Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/o_chem_s_toboj_zhit__42619"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42619_474px-wonder_woman_lynda_carte.jpg" width=206 alt="О чем с тобой жить? " border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Марта Кетро, <a href=https://www.fraufluger.ru/lifestyle/o_chem_s_toboy_jit_marta_ketro_o_tom_pochemu_mujchinyi_i_jenschinyi_nenavidyat_drug_druga.htm>fraufluger.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">О чем с тобой жить? </span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мужчины и женщины ненавидят друг друга</font></em></span></p><p>Рядом с самым прекрасным движением всегда суетятся люди, доводящие идею до абсурда. Я вижу вокруг довольно много женщин, ненавидящих мужчин, но хуже всего, что они называют себя феминисткам и компрометируют явление. <a href="http://www.chaskor.ru/article/o_chem_s_toboj_zhit__42619">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Рядом с самым прекрасным движением всегда суетятся люди, доводящие идею до абсурда. Я вижу вокруг довольно много женщин, ненавидящих мужчин, но хуже всего, что они называют себя феминисткам и компрометируют явление.

С радостью замечаю, что феминизм в России входит в моду среди женщин, и сейчас признание в патриархальных взглядах способно слегка подмочить репутацию. Учитывая отчаянную ситуацию с семейным насилием, необыкновенно важно, чтобы девочки росли, осознавая свое право на равенство, уважение и безопасность.

Но рядом с самым прекрасным движением всегда суетятся люди, доводящие идею до абсурда. Я вижу вокруг довольно много женщин, ненавидящих мужчин, но хуже всего, что они называют себя феминисткам и компрометируют явление.

Если говорить о собирательном образе, то обычно это отчаявшаяся женщина за сорок, которая похоронила мечты о любви и торжественно прокляла мужиков. Всякий мужчина в ее версии — существо слабое, но злобное, похотливое, но бессильное, исполненное пороков, но лишенное даже отрицательного обаяния; ему нельзя ничего — интересоваться женщинами, приближаться к детям, рассчитывать на вежливость.

Эти злющие дамы существовали всегда, но раньше они не примазывались к феминизму, а теперь пытаются легализовать свою ненависть, прикрывшись правильными идеями, и это ужасно обидно.

По сути же агрессия — чистое следствие фрустрации, они теперь обесценивают то, к чему безуспешно стремились предыдущие лет тридцать, и могут выплескивать раздражение на мерзких мужиков и более удачливых женщин.

Мужская возрастная мизогиния имеет несколько иную природу. Сколько ни было приключений и отношений за жизнь, однажды оказывается, что мир большого секса для мужчины потерян: он уже нехорош для молоденьких девушек, денег для повышения привлекательности не нажил, а если даже сможет завлечь кого-то в постель, рискует не справиться. С ровесницей же не справится тем более, потому что тело ее небезупречно, а юношеского тестостерона, позволяющего это не замечать, давно нет.

И мужчина оказывается в саду зеленого винограда и несъедобных тыкв: одни не дают, с другими он просто не сможет. И как же среди этих танталовых мук не испытывать ненависти? Девушки объявляются корыстными дурами, а зрелым вообще отказывают в праве называться женщинами.

Такой человек постоянно рассказывает, что обязана делать женщина (спойлер: все), как ей следует выглядеть, чтобы разжечь его угасшую чувственность, диктует ей смысл жизни — изловить самца (его то есть).

Много говорит о том, что брак никому не нужен, а женщина старше тридцати пяти допустима в этом мире разве что в качестве бабушки.

Тут начинаешь понимать мужененавистниц из предыдущего абзаца — они любят говорить именно об этих типах, имея в виду, что все вокруг таковы, и отрицая замечательных сильных мужчин, которых большинство, но которые не кричат так громко и наслаждаются зрелостью и взрослой любовью.

И я много думала о том, почему эта тоскливая реальность образуется в головах у постаревших людей, которые прежде были страстными, чувствительными и чувственными. Зачастую, чем горячей они были в юности, тем сварливей сейчас.

И мне кажется, я нашла ответ. Это те, кто не повзрослел, не научился взаимодействовать и сосуществовать.

Раньше все покрывали гормональные всплески, неврозы, ошибочно принятые за любовь, или зомби-программа «замуж и рожать».

Несозревшие, но подгнившие девочки и мальчики растеряны: ее больше не хотят, он больше не может — и что теперь делать?

Они реально не понимают, что если нельзя с тобой трахаться до кровавых мозолей (и влюбляться до розовых слюней), то о чем с тобой жить?

У них просто не отрос и не развился аппарат, позволяющий любить и уважать другую личность, они в сущности не умеют общаться и ладить вне постели.

Вот эта конструкция «и зачем мне в доме мужик/баба» не эпатаж — они совершенно искренне не понимают.

Зачем дорожить другим человеком, какая может быть близость выше пояса, что вообще делать вдвоем в вертикальном положении.

Им все еще нужен секс, но уже не так остро, поэтому неудовлетворенное желание становится неким постоянным раздражителем, который все же не стоит того, чтобы заводить постоянного партнера — ну переспал ты с ним, и что, разговаривать? Интересоваться его миром? Учиться жить бок о бок? Вникать в чужие желания? Находить общие цели? А как это, а зачем?

Проще уйти в ненависть и отрицание всякого смысла другого пола. А тех, кто умеет жить в паре, объявлять подкаблучниками, охотницами за членом или отсталыми патриархальными личностями.

И у меня в этот раз даже нет позитивного финала — а жаль, я бы хотела, чтобы существовал способ дорасти и дозреть на старости лет.

Источник: cluber.com.ua





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