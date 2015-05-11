Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 31 октября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ob_italii_i_italyantsah_41083"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41083_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Об Италии и итальянцах" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Анна Черткова</b></span> <span style="font-size: large;">Об Италии и итальянцах</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как распознать итальянского плейбоя, как соблазняют итальянцы, как ведут себя в постели и по праву ли носят титул самых искусных любовников</font></em></span></p><p>Анна Черткова – наша соотечественница, живущая в Милане, жена и мать итальянцев, успешный журналист и популярный сетевой блогер. В книге об Италии «Анти-замуж, или Как найти мужа своей мечты» Анна раскрывает все нюансы итальянской жизни: от каждодневных привычек до секретов обольщения мужчин. Мы публикуем отрывок из «Интимной» главы, посвященный итальянским ловеласам. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ob_italii_i_italyantsah_41083">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Анна Черткова – наша соотечественница, живущая в Милане, жена и мать итальянцев, успешный журналист и популярный сетевой блогер. В книге об Италии «Анти-замуж, или Как найти мужа своей мечты» Анна раскрывает все нюансы итальянской жизни: от каждодневных привычек до секретов обольщения мужчин. Мы публикуем отрывок из «Интимной» главы, посвященный итальянским ловеласам.

«А как же все-таки распознать плейбоя?» — спросите вы. «Дельный вопрос», — отвечу вам я. Обратимся за разъяснениями к мужским форумам: там мастера этого дела делятся с неопыт- ными новичками советами по соблазнению девушек. Так сказать, ноухау из первых рук!

Согласно исследованиям более привлекательные люди, как мужчины, так и женщины, скорее связывают себя узами официального брака, прожив некоторое время в гражданском, в то время как менее привлекательные более склонны оставаться в «открытых» отношениях. Говорят, женщины, которые следят за собой, не всегда созданы для брака, а вот из мужчин с сильным характером получаются прекрасные мужья.

Бывалые учат неофитов правилам техники rimorchio, буквально «буксирования», то есть грамотного «склеивания» девушек. Итак, обращайте в мужчинах внимание на следующие качества:

1. Уверенность в собственной неотразимости: помните выше сравнение ловеласов с павлинами? Так вот, особенно часто «павлины» с масляными глазками и покровительственными манерами встречаются среди официантов в наводненных туристами курортных городках.

2. Манеры опытного дамского угодника: и дверь в машину откроет, и стул в ресторане отодвинет, и пальто на плечи накинет, и даже букет преподнесет (при том, что в Италии не принято дарить девушкам цветы). Все-то он предусмотрел — насторожитесь! Ведь вообще эмансипированные итальянки давно уже попросту отучили своих мужчин галантно за собой ухаживать. На поданную руку при выходе из трамвая иная итальянка может и отбрить: «Что это ты делаешь? Я не инвалидка!». Поэтому, увы, рьяно ухаживающий итальянец немного настораживает.

3. Сладость речей и мед во взгляде без намека на секс. Помните расхожее мнение о том, что женщины любят ушами? Так вот, это и есть суть итальянской тактики соблазнения — заболтать до... постели. Главное правило мачо, судя по форумам, это переложить ответственность за первый шаг на женщину — вроде он никого и не соблазнял вовсе... Опытным итальянским ловеласам достоверно известно, что у женщин та самая точка G на самом-то деле запрятана в ушах: потому итальянцы и охмуряют девиц сладкими речами, так как знают, что ниже искать бесполезно.

Причем разговаривают итальянские мужчины не только до секса — в целях соблазнения понравившегося объекта, но и, собственно, во время процесса и уже после. Итальянцы, несмотря на всю склонность к самолюбованию, внимательные и чуткие любовники. «Тебе так нравится?», «А сейчас?», «Ты меня чувствуешь?», «А давай попробуем вот так!», «Что ты ощущаешь?», «Ты такая красивая!», «Мне это нравится!» — это лишь немногие из вопросов и восклицаний, которые вам наверняка адресует ваш итальянский любовник. Во время секса итальянцы смеются, шутят, расспрашивают партнера об ощущениях и рассказывают, что чувствуют сами. Неподготовленные «пользовательницы» могут ненароком подумать, что они в цирке или на допросе — так досконально допытывается итальянец у женщины, насколько он ей понравился в постели. А некоторые особо неуемные могут и попросить оценить их способности.

Сексуальная привлекательность на 50% состоит из того, что в тебе заложено, и на 50% в том, что в тебе находят другие. Софи Лорен

Моя подруга Марина, русская итальянка из Милана, как-то, смеясь, рассказала мне, как ее нынешний супруг, тогда еще ходивший в женихах, после первого, закончившегося в постели свидания попросил ее... поставить ему оценку. Марина, простая душа, и не знала, что в Италии в ходу десятибалльная система, и не на шутку обидела своего воздыхателя вполне заслуженной пятеркой. К счастью, Марина почувствовала, как неожиданно (и недобро) напрягся ее мачо, услышав «пять». В итоге они от души посмеялись, когда уже разъяснили недоразумение.

А у еще одной моей подруги Катерины ее итальянский супруг много раз интересовался количеством своих предшественников, допущенных до тела супруги. Катерина — девушка компанейская и до замужества погуляла неплохо. Зная о чувствительности и сентиментальности итальянских мужчин, Катерина решилась на «белую» ложь ради благого дела и, чтобы не травмировать хрупкую психику итальянца, изрядно скостила количество своих бывших любовников. Но ее муж только досадно присвистнул, мол, ничего ты себе погуляла-то!

Впрочем, поговорить о соблазнении и сексе любят не только местные мужчины, но и женщины. Да и разговоры о «самом сокровенном», даже с посторонними, на Апеннинах вовсе никого не скандализируют. Вот, к примеру, приходит как-то моя коллега Кьяра в офис, здороваемся, и потом она совершенно обыденным тоном меня огорошивает:

— А я вчера вечером соблазнила собственного мужа. Он еще не хотел, отговаривался, то жарко ему, то устал он, то переговоры у него сложные были. А мне та-а-а-а-ак хотелось! Вот я его практически и изнасиловала!

М-м-м-м, хорошо хоть не стала подробностями делиться, что, как и в какой позе.

И раз уж мы заговорили о сексе, то давайте, что ли, расскажу я вам про самые популярные позы у итальянских мужчин. Специально ведь опрашивала своих эмансипированных, наподобие Кьяры, подруг, чтобы вам рассказать. Итальянцы не стесняются обсуждать со своими партнерами все аспекты секса — и любимые позы, и желанные ласки, и сокровенные фантазии. Может быть, и более сдержанным в этом плане русским, англичанам или немцам стоит все же последовать примеру итальянцев и снять табу с термина «секс»? В конце концов, откровенное общение в паре на эту не менее откровенную тему этой самой паре идет только на благо!

Однако вернемся к любимым итальянцами сексуальным позам. Каким бы странным вам это ни показалось, но жители Апеннин фантазией особо не отличились. Итак, лидирует в нашем импровизированном хит-параде «миссионерская» поза. Еще бы, итальянским мачо нравится доминировать и контролировать весь процесс. Сразу за «миссионерами» следует «doggy style», когда оба партнера в равной мере наслаждаются процессом, но задает и тон, и темп все-таки мужчина. Самая волнующая — это, конечно, позиция «69». Эта поза так возбуждает итальянских мужчин, что они и в повседневной жизни за самыми обыденными, не имеющими никакого отношения к сексу занятиями не могут относиться к номеру «69» спокойно. Сколько раз я слышала, как вполне солидные с виду синьоры ржали, как кони, и травили скабрезные анекдоты за столом переговоров, стоило только где-нибудь в отчетах выплыть «злосчастному» числу!

Да, признаться, я и сама без улыбки на этот номер не реагирую — а все дело во Франческе, кузине моего мужа, которая как- то в Рождество, когда, объевшись за праздничным столом, мы играли в игру tombola, некое подобие лото, как раз выпало это число, и Франчи победно завопила: «69! Capito? Понятно?» Мой свекор принял отсутствующий вид, свекровь всполошилась, родители Франчески залились краской от смущения, а вот вся молодежь зашлась от хохота.

Да и вообще итальянцы вовсе не прочь поделиться пикатными историями из жизни или рассказать «горячий» анекдот. Вот, к примеру, такой.

Когда-то давно в Италии существовала профессия могильщиков, becchino, чье мастерство передавалось из поколения в поколение, все больше от отца к сыну, но иногда встречались и могильщицы прекрасного пола. Так вот, некогда могильщикам вменялось в обязанность проверять, мертв ли покойник. А проверяли они просто: кусая (!) за большой палец ноги. И вот однажды одной могильщице попался покойничек с ампутированными ногами. Так и появились pompefunebre. Pompefunebre — по-итальянски «похоронное бюро» — очень созвучно с pompino, что означает «оральный секс».

Но это мы отвлеклись. Завершает наш хит-парад любимых итальянцами сексуальных позиций поза «ложки». Итальянский мачо и здесь чувствует себя на высоте — ведь положение женщины на боку спиной к партнеру позволяет ему ее обхватить и словно защитить в своих мощных объятиях. Итальянское эго от этого просто в восторге!

В Италии есть поговорка «Parlare del sesso degli angeli», «обсуждать пол ангелов», то есть говорить о пустяках, ни о чем. В итальянском языке слово sesso обозначает и «секс», и «пол».

А только вот по праву ли носят итальянцы — по крайней мере в коллективном сознании — титул самых опытных любовников? Уж простите, но здесь я вынуждена вас огорчить: если раньше итальянцы считались гигантами в постели, то сейчас по данным опроса Daily Telegraph на первом месте среди героев-любовников оказались испанцы, их ближайшие соседи по Европе, а на втором — их дальние родственники бразильцы! Кузены-французы заняли четвертое место, а пятое досталось ирландцам. Я вот спрашиваю себя: неужто кризис не пощадил даже репутацию итальянцев как самых-самых плейбоев?!

Это же просто удар для потомков Казановы! В оправдание итальянцев можно отметить, что за ними по-прежнему закреплен титул самых искусных в поцелуях! Это подтверждают результаты опроса, организованного сайтом интернет-знакомств. Французы, шведы(!) и испанцы — все позади!

Не прочь проверить сухие статистические результаты на практике? Собираетесь в отпуск в Италию? Куда лежит ваш путь? На юг, на пляжи Калабрии или Апулии? В модный Милан? В вечный Рим? Или в сказочную Венецию? Позвольте мне тогда подсказать, чего ожидать от героя вашего романа, — ведь на Апеннинах везде любят по-разному!

Начнем со столицы. Римлянин — это актер, искренний, порывистый, увлекающийся. Идеальный любовник тогда, когда мужчина перестает быть джентльменом и становится самцом. Неаполитанец — прирожденный ухажер, поэт и певец женской красоты, искренний и непосредственный. Статистические данные могу подтвердить и я лично, припомнив случай, когда в волшебном Неаполе меня буквально похитил у жениха местный таксист и повез показывать красоты своего родного города, заверяя в любви с первого взгляда, обещая преданную свекровь и полный дом слюнявых ребятишек, непременно с моими кошачьими — и как ему удалось разглядеть в зеркало заднего вида! — глазами... Такое возможно только в Неаполе! Жители развеселой Эмилии-Романьи покорят задорным нравом и оптимизмом, прекрасно уживающимся с обстоятельностью во всем, включая секс.

Остается вопрос: «Как же с такой репутацией и богатым опытом итальянцы умудряются остепениться и стать любящими мужьями и примерными отцами семейств?». Ответ на него вы найдете в книге Анны Чертковой «Анти-замуж, или Как найти мужа своей мечты». И еще, наконец, узнаете почему все больше итальянских мужчин предпочитает заграничных невест из стран Восточной Европы, Центральной и Южной Америки и Востока.





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