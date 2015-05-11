Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 02:36</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/o_chelovechnosti_v_5_zhiznennyh_istoriyah_42470"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42470_child-920131_960_72.jpg" width=206 alt="О человечности в 5 жизненных историях" border="0" /></a><span style="font-size: large;">О человечности в 5 жизненных историях</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Каждое препятствие — возможность улучшить наше положение. И чье-нибудь еще</font></em></span></p><p>Самый лучший учитель — наша жизнь, а люди, окружающие нас, — отражение наших поступков. Мы публикуем несколько трогательных рассказов, которые показывают, как лучше вести себя с людьми. <a href="http://www.chaskor.ru/article/o_chelovechnosti_v_5_zhiznennyh_istoriyah_42470">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Самый лучший учитель — наша жизнь, а люди, окружающие нас, — отражение наших поступков. Мы публикуем несколько трогательных рассказов, которые показывают, как лучше вести себя с людьми.

1. Знайте имя уборщицы

Когда я был на втором курсе института, наш профессор устроил нам письменный тест. Я был прилежным студентом и потому ответил на все вопросы, кроме последнего: «Как зовут женщину, убирающую наш корпус института?».

Мне показалось, что это какая-то шутка. Ну да, я несколько раз видел нашу уборщицу. Она была высокой темноволосой женщиной слегка за 50, но откуда мне было знать ее имя? Я сдал тест, так и не дав ответа на этот вопрос. Перед самым окончанием занятия один из студентов спросил, будет ли этот вопрос учитываться в выставлении итоговой оценки.

— Естественно, — сказал профессор. — На какую бы вы работу ни устроились, вам непременно придется общаться со многими людьми, и среди них не будет тех, кто будет совершенно не важен. Они все будут заслуживать вашего внимания и заботы, даже если это обычное приветствие.

Я пронес этот урок через всю свою жизнь. А еще я узнал, что ту женщину звали Дороти.

2. Не оставляйте человека мокнуть под дождем

Однажды ровно в 23:30 одна пожилая черная женщина стояла на обочине трассы в Алабаме под проливным дождем. Ее машина сломалась, но ей было очень нужно добраться до пункта назначения — во что бы то ни стало. Промокшая насквозь, она пыталась остановить хоть одну машину — но безуспешно.

Вскоре подъехал автомобиль, из которого вышел молодой белый мужчина, сразу же согласившийся ей помочь, — вещь, неслыханная в полных конфликта 60-х. Мужчина не только довез ее до места, но и помог ей высушиться и даже вызвал такси.

Хотя женщина куда-то очень торопилась, она все же нашла время поблагодарить его, а также спросить его имя и адрес. И спустя неделю в дверь мужчины постучали. Как же он удивился, когда увидел, что там стояла коробка с огромным плоским телевизором.

В письме, приложенном к коробке, было написано: «Спасибо, что помогли мне тогда на трассе. Тот дождь промочил насквозь не только мою одежду, но и надежду. А потом появились вы. И благодаря вам я все-таки успела повидаться с умирающим мужем перед самой его смертью. Спасибо, что помогли мне, не ожидая ничего взамен. С уважением, миссис Нэт Кинг Коул».

3. Не забывайте о тех, кто в​ам прислуживает

В те далекие деньки, когда мороженое с шоколадом стоило куда меньше, чем сейчас, один десятилетний мальчик зашел в кафе при ресторане и присел за столик. Официантка поставила перед ним стакан воды. «Сколько стоит мороженое с шоколадом?» — спросил он. «50 центов», — ответила официантка.

Мальчик порылся в кармане, достал оттуда монеты и перебрал их.

«А сколько стоит обычное мороженое?» — спросил он. К этому времени за другие столики сели еще несколько человек, и официантка начала терять терпение. «35 центов!» — резко ответила она.

Мальчик еще раз пересчитал монетки. «Тогда мне обычное, пожалуйста», — сказал он. Официантка принесла ему мороженое, счет и ушла. Мальчик съел мороженое, расплатился с кассиром и вышел из кафе.

Когда же официантка вернулась за тот столик и начала его вытирать, она едва не расплакалась. Под пустой тарелкой лежали две монетки — по 10 и 5 центов. Мальчик отказался от мороженого с шоколадом, чтобы оставить ей чаевые.

4. Убирайте препятствия на​ вашем пути

Давным-давно в одной далекой стране ее король приказал положить посреди оживленной дороги огромный булыжник. После он спрятался на обочине, чтобы посмотреть, сможет ли кто-нибудь убрать его с дороги. Сперва по дороге проехали несколько придворных и богатых купцов в каретах — все они просто объехали камень, многие еще и громко осуждали короля за то, что на дорогах возле столицы творится подобное непотребство, но никто не сделал ничего, чтобы убрать камень с дороги.

После всех них на дороге появился крестьянин, несущий за спиной мешок с овощами. Подойдя к булыжнику, он положил мешок на землю и попытался столкнуть камень на обочину. Ему пришлось для этого попотеть, но в итоге он справился. И, после того как он вновь взвалил мешок на плечи, он увидел, что под убранным булыжником лежит кошелек, полный золотых монет, и письмо от короля, в котором он дарил кошелек вместе с его содержимым тому, кто уберет камень с дороги.

Крестьянин понял то, что многим из нас зачастую не удается понять: каждое препятствие — возможность улучшить наше положение.

5. Отдавайте, когда это нужно

Много лет назад, когда я работал волонтером в больнице, я познакомился с маленькой девочкой по имени Лиза, страдавшей от редкой и серьезной болезни. Ее единственным шансом на спасение было переливание крови от ее 5-летнего брата, который уже переболел этой болезнью и выработал антитела, способные с ней справиться. Доктор объяснил ее брату, что от него нужно, и спросил, готов ли он отдать сестре свою кровь. Он колебался не более секунды, а после сказал: «Если это спасет ее жизнь, я согласен».

Когда шло переливание, он смотрел, как и все мы, на то, как на бледные щеки его сестры возвращался румянец, и улыбался... Но после он внезапно помрачнел и спросил у доктора дрожащим голосом: «А я скоро умру?»

После мы узнали, что мальчик неправильно понял доктора и решил, что, для того чтобы спасти сестру, он должен отдать всю свою кровь.

Источник: cameralabs.org





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