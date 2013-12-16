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Scott Strasser   среда, 9 ноября 2016 года, 19.00

О преимуществах модели открытого доступа и праве на знание
Лекция профессора Стэндфордского университета Джона Уиллински о плюсах издательской модели открытого доступа


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«Нам и развиваться не дают, и предлагают делать дополнительные отчисления правообладателям»


Смежные права издателей тормозят развитие открытой науки




В настоящий момент большая часть академических журналов, которые можно найти в университетских библиотеках, покупается у коммерческих издателей по подписке на несколько лет. Единственные читатели, которые могут бесплатно изучать эти журналы – это студенты и сотрудники университета, который купил подписку. Издательская модель открытого доступа бросает вызов этой практике, делая онлайн-журналы доступными бесплатно, т.е. без платы за подписку.

В своей лекции профессор Уиллински объяснил, как и почему университетские исследования отличаются от других типов интеллектуальной собственности вроде поп-музыки или художественной литературы. Он утверждает, что поскольку высшие учебные заведения финансируются за счет государства, академические исследования должны быть бесплатно доступны всем, а не только академическому сообществу.

«Научные исследования – это особый вид интеллектуальной собственности, у общественности есть на него право и мы должны рассматривать эти исследования с точки зрения права людей на знание», - говорит Уиллински.

По его мнению, налогоплательщики имеют право требовать свободный доступ к научной информации, и было бы «преступлением против знания» прятать академические журналы от общественности.

«Мы занимаемся исследованиями от лица всего общества, мы пользуемся поддержкой общества и делаем это в университетах и институтах, которые финансируются обществом», - подчеркивает Уиллински. «Но я также считаю, что речь идет о глубинном праве на знание. Я думаю, люди должны иметь возможность делиться знаниями. Знания – это другой тип товара, нежели яблоки или мороженное. Это что-то, что причиняет вред, если им не делиться».

В последнее время Уиллински работал в Университете Британской Колумбии и Университете Саймона Фрейзера. Живя в Ванкувере, Уиллински разработал Open Journals System – программное обеспечение открытого доступа, которое позволяет академическим журналам публиковать статьи онлайн бесплатно.

Сегодня около 10,000 академических журналов по всему миру используют программное обеспечение Уиллинского: «Мы разработали программу, которая позволяет другим самим создавать исследовательские сообщества, рецензировать статьи коллег и публиковать свои исследования по всему миру», - говорит Уиллински.

В свою очередь, Университет Калгари все больше полагается на модель открытого доступа, особенно после того, как университет создал специальный авторский фонд в 2008 году. Фонд предоставляет исследователям средства на публикацию статей, при условии, что они публикуются в журналах открытого доступа. Если начальный размер фонда в 2008 году был равен 100,000 долларов США, то в 2016 он составлял уже 700,000.

В то же время, по мнению профессора Уиллински, полагаться на постоянный рост подобных фондов недостаточно. «Так не признается общественное право на знание, так мы всего лишь даем авторам возможность самим оплатить открытый доступ», - говорит он. «Я исхожу из того, что возможна такая модель кооперации, в которой мы признаем, что это библиотеки должны платить за то, чтобы журналы были полностью открытыми. А не по принципу «статья за статьей», или «автор платит».

Уиллински не единственный, кто считает, что для финансирования открытого доступа необходимо перенаправить средства университетских библиотек.

В настоящий момент, Университет Калгари тратит около 10 миллионов долларов на подписку на 11,556 академических журналов. При этом стоимость подписки ежегодно увеличивается на 4-6%.

Перевод Дарьи Новаторовой

Источник: nooregistry.ru




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