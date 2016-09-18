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Дарья Новаторова   воскресенье, 20 ноября 2016 года, 15.00

Новые радости и инициативы
Nooregistry.ru: о книгах, исландцах и неделе открытого доступа


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Рим в 1890 году


Nooregistry.ru: открытые источники всего на свете




85 тысяч исторических документальных фильмов, архив американских журналов по архитектуре и онлайн экскурсии по 50 музеям мира – в подборке профильного журнала Nooregistry.ru, вместе с последними новостями об авторском праве и о борьбе исландцев за принятие конституции, написанной самими исландцами.

В открытом доступе

В середине октября Nooregistry.ru рассказывал о том, что в сети выложено 85 тысяч исторических документальных фильмов. Речь идет об уникальных кадрах с Принцессой Дианой, Арнольдом Шварценеггером, Элизабет Тэйлор, Мерилин Монро, Фиделем Кастро, Джоном Ленноном, Сальвадором Дали, Матерью Терезой, Мухаммедом Али и Чарли Чаплином.

Другая подборка фильмов, на этот раз, художественных, выложена в открытый доступ благодаря Одесской Киностудии: сотни фильмов, которыми мы восхищались, теперь в свободном доступе для каждого и в любое время.

Свой архив с записями 1953–1995 годов открывает Радио Свобода. Каждый желающий в любое время суток отныне сможет без помех воспользоваться архивом, включающим новости и политические программы, чтение в эфире запрещенной в СССР литературы, поэтические чтения. Всего коллекция включает более 10 тысяч часов вещания.

А создатели проекта Colossus ,a href=http://nooregistry.ru/news/opublikovan-onlayn-arhiv-amerikanskih-zhurnalov-po-arhitekture-5806145a5f1be76eb0da0dcf>собрали и опубликовали в открытом доступе более 2000 номеров архитектурных журналов США, изданных с 1929 года по настоящее время. Все журналы отсканированы в высоком качестве и доступны для свободного скачивания. Среди коллекции выделяется практически полный архив номеров журнала Progressive Architecture, самого титулованного среди американской архитектурной прессы.

В открытом доступе оказался также онлайн-архив Old Book Illustrations - более тысячи старинных книжных иллюстраций XVIII–XX вв. Любое изображение на сайте можно скачать.

Однако ценителям искусства может больше понравиться новость о том, что в интернет выложили коллекцию из 92 иллюстраций «Божественной комедии», созданные Боттичелли. Боттичелли обещал своему покровителю Медичи, что он проиллюстрирует всю «Божественную комедию», с отдельной иллюстрацией для каждой главы – что-то, чего до него не делал ни один художник. Удивительным образом 92 иллюстрации этого проекта Боттичелли дошли до наших дней, в различной степени готовности – и теперь доступны онлайн.

В свою очередь, Google запустил тематическую онлайн-экспозицию, посвящённую миру живой природы и эволюции человечества. Пользователям предлагается посетить 150 интерактивных выставок с 300 тысячами фотографий и видео и 30 виртуальными турами по 50 музеям мира. Выставка доступна на сайте проекта Google Arts & Culture.

В России же продолжается оцифровка документов: около 41 тысячи электронных копий документов из фонда Совета народных комиссаров СССР (СНК СССР) периода Великой Отечественной войны, хранящихся в Госархиве Российской Федерации, представлено на сайте «Документы советской эпохи». На сайте кроме материалов из Государственного архива Российской Федерации размещены электронные копии документов, хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической истории: электронные копии документов из фондов Политбюро (1919-1932 гг.), И. В. Сталина (1866-1986 гг.), Коминтерна (1919-1943 гг.), Государственного комитета обороны (ГКО) (1941-1945гг.).

Метрические книги оцифрованы в Государственном архиве Ярославской области: по словам представителей учреждения, цифровые образы основных документальных источников по изучению истории рода и составлению генеалогического древа будут загружены в систему «АИС-Архив» и доступны пользователям как в читальном зале, так и через сеть Интернет.

Авторское право и открытый доступ

Что касается открытого доступа к научной информации, то в середине октября Nooregistry.ru особое внимание уделял Неделе открытого доступа, которую весь академический мир отмечал с 24 по 30 октября.

В связи с этим мы рассказывали о том, как американское Электрохимическое общество >открывает доступ ко всем своим журналам. Таким образом известное научное сообщество хочет показать, как должно выглядеть будущее академического издательства. Вся цифровая коллекция ведущих научных журналов по химии и техническим наукам будет открыта для всех желающих с 24 по 30 октября. Члены Общества считают, что открытый доступ к их цифровой библиотеке приведет к скорейшим открытиям в самых разных областях, от возобновляемой энергии до очищения пресной воды.

Еще одна важная новость пришла из Германии: в немецком Министерстве образования призывают к открытому доступу. Все исследования, которые финансируются за счет бюджета страны, теперь будут осуществляться с требованием публикации результатов по модели открытого доступа – но нерешенные вопросы пока еще остаются.

Вопросы авторского права обсуждаться в Европе: "Многие из нас поменяли свои привычки и вместо бумажных газет и журналов перешли на цифровые онлайн сервисы, от социальных сетей до новостных агрегаторов. В этом процессе изначальный автор, журналист или газета, которые создали контент, потерялись, игнорируются или лишены своего дохода. (...) Европе необходимо такое авторское право, которое признало бы Интернет-реальность, но эти законы должны реализовываться без введения дополнительных налогов".

Верховный суд Дели вынес прецедентное решение, разрешившее местному университетскому магазину печатать учебные материалы, копируя часть коммерческих учебников. Судья подчеркнул, что авторское право – не божественное право. Копировать что-либо для образовательных целей законно, вне зависимости от того, делается ли это вручную или автоматически.

О книгах и исландцах

Наконец, Nooregistry.ru внимательно следит за тем, как развивается ситуация в Исландии, в связи с чем мы подготовили материал «Письмо из Исландии. Хэш-тэг #CanYouHearUs.IS». В нем профессор права и активист Лоуренс Лессиг рассказывает об исландской политике: как исландцы борются за принятие конституции, написанной самими исландцами. "Вы наверняка помните финансовый кризис 2008 года. На Исландии он сказался очень сильно. Так сильно, что десятки тысяч исландцев «пошли» на Парламент, ударяя в кастрюли и сковородки, и требуя перемен. Некоторые связали тот кризис с провалом исландской конституции. И запустили краудсорсинговый проект по созданию новой".

Напоследок, Nooregistry.ru с удовольствием подготовил два материала о книгах:

Об исследовании, которое показало, что большая часть современных американских студентов склонны читать монографии и учебники в традиционном формате. Электронные книги молодые люди используют в качестве справочных материалов.

… и о хорошо известном феномене, когда покупаешь новые книги, не прочитав предыдущие: «Все происходит примерно так: просматриваешь увлекательный обзор книжных новинок онлайн. Покупаешь на Amazon одним кликом. Листаешь дальше. Покупаешь еще две книги, еще одним кликом. Кладешь книги на тумбочку возле кровати. Повторяешь все через две недели. Ненавидишь себя за уничтожение деревьев...».




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