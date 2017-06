Новые медиа, старые проблемы

Один из персонажей в пьесе Бернарда Шоу «Врач перед дилеммой» говорит: «Профессия есть заговор против мирян». По словам профессора Джона Нортона, чтобы понять ситуацию в сфере научной коммуникации, нужно просто заменить слово «профессии» на «издатели академических журналов». Это справедливое утверждение: удивительно, но в эпоху развития интернета знания оказываются закрытыми, и на пути к ним стоят корпорации, получающие огромную прибыль за труды других людей.

— Я вот недавно опубликовал статью в научном журнале, — вздыхает один из преподавателей факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. — Подписал договор, он на английском был, не глядя. И знаете что? Оказалось, что я отказался от всех прав на нее! Я не могу отдать ее в другой журнал, не могу включить в свою же книжку, даже у себя на странице в Facebook не могу опубликовать. И ведь мне не заплатили за это ни копейки. Дай бог ее в этом журнале хотя бы прочтут, а то у них такие цены…

Со стороны человека, не занимающегося научной деятельностью, эта ситуация может показаться странной: как это — отказаться от своего труда в пользу какого-то издания, и при этом не получить никакого денежного вознаграждения? Однако именно так и обстоят дела в сфере научных публикаций. Ученый может написать статью из личного интереса (как, например, это некогда сделал Григорий Перельман), из-за необходимости подтвердить или повысить свою квалификацию (как правило, у научных работников в университетах должно выходить по несколько публикаций в год), или же в связи с получением гранта на научную деятельность. Первая группа ученых, как правило, публикует свои исследования на бесплатных онлайн-платформах, вторые — в университетских изданиях, а вот третьи чаще всего вынуждены публиковать свои статьи в научных журналах. Это, с одной стороны, является залогом того, что исследование было действительно проведено, и государственные деньги не были потрачены на сторонние нужды, а с другой стороны дают ученому возможность получить грантовую поддержку на следующую работу. Вся эта система усложняется еще тем, что публикация должна состояться в издании с высоким импакт-фактором — показателем важности научного журнала, рассчитывающегося в зависимости от соотношения цитируемости публикаций к общему количеству опубликованных статей. Именно от импакт-фактора зависит то, насколько престижен журнал, и то, насколько весомы научные публикации ученого, из которых в большей степени и состоит его резюме.

Такая система распространения научных исследований зародилась еще в 17 веке. Тогда общими усилиями меценатов и королей в Европе начали появляться первые научные академии, например, Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе или Французская академия наук. Там ученые могли работать в более-менее стабильных условиях, и впоследствии публиковать результаты в научных изданиях при академиях. При этом стоимость печати научного журнала была очень дорогостоящей, и издатели зачастую работали себе в убыток, а потому не выплачивали ученым деньги за публикацию. С дороговизной печати и недоступностью научных исследований было связано и отсутствие частных научных журналов.

Сегодня многие исследования стали настолько масштабными и дорогостоящими, что их финансируют не меценаты, а государство, а научные журналы из средства распространения превратились в показатель престижа. Значительно возрос и уровень технического развития печати, и уровень образования: теперь такие журналы востребованы как никогда раньше, а для того, чтобы сверстать и напечатать тираж, хватит нескольких дней. Тем не менее, как отмечает физик и писатель Майкл Нильсен, история породила «научную культуру, которая поощряет публикацию открытий в обмен на престижные рабочие места и авторитет… За последние 300 лет она изменилась на удивление мало» .

Пять акул научного мира

На данный момент в мире существует пять самых крупных научных издательств: Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis и Sage. Они контролируют 50% всех опубликованных научных статей, и примерно 70% работ из области химии, психологии и социальных наук . Это связано с бизнес-моделью научных издательств, на протяжении 20 века скупающих самостоятельные научные журналы при фондах и разномасштабные издательские дома. «Бум» на укрупнение возник во второй половине 20 века: например, в 1973 году эти научные издательства контролировали только 20% всех опубликованных работ .

Долгий путь к контролю

Elsevier — один из старейших научных издательских домов, который был основан в 1880 году. На данный момент входит в RELX Group, многонациональную информационную и аналитическую компанию, появившуюся в результате слияния Reed International и Elsevier NV.

Первоначально Elsevier представляло собой небольшое семейное издательство, открытое в Нидерландах Якобусом Джорджем Роберсоном. Оно издавало книги по голландской литературе и искусству, а также иллюстрированные энциклопедии, и к 1930 году подошло с большим запасом нераспроданных книг и огромным банковским долгом. Дела издательства начали идти в гору после того, как новый директор сделал акцент на публикации изданий на международном рынке, например, в Бельгии и Германии, сосредоточившись на медицине, истории и технологиях. Впоследствии издательство заинтересовалось выходом на англоязычные рынки, и открыло свои представительства в Лондоне и Нью-Йорке.

После войны в издательстве появился одноименный еженедельный научный журнал, который начал быстро набирать популярность. Первый выпуск увидел свет 27 октября 1945 года, а в 1947 появился первый научный журнал на английском языке — Biochimica ЕТ Biophysica Acta. В период с 1960 по 1970 год издательство активно скупало научные журналы у некоммерческих научных обществ, чтобы впоследствии иметь возможность поднять цены на подписку, не потеряв аудиторию .

Elsevier становится крупнейшим коммерческим издательством научной периодики после покупки издательства Pergamon Press в 1991 году. В 1999 Elsevier запускает сайт ScienceDirect, предоставляющий онлайн-доступ к научным статьям. В 1997 году на основе этого сайта была создана база данных Scopus, с помощью которой можно отследить цитируемость 18 тысяч научных изданий в 5 тысячах научных издательств .

Как сказано на сайте издания, «Elsevier стремится сделать подлинный вклад в науку путем предоставления высококачественной научной информации, глобального распространения этой информации, использования инновационных инструментов, которые улучшают производительность и результаты, а также за счет партнерства с другими организациями и обществом» . Тем не менее, все это не помешало компании получить выручку в размере ₤ 2,320 млрд за 2016 год. 79% этой выручки пришло из электронных журналов .

Глобализация как основа деятельности

Springer Science+Business Media — это вторая в мире международная издательская компания, специализирующаяся на выпуске научной литературы в области теоретической науки, медицины, экономики, инженерного дела, архитектуры, строительства и транспорта.

История компании в целом похожа на историю Elsevier: в 1842 году Юлиус Шпрингер, немецкий издатель, организовывает в Германии небольшой розничный магазин. Через пару лет на его базе он основывает издательство, которое выпускает книги по философии и литературе, в особенности политической, а также сельскому хозяйству, лесоводству, инженерному делу. Впоследствии Юлиус передает бизнес своим сыновьям, Фердинанду и Фрицу, которые расширяют дело, начиная издавать книги по биологии, физике и химии. В это время издательство завоевывает рынок, с одной стороны, расширением материалов в области медицины, а с другой — наличием известных имен и важных работ, например, публикацией перевода Мари Кюри «Исследование радиоактивных веществ» . Логотипом издания становится конь — символ любви семьи Шпрингеров к шахматам.

С 1906 по 1945 год в издательстве в качестве авторов и редакторов работают известные ученые того времени и многие Нобелевские лауреаты: Пол Эрлих, Эмиль Фишер, Фердинанд Цеппелин. После 1910 года наиболее важным сектором издательства становится медицина. В это же время оно начинает скупать многие научные журналы, например, в области математики. Редактором одного из них становится Альберт Эйнштейн, ранее опубликовавший в журналах издательства работы по специальной и общей теориям относительности.

С 1945 года издательство активно завоевывает зарубежные рынки: в 1964 году Springer запускает свой первый филиал в Нью — Йорке, потом в Лондоне (1973), Токио (1983), Париже (1985), Гонконге (1986), Барселоне и Будапеште (оба в 1990 году). В 1978 году Springer начинает переводить и издавать китайские произведения на английском языке, а также работать с Индией. Кроме этого, Springer продолжает массово скупать научные издания, которые по тем или иным причинам оказались на грани банкротства .

В 1990 году издательство запускает интернет-портал, куда выкладывает оцифрованные произведения и новые работы. На данный момент компания насчитывает 13000 сотрудников в более чем 50 странах мира и имеет выручку в размере ₤ 1,5 млрд. Что примечательно, авторы могут опубликовать свои работы в издательстве как по традиционной модели, так и по модели открытого доступа.

Ранняя пташка

Издательский дом John Wiley & Sons появился раньше Springer и Elsevier — в 1807 году. Отличает эту корпорацию еще и то, что она, в отличие от предыдущих, появилась не в Европе, а в Америке. Изначально компания представляла собой небольшую типографию под руководством Чарльза Уайли, в которой в свое время выходили книги Купера, Ирвинга, Мелвилла и По . Несмотря на то, что в издательстве публиковались научно-технические материалы, особой популярностью они не пользовались.

Современный курс издательство взяло уже под предводительством Джона Уайли. Джон постепенно смещал свое внимание от литературы к научным, техническим, медицинским материалам. Фирма процветала во время Второй промышленной революции, удовлетворяя потребности общества в области науки и техники.

В течение следующих нескольких десятилетий издательство начало публиковать материалы в области инженерии, архитектуры, сельского хозяйства, строительства, химии, а также в области социальных наук и управления бизнесом, дисциплин, которые становились все более важными.

Не менее популярным издательство оставалось и на протяжении Второй мировой войны, а в 1960-х начало открывать свои отделения в Лондоне, Австралии, Индии, Канаде, Сингапуре, Японии, Германии и создала офисы продаж на всех континентах. В то же время Wiley начинает издавать учебники, которые к 1980-м годам вносят наибольший вклад в выручку компании. Положение издательства укрепляется в 1977 году с покупки Ronald Press, позволившей ему расшириться в области бизнес-образования.

В 2007 году компания приобрела акции Blackwell Publishing (Holdings) Ltd., одного из ведущих научных и профессиональных издателей в мире. Кроме издания учебников и научных журналов, компания John Wiley & Sons занимается исследованиями в области медицины и образования, а также организовывает грантовую поддержку дизайнерам и архитекторам. За 2015 год компания получила прибыль в размере $ 1,8 млрд .

Английская корпорация

Taylor & Francis Group — это международная компания со штаб-квартирой в Великобритании. На данный момент Taylor & Francis Group является подразделением многонациональной издательской компании Informa.plc.

Компания была образована в 1852 году путем слияния издательств Уильяма Фрэнсиса и Ричарда Тейлора. В их тематику были включены статьи о сельском хозяйстве, химии, образовании, инженерии, географии, юриспруденции, математики, медицины и социальных науках.

В 1965 году Тейлор и Фрэнсис начали издавать книги, в 1988 году издательство приобрело Hemisphere Publishing, а в 1998 году — издательство Routledge, которое было их основным конкурентом. В 2004 году Taylor & Francis Group объединились с Informa, и на данный момент его выручка составляет 36,4% доходов компании . Приобретение других издателей остается основной частью бизнес-стратегии группы.

Taylor & Francis Group публикует более 2500 журналов и около 6500 новых книг каждый год . Хотя он считается самым маленьким издателем «большой четверки», его дочернее издательство Routledge — это крупнейший академический издатель в области гуманитарных и социальных наук.

Группа насчитывает около 1800 сотрудников в 18 офисах по всему миру, в том числе в Стокгольме, Нью-Йорке, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Гонконге, Пекине, Шанхае, Мельбурне, Сиднее, Токио и Нью-Дели.

Позднее всех

Самое маленькое из пяти крупнейших издательств — SAGE Publishing — было основано в 1965 году в Нью-Йорке Сарой Миллер МакКюн. Это издательство публикует более 1000 научных журналов и около 800 книг в год . Основные тематические направления — бизнес, гуманитарные науки, социальные науки, технологии и медицина. На данный момент импринтами SAGE являются Corwin Press (с 1990 года), CQ Press (с 2008 года), Learning Matters (с 2011 года) и Adam Matthew Digital (с 2012 года).

Сколько стоят знания?

Конечно, научным издательствам стоит отдать должное: в свое время они действительно были сосредоточены на развитии знания, а та прибыль, которую они получали от продажи книг и научных журналов, была минимальной. Они сыграли немаловажную роль в распространении научных знаний и появлении новых имен в области физики, химии, биологии, математики. Однако сейчас, в эпоху развития интернета, который и создан был во многом для того, чтобы обеспечивать свободный доступ к информации, знания оказались закрытыми, и на пути к ним стоит не варварский режим, не трудности публикации, а цена: стоимость одной статьи в издательстве Elsevier составляет 31,5 доллар, 35 — у Springer, 42 — у Wiley-Blackwell . На сайтах издательств можно найти многостраничные прайсы , в которых публикуется информация о всех журналах и стоимость подписки на них. Эти суммы так велики, что оплатить подписку даже на одно издание большинству ученых не под силу: например, ежегодная подписка на журнал Tetrahedron будет стоить университетской библиотеке $ 20 269, на Biochimica et Biophysica Acta — € 18 710 . Конечно, некоторые журналы стоят немного дешевле, но куда больше тех, которые стоят дороже.

Издательства оправдывают дороговизну подписки тем, что научные статьи, в отличие от журналистских материалов, требуют рецензирования. Как пишет, например, издательский дом Elsevier, «рецензирование помогает проверить исследование, создать метод, с помощью которого статья может быть оценена. Несмотря на критику, рецензирование по-прежнему является единственным методом для проверки исследований» .

Рецензирование состоит из нескольких этапов, во время которых статья проверяется учеными и редакторами. При этом от автора требуется не только достоверность исследования, но и его соответствие стандартам научной публикации, например, наличие довольно жесткой структуры. Статьи без рецензий в научном мире до сих пор считаются недостоверными, хотя сама система рецензирования уже не раз давала сбой. Например, в 2005 году статья Rooter: A Methodology for the Typical Unification of Access Points and Redundancy была принята к публикации, хотя на самом деле она была сгенерирована компьютерной программой SCIgen из нескольких статей, доступных в сети. Чуть позже, в 2008 году, та же статья была переведена на русский язык и опубликована в издании «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов» с рецензией, в которой отмечался высокий уровень актуальности работы и правильный выбор проблемного поля. Впоследствии журнал был удален из списка Высшей аттестационной комиссии (ВАК) .

Однако абсурдность ситуации состоит в том, что рецензирование, как правило, осуществляется не сотрудниками издательств, а сотрудниками научных институтов. В статье «Долго ли научным журналам быть отличным бизнесом?» Джастин Фокс пишет: «Научные издательства, выпускающие академические журналы, делают одну непостижимую вещь. В большинстве случаев им не приходится платить ни за статьи, которые они публикуют, ни за основное редактирование и рецензирование, необходимые для подготовки к публикации (единственное, что им приходится оплачивать, это литературное редактирование). Большую же часть этого безвозмездного труда выполняют сотрудники научных институтов. Тех самых институтов, которые, наряду с государственными фондами, финансируют и все те исследования, которые ложатся в основу научных статей» .

При этом стоимость научных журналов со временем становится только выше: по данным Федерального центра образовательной статистики, суммы, которые библиотеки вузов США тратят на журнальную подписку, выросли с 0,7 млрд долл. в 1994 г. до 1,9 млрд долл. в 2012 г . Если рассмотреть эту динамику за период с 1984 по 2002 год, то получается, что цены на подписку выросли на 600% . Но и это еще не все: поскольку тематические статьи публикуются однократно в разных журналах, а научному сообществу требуется доступ ко всему объему знаний, библиотеки вынуждены подписываться не на одно, а на множество изданий. К тому же, для того, чтобы менее престижные журналы были востребованы также, как и более престижные, издатели объединяют их в пакетные предложения, продавая библиотекам то, что им фактически не нужно, но увеличивая за счет этого цену .

Все это привело к тому, что даже крупнейшие университетские библиотеки вынуждены отказываться от подписки и публиковать открытые письма, объясняющие их бедственное положение, как, например, в 2012 году это сделал Гарвардский университет . Что уж говорить о библиотеках в развивающихся странах, например, в Африке или в Азии, где стоимость такого журнала порой равнозначна годовой зарплате всего профессорского состава.





ОТПРАВИТЬ: