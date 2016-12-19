Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 22 мая 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/novye_nauchnye_media_41960"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41960_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Новые научные медиа" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Кареева</b></span> <span style="font-size: large;">Новые научные медиа</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Всё, что вы хотели сделать с научными журналами, но считали невозможным</font></em></span></p><p>Открытое рецензирование, большие данные, путь от идеи до научных результатов – всё это свойства новых крутых платформ, за которыми, без сомнения, будущее научных медиа. <a href="http://www.chaskor.ru/article/novye_nauchnye_media_41960">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Открытое рецензирование, большие данные, путь от идеи до научных результатов – всё это свойства новых крутых платформ, за которыми, без сомнения, будущее научных медиа.

PubPub

«Читай, пиши, публикуй, оценивай» (англ. «Read, Write, Publish, Review») — девиз американской платформы PubPub, разработанной тремя выпускниками Массачусетского технологического института: Трэвисом Ричем, Тариком Шиипаром и Дэвидом Моининой Сенге. Программисты хотели создать ресурс, который позволил бы пользователям открыто делиться своими материалами друг с другом, обсуждать их и предлагать интересные идеи. Таким образом, появилась концепция «паба» — социально-интерактивного пространства, свободного от политических влияний, ограничений технического интерфейса и традиционных методов проверки статей. Пользователи, конечно, получают выгоду от своей медиа-активности, но она представляет собой не денежную сумму, а повышение репутации автора. Сайт распространяет информацию о его работах среди других ученых и предлагает им прокомментировать материал.

Огромный плюс PubPub заключается в процессе отбора рецензентов для сайта. В обычных научных журналах они часто бывают некомпетентными, и при оценке статьи принимают во внимание пол автора, его национальную и религиозную принадлежность. На новой платформе такая проблема отсутствует, поскольку любой пользователь может оценить работу другого.

PubPub — это бесплатная платформа для публикации материалов, их непрерывного обзора и совместного редактирования. Сайт имеет три раздела:

Публикация — права на которую принадлежат автору, он же свободно управляет ею.

Совместная оценка, обзор — обсуждение работ между пользователями.

Журналы — своеобразные электронные «сборники» пабов, которые можно создавать для аудиторий большого или малого размеров, для учреждений или отдельных лиц. Они помогают курировать действия пользователей, отслеживать публикации, организовывать дискуссии. Журнал может создать любой пользователь.

Платформа обладает огромными мультимедийными возможностями: вы можете добавлять в статьи иллюстрации, PDF-файлы, следить за историей своих и чужих публикаций, чтобы иметь более полное представление о деятельности публикующихся авторов.

Своей целью PubPub видит создание управляемой самими авторами альтернативы академическим журналам, которая учитывает динамический характер современных экспериментов и открытий, поэтому тиражируется, быстро оценивается и расширяется по мере использования. Платформа имеет постоянно развивающийся, изменяющийся вместе с технологиями формат, который отвечает потребностям научного общества. По замыслу создателей, проект должен «подтолкнуть» его к открытому сотрудничеству: если все работы станут общедоступными, люди будут владеть большим количеством информации, чтобы совершать открытия.

PeerJ Questions

На сегодняшний день одной из проблем публикаций научных статей на каких-либо платформах является отсутствие коммуникации между автором и читателем. Заинтересованный пользователь часто сталкивается с тем, что не может связаться с автором статьи и задать ему вопрос. На базе платформы PeerJ, где публикуются исследовательские работы по биологическим, медицинским и другим наукам, появился проект PeerJ Questions. Он позволяет создателю материала и его читателю свободно общаться друг с другом, кроме того, на заданный вопрос могут отвечать другие пользователи, готовые поделиться советом по тематике. Создается своеобразный чат, где зарегистрированный посетитель сайта может оставлять комментарии. Автор тоже получает выгоду от такого способа взаимодействия. Во-первых, это улучшает его репутацию, ведь чем понятнее материал для читателя, тем больше он будет заинтересован в прочтении следующих работ. Во-вторых, автору не нужно отвечать на одни и те же повторяющиеся вопросы. Пользователь видит историю ответов автора по конкретной статье и может найти ответ в более ранних комментариях.

Ко всему прочему, на сайте можно опубликовать вопрос, не привязывая его к какой-либо статье. Любой осведомленный в сфере дискуссии пользователь ответит вам в ближайшее время.

Кураторы проекта сами просматривают все ответы и отмечают наиболее полезные и полные. Их отметки видны всем посетителям сайта, а потому влияют на репутацию пользователя как эксперта: чем больше у человека интересных, правильных ответов, тем выше будет доверие к нему.

Главная цель проекта Peer J — позволить пользователям следить за развитием исследования после публикации работы и даже привносить туда свой вклад. Создатели платформы считают, что люди должны не только помнить о статье после ее публикации, но и обогащать уже имеющийся материал, связывать его с другими. Такой диалог читателя и автора способен привести к новым открытиям и написанию следующих научных статей.

Open Journal Systems

В 2001 году исследовательское сообщество Public Knowledge Project выпустило первую версию программного обеспечения под названием «Open Journal Systems» — «Открытые журнальные системы». Американская платформа предназначена для создания и организации открытых рецензируемых электронных изданий по всему миру. Она позволяет не просто размещать научные статьи в сети, но и воспроизводить весь издательский процесс: написание статей, их проверку, публикацию, рецензирование и каталогизацию. Пользователи имеют возможность создавать собственный журнал и выполнять любую из ролей в ходе его выпуска. Большим преимуществом ресурса является предоставление статистики и динамики просмотра издания для владельца и просмотра каждой отдельной публикации для автора.

Любой человек также может быть просто читателем, приобретая отдельные исследовательские статьи или оформив подписку на издание. Возможность комментирования доступна для любого пользователя, даже незарегистрированного. После проверки текста администрацией сайта, он будет опубликован анонимно.

Платформа очень удобная в использовании, здесь есть возможность расширенного поиска издания по многим критериям: имени автора, заглавию журнала, статьи, ключевым словам. Интерфейс сайта поддерживает более 30 языков, в том числе русский, поскольку на платформе публикуются несколько российских изданий. Перевод осуществляет Public Knowledge Project. Организаторы также стараются переводить некоторые сведения о статьях и журналах, названия или имена авторов.

Основная цель проекта, как и у ранее упомянутых, — сделать академические издания общедоступными на благо общества и науки.

The Research Ideas and Outcomes (RIO)

Особенность платформы «The Research Ideas and Outcomes» (RIO — «Исследовательские идеи и результаты») состоит в том, что здесь пользователь имеет возможность опубликовать результаты всех стадий исследовательского процесса — идеи, исследования, статьи, комментарии, планы, документы, тезисы конференций, биографии, научные доклады, проекты и многое другое. Не подлежат публикации лекции и иные учебные материалы, частные данные, результаты ядерных исследований, а также итоги работы с гомеопатическими препаратами.

До широкого распространения интернета публикация материала стоило недешево. Ученые выборочно публиковали только итоги исследований в виде статей из-за большой стоимости размещения работы в печатных изданиях. Сейчас, в цифровую эпоху, публикации в сети стоят значительно меньше, поэтому гораздо реальнее публиковать больший объем информации. Ведь исследователи затрачивают огромные усилия на подготовку абсолютно всех стадий своей работы. «Так почему бы не опубликовать и их», — считают создатели The Research Ideas and Outcomes.

Для каждого типа пользователя RIO предлагает индивидуальные инструменты для реализации научной деятельности. Для авторов, рецензентов, спонсоров, координаторов проектов и организаторов конференций и дискуссий созданы соответствующие отдельному роду занятий наборы функций. Автор может выбрать тип публикации статьи: обзорная, основанная на технических автоматизированных проверках RIO, либо подтвержденная администрацией сайта после официального, организованного платформой рецензирования. Рецензенты также могут выбрать способ, которым будут производить оценку статьи: формальный обзор, либо неофициальный краткий обзор.

Создатели ресурса уверены, что размещение в открытом доступе не только конечных данных исследования, но и этапов процесса, позволит научным работникам доверительнее относиться друг к другу. Помимо этого, пользователь может найти нечто полезное даже на ранних стадиях чужой работы, которые обычно не выставляются.





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