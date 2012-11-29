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Виктор Власов   пятница, 3 февраля 2017 года, 16.00

Нужны ли стране академики?
Интервью с ректором автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Многопрофильная Академия непрерывного образования»


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Школа – высота для многих недосягаемая


Кто просвещает молодёжь?




Когда произносят слово «академик», сразу представляется убелённый сединами старик, непременно доктор наук, знающий о своей научной отрасли почти всё. Однако седины у современного академика может и не быть, как впрочем, глубоких морщин и скрипучего старческого голоса.

Носить звание академика могут только члены государственных академий. Таковых в России шесть: Российская академия наук (РАН), Российская академия медицинских наук (РАМН), Российская академия образования (РАО), Российская академия художеств (РАХ), Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) и Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН). Правда, среднему обывателю, отстаивающему очередь за хлебом или молоком, это вряд ли интересно – им подавай вещи насущней. Обучить бы ребёнка правильно, воспитать, как подобает семьянину.

Мой коллега по спортивному залу и отличный собеседник считает действующих академиков скучными и зацикленными людьми. Наверное, говорят они только о науке, выглядят бледновато и жутко неухоженные. Ещё болтают невесть что и часто смеются, как «Джокер» из фильма «Бэтмен».

За ответом на разные вопросы спешу к Владимиру Ивановичу Гаму – ректору автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Многопрофильная Академия непрерывного образования», кстати, академику. Этот замечательный деятель выступает на площадке «Рождественских чтений», на которых держит слово Митрополит Омский и Таврический Владимир, а также Министр образования Омской области Сергей Николаевич Канунников.

Владимиру Ивановичу Гаму чуть больше шестидесяти лет, а выглядит гораздо моложе. Это живой и эмоциональный человек, радеющий за отечественное образование и культуру. Он охотно принимает посетителей и всегда подробно отвечает на интересующие вопросы. Лично меня этот светлый и общительный деятель принимает с улыбкой и крепко пожимает руку. На базе созданной им площадке проходит множество образовательных форумов и других мероприятий.

– Разговаривал я, Виктор, с православными батюшками на пленарном заседании «Рождественских чтений», – рассказывает Владимир Иванович в своём просторном кабинете. – Натолкнули на мысль, что среднестатистический житель Омска не имеет понятия о духовном здоровье. Разберёмся сначала в родном городе. 90% омичей не знают, что это – духовное здоровье. Если с физическим здоровьем ясно: каждый примерно понимает как надо вести Здоровый Образ Жизни. А вот что нужно делать, чтобы быть здоровым духовно – здесь трудно! Расскажу о нашей школе, раз уж вы здесь и воспользуюсь возможностью.

– Да, пожалуйста.

Стоит сказать, что Владимир Иванович Гам – является членом Гильдии Экспертов, профессионально оценивающей качество образования по всей стране. Висит в кабинете на видном месте яркий сертификат в красивой золотистой рамке, что В. И. Гам – федеральный эксперт качества профессионального образования.

– Наша школа занимается и духовным развитием, – говорит академик. – Мы исходим из того, что у человека два полушария мозга. Вначале мы занялись медико-психологическими вопросами и выяснили для себя, что у европейцев работает больше левое полушарие – все программы и государственные стандарты направлены на развитие левого полушария. В дисциплинах присутствует логика, определённая последовательность изучения, от простого к сложному, алгоритмы действий, как запоминать, аргументы и т.д. Мы задумались, что делать с такой однобокой системой образования, пришли к выводу, что правое полушарие надо включать в работу с самого утра. В начальной школе у нас есть пятиминутка пения, это связано с правым полушарием. Поём до уроков. Дети выучивают песню в течение двух-трёх недель. Ведём плановые уроки хореографии, когда человек вынужден двигаться под музыку. Мы посмотрели, что нам делать с ИЗО, пригласили дизайнера, прошедшего переподготовку на право обучения, который лучше понимает детей, чем подготовленный на классических примерах учитель рисования. Увеличили количество часов на этих предметах. Кроме того, мы углубились в иностранные языки, это развитие головного мозга. Человек начинает думать по-другому, когда владеет двумя языками, у него работают оба полушария одновременно. Кроме того, ввели ментальную математику, робототехнику, потому что в них есть одновременно английский, проектирование, программирование, технический дизайн, механика и много чего ещё, симбиоз предметов. Работают технические вещи, технологии обучения успешного ученика. Если воспитать просто хорошего человека, то он сам станет отличным работником, кем и каким угодно, без нашей помощи. А вот как сделать этого хорошего человека – мы задумались всерьёз. Первое на чём мы сошлись, это что в центре должна быть семья, школа должна содействовать процессам, происходящим в семье.

– Расскажите о проекте более подробно.

– В голове у меня родился проект «Я и мой дом». Что в нём? Школа учит прошлому, что уже известно, тому что произошло, а ребёнок будет жить во взрослом состоянии через 15-20 лет потом. Суть проекта заключается в том, что человек живёт ради того, чтобы создать свой мир, дом, свою ауру. Для этого нужно иметь физические стены. С детьми мы обсуждаем, что там должно быть, окна и много другое. Происходит диалог построения будущего с родителями и со мной как с педагогом, например. Следующий момент – насаждение. На окружающем мире. Что мы привносим и на что влияем? С пятого класса начинаем наполнение, что такое семья. Мы читаем произведения, где прослеживается культ семьи, отношение к физическому здоровью. Мамы, папы и дети, которые у нас учатся, принимают участие. Ведём отчёт – что сделано за год в проекте «Я и мой дом». Ведём речь обо всем, как сохранить кожу лица, осанку, здоровье и т.д. Мальчики работают в духовном направлении, осмысляют, почему пришёл Иисус Христос. Это месячник, посвящённый как проделанной работе, так и будущей. Люди строят будущее своих детей. Видит ли ребёнок будущее с родителями или их нужно отсечь? Поднимаем традиции семьи, которые важно сохранить и продолжить.

– Как на Западе?

– Нет, Виктор, – качает головой Владимир Иванович. – Транснациональные корпорации на Западе, в США, хоть в Европе; сегодня работают в Бразилии, затем в Германии, потом дальше. Неизвестно, хорошо это или не очень – если человек глобалист? Если космополит, глобалист, то нельзя терять корней – это в первую очередь. Как в большинстве случаев: от корней оторвался – ты никто и звать никак. Перекати-поле, в общем. Где у них культ семьи, отечества, традиции, история семьи. С детства нужна профилактика либеральных отклонений от семейных ценностей, я говорю об однополых браках. А вот какой парадокс: Италия, католическая страна, регистрирующая однополые браки… Барак Обама выступает за нормальность однополости, ну и вышел бы за мужика, это не норма, затем Франсуа Олланд выступает за то же самое. В итоге: наблюдаем прогрессирование культа физиологических утех, это верное растление духовного и нравственного. Проблемы детей, Виктор, родом из детства. Все комплексы неполноценности из детства… Расскажите, как быть с ними, родители. Вы отвечаете за будущее детей, родители. Не можете – доверьтесь педагогам, специалистам.

– Как обстоит дело с политикой?

– Не интересное и по правде сказать, бестолковое дело, в сущности. Политики сегодня есть, завтра их нет, твердят на потребу дня и сиюминутное. Новости и политики есть – о них говорят, их нет – не пишут, не просматривают, забыли. Вести и новости – жёстко политизированы, это вода в решете. А семья, Виктор, это система и люди ценностные, сколько бы времени не прошло. Ребёнок ведь ребёнок, пока живы его родители. А родители умирают, он становится сиротой, я по себе знаю. Нет моих родителей, – рукоплещет Владимир Иванович, его глаза блестят. А мне хочется вскочить и обнять его как сына. Сказать:

– Я тобой, дорогой мой! Никогда тебя не брошу!

Он ходит по кабинету взад и вперёд, рассказывает безостановочно. По делу. Здорово, не без эмоций. Этот человек волнуется не за себя – за наше современное общество. Как Митрополит Омский и Таврический Владимир изливает свою внутреннюю боль за людей, служащих букве закона, а не духу – в своей книге «Вечное сокровище». Так Владимир Иванович болеет за семью и не привитые раньше ценности и воспитание.

– Родители, – повторяет он с чувством, словно актёр, заключая. – Ценности вечные! Православие закладывает верные ценности. Если ты меняешь веру и становишься мусульманином или кем-то другим, значит, ты никогда не был ни тем, ни другим, это как поменять маму… А на Руси, Вить, всегда была ценность жизни ребёнка выше, чем родителя. Простой пример: пошлёт ли православная мама своего ребёнка взорваться – никогда. С нашей точки зрения – это сумасшествие.

– Однополые браки – проблема, Владимир Иванович.

– Профилактикой надо заниматься, с детства, говорю же! – кивает академик.

– Это сколько надо заниматься духовным обогащением в Таиланде, например?

– Таиланд – сплошное растление, духовное и физическое. Туристическая страна якобы свободы. Но свобода свободе рознь, как вера…

– Сколько учились лет на академика?

– Всю жизнь. Каждый раз осваиваешь новый кусочек компетенции. Много читаешь, обязательно. Информации столько, что приходится пропадать за чтением. Слава Богу, что видят глаза. Академик – больше почётное звание, конечно. Накладывает определённую ответственность. Внутренние тормоза обязательно есть.

– Как Православие помогает образованию?

– Вузы, школы, детские сады должны дружить с церковью, – соглашается академик. – Мы дружим с Православной церковью. Обязательно. Нам помогает о. Димитрий Олихов. Он – проводник в православное образование, в глобальном смысле. Если в городе построена духовная семинария, это большое дело. Ответить напрямую: помогает ли Православие образованию? Да, помогает и достаточно здорово. Я крестился во взрослом состоянии, считаю, что с этого времени мне и помогают внешние силы. Периодически хожу в храм. И такая история со мной произошла, Вить. Есть в Великом Новгороде иконы в честь Святой Софии. В лик ей попала стрела и сохранилась чёрная точка, это когда Тевтонские рыцари напали. Три дня лил сильный ливень – в помощь нашей рати. Заржавели железяки! Кто продрог, а кто завяз в болоте. Подвоз-то ограничен, они думали, что возьмут нас быстро. Это легенда или былина, но эти вещи не пустом месте не рождаются. Смотрю я на икону, и волосы шевелятся на голове, исходит от неё мощная энергия. Не передать словами моё волнение. Как лёгкий ветерок обдувает тебя и что-то внутри происходит.

– Чьё образование качественней: отечественное иди западное?<.i>

– Образование можно и нужно оценивать по частям, какие компетенции получил и что с ними делать. Если посмотреть знаниевую компоненту – наше лучше, оно более глубокое и широкое. А если смотреть умение – то западное превосходит наше. В нашей же академии мы стараемся взять что-то и оттуда, и оттуда.

Переключаемся на город Омск. Всегда интересно и полезно поговорить с умным человеком, узнав его мнение. Осведомляюсь про экономику.

– Условия для экономики в Омске не очень выгодные. Город большой по площади, и вытянутый в длину – более 60 км, в ширину – до 20 км, значит, автобусные маршруты имеют гигантскую протяжённость, отсюда и стоимость за проезд. А вот Новосибирск – более круглый. Там есть метро – это конкуренция транспорту, второй аспект – станции метро являются узловыми пересадочными пунктами, а от них ходят короткие маршруты. Людям не надо идти через весь город. Метро для Омска жизненно необходимо, не будет метро, то не будет развития города. Омск единственный город в мире, где есть метромост, но нет метро, и есть только одна станция метро, работающая как переход.

Последнее сказанное академиком похоже на анекдот. Смеюсь, конечно. Улыбается и Владимир Иванович.

– Омск – позорный город?

– Не позор, Виктор, а скорее ошибка архитектора. Омские купцы не дали взятку строителям-проектировщикам ЖД, а томские дали, наоборот, в результате вокзал и мост у нас построили в 15 км от центра города. В результате город начал развиваться на юг. Вначале 50-ых годов нефтезавод построили в 20 км на север, но и поскольку рабочих возить неудобно и невыгодно, долго и дорого, то микрорайоны городка Нефтяник стали строить к нефтезаводу, в итоге город стал расти на север, вытягиваясь. Потом подумали, что жильё надо строить в пустынной местности и начали застраивать левый берег. Это очень дёшево и быстро. Никто не подумал, во что это экономически дальше выльется огромному мегаполису. Зимой это очистка дорог, построение инфраструктуры, электрические сети, это колоссальные затраты, которые в компактном городе стоят гораздо меньше. Отсюда и стоимость воды, поездки на транспорте и прочее.

– Из Омска нужно валить?

– Я этого не сказал, Виктор. Никуда валить не надо, мы – патриоты, должны помогать городу как умеем. Город надо завернуть вовнутрь как пельмень – строить высотные дома, не расширять границ, обязательно сделать метро, оно решит много проблем.

– Где взять деньги на метро?

– У нас есть экономический субъект – город Омск, который приносит прибыль, но в нём два правительства. Оптимизация правительственных расходов даст деньги на метро. Мэрия и Правительство омской области. Обслуживание крайне недёшёвое. На Омске и так сидит дотация сельских районов. Омской промышленности нет, но есть Министерство промышленности, 9-ти этажное здание, набитое битком. Министерство юстиции в Омске имеемся, достаточно одного федерального. Местные законы нужны, когда есть деньги и нужно что-то улучшить, тогда зачем нужно местное здание? Зачем два министерства ЖКХ, у нас всё по два?..

По каждой крупной теме с Владимиром Ивановичем Гамом можно сделать интервью. Сейчас читаю его доклад, с которым он вышел на площадку «Рождественских чтений» – он говорил об особенностях российского образования, многим ещё недоработанным пунктам предлагая альтернативу.

Нужны ли академики стране – каждый читатель ответит сам, проведя интеллектуальную параллель и поразмыслив.

А я, тем временем, готовлю с академиком второе интервью.




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Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

«Антиплагиат» и осетрина второй свежести

Константин Рудаков: «Моральный климат в среде авторов и исполнителей заимствованных диссертаций ужасный. В такой атмосфере не рождается полноценный научный труд»

«Антиплагиат» выполняет простую задачу – поиск источников заимствования в проверяемом тексте. Но вокруг системы ходят слухи и разгораются споры, её продолжают демонизировать, представляют как орудие борьбы политиков и чиновников, и даже как инструмент сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Писатель Михаил Лифшиц поговорил с Константином Рудаковым, чл.-корр. РАН и профессором ВМиК МГУ,стоявшим у истоков этой истории.

Игорь Федюкин: «Многие российские диссертации не выдерживают критики»

Замминистра образования о профессиональных стандартах научного сообщества и о том, почему российские ученые не стремятся участвовать в международном научном процессе

В Министерстве образования и науки Игорь Федюкин занимается научно-технической политикой, международными отношениями и вопросами подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Недавно именно вопросы аттестации приковали всеобщее внимание в связи со скандалами вокруг диссертаций новоиспеченного директора Колмогоровской школы при МГУ Андрея Андриянова, политиков Владимира Тора и Владимира Бурматова.

Тина Канделаки: «Политика и блогинг — это разные вещи»

Двойные тарифы ГИБДД и гражданское общество в Рунете

Канделаки работает на телевидении, ведёт активную деятельность в Общественной палате РФ, читает лекции о развитии интернета в РГГУ и руководит собственной продюсерской компанией. В интервью Тина рассказала, на чьей она стороне в истории с «кремлёвским червём», что стало с традициями чёрного пиара и как победить коррупцию в России.

«Необходимо отказаться от самой идеи производства винтиков для социальной машины»

Интервью с Дэвидом Грибблом, учителем с многолетним стажем, писателем, активистом свободного образования

Основные принципы свободного образования — уважение и вера в детей. Свободный выбор занятий. Равноправные отношения между детьми и взрослыми. Дети и учителя вместе несут ответственность и принимают участие во всех школьных делах.

Татьяна Клячко: «Учиться всю жизнь не роскошь, а необходимость»

О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




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