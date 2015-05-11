Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 23 января 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/novyj_muzhskoj_ideal_41400"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41400_mad_men_by_urban_barbarian-d54ecg.jpg" width=206 alt="Новый мужской идеал" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина для журнала <a href=https://snob.ru/selected/entry/93016>«Сноб»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Новый мужской идеал</span></p><p>Выяснилось, что я — несчастный человек. И все потому, видимо, что мой отец был высоким, красивым, стройным и хорошо одевался. Для женщины это неизлечимая травма. Все эти комплексы Электры, знаете ли, они как черная плесень — если вовремя не оттереть хлоркой, то разъедают тебя до дыр, и никак уже не исправить, можно только сломать и заново построить. Трагедия моя в том, что в обществе стало неприлично любить красивых мужчин. <a href="http://www.chaskor.ru/article/novyj_muzhskoj_ideal_41400">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Выяснилось, что я — несчастный человек. И все потому, видимо, что мой отец был высоким, красивым, стройным и хорошо одевался. Для женщины это неизлечимая травма. Все эти комплексы Электры, знаете ли, они как черная плесень — если вовремя не оттереть хлоркой, то разъедают тебя до дыр, и никак уже не исправить, можно только сломать и заново построить. Трагедия моя в том, что в обществе стало неприлично любить красивых мужчин.

Если вы думали, что красивый — это какой-нибудь Хавьер Бардем или Марк Стронг, то вы заблуждались. Красота мужчины не во внешности. Красота мужчины — в его значительности. Если у мужчины есть ум, деньги, власть — он красивый. Вот Роман Абрамович, например, отрастил немного живота, бороду завел, которая его старит лет на 15, так попробуй вслух этому удивиться — тебя тут же обвинят чуть ли не в антисемитизме.

«...Немножечко живота — это даже мило, как сливки на пироженке: обещает склонность к гедонизму, а значит, и в утехах гурманом может оказаться...» — пишут в соцсетях. То есть небольшой живот — это признак и потенции, и сексуальной искушенности, если говорить без обиняков. Причем любят пухлых мужчин и женщины, и мужчины. Женщины, видимо, за «склонность к гедонизму», ну и за надежность, за то, что человек не ходит, как дурак, в спортивный зал, а сидит в офисе и зарабатывает деньги (на гедонизм). А мужчины — в знак солидарности, потому что мужчина по праву рождения не обязан смотреть на себя в зеркало и придираться к собственной внешности.

Всемирная истерика по поводу мужской внешности началась с поста студентки Маккензи Пирсон, автора текста «Почему девушки любят “папочкин животик”». Она пишет, что наличие живота как бы говорит: «Я хожу в спортзал только время от времени, а в выходные напиваюсь в лоскуты и могу съесть в ОДИН присест восемь кусков пиццы». Это она о студентах писала, а вовсе не о взрослых дядьках. Хотя и на известных мужчин тоже есть ссылки — на того же Леонардо Ди Каприо, который и бороду отрастил, и пузо. Там еще и Джейсона Сигала поминают, и Сета Рогана, которые стали крупнее два раза и все носят такие нарядные бороды, которые в народе называются «щи в бороде».

Ох, девушки, видимо, соскучились по «медведям». Этот хорошо забытый типаж вернулся — теперь немного в гей-интерпретации: пухлый уютный мишка в жесткой шерсти. Не успели мужчины более-менее привести себя в порядок, побрить подмышки, сделать маникюр, как на тебе — двадцать шагов назад, обратно к образу пещерного человека. По этой логике на обложке журнала Men’s Health должен появиться Харви Вайнштайн, у которого есть все нужные достоинства — и брыли, и пузо, и неопрятная щетина на лице. Харви — новый секс-символ. Потому что «женщинам нравится быть в паре более красивой», женщинам «не нравится обниматься с камнями» и нас «это не унижает».

Да. Лучше обниматься с подушкой. С большой подушкой и с парой таких думок.

«Гламурной дуре невдомек, что, согласно древней японской традиции, живот — это энергетический центр тела, резервуар жизненной энергии», — пишет блогер shri-boomer. «Может ли обыкновенный мужчина, отец семейства, любящий муж, пропадающий на работе предприниматель, воскресный дачный садовник, душа компании кучи друзей, следить за своим телом?» — спрашивает он. И поясняет: «Да, может», но припугивает: «Такие мужчины имеют очень высокие котировки. Жить с ними сложно, а выйти замуж за такого практически нет шансов».

Суть в том, что главное ведь — выйти замуж. Студентка Пирсон тоже сообщает, что «девушки прицениваются к молодому человеку как к мужу и отцу семейства с самого начала». И они «знают, что получат». Одно дело — встречаться с красавчиком, у которого вместо живота «стиральная доска», а совсем другое — видеть реальную картину, каким он будет лет через 15, когда у вас появятся трое детей и шестикамерный холодильник.

Девушки хотят замуж за плюшевых медвежат, которые так любят пиво и пиццу, что главное вовремя подносить им все это на продавленный угловой (непременно угловой!) диван — тогда они никуда не денутся. Все дело в безопасности. И живот — как ее подушка. Берем надежного мужчину с полным приводом (чтобы выдержал поездки на дачу к теще), просторным багажником и не очень мощным двигателем (семейное топливо надо экономить). Не нужны девушкам эти страсти, секс или еще какие-то непрактичные дорогие удовольствия. Им нужен муж без всяких там котировок. Ну, разве что с биржевыми. Такого, конечно, получить тоже трудно, но оно того стоит — и весь расчет на то, что при виде мерцающей, как сапфир, женской красоты, этот магнат, чье пузо не видно за массивным столом из карельской березы, обомлеет и если не женится, то хотя бы обеспечит квартирой. Или тремя.

Потом уже можно и разочароваться в «золотой клетке», и уехать в Турцию, чтобы вволю насладиться «стиральными досками» без всяких особенных причин, лишь потому, что «это красиво». Теперь все наоборот: у женщины есть и денежки, и пузико, и задница стала немного квадратной (и почему только муж шляется по этим моделькам?!), и она может себе позволить наслаждаться жизнью (тем более что плата не фиксированная).

Студентки, которые сегодня восторгаются «папиным пузиком», лет через 20 будут мотаться в Кению — за молодыми черными мужчинами, которые готовы доставить удовольствие за сотовый телефон или подержанный мопед. Одна такая бывшая германская студентка спросила меня, какая у меня любимая страна. Я ей что-то рассказала про Испанию, Израиль, а потом сама у нее поинтересовалась. «Кения», — ответила она. Ее взгляд стоил и «Войны и мира», и «Улисса» — в нем была история на три тысячи страниц, которую она никогда бы не рассказала словами так выразительно.

Поэтому. Обманывайте себя, конечно. Разглядывайте все эти новые инстаграмы с «папочкиными животиками», где молодые люди показывают, что могут бесконечно пить пиво и закусывать пиццей. Повесьте фото Вайнштайна на рабочий стол. Возможно, если любишь человека, то простишь ему и «пузико», и «живот». «Вы смотрите на его живот, а я смотрю ему в глаза», — сказала Кароль Буке, одна из самых красивых женщин, о своем муже Жераре Депардье. Но здесь другая последовательность. Определенно, она выбрала его не за то, что у него есть брюхо.

Так что не надо уверять, что рыхлый мужчина — это сексуально изначально. Не надо вытаскивать на свет божий какие-то стандарты красоты пятисотлетней давности (о которых мы еще и ничего точно не знаем). Не надо уверять, что достоинства мужчины исключительно в его уме или успехе. Сейчас все умные и успешные, особенно женщины. Только почему-то женскими брюшками никто не восхищается: попробуй дай ссылку на тематический блог — тебя заклюют и заплюют.

Вообще, все это продумано и написано только от жалости к мужчинам. Потому что все эти будущие жены, все эти «Бьянки» («Укрощение строптивой», Шекспир) уже через год будут презрительно глядеть на мужей и упрекать его в том, что он распустился. Они будут факелами вытравливать их с дивана и выгонять в спортивный зал. Они будут унижать их, обижать и сравнивать с мусорным пакетом. Ради этого все и задумано. Большой женский обман.

Источник: snob.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: