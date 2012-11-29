Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 3 февраля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nuzhny_li_strane_akademiki_41452"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41452_1.jpg" width=206 alt="Нужны ли стране академики?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Виктор Власов</b></span> <span style="font-size: large;">Нужны ли стране академики?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Интервью с ректором автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Многопрофильная Академия непрерывного образования»</font></em></span></p><p>Когда произносят слово «академик», сразу представляется убелённый сединами старик, непременно доктор наук, знающий о своей научной отрасли почти всё. Однако седины у современного академика может и не быть, как впрочем, глубоких морщин и скрипучего старческого голоса. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nuzhny_li_strane_akademiki_41452">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Когда произносят слово «академик», сразу представляется убелённый сединами старик, непременно доктор наук, знающий о своей научной отрасли почти всё. Однако седины у современного академика может и не быть, как впрочем, глубоких морщин и скрипучего старческого голоса.

Носить звание академика могут только члены государственных академий. Таковых в России шесть: Российская академия наук (РАН), Российская академия медицинских наук (РАМН), Российская академия образования (РАО), Российская академия художеств (РАХ), Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) и Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН). Правда, среднему обывателю, отстаивающему очередь за хлебом или молоком, это вряд ли интересно – им подавай вещи насущней. Обучить бы ребёнка правильно, воспитать, как подобает семьянину.

Мой коллега по спортивному залу и отличный собеседник считает действующих академиков скучными и зацикленными людьми. Наверное, говорят они только о науке, выглядят бледновато и жутко неухоженные. Ещё болтают невесть что и часто смеются, как «Джокер» из фильма «Бэтмен».

За ответом на разные вопросы спешу к Владимиру Ивановичу Гаму – ректору автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Многопрофильная Академия непрерывного образования», кстати, академику. Этот замечательный деятель выступает на площадке «Рождественских чтений», на которых держит слово Митрополит Омский и Таврический Владимир, а также Министр образования Омской области Сергей Николаевич Канунников.

Владимиру Ивановичу Гаму чуть больше шестидесяти лет, а выглядит гораздо моложе. Это живой и эмоциональный человек, радеющий за отечественное образование и культуру. Он охотно принимает посетителей и всегда подробно отвечает на интересующие вопросы. Лично меня этот светлый и общительный деятель принимает с улыбкой и крепко пожимает руку. На базе созданной им площадке проходит множество образовательных форумов и других мероприятий.

– Разговаривал я, Виктор, с православными батюшками на пленарном заседании «Рождественских чтений», – рассказывает Владимир Иванович в своём просторном кабинете. – Натолкнули на мысль, что среднестатистический житель Омска не имеет понятия о духовном здоровье. Разберёмся сначала в родном городе. 90% омичей не знают, что это – духовное здоровье. Если с физическим здоровьем ясно: каждый примерно понимает как надо вести Здоровый Образ Жизни. А вот что нужно делать, чтобы быть здоровым духовно – здесь трудно! Расскажу о нашей школе, раз уж вы здесь и воспользуюсь возможностью.

– Да, пожалуйста.

Стоит сказать, что Владимир Иванович Гам – является членом Гильдии Экспертов, профессионально оценивающей качество образования по всей стране. Висит в кабинете на видном месте яркий сертификат в красивой золотистой рамке, что В. И. Гам – федеральный эксперт качества профессионального образования.

– Наша школа занимается и духовным развитием, – говорит академик. – Мы исходим из того, что у человека два полушария мозга. Вначале мы занялись медико-психологическими вопросами и выяснили для себя, что у европейцев работает больше левое полушарие – все программы и государственные стандарты направлены на развитие левого полушария. В дисциплинах присутствует логика, определённая последовательность изучения, от простого к сложному, алгоритмы действий, как запоминать, аргументы и т.д. Мы задумались, что делать с такой однобокой системой образования, пришли к выводу, что правое полушарие надо включать в работу с самого утра. В начальной школе у нас есть пятиминутка пения, это связано с правым полушарием. Поём до уроков. Дети выучивают песню в течение двух-трёх недель. Ведём плановые уроки хореографии, когда человек вынужден двигаться под музыку. Мы посмотрели, что нам делать с ИЗО, пригласили дизайнера, прошедшего переподготовку на право обучения, который лучше понимает детей, чем подготовленный на классических примерах учитель рисования. Увеличили количество часов на этих предметах. Кроме того, мы углубились в иностранные языки, это развитие головного мозга. Человек начинает думать по-другому, когда владеет двумя языками, у него работают оба полушария одновременно. Кроме того, ввели ментальную математику, робототехнику, потому что в них есть одновременно английский, проектирование, программирование, технический дизайн, механика и много чего ещё, симбиоз предметов. Работают технические вещи, технологии обучения успешного ученика. Если воспитать просто хорошего человека, то он сам станет отличным работником, кем и каким угодно, без нашей помощи. А вот как сделать этого хорошего человека – мы задумались всерьёз. Первое на чём мы сошлись, это что в центре должна быть семья, школа должна содействовать процессам, происходящим в семье.

– Расскажите о проекте более подробно.

– В голове у меня родился проект «Я и мой дом». Что в нём? Школа учит прошлому, что уже известно, тому что произошло, а ребёнок будет жить во взрослом состоянии через 15-20 лет потом. Суть проекта заключается в том, что человек живёт ради того, чтобы создать свой мир, дом, свою ауру. Для этого нужно иметь физические стены. С детьми мы обсуждаем, что там должно быть, окна и много другое. Происходит диалог построения будущего с родителями и со мной как с педагогом, например. Следующий момент – насаждение. На окружающем мире. Что мы привносим и на что влияем? С пятого класса начинаем наполнение, что такое семья. Мы читаем произведения, где прослеживается культ семьи, отношение к физическому здоровью. Мамы, папы и дети, которые у нас учатся, принимают участие. Ведём отчёт – что сделано за год в проекте «Я и мой дом». Ведём речь обо всем, как сохранить кожу лица, осанку, здоровье и т.д. Мальчики работают в духовном направлении, осмысляют, почему пришёл Иисус Христос. Это месячник, посвящённый как проделанной работе, так и будущей. Люди строят будущее своих детей. Видит ли ребёнок будущее с родителями или их нужно отсечь? Поднимаем традиции семьи, которые важно сохранить и продолжить.

– Как на Западе?

– Нет, Виктор, – качает головой Владимир Иванович. – Транснациональные корпорации на Западе, в США, хоть в Европе; сегодня работают в Бразилии, затем в Германии, потом дальше. Неизвестно, хорошо это или не очень – если человек глобалист? Если космополит, глобалист, то нельзя терять корней – это в первую очередь. Как в большинстве случаев: от корней оторвался – ты никто и звать никак. Перекати-поле, в общем. Где у них культ семьи, отечества, традиции, история семьи. С детства нужна профилактика либеральных отклонений от семейных ценностей, я говорю об однополых браках. А вот какой парадокс: Италия, католическая страна, регистрирующая однополые браки… Барак Обама выступает за нормальность однополости, ну и вышел бы за мужика, это не норма, затем Франсуа Олланд выступает за то же самое. В итоге: наблюдаем прогрессирование культа физиологических утех, это верное растление духовного и нравственного. Проблемы детей, Виктор, родом из детства. Все комплексы неполноценности из детства… Расскажите, как быть с ними, родители. Вы отвечаете за будущее детей, родители. Не можете – доверьтесь педагогам, специалистам.

– Как обстоит дело с политикой?

– Не интересное и по правде сказать, бестолковое дело, в сущности. Политики сегодня есть, завтра их нет, твердят на потребу дня и сиюминутное. Новости и политики есть – о них говорят, их нет – не пишут, не просматривают, забыли. Вести и новости – жёстко политизированы, это вода в решете. А семья, Виктор, это система и люди ценностные, сколько бы времени не прошло. Ребёнок ведь ребёнок, пока живы его родители. А родители умирают, он становится сиротой, я по себе знаю. Нет моих родителей, – рукоплещет Владимир Иванович, его глаза блестят. А мне хочется вскочить и обнять его как сына. Сказать:

– Я тобой, дорогой мой! Никогда тебя не брошу!

Он ходит по кабинету взад и вперёд, рассказывает безостановочно. По делу. Здорово, не без эмоций. Этот человек волнуется не за себя – за наше современное общество. Как Митрополит Омский и Таврический Владимир изливает свою внутреннюю боль за людей, служащих букве закона, а не духу – в своей книге «Вечное сокровище». Так Владимир Иванович болеет за семью и не привитые раньше ценности и воспитание.

– Родители, – повторяет он с чувством, словно актёр, заключая. – Ценности вечные! Православие закладывает верные ценности. Если ты меняешь веру и становишься мусульманином или кем-то другим, значит, ты никогда не был ни тем, ни другим, это как поменять маму… А на Руси, Вить, всегда была ценность жизни ребёнка выше, чем родителя. Простой пример: пошлёт ли православная мама своего ребёнка взорваться – никогда. С нашей точки зрения – это сумасшествие.

– Однополые браки – проблема, Владимир Иванович.

– Профилактикой надо заниматься, с детства, говорю же! – кивает академик.

– Это сколько надо заниматься духовным обогащением в Таиланде, например?

– Таиланд – сплошное растление, духовное и физическое. Туристическая страна якобы свободы. Но свобода свободе рознь, как вера…

– Сколько учились лет на академика?

– Всю жизнь. Каждый раз осваиваешь новый кусочек компетенции. Много читаешь, обязательно. Информации столько, что приходится пропадать за чтением. Слава Богу, что видят глаза. Академик – больше почётное звание, конечно. Накладывает определённую ответственность. Внутренние тормоза обязательно есть.

– Как Православие помогает образованию?

– Вузы, школы, детские сады должны дружить с церковью, – соглашается академик. – Мы дружим с Православной церковью. Обязательно. Нам помогает о. Димитрий Олихов. Он – проводник в православное образование, в глобальном смысле. Если в городе построена духовная семинария, это большое дело. Ответить напрямую: помогает ли Православие образованию? Да, помогает и достаточно здорово. Я крестился во взрослом состоянии, считаю, что с этого времени мне и помогают внешние силы. Периодически хожу в храм. И такая история со мной произошла, Вить. Есть в Великом Новгороде иконы в честь Святой Софии. В лик ей попала стрела и сохранилась чёрная точка, это когда Тевтонские рыцари напали. Три дня лил сильный ливень – в помощь нашей рати. Заржавели железяки! Кто продрог, а кто завяз в болоте. Подвоз-то ограничен, они думали, что возьмут нас быстро. Это легенда или былина, но эти вещи не пустом месте не рождаются. Смотрю я на икону, и волосы шевелятся на голове, исходит от неё мощная энергия. Не передать словами моё волнение. Как лёгкий ветерок обдувает тебя и что-то внутри происходит.

– Чьё образование качественней: отечественное иди западное?<.i>

– Образование можно и нужно оценивать по частям, какие компетенции получил и что с ними делать. Если посмотреть знаниевую компоненту – наше лучше, оно более глубокое и широкое. А если смотреть умение – то западное превосходит наше. В нашей же академии мы стараемся взять что-то и оттуда, и оттуда.

Переключаемся на город Омск. Всегда интересно и полезно поговорить с умным человеком, узнав его мнение. Осведомляюсь про экономику.

– Условия для экономики в Омске не очень выгодные. Город большой по площади, и вытянутый в длину – более 60 км, в ширину – до 20 км, значит, автобусные маршруты имеют гигантскую протяжённость, отсюда и стоимость за проезд. А вот Новосибирск – более круглый. Там есть метро – это конкуренция транспорту, второй аспект – станции метро являются узловыми пересадочными пунктами, а от них ходят короткие маршруты. Людям не надо идти через весь город. Метро для Омска жизненно необходимо, не будет метро, то не будет развития города. Омск единственный город в мире, где есть метромост, но нет метро, и есть только одна станция метро, работающая как переход.

Последнее сказанное академиком похоже на анекдот. Смеюсь, конечно. Улыбается и Владимир Иванович.

– Омск – позорный город?

– Не позор, Виктор, а скорее ошибка архитектора. Омские купцы не дали взятку строителям-проектировщикам ЖД, а томские дали, наоборот, в результате вокзал и мост у нас построили в 15 км от центра города. В результате город начал развиваться на юг. Вначале 50-ых годов нефтезавод построили в 20 км на север, но и поскольку рабочих возить неудобно и невыгодно, долго и дорого, то микрорайоны городка Нефтяник стали строить к нефтезаводу, в итоге город стал расти на север, вытягиваясь. Потом подумали, что жильё надо строить в пустынной местности и начали застраивать левый берег. Это очень дёшево и быстро. Никто не подумал, во что это экономически дальше выльется огромному мегаполису. Зимой это очистка дорог, построение инфраструктуры, электрические сети, это колоссальные затраты, которые в компактном городе стоят гораздо меньше. Отсюда и стоимость воды, поездки на транспорте и прочее.

– Из Омска нужно валить?

– Я этого не сказал, Виктор. Никуда валить не надо, мы – патриоты, должны помогать городу как умеем. Город надо завернуть вовнутрь как пельмень – строить высотные дома, не расширять границ, обязательно сделать метро, оно решит много проблем.

– Где взять деньги на метро?

– У нас есть экономический субъект – город Омск, который приносит прибыль, но в нём два правительства. Оптимизация правительственных расходов даст деньги на метро. Мэрия и Правительство омской области. Обслуживание крайне недёшёвое. На Омске и так сидит дотация сельских районов. Омской промышленности нет, но есть Министерство промышленности, 9-ти этажное здание, набитое битком. Министерство юстиции в Омске имеемся, достаточно одного федерального. Местные законы нужны, когда есть деньги и нужно что-то улучшить, тогда зачем нужно местное здание? Зачем два министерства ЖКХ, у нас всё по два?..

По каждой крупной теме с Владимиром Ивановичем Гамом можно сделать интервью. Сейчас читаю его доклад, с которым он вышел на площадку «Рождественских чтений» – он говорил об особенностях российского образования, многим ещё недоработанным пунктам предлагая альтернативу.

Нужны ли академики стране – каждый читатель ответит сам, проведя интеллектуальную параллель и поразмыслив.

А я, тем временем, готовлю с академиком второе интервью.





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