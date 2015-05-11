Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 21 декабря 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/obratnaya_storona_stressa_41274"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41274_tennis.jpg" width=206 alt="Обратная сторона стресса" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арланд Гилберт</b></span> <span style="font-size: large;">Обратная сторона стресса</span></p><p>Однажды мне посчастливилось месяц жить в американской семье. Семья большая, дружная и очень активная. Четверо детей-подростков три раза в неделю занимались теннисом. Я посетила несколько тренировок в качестве зрителя, меня познакомили с тренером, и у него родилась идея. Меня представили чемпионкой Восточной Европы по теннису и сообщили, что у каждого будет возможность проверить свои силы и сыграть со мной. <a href="http://www.chaskor.ru/article/obratnaya_storona_stressa_41274">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Однажды мне посчастливилось месяц жить в американской семье. Семья большая, дружная и очень активная. Четверо детей-подростков три раза в неделю занимались теннисом. Я посетила несколько тренировок в качестве зрителя, меня познакомили с тренером, и у него родилась идея. Меня представили чемпионкой Восточной Европы по теннису и сообщили, что у каждого будет возможность проверить свои силы и сыграть со мной.

Через неделю меня нарядили в теннисное платье, дали в руки ракетку и пообещали, что играть не придется. Дети заметно нервничали и смотрели на меня с опаской. В конце занятия тренер объявил, что из 20 ребят только одна девочка прошла проверку на прочность и не опустила руки. Она восприняла эту ситуацию как вызов, как возможность стать лучше, работать лучше, учиться у лучших. Она попросила дополнительные индивидуальные уроки и занималась каждый день. Остальные ребята сразу сдались: некоторые из-за нервов и груза ответственности стали играть хуже, кто-то начал пропускать тренировки.

Эта история – хороший пример разной реакции на одну и ту же стрессовую ситуацию.

Стресс в привычном для нас понимании – это почти всегда негатив: изматывающая тревога, страх, разочарование, паника, депрессия. В действительности же понятие стресса намного шире – это реакция организма на запросы и изменения внешней среды.

Существуют два вида стресса: негативный (дистресс) и позитивный (эустресс). Эти понятия определил Ганс Селье, создатель теории стресса, еще в 1975 году. Согласно Селье, стресс – это комплекс адаптационных реакций организма на стресс-факторы, где стрессовый фактор, по сути, – любая неожиданность.

Девочка из теннисной группы, которая не струсила перед вызовом, получила положительный опыт. Она сумела трансформировать стресс-фактор в источник личной мотивации, принимая изменения и адаптируясь к ним.

Эустресс называют выгодным, полезным или здоровым стрессом. Мне же нравится рассматривать этот термин как «эффективный стресс с примесью эйфории» (euphoria-eustress). Когда ты испытываешь эустресс, улучшается концентрация внимания и энергии, ты чувствуешь азарт и желание взять новую вершину. Эустресс тренирует наш организм, и как результат – его внутренние резервы увеличиваются. К сожалению или к счастью, эустресс – кратковременная реакция. Тем не менее, поведение в стрессовой ситуации – это очень показательный момент, над которым можно и нужно работать.

Как-то после длительного периода изучения французского я решила сдать независимый экзамен и получить диплом. На тот момент диплом не имел для меня какого-то судьбоносного значения, я не собиралась поступать в заграничный вуз или связывать с языком свою карьеру. Я не особо готовилась, хотя и не была уверена в своих силах. То, с чем я столкнулась во время языкового испытания, полностью выбило меня из колеи.

Моментально поднялась до небес важность этого события, я осознала собственное ничтожество и погрузилась во всеобъемлющий шок. Я получила болезненный удар по и без того страдающей самооценке и вовремя поняла, что самостоятельно я не справлюсь. На помощь пришли друзья, которые для меня стали слушателями, терапевтами, коучами и просто надежным плечом. В итоге спустя месяц оказалось, что экзамен я сдала с неплохим баллом, но психологическая цена этого результата была очень высокой.

Дистресс или негативный, демотивирующий, разрушительный стресс – это стресс, с которым организм не в силах справиться. Дистресс может дать толчок развитию серьезных заболеваний. У организма снижается иммунитет, и соответственно растет риск подхватить витающую в воздухе инфекцию или вирус. Близкие друзья и младшие братья дистресса нам хорошо знакомы: перфекционизм, низкая самооценка и прокрастинация. Чем больше они определяют ваше поведение, тем выше шансы переживать дистресс снова и снова или вообще жить в этом состоянии.

Если вы, как и я, не всегда можете взять эмоциональную сторону проблемы под контроль, обратитесь к проверенным методам снятия психологического напряжения. Очень часто проблема обретает решение, когда мы ее озвучиваем. Важно время от времени выговориться. Естественно, больший эффект вы получите от общения со специалистом, но помощь родных и близких также важна. Когда делиться волной негатива и тревоги не хочется, на помощь приходит хороший друг дневник. Эмоции обретают форму на бумаге, становится легче структурировать мысли, анализировать причины и взять этот поток под контроль. Тут же можно в результате наблюдений за собой создать карту собственных стресс-факторов, чтобы знать врага в лицо.

Функцию хорошей прокачки организма в целом и его эмоциональной стороны в частности прекрасно исполняют спорт и физический труд. Лично для меня уборка выступает эффективной терапией, всегда помогает разложить мысли по полочкам, но есть одно «но»: сначала надо побороть лень. Ну и, конечно, беспроигрышным вариантом будет трансформация энергии в любое творчество. Готова писать стихи благодарности французскому театральному кружку, который полгода сглаживал колебания моего эмоционального фона.

Все эти рецепты не являются панацеей, не исцеляют раз и навсегда, а лишь залечивают раны. Чтобы соскочить с крючка дистресса, нужно пытаться предотвращать собственные деструктивные реакции. Важно научиться воспринимать поступающие к тебе извне запросы как «волшебный пендель», как возможность обновления собственной прошивки или перехода на новый уровень. Тогда в этой самой критической ситуации ты выходишь из зоны комфорта, у тебя открывается второе дыхание, активизируется нестандартное мышление, ты принимаешь запрос как «сложно, но возможно», и проживаешь испытание с бурей положительных эмоций. Горят глаза, видишь цель, приветствуешь возможности, преодолеваешь препятствия. Это то качество, которое очень хотят видеть в своих сотрудниках большие корпорации, так называемое can-do attitude, но полезно оно абсолютно для всех. Стресс становится конструктивным, когда человек позволяет себе ошибаться и понижает важность событий, выборов и решений.

Естественно, не каждую ситуацию можно пережить положительно, и у каждого человека свой уровень стрессоустойчивости. Но наука говорит нам, что, когда ситуация воспринимается как стрессовая, мы сами решаем, какой из стрессов это будет. Даже в самых очевидно негативных происшествиях мы выбираем свой берег, и это правда. Ведь эмоциональное напряжение – это результат не столько внешних обстоятельств, сколько личных подсознательных установок по отношению к конкретным событиям. Каждый может преодолеть стресс и контролировать сложную ситуацию, если будет концентрироваться на проблеме, а не на ее эмоциональном отражении и защитной реакции собственного организма. Война – это очень плохо, но кто-то при этом уходит в депрессию, а кто-то организовывает помощь и, помогая другим, спасает себя.

Всем нам нужен стресс определенного уровня для гармоничной и полноценной жизни, для движения и развития. Когда мы не можем повлиять на ситуацию, важно напоминать себе, что реакция и поведение – это всегда вопрос нашего выбора.

«Когда мы принимаемся за трудную работу, воспринимая ее как вызов нашим способностям, и набрасываемся на нее с радостью и энтузиазмом, мы способны на чудеса».

Источник: thedevochki.com





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