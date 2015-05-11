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Эмодзи — милые и несерьезные символы, которыми, как многие считают, пользуются только подростки. Но на самом деле за ними скрывается глубокий функционал, история и будущее.

Чем эмодзи отличаются от эмотиконов

Некоторые путают эмодзи и эмотикон (смайлик).

Комбинация символов :-) означает улыбающееся лицо. Это эмотикон — пиктограмма, изображающая эмоцию, созданная из разных типографских знаков. Пользователей ограничивает только их воображение и существующий набор знаков. Комбинации знаков могут быть как очень простыми, так и сложными и декоративными, как, например, японские каомодзи (с японского kao — «лицо», а moji — «знак, иероглиф»).

Эмодзи же представляют собой конкретные идеограммы, основанные на стандарте Unicode. Для передачи эмотикона с улыбающимся лицом понадобится специальный эмодзи.

Продвинутый иероглиф 21 века

Зачем люди пользуются эмотиконами и эмодзи? Очевидно, чтобы добавить общению выразительности и эмоций, которые нельзя передать с помощью одного только текста и пунктуации.

Создатель первых эмотиконов Скотт Фалман считает, что один из главных плюсов этих графических символов заключается в том, что они позволяют экономить место. Взять, к примеру, SMS: в них действует ограничение в 160 символов, из-за чего, чтобы сэкономить, пользователям приходится заменять длинные слова на короткие или же на пиктограммы. А еще эмотиконы и эмодзи добавляют в слова новый оттенок. Из-за этого люди начали использовать эти символы в качестве стилевого элемента общения, где некоторые пиктограммы стали продвинутыми иероглифами 21 века.

Самый первый набор эмодзи придумал в 1999 году Сигетака Курита. Он разработал его для японского телефонного оператора NTT DoCoMo на первой мобильной интернет-платформе i-mode.

В набор вошло 176 эмодзи, каждый из которых представлял изображение 12×12 пикселей и обозначал людей, места и предметы. По словам Куриты, это был набор «символов, которыми можно передать весь спектр человеческих эмоций».

Почему же он решил их сделать? В конце концов, желание передать весь спектр человеческих эмоций чаще относится к литературному и музыкальному творчеству. Дело в том, что когда мы общаемся в цифровом пространстве, наши эмоции ограничены на множестве уровней: во-первых, на уровне используемых технологий (то самое ограничение символов в SMS и Twitter), во-вторых, в плане объема коммуникаций (текстовое общение по своей природе короче) и, в-третьих, из-за отсутствия невербальных элементов общения (языка тела и интонации), которые нельзя передать с помощью битов и байтов. Идея создания языка, который выходит за рамки слов, сама по себе не нова, но благодаря современным технологиям сейчас ее возможно реализовать.

Древнее искусство передачи текста через изображение

Человечество общается с помощью символов уже целое тысячелетие — начиная от наскальных рисунков и заканчивая кодифицированными системами. Любопытно, что изначально люди использовали идеограммы и пиктограммы, которые затем стали буквами и символами, а с появлением эмодзи человечество стало возвращаться к первоначальной идее использования изображений вместо текста.

На момент написания этой статьи 6 из 10 самых популярных мобильных приложений — мессенджеры. В глобальном смысле эмодзи играют огромную роль в быстром общении с помощью таких приложений.

Ситуация довольно ироничная: благодаря современным технологиям людям стало проще общаться друг с другом, но в то же время труднее друг друга понять. Эмодзи помогают укрепить связь между собеседниками и решить проблему ограниченного количества символов, времени, стиля и даже самого языка. В 2014 году самым популярным словом было эмодзи в виде сердца. А в 2015 Оксфордский словарь английского языка назвал «словом года» эмодзи в виде плачущего от смеха человека. Глава организации Каспер Гратвол объяснил этот выбор тем, что «самым развивающимся аспектом в сфере письменной коммуникации [в тот год] была культура эмодзи».

Возможно, представители Оксфордского словаря английского языка просто хотели засветиться в заголовках СМИ, но все же это событие наглядно демонстрирует, как сейчас люди общаются между собой.

Язык развивается в визуальном плане и с культурной точки зрения

К сожалению, в наше время цензура затрагивает все аспекты общения, включая эмодзи. В 2015 году в Instagram появилась возможность использовать хэштеги с эмодзи и искать по ним соответствующие публикации. Один из символов (баклажан) был в скором времени удален из социальной сети, потому что некоторые использовали его как эвфемизм мужского полового органа. Такой пуританский подход Instagram выглядит довольно странно, учитывая что в соцсети можно спокойно использовать эмодзи, обозначающие пистолет, нож, таблетки, череп, бомбу и сигарету.

Культура эмодзи начала набирать популярность в 2011 году, когда Apple добавила эмодзи-клавиатуру в iOS 5. Изначально она предназначалась только для японского рынка, но когда пользователи других стран стали предпринимать попытки добавить себе такую клавиатуру, Apple решила сделать ее доступной для всех.

Эмодзи настолько популярны, что некоторые символы, которые ранее имели свое значение для японцев, теперь понятны любому человеку в мире. Или же они передают общее значение, которое подразумевают оба собеседника.

Возьмем, к примеру, эмодзи на изображении выше. Что он означает — жест «дай пять» или руки, сложенные в молитве? Изначально у него было последнее значение, однако в последнем обновлении системы Unicode его поменяли на «соединенные друг с другом ладони». Поменялся и внешний вид эмодзи — теперь ладони сильнее прижаты друг к другу и они не излучают свет. Однако, если использовать этот символ в определенном контексте, он может обозначать, как «дай пять», так и молитву. В этом и есть вся прелесть эмодзи.

Как добавляют эмодзи в Unicode

Сейчас Unicode в основном занимается сбором информации о мировых языках и системах письменности, пытаясь понять, как их можно отобразить в цифровом виде. Эмодзи являются лишь малой частью этого дела.

«Мы добавили эмодзи, потому что изначально они требовались нам для внутренней работы японских систем», — сказал сооснователь и президент Unicode Марк Дэвид. Разумеется, сейчас эмодзи превратились в нечто большее. Добавление любой новой идеограммы — от футбольного мяча до хеллоуинской тыквы — требует проведения небольшой презентации.

«Люди предлагают нам, какой эмодзи добавить, а затем их предложения рассматривает специальный комитет», — рассказал Дэвид.

Каждую неделю комитет связывается по телефонной связи и обсуждает не столько, действительно ли миру нужен тот или иной новый эмодзи, сколько соответствует ли новая идеограмма стандартам. Есть несколько причин, почему эмодзи могут забраковать. Например, комитет не станет одобрять эмодзи в виде бутылки Coca-Cola или пинты Guinness, а вот изображение стандартной газировки или пива вполне может пройти отбор.

Этот комитет рассматривает предложенные заявки еще до того, как они попадут в руки членам технического комитета, который собирается ежеквартально. Технический комитет думает о том, будет ли новый эмодзи активно использоваться массами и действительно ли его нужно добавить. Например, так ли нужен эмодзи в виде кошки? Возможно, будет достаточно только символа собаки? После этого составляется список кандидатов на роль нового эмодзи.

«В ноябре каждого года мы рассматриваем список кандидатов, выделяем среди них самых приоритетных и отмечаем, какие из них буду добавлены в Unicode в июне следующего года», — сказал Дэвид.

Окончательное решение принимают представители крупных компаний и правительственных организаций, состоящих в консорциуме Unicode. Поскольку Unicode это не только эмодзи, членов консорциума глубоко заботят такие нововведения, ведь они участвуют в интернационализации программного обеспечения. Окончательное решение принимается в конференц-зале при участии от 20 до 40 человек.

Сейчас Unicode поддерживает более 128 тысяч символов на всех современных и некоторых древних языках.

Бум эмодзи

За последние несколько лет в обществе произошел настоящий бум в использовании эмодзи, как в переписке, так и в реальном мире. Из-за того, что люди стали понимать и активно их использовать, идеограммы стали частью мейнстримовой культуры. Если вы не особо разбираетесь в эмодзи и не понимаете значение какого-нибудь из них, загляните в онлайн-словарь Emojipedia. Еще есть сайт Emojitracker.com, где можно узнать актуальные данные о видах эмодзи, которые используются в Twitter. А если хотите узнать, что говорят о вас эмодзи, которыми вы пользуетесь чаще всего, отправьте их в блог Emojinalysis. Его автор объяснит, «что не так с вашей жизнью».

С помощью эмодзи сейчас пересказывают книги и фильмы. Так, в 2013 году в Библиотеку конгресса США было добавлено классическое произведение «Моби Дик» в пересказе эмодзи.

В 2015 году на эмодзи была переведена речь президента США Барака Обамы. Со стороны может показаться, что это всего лишь забава, но можно также заметить один очень интересный момент. Несмотря на все эти довольно успешные попытки «перевода» на язык эмодзи, заметно, что не хватает единого словаря идеограмм — многие символы используются в разных значениях, из-за чего возникает недопонимание, которое редко бывает в тексте.

Эмодзи в реальной жизни

Художники и издатели активно используют эмодзи, как средство самовыражения. Например, в 2014 году в Нью-Йорке прошла Ярмарка искусства эмодзи, где были показаны примеры использования идеограмм в поп-культуре, печати, интерактивных развлечениях и прикладном творчестве. Среди них был стенд, посвященный эмодзи-терапии для людей, страдающих расстройством аутистического спектра (идеограммы тренируют их лучше распознавать лица), а также фотографии девушки по имени Лиз Нельсон, которая попыталась изобразить несколько эмодзи в реальной жизни. Эмодзи появлялись на выставке Арт-Базель, а их оригинальные концепты хранятся в коллекции нью-йоркского Музея современного искусства.

Все чаще и чаще можно встретить эмодзи и в реальном мире. Например, в нидерландском городе Ватхорст их можно увидеть на фасаде одного из зданий. Так что если вы думаете, что эмодзи в скором времени исчезнут, как и любой модный тренд, они как минимум останутся на пару десятков лет на стене дома в Нидерландах.

Стоит также обратить внимание на такой аспект, как стандартизация. Эмодзи основаны на Unicode, и потому в разных системах отображаются по-разному. Например, милое золотое сердечко на ОС Android может выглядеть, как уродливое шерстяное сердце. Такие компании, как Apple, Google и Facebook стараются решить эту проблему, ведь они являются полноценными членами Консорциума Unicode. Эмодзи — это серьезный бизнес. Их считают одним из ключевых факторов, которые привлекают и удерживают пользователей той или иной платформы.

В 2017 году в систему Unicode 10 было добавлено более 8500 символов, 56 из которых были эмодзи.

Использование и популярность эмодзи говорит о развитии пост-цифровой культуры и типографии, а также о возможном появлении действительного универсального мирового языка общения.

Источник: rb.ru





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