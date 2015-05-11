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Светлана Ройз   понедельник, 19 декабря 2016 года, 16.00

Новогодние елки и утренники
О чем нужно помнить родителям


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Дочки-матери на выживание


Девочка до двенадцати




Новогоднее и предновогоднее время - помимо радости, красок, мандаринового аромата - наполнено и тем, что может приносить дискомфорт. И детям, и взрослым. Как минимизировать напряжение детей, подростков и взрослых во время утренников и новогодних представлений.

Утренник в садике и младших классах школы

Для родителей - утренник - предвкушение радости и гордости за своего ребенка, для воспитателей - "отчетное мероприятие", для самого ребенка - либо праздник, получение удовольствия и игра, либо напряжение - страх перед выступлением, страх не справиться с задачей (забыть слова и проч).

Чем больше у родителей и воспитателей желания "произвести впечатление", тем больше нагрузки и напряжения чувствует ребенок.

Когда мы боимся, часть мозга, отвечающая за безопасность, выключает часть мозга, в которой хранятся стихи, песни, формулы, правила правописания. Мы либо впадаем в ступор, либо начинаем суетиться, либо начинаем вести себя агрессивно. Это касается детей любого возраста и взрослых.

Когда мы боимся, часть мозга, отвечающая за безопасность, выключает часть мозга, в которой хранятся стихи, песни, формулы, правила правописания. Мы либо впадаем в ступор, либо начинаем суетиться, либо начинаем вести себя агрессивно. Это касается детей любого возраста и взрослых.

Если ребенку страшно - самый талантливый, артистичный, умный ребенок - может забыть слова, путать ноги, не попадать в ноты. Особенно это касается даже в большей степени - "хороших", ответственных, правильных детей (и детей, которым повезло расти в семьях родителей-перфекционистов).

Напряжение внешнее усиливает природную чувствительность. К звукам, ароматам, прикосновениям. Для чувствительного от природы ребенка - волнение, предвкушение + внешняя нагрузка может стать чрезмерной. В шумных, душных, наполненных взрослыми (оценивающими и напряженными) помещениях, ребенок может вдруг начать:

1. Капризничать, плакать, закрывать ушки (важно ребенка отвести в проветренное место, дать воды или подержать ручки под водой);

2. Не давать к себе прикасаться, может отказаться снимать одежду, надевать карнавальный костюм (не торопиться, выбирать одежду не слишком обтягивающую, которая по минимуму надевается через голову, идеально, если одежда оставляет открытой шею. можно ребенку предложить - эту деталь мы надевать не будем, а эту наденем).

3. Может просто растерянно стоять (важно присесть к уровню глаз ребенка, прикоснуться к закрытой части тела или обнять и медленно и тихо рассказать, что сейчас нужно делать);

4. Ребенку перед и после утренника важно предложить пойти в туалет;

5. ребенок - даже "опытный артист" - во время утренника может - подбежать к маме, проситься на руки (важно его взять на руки, обнять, потом проводить к сцене). Он бежит на "подзарадку", в самое безопасное место - важно, чтобы это "место" было принимающим, добрым и действительно безопасным;

6. малыш может испугаться Деда Мороза (его голоса, незнакомого образа) - важно заранее "показать" картинки Дедушек, сказать, что он добрый, что любит всех детей, что иногда громко говорит, чтобы его все слышали;

7. когда ребенок встречает критический взгляд взрослого - он ощущает небезопасность.

Критично смотрят те родители, для которых выступление ребенка - подтверждение их статуса "хороший- плохой родитель". Важно, чтобы на ребенке не лежала ответственность за нашу самооценку. У него - свои задачи в жизни, у нас -свои. Если нам хочется по любому поводу сказать ребенку - не позорь меня! - это вопрос не к ребенку, а к нашей уязвимости.

Мероприятия в незнакомых местах (клубы, концертные залы)

Все, что было написано выше и к этому еще... Обнимаем ребенка и представляем вместе с ребенком, что он находится под радугой или - вокруг него светящийся шар или сфера - это волшебный невидимый шар папиной и маминой любви.

С собой берем влажные салфетки, воду, стараемся приходить заранее, обойти территорию праздника, найти туалет.

Тот самый мозг, который реагирует на опасность - может провоцировать даже самого доброго и застенчивого ребенка - рычать, кусаться, драться. Представьте себе собачку, которой небезопасно - она отпугивает от себя предполагаемых врагов. Таким странным "собачковым" способом дети иногда простраивают вокруг себя безопасное пространство. Важно ребенка обнять, взять на руки или за руку. Напомнить про "шар-конон" любви.

Если ребенок не хочет отходить от взрослого, не хочет быстро раздеваться - даем ему возможность быть с нами столько, сколько ему нужно. Мы же помним, что у каждого человека своя скорость и своя адаптивность.

Можно познакомить ребенка с другими детьми и через пару минут отойти на шаг.

Обязательно нужно договориться с ребенком, где будете встречаться. Важно, когда ребенок отошел на большое расстояние и на нас оглядывается - подавать знак, что вы его видите (помахать рукой). Можно придумать секретный знак - я с тобой. Дома поиграть - проверить, знает ли ребенок телефон, домашний адрес, фамилию.

Мероприятия дома с компанией

Важно с ребенком любого возраста продумать - какими вещами, игрушками он готов делиться, какие лучше вообще спрятать. Проговорить сценарий праздника, дать ответственное поручение (раскладывать салфетки, проводить гостей к столу или к елке).

Важно помнить, что ребенок будет внимательно следить за тем, как мы относимся к чужим детям - первое внимание всегда своему ребенку. Говорим с другими детками - рука на плече своего. Иначе ребенок начнет привлекать внимание способом, который нам не понравится.

Если у ребенка есть свое собственное место за столом - это место гостям не предлагаем либо заранее согласовываем с ребенком.

"Подростковые утренники"

Подросткам часто кажется, что это ненужные "детские" мероприятия, на которые их затягивают насильно. И даже, если сами получают удовольствие, могут демонстрировать невовлеченность и сопротивление.

Им может не хотеться, чтобы присутствовали родители (помним, что подростковый возраст - время сепарации). Мы можем сказать - "я знаю, что ты взрослый, но мне так хочется на тебя посмотреть. Это для меня всегда радость". Слова - "для родителей ребенок всегда маленький" - забываем навсегда!

Все, что мы говорили о мозге, реагирующем на опасность - для подростков даже более актуально, чем для малышей. Уровень тревоги, паники, страха у них выше, не смотря на "большой жизненный опыт", гормональные скачки провоцируют состояние стресса.

Мы помним, что контроль над - текстами, нотами, координацией движений уменьшается. А уязвимость самооценки, уязвимость к критике проявленной или предполагаемой, самокритике огромна.

Подросток от волнения может сорваться на родителях, на одноклассниках - стараемся сами эмоционально не вовлекаться.

Мы можем предложить воды, иногда дать маленькую конфету или сладость.

После утренника - важно, чтобы подросток не слышал в наших словах иронии и сарказма.

Мы искренне говорим о том, что нам нравилось, не сравнивая. Если уж оч хочется что-то критиковать - 80% поддержки и того, что заметили зрелого, 10-20% конструктивной критики, завершаем походом в кафе или домашним чаепитием.

Общее:

Дома с детворой накануне поиграть в "утренник", громко говорить, громче обычного включать музыку, рассказывать стихи с закрытыми глазами, стоя на одной ноге, под щекотание взрослых.

С собой ребенку можно дать - семейный браслетик, маленькую куколку, пришить к одежке какой-то символ, который бы номинал - я с тобой. (Обязательно ребенка предупреждаем - даже если браслетик порвется - я все равно с тобой)

На утренники важно приходить (любому члену семьи). Для ребенка наш любящий взгляд - это поддержка и луч. дорога во внешний мир. Ребенок держится за наш взгляд. Только важно, конечно, чтобы он был некритичным.

Воспитатель редко может дать поддержку всем детям.

Когда чужой ребенок плачет и выглядывает маму - допустимо подойти и тихонько с ним поговорить или привлечь к ребенку внимание воспитателя.

Если у нас нет возможности прийти на утренник - воспитателю или учителю предаем письмо (с рисунками), в котором слова, образы, смайлы (поддержки и ощущения) я с тобой. Письмо ребенок может положить в кармашек.

Для единственного ребенка в семье - публичные мероприятия могут быть бОльшей нагрузкой. Во время и после утренника ребенок может периодически "выключаться", уставать. Иногда после утренника и сладкого стола ребенка полезно забрать из садика домой, дать отдохнуть.

Вечером всем, кто не присутствовал на утреннике рассказываем, какой замечательный актер, как был похож на зайца, как было здорово смотреть, как малыш - пел, танцевал (стоял на сцене, молчал, улыбался).

Если ребенку подарили "сладкий подарок", а конфет ему нельзя - быстро высыпаем конфеты. Вместо них вкладываем что-то маленькое игрушечное. Либо предлагаем ребенку самому выбрать из предложенных вами вариантов - то, что он бы хотел бы вместо конфет.

Родитель - всегда любующийся, поддерживающий, гордящийся зритель. Роль критика всегда в мире найдется. Наши дети - для нас - самые-самые-самые. А мы самые-самые-самые для них.

Источник: econet.ru




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Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

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Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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