Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 20 ноября 2016 года, 11.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/o_zavyshennyh_ozhidaniyah_41154"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41154_dostoin.jpg" width=206 alt="О завышенных ожиданиях" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Михаил Литвак, <a href=http://litvak.me/statyi>litvak.me</a></b></span> <span style="font-size: large;">О завышенных ожиданиях</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Мы достойны именно того, что получаем</font></em></span></p><p>В действительности так не должно быть: нормальное состояние души — радость и покой. Несчастным нас делают завышенные ожидания к себе, близким, своему уровню достатка, карьере и еще много чему. <a href="http://www.chaskor.ru/article/o_zavyshennyh_ozhidaniyah_41154">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В действительности так не должно быть: нормальное состояние души — радость и покой. Несчастным нас делают завышенные ожидания к себе, близким, своему уровню достатка, карьере и еще много чему.

Вы когда-нибудь задумывались над вопросом: почему вокруг так много несчастных людей? Счастливого человека встретить очень трудно, поэтому кажется, что жизнь, полная горечи и неурядиц — это нормально.

В действительности так не должно быть: нормальное состояние души — радость и покой. Несчастным нас делают завышенные ожидания к себе, близким, своему уровню достатка, карьере и еще много чему.

Человеку с чрезмерными ожиданиями кажется, что в его нестабильном внутреннем состоянии виновато окружение и собственное несовершенство. Он уверен, что нервничает из-за несоответствия реальности его желаниям, и чтобы успокоиться, должен добиться, чтобы мечты воплотились в жизнь. Но завышенные ожидания отличаются от здравого стремления к улучшениям тем, что они беспочвенны — не подкреплены реальными возможностями объекта, на который направлены.

По сути, это психологическое отклонение, которое сопровождается тревожностью, нервозностью, мнительностью. Тем, кто обзавелся синдромом завышенных желаний всегда кажется, что они достойны большего, чем имеют. При этом зачастую такие люди не осознают, что не соответствуют уровню собственных запросов.

Так, они могут претендовать на должности, для которых не имеют остаточной квалификации; мечтают выйти замуж за кумира или жениться на знаменитости. Потолка у их амбиций не существует.

Конфликт реального и выдуманного мира, невозможность добиться поставленной цели вновь порождает тревогу и беспокойство — круг замыкается.

Данный синдром произрастает из комплекса неполноценности — через внешние атрибуты (красивая жена, богатство, шикарный дом) человек пытается компенсировать внутреннюю несамодостаточность.

Получая от жизни «от ворот поворот», он еще больше погружается в свой комплекс. От непомерных требований страдают и окружающие, и сам человек.

Очень часто это проявляется по отношению жен к мужьям — женщине вечно кажется, что ее муж недостаточно хорош, мало зарабатывает, не умеет правильно выполнять ее задания. При этом она напрочь забывает, что тоже не идеальна. Супруга грызет любимого и сама постоянно расстраивается от его нерасторопности.

То же мы проделываем и с детьми, требуя, чтобы они были аккуратистами и вундеркиндами — а ведь они просто дети, познающие мир через ошибки.

Завышенные требования проявляются и к себе: нужно быть самым лучшим, делать все на высшем уровне — отсюда возникает перфекционизм.

Но вот в чем загвоздка — зачастую мы достойны именно того, что получаем. И наша душевная гармония зависит только от восприятия. Либо мы будем слишком требовательны к своей жизни — а потому и несчастны от того, что она не соответствует нашим завышенным ожиданиям, либо примем ее такой, какая она есть. Нужно просто помнить, что муж (жена) и дети — живые люди, они тоже имеют свои слабости, да и не все рождены, чтобы стать президентами миллионных компаний…

Первый шаг на пути борьбы с синдромом завышенных ожиданий — его осознание, понимание, что это ловушка самообмана, в которую нельзя попадаться. Если все время думать о том, что все могло бы быть лучше, то можно страдать от этого бесконечно, поскольку предела совершенству не существует.

Самые выгодные вложения, как правило, вложения в самого себя. Только постоянное саморазвитие делает человека интересным, как для окружающих, так и для самого себя.

Источник: cluber.com.ua





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