Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 13 октября 2016 года, 12.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/obrazovanie_ne_dolzhno_byt_totalitarnym_41025"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41025_main_ikra_protses.jpg" width=206 alt="«Образование не должно быть тоталитарным»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Татьяна Кулагина, <a href=http://therunet.com/articles/7997>therunet.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Образование не должно быть тоталитарным»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Василий Лебедев, основатель школы «ИКРА», о том, как построить бизнес, за который в России не принято платить</font></em></span></p><p>Школа креативного мышления ИКРА, как и все изобретения, идеи и системы, которые мне удавалось строить в жизни — это долгий, очень интересный, трудоемкий и насыщенный процесс. Он формировался годами. Формировался самыми разными людьми, которые участвовали в этом бизнесе, и всем окружением, которое подталкивало нас к созданию такой школы. <a href="http://www.chaskor.ru/article/obrazovanie_ne_dolzhno_byt_totalitarnym_41025">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Школа креативного мышления ИКРА, как и все изобретения, идеи и системы, которые мне удавалось строить в жизни — это долгий, очень интересный, трудоемкий и насыщенный процесс. Он формировался годами. Формировался самыми разными людьми, которые участвовали в этом бизнесе, и всем окружением, которое подталкивало нас к созданию такой школы.

Первым стал курс по digital-продюсированию в 2008 году. Мы делали совершенно практическую программу, которая систематизировала представления об управлении и разработке digital-проектов. И первый наш поток состоял из 8–9 студентов. На тот момент не было никакого понимания о системах, креативных процессах, структуре на рынке в целом. Когда мы собирали самые разные агентства, приглашали креативных директоров, то удивлялись, насколько разрознена и разнообразна у всех работа. Всё строилось по принципу: кто во что горазд. Каждый понимал что-то свое, но единой базы не было.

Увидев разнообразие подходов, мы поняли: надо взять на себя миссию систематизировать знания в коммуникациях.

Очень быстро стало понятно, что мы работаем в гораздо более широкой области и не просто рассказываем про digital-рекламу. Мы поняли, что нам нужны фундаментальные науки: социология, психология, инженерия. Мы стали копать вглубь самых разных научных областей. В итоге нам стало тесно даже в области коммуникации, и мы поняли, что в действительности учим креативному и стратегическому мышлению. Тот комплекс знаний и методик, который мы внедряем в ИКРЕ — это синтез практических приемов, методов и подходов, которые мы научились структурировать и приземлять везде, на любой почве.

Всё сначала

Барьер для развития образовательного бизнеса в России — неправильное отношение к предмету. В качестве культурного контекста считается, что у нас образование должно быть бесплатным или же очень дешевым. Я с этим категорически не согласен и считаю, что образование — самая дорогая ценность. Оно должно стоить денег и должно быть качественным. Иначе мы попадаем в замкнутый круг: пока ты считаешь, что образование должно быть бесплатным, у школы нет денег на развитие педагогов. Соответственно, либо педагог работает на благотворительных началах, либо это плохой педагог. На благотворительности долго просуществовать невозможно. У человека, разумеется, есть потребность в еде, сне, отдыхе и так далее.

Если же образование дорого стоит, то есть возможность нанимать квалифицированных педагогов, вкладываться в развитие команды и в методическую часть. Нужно инвестировать в этот процесс свое время целиком. В ситуации, если вы не можете обеспечивать комфорт своим преподавателям, им приходится работать где-то еще, отвлекаться, фрилансить. Люди уже не смогут уделять достаточного внимания материалу, они не могут встречаться внутри школы, не могут сами учиться. А для преподавателя одной из важнейших компетенций, как я считаю, является компетенция ученика. Хороший преподаватель не может быть плохим учеником. Поэтому для нормального молодого человека, зрелого практика, вы должны давать всю эту атмосферу. И это стоит денег.

Соответственно, до сих пор нам приходится находить всевозможные способы, пути организации бизнеса таким образом, чтобы создавать эту методическую школу, развивать наших преподавателей, выстраивать всё новые программы. Для меня критически важно, чтобы материал ИКРЫ был применимым, актуальным, интересным и важным для наших учеников.

Это самое сложное, с чем нам приходится всё время работать.

Конечно, онлайн-образование пытается решать этот вопрос. Вообще есть такая линия миссионерская, которая гласит: «Все образование в онлайне должно быть бесплатным для всех!». Звучит здорово, но зачастую это больше пиар, чем реальное обучение. Вы можете записать видеоконтент, сделать онлайн-задание, но это никогда не заменит практической групповой работы, общения с преподавателем, сопереживания, совершения ошибок и регулярного участия в образовательном процессе в замкнутом месте. Оффлайн и онлайн должны жить в симбиозе. Глупо рассчитывать, что бесплатные онлайн-курсы полностью заменят вам профессиональную подготовку в школе.

Сейчас, когда все отлажено, тоже есть новые задачи. Это и есть самое интересное и главное в нашей работе — превращать любые проблемы в задачи. Уровень проблем и задач с каждым годом растёт. Но судьба посылает нам ровно то сопротивление, которое мы способны преодолеть на данный момент. Важно понимать, насколько у нас в целом изменилось восприятие. Например, в 2010 году катастрофой казалось, что мы набрали 12 человек вместо 15 на основной курс. Сегодня вопрос катастрофы это уже совсем другие цифры и масштабы. В ИКРЕ на сегодня запущено 40 программ.

Методология на ошибках

Методологию ИКРЫ мы основывали на своих же собственных ошибках. Парадокс: методология обучения сложилась ровно так же, как мы теперь учим ребят. Мы запускали курс, ошибались, видели то, что именно мы делали неправильно. Понимали, как мы скучно рассказывали лекции, как мы неэффективно расходовали время и усилия. Анализировали и искали новые источники знаний, изучали российские и западные образовательные проекты, читали разные статьи, общались с педагогами и андрогогами. Изучали индуктивные методологии, смотрели игровые механики.

Это был научный путь к исследованию, постановке гипотез, их опровержению и подтверждению. Я искренне считаю, что ИКРА — одно из немногих мест в России, где серьезно и системно разрабатывают эти образовательные методики. Мы считаем, что образовательный опыт, который человек получает в процессе обучения — это самая главная ценность. Мы не просто лекторы, мы — дизайнеры опыта. Мы создаем не занятие, а мероприятие, на которое приходит человек и переживает собственный опыт. Студент меняется в процессе обучения. Он трансформируется в нового себя.

На нас лежит огромная ответственность, чтобы эта трансформация была адекватной, чтобы она была со знаком «плюс». Соответственно, на нас приходится большая доля коучинга и определения целей в процессе образовательного пути нашего студента. К слову, большой провал в системе образования — это отсутствие системы целеполагания и коучинга в процессе обучения.

До сих пор единицы школ и университетов имеют такую систему в России, хотя во многих западных традициях обучения это совершенно нормальная, привычная вещь. Человек, который учится чему-либо, должен понимать применимость своих знаний в будущем. Образование должно соответствовать его желаниям и целям. Это должно подталкивать его к формированию своей миссии. Если этого не происходит, вы просто лопатой сгружаете в его мозг тонну знаний, от которых в итоге останется 5%.

Какой перфоманс — такие и студенты

За 7 лет существования нашей школы появлялось много образовательных проектов, которые всплывали, тонули, появлялись и исчезали. Я могу перечислить 5 стабильных конкурентов, хотя они не являются нашими прямыми конкурентами. Точнее, все 5 школ, которые с нами конкурируют за деньги и внимание учеников, имеют совершенно разную философию, разный подход и разные цели обучения.

В плане материала, методологии, подходов это — разные школы. Мы довольно плотно общаемся между собой, даже поддерживаем друг друга, потому что нас немного на этом рынке. Мы все пытаемся строить коммерческий образовательный проект в непростом российском контексте. Я глубоко уважаю всех руководителей этих школ, потому что представляю, какой путь они преодолевают.

Эта конкурентная атмосфера отличается, например, от атмосферы перенасыщенного рекламного рынка, в котором множество разных агентств, студий, бюро. Там конкуренция жестче, есть интриги и переманивания, а в нашей образовательной среде такого всё-таки нет. Мы, конечно, рубимся за учеников, но это наша собственная воля и инвестиция в то, что мы предлагаем человеку. Рассказываем: ИКРА учит так, программы такие, специалисты такие. Какой перформанс мы покажем, таких студентов и заслужим. Всё справедливо.

Учителя — новые рок-звезды

Для человека важнее стремление кого-то учить, чему-то учиться самому, нежели фактический опыт обучения в педагогическом ВУЗе. У меня есть масса знакомых, которые закончили различные педагогические институты и не работают по специальности. Большинство кураторов ИКРЫ не являются учителями по образованию, но при этом с удовольствием овладевают педагогическими и андрагогическими практиками.

Нам важно сделать профессию учителя модной. На мой взгляд, учителя сегодня — это новые рок-звезды. Чтобы быть рок-звездой, тебе не нужно учиться в консерватории 12 лет. Конечно, неплохо, если у тебя есть профильное образование, оно во многом помогает. Но стремление узнавать, осваивать практики, получать навыки намного важнее, чем классическое, «принудительное» педагогическое образование.

Свобода может убить, но без нее никак

Свобода в обучении — это невероятно сложная вещь. Она требует колоссальной самодисциплины. Свобода может убить, если ты не способен ее правильно «упаковывать» для себя. Любой специалист в креативной области, обладая творческой свободой, либо перегорает (так как не может управлять своей энергией, бездумно ее тратит и впадает в депрессию), либо овладевает навыками управления своим временем, своим мышлением и разумно инвестирует свои креативные силы.

За последние 7 лет мы работали с 500 преподавателями по всему СНГ, это специалисты разных уровней и возрастов. И я могу с уверенностью сказать, что каждый преподаватель и куратор, который сейчас с нами команде — это человек, неоднократно проявивший свои компетенции, профессионализм и дисциплину. Да, очень многие преподаватели срываются. Они бывают не готовы к тем высоким требованиям, которые мы предъявляем нашим учителям.

У нас есть обязательный процесс подготовки занятий, обязательное использование брифа, обязательная раскладка курса на модули, сценарирование занятий, чёткое описание всех временных промежутков занятия вплоть до 15-минутных отрезков. Если преподаватель не соглашается идти по этому пути, то он просто не наш преподаватель. Мы несем огромную ответственность за образовательный опыт, который даём.

Я не могу себе позволить нанимать таких свободных ребят, которые готовят презентацию в последнюю ночь перед лекцией. В моем мировоззрении это преподавательское дно. И очень грустно, что многие программы в нашей стране до сих пор готовятся по такому принципу: собирают 10 классных людей, они быстро «лепят» свои презентации и по очереди их рассказывают. Вот и весь процесс обучения. Это очень расстраивает.

На любой программе 70% часов ведут наши учителя, и только 30% времени отведено приглашённым лекторам. Мы делаем это для сохранения уникального опыта. У нас есть масса методических материалов, есть своё понимание устоявшихся терминов (таких, как «большая идея», «инсайт», «механики», «пользовательский путь», «креативный бриф» и т. д.)

В каком-то смысле ИКРА — это эксперимент, в рамках которого мы пытаемся построить так называемую «бирюзовую организацию». Не могу сказать, что мы сделали это до конца, но мы пропагандируем принципы свободной, самоорганизующейся компании с горизонтальным управлением. Самосознание, ответственность и дисциплина каждого сотрудника находятся на очень высоком уровне.

У нас все сотрудники принимают решения в рамках своей области. Я как руководитель ИКРЫ выполняю скорее функцию консультанта или советчика, но уж точно не тоталитарного диктатора. В ИКРЕ все профессионалы сами являются руководителями своих кругов ответственности. У каждого есть та область, которой он сопереживает, свои цели относительно работы и жизни. И для нас команда — это самый ценный капитал в ИКРЕ.

Самый социальный бизнес

Для нас ничто не может сравниться с успехами выпускников. Могу смело сказать, что моя гордость — это 7 тысяч человек, на жизнь которых я оказал влияние. Школа вместе со мной помогла им найти себя, принять судьбоносные решения, определиться с профессией, изменить свое мышление. Это — неиссякаемый источник вдохновения и энергии. Выпускники, команда и методология — наши главные поводы для гордости.

У нас закладывается определенная система связей: икрята берут икрят на работу. Часто происходят такие ситуации: на рекламном рынке запускается тендер. Заказчик — выпускник ИКРЫ, со стороны агентств — выпускники ИКРЫ. Все существуют в единой системе мировоззрения. Это очень здорово, ведь появляется система оценки работы, оценки ожидаемых результатов. Это очень мощный импульс.

Сейчас мы разрабатываем внутреннюю сеть для всех выпускников школы — IKRA ID. С ее помощью ребята будут находить друг друга не только по Facebook. Мы планируем внедрить эту систему между всеми выпускниками в ближайшее время, им это должно помочь взаимодействовать. В специальной поисковой системе они смогут смотреть оценки друг друга, узнавать кураторов, нынешние места работы своих друзей и т. д.

Образовательный бизнес — социальный. Вы влияете на общество. Вы позволяете человеку раскрыться, стать самим собой, исправить свои ошибки внутри занятий. Это очень человекоориентированный бизнес. И самое важное здесь — научиться сопереживать студентам, кураторам, всей команде. Образование не может быть тоталитарным! Образовательный проект — живая структура, она должна соответствовать тенденциям и существующему контексту. Школа должна стараться спрогнозировать ситуацию и уже сегодня придумать программу, потребность в которой у студентов возникнет только через год.

В следующем сезоне новых программ будет еще больше. В частности, на данный момент мы активно прорабатываем темы геймдизайна, креативного мышления в фармацевтике и биотехнологиях, развиваем сектор финансово-технического изобретательства (работаем со Сбербанком), прорабатываем креативное мышление в блогах и СМИ. Начинаем работу в области ТВ вместе с Первым каналом. Так что впереди еще много интересного и полезного.

Источник: therunet.com





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