что часто институты и спонсорские организации спорят друг с другом о том, кто должен оплачивать расходы. Но ситуация с издательством открытого доступа куда более запутана и сложна.
Сильным стимулом для движения за отрытый доступ стал аргумент о том, что налогоплательщики, которые оплатили значительную часть стоимости исследований, проводимых в университетах, не должны платить повторно за плоды этих исследований, которые коммерческие корпорации – скажем, все то же издательство Springer Nature – продают университетам обратно через их библиотеки, год за годом повышая стоимость подписки к научным журналам.
В этих случаях, издатели также выигрывают от того, что ученые рецензируют книги и статьи коллег без дополнительных затрат – для издателя, разумеется. Это феномен научного издательства в сфере естественных, технологических, инженерных, медицинских и некоторых других наук.
С другой стороны, в гуманитарных и социальных науках есть издатели, которые пытаются распространять монографии ради прибыли, продавая их читателям за пределами университетов.
Такие издатели вынуждены инвестировать больше чем их коллеги из естественных, инженерных и других наук, рецензируя монографии, добавляя дизайн (вне зависимости от того, идет ли речь о печатной книге или электронной), инвестируя в маркетинг. И все же многие из этих книг не продаются достаточно хорошо, чтобы окупить затраты издателей.
Государственные органы, регулирующие вопросы открытого доступа, к примеру, такие как Австралийской совет по исследованиям, сталкиваются с трудной задачей сформировать общие для всех правила. С одной стороны, необходимо защитить общественный интерес в науках, которые сегодня приносят прибыль, параллельно защищая тот же общественный интерес в области издательства по гуманитарным и социальным наукам, которые обычно куда менее коммерчески успешны.
Общественность не может ожидать, что бизнес откажется от своих интересов, но в то же время, и общественность не должна платить, когда речь идет о частных коммерческих интересах той или иной компании.
Проще говоря, задача законодателей относительно политики открытого доступа – одновременно защитить общественность от некоторых компаний, которые зарабатывают на государственных инвестициях в науку, и не препятствовать другим компаниям, способствующим распространению этой науки.
В Австралии, Австралийский совет по исследованиям, кажется, учитывает эти сложные и противоречивые особенности издательского бизнеса.
В прошлом году в законопроекте Австралийского совета по исследованиям было предусмотрено, что исследователи должны публиковать свои исследования, финансируемые этим Советом, в открытом доступе в течение 12 месяцев после первой публикации или так скоро, как возможно по условиям контракта. Если же эта опция недоступна, австралийские исследователи должны пояснять это Совету в своем окончательном докладе.
Будет интересно увидеть, будут ли этим законопроектом предусмотрены штрафы или награды для издателей, которые запрещают или разрешают публикацию в открытом доступе. И будет интересно увидеть, как все это будет работать.
Источник: noosphere.ru
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