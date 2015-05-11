Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/notki_somneniya_42213"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42213_base_55acbd3c3.jpg" width=206 alt="Нотки сомнения" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Варламова Дарья, <a href=https://theoryandpractice.ru/posts/9374-loser-mark>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Нотки сомнения</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как манера речи выдает низкую самооценку</font></em></span></p><p>Еще в школе нас учили не мямлить и избавляться от слов-паразитов — и вот лингвисты из Гарварда и Пенсильванского университета обнаружили менее очевидные, но не менее важные признаки неуверенности в речи. В журнале Aeon вышла полезная статья о том, как распознать чужие комплексы под маской самоуверенности и улучшить навыки самопрезентации. <a href="http://www.chaskor.ru/article/notki_somneniya_42213">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Еще в школе нас учили не мямлить и избавляться от слов-паразитов — и вот лингвисты из Гарварда и Пенсильванского университета обнаружили менее очевидные, но не менее важные признаки неуверенности в речи. В журнале Aeon вышла полезная статья о том, как распознать чужие комплексы под маской самоуверенности и улучшить навыки самопрезентации.

Неуверенность рано или поздно становится заметна окружающим. Это заставляет нас чувствовать себя настолько беззащитными, что в итоге мы действительно раскрываем свои слабости и становимся уязвимыми. Как красный носок, случайно оказавшийся в машинке с белоснежным бельем, нерешительность оставляет знаки в нашей речи и текстах, портя образ безупречно уравновешенного человека, который мы стараемся транслировать окружающим.

Но если вы знаете, за какими лингвистическими маркерами стоит следить, вы можете распознать неуверенность в речи (и, возможно, исправиться до того, как кто-нибудь заметит). Ниже перечислены полезные рекомендации.

В первую очередь, остерегайтесь сверхкомпенсации. Ничто так не выдает комплекс неполноценности, как самореклама. Исследователи из Гарварда и университета Пенсильвании сообщают, что люди, находящиеся на периферии какой-либо группы, более склонны использовать слова, подчеркивающие их принадлежность к этой группе. А вот ключевые фигуры не стремятся демонстрировать свою причастность.

В одном из исследований сравнивались сайты топовых университетов, предлагающих программы PhD, и топовых университетов, предоставляющих лишь возможность получить магистерскую степень. И те, и другие позволяют получить высшее образование — в отличие от колледжей. Но исследователи предположили, что вузы, специализирующиеся на магистратуре, будут не так уверены в своем статусе. Добровольцам нужно было проследить, как часто на каждом сайте используются только названия учебных заведений (например, «Гарвард») и как часто упоминается их статус (например, «Гарвардский университет»). Оказалось, что «магистерские» вузы действительно чаще называли себя университетами, чем вузы с программами для аспирантуры.

Похожим образом ученые исследовали сайты международных аэропортов: оказалось, что маленькие аэропорты гораздо чаще подчеркивают свой международный статус, чем аэропорты уровня Хитроу. И, наконец, исследователи провели эксперимент со студентами двух вузов Лиги плюща, попросив их описать свои учебные заведения. Студенты менее престижного Пенсильванского университета чаще подчеркивали элитность своего вуза, чем их ровесники из Гарварда.

Вы можете возразить, что к такому откровенному обозначению статуса можно прибегать и просто для того, чтобы избежать неясности и двусмысленности. Мы по умолчанию предполагаем, что в крупных аэропортах есть международные рейсы — возможно, аэропортам поменьше просто полезно напомнить клиентам о всех возможностях, потому что они не так очевидны? А если кто-то не помнит, что Пенсильванский университет входит в Лигу плюща, есть вполне прагматические причины вызвать у собеседника «правильную» ассоциацию.

И все-таки мне кажется, что интерпретация исследователей хотя бы частично верна. Я помню, как в детстве орала во всю глотку в поддержку своей команды пловцов. Почему? Я отвратительно плавала и хотела доказать свою принадлежность к «Дельфинам».

Несмотря на то, что неуверенные в себе люди настаивают на своей причастности к группе, они все же предпочитают говорить только за себя. Теперь мы знаем, что низкая самооценка выражается в местоимениях. До недавнего времени многие эксперты верили, что частое использование слова «я» свойственно властным и нарциссичным людям, жаждущим внимания. Но как написал Джеймс Пеннибэйкер, психолог из Техасского университета в Остине, это местоимение часто сигнализирует об униженности и подобострастии. Более уверенный в себе человек чаще обозначает свою территорию (и, возможно, решает, что вам стоит сделать, а не беспокоится о том, что нужно делать ему). «Человек с высоким статусом фокусируется на окружающем мире, а человек с низким статусом интересуется самим собой» — считает Пеннибэйкер.

Неуверенность выражается не только в том, что вы говорите, но и в том, как вы это делаете. Коллеги рассказывали мне, что понижали голос, чтобы выглядеть более авторитетными в трудные моменты, или использовали высокопарные слова. У социологов даже есть термин, обозначающий то, как люди изменяют свою речь, чтобы звучать более солидно: лингвистическая неуверенность. Она возникает, когда человек чувствует, что его язык сигнализирует о его неполноценности. Он пытается — сознательно или нет — «позаимствовать престиж» другой социальной группы, выбирая нетипичную манеру разговора. Лингвист Уильям Лабов впервые исследовал это явление в 1960-х. Он обнаружил, что в Нью-Йорке представители высшего класса произносят звук «r», а горожане из низов чаще опускают его на конце слов или перед гласными. Ученый попросил работников из престижного торгового центра Saks на Пятой авеню и дисконт-магазина S. Klein произнести словосочетание «forth floor». Оказалось, что сотрудники Saks гораздо чаще пытаются имитировать «элитное» произношение.

У лингвистической неуверенности есть и более экстремальная форма — гиперкоррекция: когда реальное или воображаемое грамматическое правило используется в неправильном контексте. В таких случаях попытка говорить «правильно» парадоксально приводит к неверному результату.

Также существуют речевые особенности, которые мы ошибочно принимаем за признаки неуверенности, хотя они таковыми не являются. Например, надтреснутый голос, манера произносить утвердительное предложение с вопросительной интонацией — скорее свидетельство энергичности и склонности к новаторству, а привычка часто говорить «эээ» или «вы знаете» — признак открытости и честности рассказчика.

Источник: theoryandpractice.ru





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