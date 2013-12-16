О преимуществах модели открытого доступа и праве на знание

В настоящий момент большая часть академических журналов, которые можно найти в университетских библиотеках, покупается у коммерческих издателей по подписке на несколько лет. Единственные читатели, которые могут бесплатно изучать эти журналы – это студенты и сотрудники университета, который купил подписку. Издательская модель открытого доступа бросает вызов этой практике, делая онлайн-журналы доступными бесплатно, т.е. без платы за подписку.
В своей лекции профессор Уиллински объяснил, как и почему университетские исследования отличаются от других типов интеллектуальной собственности вроде поп-музыки или художественной литературы. Он утверждает, что поскольку высшие учебные заведения финансируются за счет государства, академические исследования должны быть бесплатно доступны всем, а не только академическому сообществу.
«Научные исследования – это особый вид интеллектуальной собственности, у общественности есть на него право и мы должны рассматривать эти исследования с точки зрения права людей на знание», - говорит Уиллински.
По его мнению, налогоплательщики имеют право требовать свободный доступ к научной информации, и было бы «преступлением против знания» прятать академические журналы от общественности.
«Мы занимаемся исследованиями от лица всего общества, мы пользуемся поддержкой общества и делаем это в университетах и институтах, которые финансируются обществом», - подчеркивает Уиллински. «Но я также считаю, что речь идет о глубинном праве на знание. Я думаю, люди должны иметь возможность делиться знаниями. Знания – это другой тип товара, нежели яблоки или мороженное. Это что-то, что причиняет вред, если им не делиться».
В последнее время Уиллински работал в Университете Британской Колумбии и Университете Саймона Фрейзера. Живя в Ванкувере, Уиллински разработал Open Journals System – программное обеспечение открытого доступа, которое позволяет академическим журналам публиковать статьи онлайн бесплатно.
Сегодня около 10,000 академических журналов по всему миру используют программное обеспечение Уиллинского: «Мы разработали программу, которая позволяет другим самим создавать исследовательские сообщества, рецензировать статьи коллег и публиковать свои исследования по всему миру», - говорит Уиллински.
В свою очередь, Университет Калгари все больше полагается на модель открытого доступа, особенно после того, как университет создал специальный авторский фонд в 2008 году. Фонд предоставляет исследователям средства на публикацию статей, при условии, что они публикуются в журналах открытого доступа. Если начальный размер фонда в 2008 году был равен 100,000 долларов США, то в 2016 он составлял уже 700,000.
В то же время, по мнению профессора Уиллински, полагаться на постоянный рост подобных фондов недостаточно. «Так не признается общественное право на знание, так мы всего лишь даем авторам возможность самим оплатить открытый доступ», - говорит он. «Я исхожу из того, что возможна такая модель кооперации, в которой мы признаем, что это библиотеки должны платить за то, чтобы журналы были полностью открытыми. А не по принципу «статья за статьей», или «автор платит».
Уиллински не единственный, кто считает, что для финансирования открытого доступа необходимо перенаправить средства университетских библиотек.
В настоящий момент, Университет Калгари тратит около 10 миллионов долларов на подписку на 11,556 академических журналов. При этом стоимость подписки ежегодно увеличивается на 4-6%.
Перевод Дарьи Новаторовой
Источник: nooregistry.ru
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- «Europeana для исследований».
Об оцифровке культурного наследия, реформе авторского права и других планах на будущее.
- В поисках баланса.
Предложения по реформе государственной политики в сфере общественного достояния.
- Nooregistry.ru: пираты среди нас! .
О новых ресурсах открытого доступа, пиратах и инициативах.
- Катализатор инноваций.
ООН призывает сделать открытым доступ к исследованиям в области здравоохранения.
- Открытый доступ – «серебряная пуля».
- Безграничная свобода.
Nooregistry.ru: открытое и бесплатное на просторах интернета.
- Рим в 1890 году.
Цветные фотографии в открытом доступе.
- Кому нужен открытый доступ?
Ответы на ключевые вопросы.
- Информационная сверхпроводимость: общественное достояние и открытый доступ.
На пресс-конференции представлены результаты исследований проекта «Общественное достояние».
- Берлинская Декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию.