Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 19 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/o_veganah_41685"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41685_clay-pot-622750_960_72.jpg" width=206 alt="О веганах" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>DoktorLobanov, <a href=http://m.pikabu.ru/story/o_veganakh_4906686>pikabu.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">О веганах</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что врачи говорят о вегетарианстве и почему из-за него вас могут лишить родительских прав</font></em></span></p><p>К вегетарианству лично я отношусь абсолютно равнодушно. Взрослые люди имеют полное право сами решать, чем им питаться и какую идеологию подводить под своё поведение. В своей медицинской практике с веганами я вообще не сталкивался, в связи с тем, что попадая в мою воинскую часть, любой веган всего через неделю за милую душу трескал тушенку и оставлял свои идеи до лучших времен. <a href="http://www.chaskor.ru/article/o_veganah_41685">Подробнее</a></p><br clear="all" />





К вегетарианству лично я отношусь абсолютно равнодушно. Взрослые люди имеют полное право сами решать, чем им питаться и какую идеологию подводить под своё поведение. В своей медицинской практике с веганами я вообще не сталкивался, в связи с тем, что попадая в мою воинскую часть, любой веган всего через неделю за милую душу трескал тушенку и оставлял свои идеи до лучших времен.

А вот двое моих коллег – детский стоматолог Иванов и врач гастроэнтерологического отделения детской больницы Петров при упоминании веганов начинают громко материться. И вот почему.

Основная причина нелюбви медиков к веганам – это в первую очередь неграмотность самих веганов. Хорошо, отказались вы от мяса, рыбы, яиц, молока, ну так задумайтесь, чем компенсировать недостаток аминокислот, незаменимых жирных кислот, и особенно витамина В12. К слову признаки В12-дефицитной анемии – это главная проблема веганской диеты. Данный витамин не содержится в растительной пище совсем. А его недостаток вызывает тяжелое заболевание системы кроветворения.

Неграмотные веганы считают, что перестав употреблять мясо и ограничившись капустой, морковкой, картошкой, они очищают карму и несут знамя здоровья. И забывают про орехи, бобовые и прочие заменители мяса. Часто грамотная веганская диета значительно дороже обычного питания. И не все могут себе это позволить. Так и не надо было начинать.

Теперь к истории коллег. В прошлом году гастроэнтеролог Петров участвовал в комиссии, лишающей родительских прав одну родительницу. Матерью эту даму у меня язык не поворачивается назвать. У женщины двое детей. Мальчик – 15 лет и девочка – 6 лет. Собственно из-за девочки и разгорелся скандал. При прохождении комиссии для поступления в школу, педиатр обратила внимание на состояние здоровья ребенка. На лицо – недоразвитие зубов, анемия, недобор веса. Ребенок вялый, необщительный. Заподозрили онкологию, отправили на обследование. А в результате расследования выяснилось, что мама ребенка – ярая веганка, известная на форумах советчица и руководительница диет пары десятков женщин. И ребенок с рождения не употребляет пишу животного происхождения. Когда врачи передали информацию в соответствующие органы, на них обрушилась целая волна ненависти в социальных сетях. Старший ребенок тоже имеет проблемы со здоровьем. Целый букет в виде всевозможных заболеваний ЖКТ, признаков той же анемии. Почему раньше никто не обратил внимания на эту семью – я не знаю. Но в данный момент мать пытается вернуть себе родительские права, поэтому никаких имен и названий городов не будет.

И данное поведение родителей-веганов, к сожалению, не редкость. Тот же гастроэнтеролог Петров привел мне статистику, по которой только за прошлый год в его отделении с заболеваниями ЖКТ лежали 48 детей и подростков из веганских семей. И это только выявленные.

И вопросы с лишением родительских прав тоже поднимаются не в первый раз. Тот же Петров успел поучаствовать уже в трех таких комиссиях в качестве консультанта. В двух случаях под угрозой лишения родительских прав мамашки одумались. Но в последний раз до лишения всё-таки дошло.

Стоматолог Иванов работает в детском центре. Яркая мебель, на стенах – Айболиты-Чебурашки. В углу – телевизор с мультиками, чтобы отвлекать маленьких пациентов. И детей из веганских семей распознает с первого взгляда. Любители конфет и Кока-колы с многочисленными кариесами тоже не редкость. Но дети-веганы, это особая порода. Бледные, вялые. Уткнутся в телевизор и молчат. И у всех очень плохие зубы, со слабой эмалью, нередко с задержкой в развитии. Потому что в шесть месяцев вместо полноценного прикорма мамашки начинали пичкать ребенка растительными соками, пюре из фруктов, а вот молочные продукты – это зло. Пусть, мол, коровье молоко телята пьют.

И слегка юмористическая история от хирурга. В хирургическое отделение поступает дама слегка за сорок. Диагноз расплывчатый – «острый живот», что в переводе с языка Скорой, означает – «А хрен его знает». Дама держится за объёмное чрево, лежит, стонет.

На расспросы хирурга с тяжкими вздохами рассказывает. Мол, страдает излишним весом, имеет проблемы с ЖКТ. Неделю назад начиталась соответствующих форумов и поняла, что её спасение в веганстве. Как рукой снимет и заболевания, и фигура сразу станет, как у балерины. Дама выбросила в мусорку пельмени с отбивными и села на веганскую диету. Продержалась ровно неделю. В один из вечером ощутила просто безумный голод. Рывком распахнула холодильник - а там, кроме капусты ничего нет. И от голодухи села точить капусту. Сгрызла кочана три. Перегруженный кишечник запротестовал и встал. Простым языком – заворот кишок.

Хирург кивнул – даму сразу на стол. Выгребли из неё два тазика полупереваренных капустных листьев. Одно хорошо, когда через некоторое время выписывали, оказалось, что дама от пережитых потрясений похудела почти на пять килограммов, что для неё было настоящей победой. Доктору даже на коньяк расщедрилась.

Уважаемые веганы. Я искренне уважаю ваш выбор и ничего не имею против вашего образа жизни. Но когда вы становитесь родителями – задумайтесь, что теперь вы ответственны не только за себя, но и за своего ребенка. И если вы не уверены в его правильном питании, нечего искать советов на специализированных форумах. Ничего хорошего вам там не посоветуют. Я знаю родителей-вегетарианцев, которые кормят своего ребенка в том числе и продуктами животного происхождения, объясняя эту позицию «Вырастет-сам решит». Вот за такое – я обеими руками проголосую.

У меня все. Подписчики – простите за злобную петицию, у меня слегка не выдержали нервы, в пятницу будет рассказ в прежнем стиле.

Источник: pikabu.ru





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