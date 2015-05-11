Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 24 февраля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/obratnaya_storona_mumi-dola_41577"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41577_38452.jpg" width=206 alt="Обратная сторона Муми-дола" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://artchive.ru/publications/2373~Neizvestnye_kartiny_Tuve_Jansson_i_novye_istiny_Mumitrollej_obratnaja_storona_Mumidola>artchive.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Обратная сторона Муми-дола</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Неизвестные картины Туве Янссон и новые истины Муми-троллей</font></em></span></p><p>Ее картины — настоящее открытие, и Муми-тролли — лишь верхушка этого айсберга. Творчеству культовой финской писательницы и художницы в 2017 году посвящены сразу две выставки, что неудивительно: роль Туве Янссон в изобразительном искусстве почти затмили ее милые персонажи. Представляем невероятно разнообразные работы создательницы Муми-троллей, находим новые изречения ее героев, и открываем жизненные секреты. «Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно счастливыми…». <a href="http://www.chaskor.ru/article/obratnaya_storona_mumi-dola_41577">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ее картины — настоящее открытие, и Муми-тролли — лишь верхушка этого айсберга. Творчеству культовой финской писательницы и художницы в 2017 году посвящены сразу две выставки, что неудивительно: роль Туве Янссон в изобразительном искусстве почти затмили ее милые персонажи. Представляем невероятно разнообразные работы создательницы Муми-троллей, находим новые изречения ее героев, и открываем жизненные секреты. «Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно счастливыми…».

— Ты так скоро станешь взрослым, если будешь продолжать в том же духе… Ты будешь видеть и слышать, как они, а значит, ничего не увидишь и не услышишь.

Туве Янссон родилась в богемной семье: мать — видная художница Сигне Хаммарштен, иллюстратор книг, приехавшая в Финляндию из Швеции; отец — признанный скульптор Виктор Янссон.

Туве Янссон и Ниило Суико за работой над фресками «Отдых за городом». Городской Зал Хельсинки, restaurant Kaupunginkellari. Фото: © Helsinki City Museum / Foto Roos





Дочь художницы и скульптора, получившая отменное образование по части искусств, Туве Янссон не просто считала себя художницей — она ею была.

— Порой кто-то нуждается в тишине и одиночестве, и в этом нет ничего плохого. Нельзя же постоянно быть приветливым и общительным. Просто-напросто не успеваешь...

В 15 лет Туве Янссон поехала учиться в Швецию. Там она получила диплом факультета изящных искусств, а потом прошла стажировку в художественных школах Италии, Франции и Германии.

Туве Янссон со своими малышами





На родине у неё уже было определённое признание – чуть ли не с 10 лет она рисовала иллюстрации для популярного детского журнала, главным редактором которого была знакомая родителей. Вернувшись домой, она продолжила иллюстрировать книги, начала рисовать карикатуры по заказу разных изданий и пробовать себя в интерьерной росписи стен.

Всемирная известность к Янссон пришла благодаря книжному сериалу о муми-троллях: очаровательных существах, обитающих в идиллической Муми-долине. Эти книги, иллюстрации к которым Янссон выполняла сама, били все рекорды по популярности в 1950-60-е годы. Они расходились многомиллионными тиражами и издавались по всему миру. К примеру, одна только «Шляпа волшебника» была переведена на 34 языка, включая японский, тайский и фарси.

— Никогда не станешь по-настоящему свободным, если будешь чрезмерно кем-нибудь восхищаться.

Иллюстрация к рассказу Т. Янссон «Опасное путешествие». Туве Янссон, 1954





Всего о муми-троллях Янссон написала 8 повестей («Маленькие тролли и большое наводнение», «Муми-тролль и комета», «Шляпа волшебника», «Опасное лето», «Мемуары Муми-папы», «Волшебная зима», «Папа и море», «В конце ноября»), один сборник рассказов «Дитя-невидимка», 4 книжки в картинках («Опасное путешествие», «А что потом», «Кто утешит малютку», «Мошенник в доме Муми-троллей»). Янссон лично адаптировала свои книги для театра. По мотивам «Опасного лета» она сначала написала пьесу «Муми-тролли за кулисами», а затем либретто к мюзиклу «Муми-опера».

Поразительно, но сама Янссон всегда подчеркивала, что в первую очередь она — художник, и очень серьёзно к своей литературной деятельности не относилась. Однако её картины всегда привлекали гораздо меньше внимания, чем книжки о муми-троллях.

Обрушившаяся на неё популярность вызывала у Туве Янссон двоякое чувство. С одной стороны, её раздражала излишняя коммерциализация её творчества, с другой, именно огромные доходы, получаемые от всевозможной продукции с муми-тематикой позволили ей арендовать, а затем выкупить в собственность остров Кловхарун в Финском заливе, который стал её крепостью для уединённого творчества.

Море. Туве Янссон, 1962





— Знаешь, иногда, когда все хорошо, мне становится жуть как скучно...

Туве Янссон рисовала всю жизнь. В её живописных работах прослеживаются увлечения художницы старыми фламандскими мастерами и гениями XIX — начала ХХ века. Глядя на её портреты и натюрморты,вспоминается Ван Гог, Матисс, Гоген, Дега, Модильяни.

В 1930-е годы Янссон работала над сюрреалистическими картинами,в 1950-е годы увлеклась искусством модернизма, а в 1960—1970е годы появились абстрактные работы.

Туве Янссон часто обращалась к жанру автопортрета. Такой мы художницу знаем только по её картинам – на фотографиях у неё всегда открытая улыбка,а на картинах она погружена в себя, даже строга.

Туве Янссон, автопортреты разных лет





Многие из этих автопортретов будут показаны на крупнейшей выставке, которую готовит Лондонская Картинная галерея Далвич (25 октября 2017 — 28 января 2018 года). Зрители увидят около 150 живописных работ и больше узнают о Туве Янссон, которую часто заслоняют созданные ею персонажи.

— Как это прекрасно — наконец стать старым и выйти на пенсию… О, как я люблю своих родственников. Особенно теперь, когда могу о них больше не думать.

Уже в 1960-е годы Туве Янссон стала миллионером. Огромные доходы от продажи смежных прав (театральные постановки, сувенирная продукция с муми-троллями) сделали Янссон одной из самых богатых женщин в Финляндии. Однако она продолжала до самой смерти вести скромный образ жизни: пользовалась общественным транспортом, сама ходила за покупками в магазин рядом со своим домом и лично отвечала на большую часть писем от своих читателей.

Фото: Tove-Jansson-(c)Per-Olov-Jansson





«Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы… Все, на что я смотрю, мое. И я этому радуюсь. Вся Земля моя, если хочешь знать».

Уже сейчас проходит первая крупная выставка в Великобритании, посвященная персонажам муми-троллям и их создательнице.

Обложка к книге Т. Янссон «Волшебная зима». Туве Янссон, 1957





До 23 апреля 2017 года в Королевском Зале в Лондоне можно увидеть 40 оригинальных рисунков и почувствовать себя героем рассказов, оказавшись в чудесных интерактивных инсталляциях.

Источник: izbrannoe.com





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