Nooregistry.ru: пираты среди нас!

Как исландские интернет-пираты стали влиятельными политиками, почему молодые люди предпочитают пиратские интернет-ресурсы, и как упорно правообладатели сражаются за свои права – об этом в дайджесте профильного сайта Nooregistry.ru.
В конце сентября радостная новость для любителей онлайн-музеев пришла из Нью-Йорка: Нью-Йоркский музей современного искусства выложил все свои выставки с 1929 года в открытый доступ.
Новый цифровой проект музея дает возможность всем желающим посмотреть любую из экспозиций знаменитого MoMA – бесплатно и вне зависимости от того, в каком году проводилась выставка. Поиск можно осуществлять не только по имени художника, но и по любому ключевому слову. Так, на запрос "советский" открывается целый список выставок, связанных с искусством Советского Союза - например, "Советская модернистская архитектура 1922-1932 гг.", и другие.
Свою коллекцию расширяет Europeana: на портале появилась подборка скетчей Тулуз-Лотрека, фотографии шведского Музея военно-воздушных сил, манускрипты старороманской литературы, более сотни рукописных и напечатанных карт, коллекция Телеграфного музея Великобритании, фотографии из архива Музея дизайна Барселоны и многое другое. Большая часть объектов находится в общественном достоянии или опубликована по лицензии Creative Commons.
А еще Europeana представляет необычную коллекцию старинных кукольных домов: игрушечные дома, большая часть которых хранится в голландских музеях Рейксмюсеум, Deventer и Амстердамский музей, скорее похожи на ювелирные произведения искусства, чем на детские игрушки.
Что касается российских музеев, то в сети стартовал онлайн-проект «Арктика».
В рамках проекта, созданного к 20-летию Арктического совета, в интернет выложены документальные фильмы и лекции, посвященные природе Арктики и культуре северных народов.
В декабре 2016 года начнет работу познавательный портал «Археоглобус» — виртуальный музей археологии, посвященный уникальным археологическим находкам из собраний государственных музеев. Этот межмузейный проект, инициированный Музеем Востока, ГМИИ им. Пушкина и Институтом археологии РАН, реализуется при поддержке Минкультуры России.
В открытом доступе
Сразу несколько любопытных коллекций были выложены в открытый доступ в недавнее время:
56 редких сатирических журналов 1905-1917 гг. выложены в открытом доступе на сайте Государственной публичной исторической библиотеки России;
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края сообщает об оцифровке более 100 газет и журналов до 1917 г. Отдел периодических изданий совместно с отделом оцифровки библиотеки также выложил онлайн коллекцию «Великая Отечественная война 1941—1945 гг. на страницах региональных периодических изданий»;
65 выпусков советской "Хроники текущих событий" (1968-1983 гг.) выложены в интернет. "Хроника текущих событий" - знаменитый машинописный информационный бюллетень правозащитников, выпускавшийся ими в течение 15 лет, с 1968 по 1983 гг. Бюллетень сыграл историческую роль в возникновении в СССР зачатков независимой общественности.
На сайте Мемориала выложены в свободном доступе все 65 выпусков "Хроники текущих событий", за издание которой люди получали реальные сроки;
5,300 редких манускриптов оцифровано Ватиканом. В открытом доступе древнее издание Илиады Гомера, Энеиды Вергилия и цифровые копии старинных японских и ацтекских книг.
Уже оцифрованные экспонаты можно посмотреть на сайте проекта, где справедливо отмечено, что "благодаря Интернету, мировое культурное наследие в самом деле может стать всеобщим наследием, бесплатно доступным для всех желающих»;
Американские ученые составили полный атлас человеческого мозга, имеющий самое высокое разрешение на сегодняшний день. Его интерактивная электронная версия доступна на соответствующем ресурсе, а печатная заняла весь текущий выпуск Journal of Comparative Neurology.
Также в открытом доступе коллекция иллюстраций к произведениям Шекспира.
Более 3000 иллюстраций к пьесам Шекспира, созданных в Викторианский период, выложено в Интернет. Цифровой архив доступен по лицензии Creative commons.
… и цветные фотографии Японии 19 века.
На фотографиях путешественника Феликса Беато Япония запечатлена еще такой, какой она была до начала торговых и культурных отношений с западным миром. Фотограф прибыл в страну в 1863 году и впервые заснял самураев, гейш и традиционный японский быт в цвете.
А библиотека Израиля обещает представить миру архивы погибшей цивилизации:
как сообщает РИА Новости, Израильская национальная библиотека объявила о приобретении знаменитой "афганской генизы" – рукописного архива еврейских купцов, живших тысячу лет назад на Великом шелковом пути, пообещала оцифровать манускрипты и выложить их в интернет на всеобщее обозрение.
Пираты среди нас!
Что касается мира интернет-пиратов, то в конце сентября Nooregistry.ru опубликовал один интересный материал - «На абордаж»: как исландские интернет-пираты стали влиятельными политиками. В 2013 году Пиратская партия Исландии по итогам выборов получила три места в Альтинге, парламенте страны. Это первый в мире случай, когда пиратская партия прошла в общенациональный парламент. Исландские пираты не собираются останавливаться на достигнутом: мало кто сомневается, что на выборах этого года они получат еще 15–20 мест. В чем же секрет их растущей популярности? New Statesman рассказывает об этом на примере одной из активисток партии.
Кстати, большинство молодых американцев тоже используют «пиратские» ресурсы: исследование показало, что две трети молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет скачивают или просматривают нелегальный контент онлайн. Та же самая группа чаще других прибегает к программам и приложениям, блокирующим рекламу. Как отметили в компании Anatomy Media, проводившей опрос, «Молодые люди смотрят, что они хотят и когда они хотят, и не хотят платить за это».
И еще одно недавнее исследование показало, что повышение штрафов и даже сроков лишения свободы – не лучший способ борьбы с распространением нелегального контента. Растущий риск не меняет онлайн-привычки людей. Вместо этого, развлекательной индустрии стоит сфокусироваться на улучшении легальных альтернатив пиратству.
Однако правообладатели не спешат следовать совету исследователей, и вместо этого судятся с сайтом, конвертирующим видео YouTube в MP3: коалиция американских и британских звукозаписывающих компаний подала в суд на сайт YTMP3, требуя защитить авторские права музыкантов и самих лейблов. Сообщается, что сайтом пользуются около 60 миллионов человек в месяц, а его доходы от рекламы «исчисляются в миллионах».
Открытый доступ в России
Кроме того, в конце сентября на сайте Nooregistry.ru появилось сразу несколько важных новостей о развитии открытого доступа в России:
«Интерфакс» и «Открытая наука» договорились о сотрудничестве в оценке научной деятельности:
Международная информационная группа «Интерфакс» и ассоциация «Открытая наука» заключили соглашение об информационном взаимодействии в сфере обеспечения открытости информации о научной деятельности в России;
Ассоциация интернет-издателей опубликовала серию книг по проекту «Общественное достояние».
С декабря 2015 года Ассоциация интернет-издателей реализует проект «Общественное достояние», в рамках которого был проведен ряд исследований, описавших проблемы сиротских произведений, тенденции авторского права в России и мире, сложности развития информационной экономики в условиях старой системы охраны прав, а также вопрос о создании новой информационной инфраструктуры знаний. Кроме того, «Викимедиа РУ» был подготовлен доклад, в котором подробно анализируется явление общественного достояния и проблемы определения правового статуса произведений в России. Еще до запуска проекта АИИ была проведена масштабная подготовительная работа, результаты которой учитывались при подготовке новых исследований;
22 сентября 2016 года в Псковском государственном университете состоялась открытое мероприятие с президентом Ассоциации интернет-издателей Иваном Засурским, который рассказал студентам и преподавателям о принципах открытого доступа к научным знаниям и культурным ценностям, правилах научной коммуникации и правых особенностях использования информации в интернете, а также представил результаты исследований АИИ.
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Открытый доступ – «серебряная пуля».
- Безграничная свобода.
Nooregistry.ru: открытое и бесплатное на просторах интернета.
- Рим в 1890 году.
Цветные фотографии в открытом доступе.
- Кому нужен открытый доступ?
Ответы на ключевые вопросы.
- Информационная сверхпроводимость: общественное достояние и открытый доступ.
На пресс-конференции представлены результаты исследований проекта «Общественное достояние».
- Берлинская Декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию.
- Nooregistry.ru: новые горизонты.
Музей Прадо, музей Тибета и глобальная база о культурах различных народов.
- Студенческая декларация об открытом доступе к научному знанию.
И о праве на научно-исследовательскую работу.
- Nooregistry.ru: лучшее в открытом доступе.
Подборки старых газет и журналов и бесплатные аудиоуроки для изучения иностранных языков.
- Nooregistry.ru: лучшее в открытом доступе.
Виртуальные музеи, тысячи концертных записей и дневники Льва Толстого.