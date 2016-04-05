Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 17 декабря 2016 года, 16.39</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/noosfera_zapusk_41258"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41258_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Ноосфера. Запуск" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Агент Ноосферы</b></span> <span style="font-size: large;">Ноосфера. Запуск</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Федеральная резервная система банков знания будет запущена весной</font></em></span></p><p>16 декабря в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция «Защита авторских прав в Интернете. Запуск Федеральной резервной системе банков знания». В мероприятии приняли участие президент Ассоциации интернет-издателей (АИИ) Иван Засурский, исполнительный директор АИИ Владимир Харитонов, исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, исполнительный директор НП «НЭИКОН» Александр Кузнецов и руководитель проектов АИИ Наталия Трищенко. <a href="http://www.chaskor.ru/article/noosfera_zapusk_41258">Подробнее</a></p><br clear="all" />





16 декабря в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция «Защита авторских прав в Интернете. Запуск Федеральной резервной системе банков знания». В мероприятии приняли участие президент Ассоциации интернет-издателей (АИИ) Иван Засурский, исполнительный директор АИИ Владимир Харитонов, исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, исполнительный директор НП «НЭИКОН» Александр Кузнецов и руководитель проектов АИИ Наталия Трищенко.

Федеральная резервная система банков знания станет новой информационной инфраструктурой открытого доступа, которую сформируют крупные русскоязычные интернет-проекты. Ключевые участники ФРС: «Библиотека Максима Мошкова»; НП «Викимедиа РУ», курирующее русскоязычные вики-проекты; электронная библиотека «КиберЛенинка»; площадка для открытой публикации и проведения конкурсов «Научный корреспондент»; интернет-издание «Частный корреспондент» и АНО «Инфокультура», занимающаяся открытыми данными. В основе системы — реестр, который является инструментом для поиска произведений и определения их правового статуса, обеспечения доступа к объектам, перешедшим в общественное достояние или распространяемым под свободными лицензиями, а также защиты прав авторов на атрибуцию и распространение.

Инженерно-техническую часть проекта реализует консорциум «НЭИКОН». По словам его исполнительного директора Александра Кузнецова, ФРС — инициатива интересная и перспективная, поскольку проблема хранения и резервного копирования научного контента имеет большое значение, хотя в России к ней пока и относятся несколько менее серьезно, чем на Западе.

Главные функции будущей системы: регистрация и идентификация произведений, надежное хранение всех идентифицированных объектов за счёт механизмов репликации и распределённого хранения копий, а также защита произведений, опубликованных в открытом доступе, от приватизации, т.е. обеспечение главного права автора в информационную эпоху — права поделиться своим произведением.

Отдельно на пресс-конференции было сказано об агрегаторе работ «Научный корреспондент», который был запущен АИИ в 2015 году в рамках проекта «Востребованное образование». «Научкор» обеспечивает возможность самостоятельной публикации работ авторами на условия открытых лицензий. Кроме того, сейчас развивается сотрудничество с вузами: уже заключены соглашения о передаче работ с СПбГУ, НИУ «БелГУ» и Таврической академией Крымского федерального университета. Готовится подписание договора с Воронежским государственным университетом, биологическим и экономическим факультетами МГУ им. М.В. Ломоносова. АИИ также заключила соглашение с ГПНТБ России о передаче опубликованных в «Научном корреспонденте» работ в недавно запущенный Научныйархив.рф. Это значит, что выложенные на «Научкоре» работы войдут в число первоисточников, по которым будет проводиться дальнейшая проверка на заимствования.

Параллельно с разработкой системы продолжается серия исследований АИИ, посвященная различным аспектам копирайта и проблеме его адаптации к новым условиям обмена информацией. По словам исполнительного директора АИИ Владимира Харитонова, в настоящее время индустрия книгоиздания не справляется со стоящими перед ней задачами: во-первых, не обеспечивает самих авторов (согласно исследованиям, лишь 200–300 авторов в России зарабатывают писательским трудом на уровне средней зарплаты и выше); во-вторых, ассортимент, предлагаемый книжной индустрией, не способен удовлетворить спрос — разнообразие слишком мало. Одна из причин столь плачевной ситуации с доступностью контента состоит в том числе в устаревшей системе охраны авторских прав. Бернская конвенция вменяет автору ответственность за произведение, которую большинство творцов не считает нужным на себя брать. В итоге общество имеет огромные массивы сиротских произведений, которые по большей части не интересны своим создателям, однако попадают под охрану и становятся недоступными.

Другая проблема — сложность определения правового статуса произведения и времени его перехода в общественное достояние, о которой рассказал исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. По его словам, большие сложности в расчёте срока охраны вызывают дополнительные ограничения российского права, связанные с положениями, продлевающими сроки охраны. Примечателен пример Николая Гумилева, произведения которого перейдут в ОД только в 2063 году из-за официальной реабилитации в 1992. Также, по мнению Козловского, необходимо отменить ограничения в распространении изображений музейных фондов, чтобы государственные организации способствовали распространению культурного наследия, а не старались на нем заработать.

Как считает инициатор проекта Ивана Засурский, в интернете отсутствует ключевой набор качественных первоисточников, на основе которых можно было бы иметь экспертизу по разным вопросам. Именно открытый доступ к научной информации и культурным ценностям может обеспечить решение этой проблемы и переход человечества к новому типу общества, главным ресурсом в котором являются знания. «По крайней мере, это хороший экспериментальный способ проверить нормативную теорию академика Вернадского о Ноосфере», — говорит Засурский.

Разработка Федеральной резервной системы банков знания ведётся в рамках проекта «Ноосфера.Запуск». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

Все материалы, созданные в рамках проекта, публикуются по лицензии CC BY или CC0, доступны на «Научном Корреспонденте».





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