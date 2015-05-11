Подписаться на обновления
1 июляСуббота

usd цб 59.3862

eur цб 67.8072

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
ЗОЖ  Диета  Медицина  Народная медицина  Психология  Духовность  Практики  Экология  Хобби  Проблемы
старения  Аптекарский огород 
Барбара Сахакян, postnauka.ru   , Сегодня, 13:00

Ноотропы: препараты, применение и эффективность
Нейропсихолог Барбара Сахакян о преимуществах и опасностях использования «умных лекарств», улучшении памяти и повышении мотивации


Фрагменты работы Дэмиена Херста Phamaceuticals (2005) / cea + // flikcr
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Взяться за мозг


Под тяжестью собственного черепа




Ноотропы ― это препараты, улучшающие когнитивные способности. Они повышают внимание, улучшают способность к обучению, память, возможности планирования, принятия решений и разрешение проблем. Это ключевая особенность, отличающая ноотропы от других видов медицинских препаратов. Другие лекарства не обладают таким влиянием, в противном случае они будут считаться ноотропами.

Где применяют ноотропы

Ноотропы используют для улучшения когнитивных навыков, функциональности и самочувствия пациентов во многих областях. Психиатрические расстройства, такие как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), шизофрения и депрессия, являются нарушениями когнитивных способностей. Когнитивные проблемы в психиатрических расстройствах включают нарушение внимания, памяти и недостаток когнитивного контроля префронтальной коры головного мозга. Существуют также когнитивные нейродегенеративные нарушения, например болезнь Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона. Люди, страдающие от травматических поражений головного мозга, также имеют когнитивные проблемы. Именно таким пациентам помогают ноотропы.

Некоторые из препаратов также используются для улучшения качества жизни здоровых людей, что приводит нас к нейроэтическим проблемам и вопросу о том, как общество видит себя и какой наш путь к поддержанию хороших когнитивных способностей и психического благополучия. Как мы хотим развивать эту сферу и каких целей мы хотим достичь?

Моя история началась давно: я открыла некоторые из первых клиник по работе с памятью — одну в Америке с Дэвидом Дракманом (David Drachman) много лет назад, а другую — в Институте психиатрии с Рэймондом Леви (Raymond Levy) и Майклом Филпотом (Michael Philpot). Эти клиники должны были помочь выявить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях. Для этого мы разработали один из первых, очень хороших инструментов — тесты CANTAB, которые проводятся на сенсорных экранах. Мы знали, что хорошие препараты могут помочь с лечением таких нарушений когнитивных функций, как приближающиеся проблемы с памятью, но нам нужно было найти людей, у которых эти проблемы была пока на ранних стадиях.

Нашей задачей было найти хорошие инструменты, чтобы противостоять нейропатологическим изменениям. При болезни Альцгеймера появляются амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки (скопления белка) в различных отделах мозга, в основном в гиппокамповой формации (это область мозга за ушами). Бляшки и клубки — это нейропатологические изменения, которые нарушают функции памяти.

В настоящее время нейрофармацевтические компании разрабатывают препараты, которые мы называем нейрозащитными агентами. Они могут сдерживать глубинные процессы болезни. Но прежде чем они появились, использовались ингибиторы холинэстеразы. Эти препараты действуют, повышая уровень ацетилхолина в мозге, и в итоге улучшают концентрацию и внимание людей с болезнью Альцгеймера. Много лет назад мы опубликовали в журнале The Lancet исследования для проверки концепта работы этих ингибиторов холинэстеразы для пациентов с болезнью Альцгеймера и смогли показать значительные улучшения концентрации и внимания, но, к сожалению, не смогли показать достаточно серьезные улучшения эпизодической памяти.

Ноотропы: препараты и воздействие на организм

Одни из часто используемых препаратов, повышающих когнитивные способности, — это метилфенидат, также известный как риталин, и модафинил.

Метилфенидат увеличивает синаптическую концентрацию дофамина и норадреналина за счет блокирования их повторного поглощения.

У модафинила есть много действий, среди которых непрямая медиация активности холинергических рецепторов и/или адренорецепторов альфа-1. Модафинил влияет на гипоталамический орексин и гистамин и имеет небольшой эффект на транспортную активность дофамина. Недавно полученные доказательства свидетельствуют о том, что модафинил влияет на механизмы норадреналина, дофамина и глутаматергические.

Дофамин, норадреналин и глутамат важны для обучения; дофамин также имеет значение для мотивации.

Модафинил был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США и Великобритании для лечения нарколепсии — приступов непреодолимой дневной сонливости. В США у этого препарата есть еще одно показание к применению — нарушения сна, вызванные сменной работой, так как было обнаружено, что он снижает количество несчастных случаев у людей, работающих посменно.

Мы также рассматривали модафинил как дополнение к антипсихотическим препаратам для людей с первыми приступами психоза или шизофрении. У пациентов, страдающих от шизофрении, есть психотические симптомы — галлюцинации и бред. С этими психотическими симптомами хорошо справляются известные нам антипсихотические препараты (средства, блокирующие рецепторы D2). Но когнитивные нарушения пациентов с шизофренией, а также проблемы с мотивацией, известные как негативная симптоматика, лечатся не очень хорошо.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США осознали, что важная часть лечения людей с шизофренией — улучшение их когнитивных способностей. Они обнаружили, что у них есть проблемы с реабилитацией. Например, если вы студент и вам был поставлен диагноз «шизофрения», может быть сложно вернуться в университет и сосредоточиться на учебе. Или если вы работаете и вам был поставлен этот диагноз, то вам может оказаться сложно вернуться к работе. Все это когнитивные проблемы.

Итак, правительство осознало, что самое большое препятствие на пути к реабилитации — это когнитивные проблемы и что их нужно лечить. Но на данный момент у нас нет одобренных препаратов. В наших проектах в Кембридже, в моей лаборатории, мы использовали когнитивные тренинги, геймифицировав этот метод, и смогли улучшить когнитивные функции людей с шизофренией — в том числе улучшить их эпизодическую память — с помощью игр. Но мы также пытались улучшить их когнитивные способности, прописывая им модафинил. Мы обнаружили, что он вызывает положительные перемены, улучшения в рабочей памяти — очень важном типе памяти, связанном с исполнительными функциями, такими как, например, планирование или решение задач, которые стоят перед вами в университете или на работе. Модафинил оказывает влияние на норадреналин, дофамин, а также затрагивает баланс ГАМК и глутаминовой кислоты и даже, возможно, напрямую влияет на глутаминовую кислоту. Таким образом, по нашей гипотезе, этот препарат обеспечивает улучшение когнитивных функций.

Во время наших исследований пациентов с шизофренией, а также других групп пациентов, например с депрессией, мы обнаружили, что модафинил может быть эффективным препаратом для улучшения когнитивных функций. Он также затрагивает мотивацию, связанную с выполнением задач, которые кажутся неприятными или не очень интересными, то есть в какой-то степени повышает работоспособность.

Эффективность ноотропов

Существует множество спорных утверждений об эффективности ноотропов, не подтверждающихся доказательной базой. Тем не менее важно, что есть и опубликованные доказательства, демонстрирующие, что препарат, претендующий на эффект увеличения когнитивных способностей, на самом деле их увеличивает. Это было продемонстрировано при помощи экспериментов, использующих двойной слепой метод и контролируемое плацебо. Существует также одно из наших исследований модафинила («Muller et al: Effects of modafinil on non-verbal cognition, task enjoyment and creative thinking in healthy volunteers»), улучшающего когнитивные способности у группы здоровых волонтеров. Можно самостоятельно убедиться, прочитав об этом в научных статьях.

В нашем обществе осознали эффективность «умных лекарств». Их начали использовать люди, у которых нет проблем со здоровьем. Они принимают такое решение по трем основным причинам. Во-первых, здоровые люди хотят получить преимущество перед конкурентами в университете, на работе или в школе, поступить в лучший университет. Вторая причина — желание дольше оставаться бодрым и сосредоточенным. Например, я спрашивала своих коллег-преподавателей, и многие из них использовали эти препараты, чтобы справиться с синдромом смены часовых поясов. А в крупных городах люди используют ноотропы, потому что им нужно работать дольше и они хотят оставаться бодрыми и сосредоточенными. Третья причина — для выполнения задач, которые люди постоянно откладывают и которые не внушают достаточно мотивации, чтобы за них взяться: препарат помогает людям взяться за задачу и выполнить ее. В условиях клинического лечения, я думаю, если мы сможем объединить некоторые из этих ноотропных препаратов с когнитивными тренингами в формате игр, мы, скорее всего, получим максимально возможное улучшение когнитивных способностей людей с нейропсихиатрическими расстройствами и травмами головного мозга.

Часть моего беспокойства по поводу того, что здоровые люди используют ноотропные препараты, в первую очередь связана с вопросами безопасности. У нас нет долгосрочных исследований, показывающих, что эти препараты безопасны для здоровых людей. Так что нам действительно нужно провести исследования, прежде чем здоровые люди смогут принимать ноотропы. Второй вопрос, который меня тревожит, состоит в том, что эти препараты сложно достать и из-за этого люди покупают их через интернет, а это крайне опасный способ достать препараты, отпускаемые только по рецепту. Вы не знаете, что вы покупаете, это может быть что угодно. Если вы принимаете другое лекарство, вы можете получить взаимодействие препаратов, а это может быть очень опасно. Так что мы должны принимать это во внимание. И третий вопрос, вызывающий у меня беспокойство, более социальный, связанный с вопросами нейроэтики.

В своей книге «Bad Moves» (Sahakian & Labuzetta, Oxford University Press, 2013) я рассматриваю многие этические проблемы. Важный вопрос — о стоимости ноотропов и их доступности. Возможно, что только богатые люди смогут позволить себе покупать их, и, как следствие, возрастет социальная пропасть. Этот вопрос уже поднимался в статье «Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy», которую написали мои коллеги и я.

Другая проблема — это принуждение. Многие студенты говорили мне, что не хотят принимать «умные лекарства», но чувствуют давление со стороны, так как они знают, что другие студенты в университете принимают их, и обеспокоены, что не смогут выдержать конкуренцию в этих условиях.

Нам как обществу нужно понимать, почему здоровые люди испытывают потребность принимать такие лекарства. Кроме того, теперь мы знаем, что мозг продолжает развиваться у подростков и молодых взрослых, а потому есть вопрос, каким будет эффект от употребления таких препаратов у здорового и развивающегося организма.

Необходимо задуматься: какое общество мы создаем? Станем ли мы принимать ноотропные препараты в будущем, чтобы создать лучший баланс между работой и личной жизнью, выполнять работу за более короткий промежуток времени и, возможно, раскрывать иные потенциалы: проводить больше времени с семьей, получать образование в течение всей жизни, выделять больше времени для досуга, чтобы наслаждаться жизнью? Или мы просто превратимся в общество, живущее 24/7, и будем работать все время просто потому, что сможем работать все время?

Общество и так подвержено огромному стрессу, часть из которого вызвана глобализацией и все большим и большим давлением на людей на работе. Это одна из причин, по которым люди принимают эти препараты, — чтобы справиться с требованиями на работе. Как общество мы должны подумать о том, каким образом мы хотим улучшать наши познавательные способности. Физические упражнения — потрясающий способ улучшить работу мозга, и к тому же они улучшают настроение и полезны для физического здоровья. Так что я рекомендую упражнения как один из способов улучшить познавательные способности для здоровых людей. Хотя нам действительно необходимо разработать новые виды ноотропных препаратов, более эффективных и безопасных, для людей с нейропсихиатрическими расстройствами и травмами головного мозга.

Будущее ноотропов

Использование ноотропов и препаратов, увеличивающих когнитивные способности, возрастает. Я думаю, этот тренд будет продолжаться. Именно поэтому так важно проводить долгосрочные исследования безопасности и эффективности таких лекарств для здоровых людей. Правительству следует объединиться с фармакологической индустрией для проведения исследований, для определения, действительно ли модафинил повышает когнитивные способности у здоровых людей в долгосрочной перспективе и насколько безопасно принимать его в течение длительного периода времени.

Как уже было сказано, многие люди используют подобные препараты, чтобы получить конкурентные преимущества, другие — чтобы преодолеть депривацию сна или джетлаг. А модафинил улучшает мотивацию для выполнения заданий, следовательно, работа, кажущаяся скучной или сложной, превращается в более приятную, если принимать его. При этом у него не было выявлено потенциала к формированию зависимости, он не производит эйфорию.

Современные клинические исследования ноотропов

Сейчас проходят важные клинические исследования модафинила. Некоторые из них можно посмотреть на сайте Национального института здоровья США (National Institutes of Health), в частности на сайте Национального института по проблемам злоупотребления лекарственными средствами (National Institute on Drug Abuse). Так или иначе, исследования, которые известны мне, относятся к изучению групп пациентов. Насколько я знаю, сейчас не существует долгосрочных исследований безопасности и эффективности ноотропов у здоровых людей.

Барбара Сахакян

FMedSci, DSc, Professor, Department of Psychiatry, Behavioural and Clinical Neuroscience Institute, Cambridge Centre for Brain Repair, Wolfson Brain Imaging Centre, University of Cambridge

Источник: postnauka.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Наука сна

Какие бывают расстройства сна и чем грозит каждое из них?

Сомнология — довольно молодая наука, и многие ее аспекты по-прежнему ставят ученых в тупик — начиная от удивительных расстройств вроде секссомнии и заканчивая вопросом, зачем нам вообще нужен сон со сновидениями.

29.06.2017 13:00, Марина Анциперова

10 интересных фактов о сне
Сон — залог производительности

Травмы поколений

О том, как психологические травмы наших родителей влияют на наc

«Мой сын — представитель следующего, пофигистичного поколения. И не самый яркий, так как его спасла непроходимая лень родителей. К сожалению, у многих с ленью оказалось слабовато. И родительствовали они со страшной силой и по полной программе. Результат невеселый, сейчас вал обращений с текстом: «Он ничего не хочет. Лежит на диване, не работает и не учится. Сидит, уставившись в компьютер. Ни за что не желает отвечать. На все попытки поговорить огрызается». А чего ему хотеть, если за него уже все отхотели?»

28.06.2017 19:00, Людмила Петрановская

Застрявшие в детстве
Культ детей

Шкала депрессии Бека

Проверить себя и принять меры

30% женщин и 15% мужчин страдают от депрессии. Из них только половина обращается за профессиональной помощью. Однако депрессия не только ухудшает качество жизни, но и влияет на физическое здоровье. Опросник депрессии Бека — один из первых тестов, созданных для оценки депрессии. Его точность в выявлении депрессии подтверждена многочисленными испытаниями.

27.06.2017 01:58, Олег Корсак, b17.ru

Дарвин, не грусти
10 вопросов к психологам

Бесполезная еда

10 бесполезных продуктов, которые вы едите

Какие йогурты есть, почему жирное сливочное масло лучше «легкого», что добавляют в фитнес-батончики? Рассказывает диетолог Альбина Комиссарова.

21.06.2017 02:11, Альбина Комиссарова

Еда будущего
Еда, которая крадёт энергию

Долгая дорога на работу

Подрывает продуктивность и вредит здоровью

Сидеть за рулем в утренней пробке или толкаться в переполненном метро — сомнительное удовольствие. Однако неприятными ощущениями дело не ограничивается. Теперь это научно подтвержденный факт — долгая дорога на работу портит ваше здоровье и подрывает продуктивность.

20.06.2017 03:00, Жанна Омельяненко

Вежливый отказ
Эра свободы

Карлос Гонсалес: «Не хотите, чтобы ребенок ел шоколадное печенье? Не покупайте его!»

Да-да, у знаменитого испанского педиатра и автора книги «Мой ребенок не хочет есть» именно такой подход: если вы стремитесь к тому, чтобы ваш малыш ел здоровую еду, начните с себя (и тогда у ребенка просто не будет иного выбора)! Однако если вы предпочитаете не отказывать себе во вредных продуктах, стоит ли удивляться, что ваши дети принимают в штыки «такие полезные» кабачки и брокколи?

19.06.2017 14:00, Анна Ремиш

Дети в мире технологий
Культ детей

Ешьте меньше

Секрет долгой и здоровой жизни

Раз и навсегда сократив ежедневное потребление калорий, вы можете серьезно изменить свою жизнь в лучшую сторону, утверждается в ряде научных исследований.

18.06.2017 18:00, Алекс Райли (Alex Riley)

Еда — не культ
Еда, которая крадёт энергию

Загар: быть или не быть?

Можно ли загорать и как это нужно делать

Каждую весну, только солнышко становится чуть более активным, тысячи людей стремятся избавиться от надоевшей белизны кожи. А летом желающих превратиться в "шоколадку" становится еще больше. В ответ на это сотни врачей и ученых кричат об опасностях, которые таит в себе загар.

15.06.2017 13:00, Элеонора Бурдина

Стерильный враг
Почему нам так сложно заставить себя регулярно заниматься спортом

Человек стареющий

Клинический психолог о том, что происходит с нами с возрастом

В рамках спецпроекта «Третий возраст» T&P публикуют текст лекции клинического психолога Ильи Плужникова о старении личности с точки зрения нейропсихологии — науки, которая с помощью анализа работы мозга объясняет, что происходит с личностью, какие стили старения бывают и почему с пожилыми людьми лучше говорить низким голосом.

13.06.2017 03:00, Теории и практики

Жить дольше
О теориях старения и поисках вечной жизни

Бессознательное всемогущество

Комплекс неполноценности по Альфреду Адлеру

Альфред Адлер — выдающийся австрийский врач, невропатолог, психиатр и психолог. Работал вместе с Зигмундом Фрейдом над основами психоанализа. Человека Адлер рассматривал с точки зрения его индивидуальности, считая личность цельной системой, потому-то его подход и получил название индивидуальной психологии.

12.06.2017 03:10, vikent.ru

«Не твои люди всё равно от тебя уйдут»
10 вопросов к психологам





 

Самое читаемое


Новости
Тетрис помогает забыть о плохом
Ученые из Великобритании, Швеции и Германии обнаружили, что «Тетрис» помогает избавиться от травматических воспоминаний, если успеть поиграть в него в первые часы после травмирующего события.
Глобальное потепление может вызвать эпидемию диабета
Голландские ученые нашли взаимосвязь между температурой воздуха и количеством заболевших диабетом II типа. Выяснилось, что глобальное потепление может способствовать развитию этого заболевания.
Найдено более 200 новых генов, связанных с облысением
Облысение (алопеция) чаще всего встречается у мужчин. Учеными подсчитано, что примерно 80% из них сталкиваются с потерей волос в возрасте до 80 лет. В дополнение к изменениям во внешности некоторые исследования выявили негативные последствия для здоровья, ассоциированные с облысением, такие как повышенный риск развития рака простаты и сердечно-сосудистых заболеванийю
Ученые нашли способ защититься от рака мозга
Исследователи пришли к выводу, что отвар из таволги является хорошей защитой от рака головного и спинного мозга.
82% россиян генетически предрасположены к полноте
У обладателей одного из вариантов гена FTO чаще встречается повышенный ИМТ и диабет второго типа.

 

 

Мнения
Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 