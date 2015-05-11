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izbrannoe.com   суббота, 31 декабря 2016 года, 16.00

Новый год в картинках
Добрые новогодние открытки Владимира Зарубина


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15 оригинальных идей новогодней ёлки


Новый год в Эквадоре




Открытки этого художника помнят все, в свое время они расходились многомиллионными тиражами по всему Советскому Союзу.

А рисовал их Владимир Иванович Зарубин (1925-1996), художник-мультипликатор киностудии «Союзмультфильм». На его счету 103 мультипликационных фильма, среди которых — первые выпуски «Ну, погоди!» и «Приключения Васи Куролесова», «Тайна третьей планеты» и «Жил-был пёс». Из десяти частей «Маугли» — две с половиной — Зарубина. Сыщик в «Бременских музыкантах» тоже его.


Каждая открытка Зарубина — это маленькая сказка, чаще — новогодняя или ко дню рождения, патриотические темы не были ему близки. Как-то он попробовал нарисовать первомайскую картинку — не получилось...


Всех своих героев Владимир Иванович искренне любил. Однажды на худсовете разбирали вот эту его открытку к 8 Марта. Только леденец на палочке советские чиновники не подвергли критике. Ежик был в сапогах (мартовский снег, холодно ведь!), но члены худсовета потребовали сапоги снять (где вы видели ежа в обуви?!). Зарубин перерисовал открытку, но ему стало жаль ежа и, чтобы лапы его не мерзли, одну ножку он ему поднял, а другую поставил на мысок...


Сегодня открытки Зарубина ценятся коллекционерами — коллекционирование его работ является самостоятельной темой в филокартии.


Источник: izbrannoe.com




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