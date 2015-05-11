Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:04</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/o_nemuzhskom_vospitanii_muzhchin_42600"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42600_content_malchi.jpg" width=206 alt="О немужском воспитании мужчин" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Марина Линда</b></span> <span style="font-size: large;">О немужском воспитании мужчин</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В воспитании наших мальчиков женское влияние стало практически безграничным</font></em></span></p><p>Каждое утро, провожая сына в школу, я наблюдаю одну и ту же картину. Моя соседка, хрупкая, как птичка Тари, тащит на обоих плечах по рюкзаку своего сына-второклассника, светлый чуб которого лишь едва не достает до ее изящного, но выносливого плеча. По мере нашего приближения к школе, подобные картинки встречаются все чаще. И вот мы уже растворяемся в потоке мам и бабушек, самоотверженно волокущих школьные принадлежности своих мальчиков. <a href="http://www.chaskor.ru/article/o_nemuzhskom_vospitanii_muzhchin_42600">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Каждое утро, провожая сына в школу, я наблюдаю одну и ту же картину. Моя соседка, хрупкая, как птичка Тари, тащит на обоих плечах по рюкзаку своего сына-второклассника, светлый чуб которого лишь едва не достает до ее изящного, но выносливого плеча. По мере нашего приближения к школе, подобные картинки встречаются все чаще. И вот мы уже растворяемся в потоке мам и бабушек, самоотверженно волокущих школьные принадлежности своих мальчиков.

А десять минут спустя, поручив своих чад заботам учителей, эти же мамы застревают у ближайшей кофе-точки, чтобы сладко затянувшись сигареткой, посетовать друг другу на несовершенство мужей, в частности, и немужественность мужчин вообще. Ведь каждой из нас так хочется чувствовать себя женщиной, и чтобы рядом был мужчина…

Мамы, милые! Да, ведь, они есть у нас с вами – эти мужчины! Они формируются из наших розовощеких мальчиков каждый день под нашим же неусыпным присмотром. Каждый день на полшажочка наши дети удаляются из точки «мальчик», двигаясь в точку «мужчина». Но, почему же рядом с нашими маленькими мужчинами мы так легко забываем о том, что сами мы - не только Мамы, но и Женщины? Почему мы позволяем им видеть и принимать, как истину, этот пагубный образ женщины-лошади – безгранично выносливой и опекающей? Образ, который подобно ржавчине истачивает природные законы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. То, что в итоге не делает счастливыми ни нас, ни их.

Нашим мальчикам и без того доводится формироваться в среде довольно деструктивной по отношению к мужской природе. Принято считать, что мы живем в мужском мире, который во всем навязывает нам – женщинам свои правила игры. Но последние лет сто представительницы слабого пола так успешно боролись за свои права, что сегодня во многих вопросах уже мужчины лежат на лопатках. Причем с ранних лет.

Посудите сами. В прежние времена мальчики в возрасте около семи лет переживали инициирующий переход от материнской юбки под мужское начало. С этого момента уже мужчины становились для них наставниками. В аристократической среде в этом возрасте к мальчику приглашали гувернера, в семьях попроще – сын начинал помогать отцу в его хозяйственных делах или шел в подмастерья обучаться мужскому ремеслу.

Что же происходит в наши дни? В воспитании наших мальчиков женское влияние стало практически безграничным. Начиная с детского сада и продолжаясь в школе, абсолютная власть над будущими мужчинами принадлежит женщинам – великим и всемогущим. Мужчины-педагоги – вид достойный занесения в Красную книгу, и очень маловероятно, что в ближайшие годы ситуация в системе образования кардинально изменится.

Думается мне, что сохранить мужское начало в таких неблагоприятных условиях – уже немалое достижение для начинающего мужчины.

Тема «правильного» воспитания мальчиков в последнее время на пике популярности. Лабковский, Нагиев и иже с ними с одной стороны баррикад упрекают женщин в неженственности и навешивают на наши плечи бремя абсолютной ответственности за воспитание будущих мужчин. Женщины–психологи, педагоги и просто матери с другой стороны отбиваются в кровь постулатами из области: «без мужчины мужчину не вырастишь», «каков пример – такой и результат»… И я всегда была ближе к последней армии.

Но каждое утро по дороге в школу я думаю о том, что парни с того фронта все же в чем-то правы. Да, мы – матери, не всесильны. И не сможем заменить того, что закладывает в формирование будущего мужчины здоровое отцовское воспитание. Но мы можем хотя бы НЕ МЕШАТЬ проявляться тому, что уже заложено в наших мальчиках природой. Не сбивать с толку их зарождающуюся мужественность своей гиперопекой и излишней заботой в тех случаях, когда это уже утратило свою актуальность. Позволять им испытывать свои силы и выдерживать доступные им нагрузки, совершать ошибки и набивать синяки.

Нет, вы не подумайте, я очень люблю своего сына. И, пожалуй, именно из-за этой любви, мне нередко приходится ловить свои заботливые порывы за хвост и прятать поглубже к сердцу. Включать временами не только маму, но и женщину. Я не то чтобы понимаю, скорее, чувствую, что именно в ЭТОТ, например, момент нужно вспомнить, что мне тяжело. Потому что именно с ЭТОЙ нагрузкой он уже справится. Или достаточно сильный, чтобы донести до школы и обратно свой рюкзак. Чтобы разделить со мной покупки из супермаркета. Не потому что я не смогу их донести сама. А просто, потому что я – женщина.

А женщинам тяжести носить НЕЛЬЗЯ! И точка.

Я частенько прошу Вселенную, подарившую мне счастливую возможность быть мамой сына, наградить меня достаточной выдержкой, чтобы не стелить ему соломку там, где не должно быть мягко, не нести ответственность за него там, где он уже способен отвечать самостоятельно, и не подставлять свое плечо туда, куда он не просит. Я не знаю, какими окажутся результаты моих усилий лет эдак через 15. И уж точно, все это не станет гарантией счастливой жизни моего сына. Но уверена, поможет ему стать хотя бы на шаг ближе к своей природе, а значит и к гармонии с самим собой.

Я очень надеюсь, что, если каждая из нас будет хоть иногда вспоминать, что сын – это не только ребенок, но и еще и мужчина, учитывать его природные особенности и потребности, отличные от наших – женских, быть может, придет время, когда женщинам доведется немного меньше жаловаться на немужественность своих мужчин. Ведь, как бы пафосно это ни звучало, но именно мы создаем вместе с нашими детьми общество будущего.

Источник: econet.ru





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