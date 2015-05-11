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Татьяна Ратькина   пятница, 3 марта 2017 года, 16.00

О роли двуличности в истории
Взлеты и падения «Тартюфа» Филиппа Григорьяна


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Заигрывая с пошлостью




Филипп Григорьян не принадлежит к числу простых и лаконичных режиссеров. После оглушающей какофонии «Женитьбы» и фееричного «Заводного апельсина» от него ждешь чего угодно. И попытка прочитать комедию Мольера как историю царской семьи вызывает разве что легкое удивление.

«Тартюф» в Электротеатре «Станиславский» – спектакль необычный до головокружения. Здесь ни слова не говорится в простоте, ни один эпизод не обходится без головоломок, а режиссер экспериментирует во всех направлениях сразу.

Постановка запоминается необычной организацией пространства: зрительный зал амфитеатром окружает небольшую сцену, позволяя одновременно наблюдать за игрой актеров и реакцией публики. Григорьян умело и со вкусом использует возможности театрального искусства, с помощью продуманных до мелочей декораций, реквизита, музыкального оформления наполняя спектакль почти физически ощутимой атмосферой. Однако самая запоминающаяся сцена «Тартюфа» – соблазнение и осквернение Эльмиры (Ирина Гринева) – существует по законам кино.

Семья Оргона словно сошла с парадных портретов Николая II, Александры Федоровны и их детей. Тартюф-Распутин (Лера Горин) с косматой бородой и в грязной рясе свидетельствует о роковой роли ханжества и двуличности в истории. При этом разговоры о мнимой скромности и святости, о запретах ради соблюдения духовной чистоты вызывают неизбежные ассоциации с праведным гневом современных православных активистов.

«Тартюф» восхищает безупречной актерской игрой. Все исполнители с одинаковым изяществом плетут тонкое психологическое кружево и существуют по законам фарса, гротеска, абсурда. Григорьян предоставляет актерам полную свободу … в жестких рамках подчеркнутой двойственности и условности. Бойкая служанка Дорина (Елена Морозова), которая у Мольера становится главным антиподом Тартюфа, в Электротеатре напоминает старую деву. Текст комедии не изменен даже в мелочах, и Дорина на сцене, как и в пьесе, строит Тартюфу остроумные козни. Но вместе с тем носит закрытое на все пуговицы серое платье, держит руки по швам и перемещается с тяжеловесной механичностью робота. Дамис (Евгений Капустин) вынужден выражать юношеский пыл скрипучим голосом заторможенного имбецила. Мариана одновременно предстает в четырех лицах (Юлия Абдель Фаттах, Екатерина Андреева, Анна Даукаева, Анастасия Фирса) и из жеманной куклы легко превращается в настоящую фурию, с пеной у рта отстаивающую право отца на насилие. А самому Тартюфу приходится совмещать в себе елейного святошу и хтоническое чудовище.

«Тартюф» Филиппа Григорьяна, пожалуй, претендует на звание философской драмы. И при этом остается комедией… Доходящее до внутреннего противоречия многообразие постановки, конечно, не лишено недостатков. Киноэкран, на котором больше двух часов не появляется ничего, кроме цветочных орнаментов и портретов героев пьесы, кажется досадной данью моде. «Размножение» Марианы угнетает художественной неоправданностью. Мольер плохо совмещается с достоевщиной, а попытки создать трагический антураж с помощью заунывной музыки или грозной поступи за сценой вызывают недоумение. «Тартюф» часто кажется затянутым, а порой удивляет дешевым пафосом.

И все же спектакль Электротеатра – во всяком случае, первое его действие – очаровывает необычностью, живостью, обилием трактовок и возможностей. Безудержная изобретательность Григорьяна стимулирует творчество. Не до конца понимая, что хочет сказать режиссер, путаясь в ложных зацепках и обманных ходах, начинаешь смотреть на хорошо знакомую и, в общем-то, довольно простую пьесу другими глазами. Додумывать, достраивать, создавать собственные концепции и парадигмы.

Может, налет условности на самых трогательных образах Мольера понадобился, чтобы намекнуть: притворяются все? За веселостью скрывается дидактизм, за смирением – агрессия, за наивностью – хитрость. Тартюф недостаточно умен (и лицемерен), поэтому позволяет быстро раскусить себя. Но что будет, если повнимательнее приглядеться к семье Оргона? К зрителям? К себе? Может, ложь прокралась глубже, чем думает моралист Мольер? Может, во втором действии, изменив угол зрения, Григорьян покажет нам совсем другого «Тартюфа»?

В частоколе риторических вопросов я провела весь антракт. К началу второго действия ожидания зашкаливали; к его середине от них не осталось и следа. Последний аккорд постановки катастрофически прост. Оргон (Юрий Дуванов) и Эльмира бродят по полуразрушенному особняку среди назойливых пролетариев. Марианы отдаются нквдшникам в кожаных куртках. Неспешную светскую беседу заменяет допрос с грубыми окриками и бьющим в глаза светом лампочки Ильича.

В общем, Николай II попал под влияние Распутина-Тартюфа. Поэтому случилась революция – и все пропало.

Такой поворот, конечно, не стал полной неожиданностью. В программке приведены эмоциональные рассуждения режиссера о том, что Тартюф – «абсолютное зло», «монстр», которого впускает в дом глава семьи или государства. Внешнее сходство между героями пьесы и членами царской семьи, как уже говорилось, невозможно не заметить. Однако его хочется (и долгое время удается) считать элементом утонченной игры, частью – но не центром – сложной конструкции, обертоном, нюансом. На протяжении меланхоличного первого действия смакуешь эпизоды, где Григорьян органично и остроумно накладывает текст Мольера на исторические реалии. Внутренне соглашаешься с очевидным: лицемерие и ханжество присутствуют всегда и везде, но никогда не доводят до добра. И ждешь большего.

Последние полчаса спектакля убеждают: ничего больше нет. И не предполагалось. Проявляясь в любой мелочи, режиссерская концепция становится навязчивой, догматичной. В итоге даже самым вольным интерпретаторам приходится признать: «Тартюф» Филиппа Григорьяна – очередной приступ мифотворчества на тему Великого Октября. Ожидаемо, очень неоднозначный. Кого винить в крахе империи: религиозного фанатика или корыстного лицемера, демона во плоти или жалкого лжеца? Почему Тартюф-Распутин во втором действии преображается в трансвестита в золотых лосинах? Чем объяснить превращение мудрого Клеанта (Олег Бажанов) в оголтелого следователя? И стоит ли режиссерское самовыражение режущего слух и глаз насилия над текстом?

Впрочем, множить претензии и вопросы не имеет смысла. Все они предсказуемы и, в общем-то, заложены в самом намерении последовательно и абсолютно серьезно искать в комедии Мольера истоки русской революции. Упрощение и натяжка неизбежны. И не слишком занимательны. Интереснее (и грустнее) следить за тем, как символ линяет до шаблона, а искусство съеживается до публицистической статьи. «Тартюф» Филиппа Григорьяна, увы, предоставляет для таких наблюдений широкие возможности…




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Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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