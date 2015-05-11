Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/o_mudakah_39234"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201509/392_300_39234_537337_658877594142565_769305910_.jpg" width=206 alt="О мудаках" border="0" /></a><span style="font-size: large;">О мудаках</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как не нарваться на человека, который разрушит жизнь</font></em></span></p><p>Слово «мудак» универсальное. Оно описывает абсолютно конкретное понятие — человека с определенным и, что удивительно, всем известным набором личностных качеств, который является абсолютно исчерпывающей характеристикой их носителя. <a href="http://www.chaskor.ru/article/o_mudakah_39234">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Слово «мудак» универсальное. Оно описывает абсолютно конкретное понятие — человека с определенным и, что удивительно, всем известным набором личностных качеств, который является абсолютно исчерпывающей характеристикой их носителя.

Мудак — существо исключительно мужского пола. У этого слова нет формы, предназначенной для женщин. «Мудила» — всего лишь чуть более мягкий синоним.

Происхождение: От древнерусск. муды — яйца (часть тела), мудак (он же вол) — кастрированный бык.

Проявляется Мудак в отношениях и в отношении.

Мудак очень харизматичен и в начале отношений может выглядеть как «Мачо»: симпатичный, обаятельный, интеллигентный, внимательный, производящий прекрасное впечатление, внушающий доверие, пользующийся успехом у женщин. Магнетическая привлекательность Мудака для представителей противоположного пола кажется почти сверхъестественной.

В чём же изъян? Изъян — в душе. Вернее — в её недостатке. Недостаток души — это отсутствие совести и чувств. Безусловно, Мудак очень хорошо может имитировать чувства. Но единственное реальное чувство, которое им движет и заставляет разыгрывать различные драмы, чтобы произвести впечатление — это своего рода «голод хищника», желание заполучить то, что он хочет. Кажется, единственный вопрос, занимающий Мудака, сводится к следующему: «Может ли это быть использовано «в пищу»?», то есть быть ему полезно или принести выгоду. Вся его жизнь подчиняется этому стилю поведения – поиск жертвы.

Отличительная особенность Мудака – он лжёт. Причём лжёт с такой непринуждённостью, что его трудно заподозрить в этой самой лжи. Выстраивая логику своих рассуждений очень хитрым образом – недоговаривая, предлагая, таким образом, собеседнику самому заполнять «белые пятна». Ясность – это не о Мудаке.

Чувство вины у Мудака напрочь отсутствует (как и сочувствие, сопереживание). Манипулируя, он всё время будет стремиться вменить это чувство вины жертве. «Ты знала, на что идешь», «Ты сама ко мне пришла», «Это ты меня вынудила», «Что ты ожидала, раз согласилась на такие отношения?» — излюбленные фразы Мудака.

Манипуляция – вообще основной стиль поведения Мудака. Он может симулировать ложные эмоции, чтобы вызвать сочувствие: «Я так несчастен в браке», «Я так хочу детей», «Никто меня не понимает». Таким образом, фактор жалости — одна из причин, почему жертвы часто влюбляются в этих «бедных» людей.

Иногда Мудак может с тяжким вздохом сказать: «Ну вот такой я, что поделаешь…» или «Я научился убивать чувства в зародыше, потому что не хочу больше боли», либо даже «Я – ужасный человек». Похоже на раскаяние? Вот именно, что только похоже – не более. За таким раскаянием нет чувств. Раскаяние – это боль и сожаление от содеянного, и боль от невозможности изменить то, что уже произошло. Мудак — не способен чувствовать боль в эмоциональном отношении.

Мудак чувствует расстройство от неполучения желаемого – и для него это боль.

Раскаяние – это об ответственности, о признание своей вины. А Мудак скорее прибегнет к обвинению, чем возьмёт на себя ответственность. Он склонен обвинить всех, кого угодно (от бывших до настоящих) в своём плохом настроении и жизненных неурядицах. И у него феерически получается обрушить свои обвинения и негодование на близких людей – тех, кто наиболее перед ним беззащитен.

Кстати, ответственность – это та опасность для Мудака, от которой он предпочитает быстренько ретироваться. Когда в отношениях он чует такую опасность (подруга забеременела, заболела, не дай Бог, чем серьёзным, или на замужестве настаивает) – то привычная тактика – разрыв отношений и «Ты сама виновата».

Быть вне отношений Мудак не может, поэтому у него всегда есть «запасной вариант». Углублять и развивать отношения он тоже не умеет – для этого нужна искренность, а «кушать то хочется» — вот и берёт количеством.

Мудак – человек слова. Но не дела. Если у вас сложности, он обязательно скажет что-то вроде: «Ты всегда можешь на меня рассчитывать» или «Если что-то нужно – говори». Но стоит только действительно сказать или попросить, чаще всего, у него окажутся другие планы, или он будет слишком уставшим, занятым неотложным делом или вообще «вне доступа». И даже если он выполнит вашу просьбу – то он вам это ещё припомнит.

Чему можно поучиться у Мудака – так это уделять нераздельное внимание объекту его интереса и тому напору, с каким он действует в достижении собственной цели. В наш век интернета всё значительно упростилось в этом смысле для Мудаков. Имитировать чувства в интернете гораздо проще, чем в реальной жизни – влюблённый смайлик, нарисованный букетик, песенка на стену, лайко-поглаживания. Всё это менее энергозатратно для Мудака. Потому как основная его потребность в отношениях – не давать, а брать.

Мудаки иногда создают семьи и рождают детей. Да, и такое случается. Никогда, правда, не случается в таких семьях ни искренности, ни настоящей близости, ни единения душ. А есть скандалы, измены, ревность, и, как минимум, несколько покалеченных судеб.

Что же всё-таки Мудак действительно получает от своей жертвы?

Ответ может прозвучать абсурдно для нормального человека: Мудак получает наслаждение, заставляя других страдать.

Если посчастливилось выбраться из отношений с Мудаком, то думаю стоить знать о такой его способности, как «способность возвращаться». Для чего он возвращается? Да по той простой причине, чтобы проверить сидите ли вы ещё «на крючке» жертвы, зависящей от Мудака.

У Марты Кетро есть блестящее описание таких отношений: «Игра в ниточку». Прочитайте по ссылке. Метафора жёсткая, но очень точная.

Прежде чем идти навстречу Мудаку (эмоционально отзываться) то есть, прежде, чем решите возобновить отношения с Мудаком, вспомните — из-за чего вы расстались? Насколько важно для вас сейчас то, что послужило причиной разрыва? Вспомните, как это было в прошлый раз?

Можно оспорить и сказать, что люди меняются.

Да, люди – меняются, Мудаки – нет.

Мудак не видит в себе и своём поведении никакой психологической и эмоциональной проблемы. Не видит ничего неправильного в своих действиях. Он вполне доволен своим внутренним состоянием и образом мыслей.

Мудак не видит вообще никакой причины меняться!

33 раза в посте упомянула слово «Мудак». Чур-чур-чур, храни меня жизнь нарваться на Мудака ещё раз – мне и одного с лихвой хватило :-)

А если серьёзно, то от такой встречи никто не застрахован.

И как пожелание, всем, кто дочитал пост до конца:

Первое: Распознали мудака – включите инстинкт самосохранения и бегите! Оставаться с ним в отношениях (дружеских, любовных) – разрушать себя. Мудаки не меняются.

Второе: Даже если не повезло и в жизни и нарвались на мудака – это ещё не значит, что все мужчины такие. Мужчины – они хорошие в своём большинстве :-)

Третье: Если всё-таки случается в жизни, что и «раз – мудак» и «два» и «три», то, извините, — это уже система. И здесь стоит разбираться с собственными «шаблонами» поведения: что есть в вашем поведении такого, что вы этих самых мудаков, как магнит притягиваете? Если вы, конечно, не получаете от боли удовольствие.

По теме можно почитать книгу Ирины Мельниченко «Паноптикум мудаков» — она о психологическом и эмоциональном насилии. Задача книги – помочь женщинам вовремя заметить сигналы опасности, распознать мудака еще до того, как станет мучительно больно, а тем, кто уже столкнулся с данными представителями рода мужского, легче справиться со своими переживаниями и понять – они такие не одни.

Источник: Сайт психолога-психотерапевта Ирины Стуканевой





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