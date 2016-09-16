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Дарья Новаторова   пятница, 30 сентября 2016 года, 16.00

Nooregistry.ru: открытые источники всего на свете
Самое интересное из мира авторского права


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Интернет по-оруэлловски


Лёд тронулся!




Редкие цветные фотографии старинного Парижа, карта мест, где проходили съёмки популярных отечественных фильмов, сатирические журналы 1905-1917 гг., 3000 иллюстраций произведений Шекспира и свежие новости авторского права – это и многое другое в подборке материалов профильного сайта Nooregistry.ru.

С каждым днем интересных онлайн ресурсов с открытым доступом становится все больше – но нужно знать, что и где искать. Nooregistry.ru внимательно следит за новинками, стараясь отбирать для наших читателей все самое актуальное.

Фотографии

В интернет выложены альбомы с фотографиями Роттердама, Оксфорда и Лондона конца XIX – начала XX века. Отдел визуальной информации ГМИИ им. А.С. Пушкина продолжает публикацию артефактов из своих фондов.

Редкие цветные фотографии Парижа Прекрасной эпохи в открытом доступе.

Периодом, получившим красивое название «La Belle Epoque», или «Прекрасная эпоха», принято считать промежуток времени между последними десятилетиями 19 века и 1914 годом – годом начала Первой мировой войны. В Европе это было время технического прогресса и расцвета культуры – прекрасное время, оставшееся в памяти человечества благодаря многим литературным произведениям, художественным фильмам, фотографиям. Увы, последние почти всегда черно-белые – до недавнего времени, когда в открытый доступ выложили коллекцию редких цветных фотографий Парижа сто лет назад.

В http://nooregistry.ru/news/v-otkrytom-dostupe-tsvetnye-fotografii-rossiyskoy-imperii-nachala-20-veka-57dc75655f1be72b86d081e5>открытом доступе цветные фотографии Российской империи начала 20 века.

Первый цветной портрет Льва Толстого, щемящие душу русские пейзажи и житейские сценки Царской России – коллекция работ Сергея Прокудина-Горского, известного на весь мир как пионера цветной фотографии, доступна в Интернете.

Открытые источники всего на свете

В интернете появилась интерактивная карта локаций, где снималось известное кино. КиноПоиск и Яндекс.Карты создали карту мест, где проходили съёмки популярных отечественных фильмов. Каждой точке соответствует карточка с подробностями.

Оцифрованы постановления СНК СССР 1941 - 1945. Федеральное архивное агентство информирует о размещении на сайте «Документы советской эпохи» портала «Архивы России» комплекса постановлений Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР за июнь 1941 – май 1945 гг., который находится на хранении в Государственном Архиве Российской Федерации.

56 редких сатирических журналов 1905-1917 гг. выложены в открытом доступе на сайте Государственной публичной исторической библиотеки России.

Коммунистическая утопия в космосе: в интернет выложены работы советских художников, посвященных «будущему» советскому освоению космоса.

Более 3000 иллюстраций к пьесам Шекспира, созданных в Викторианский период, выложено в интернет. Цифровой архив доступен по лицензии Creative commons.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывает свои экспозиционные залы для виртуальных прогулок.

«Литературная Москва» вместе с Google: виртуальные прогулки по ведущим музеям города.

Компания Google в партнёрстве с киностудией «Мосфильм» объявила о старте третьих ежегодных Google-чтений. 500 человек будут читать произведение, а трансляция пройдёт на YouTube.

Открытый доступ

Для тех, кто следит за развитием движения за открытый доступ к науке и академическим журналам, Nooregistry.ru подготовил несколько аналитических материалов на эту тему.

Ценность открытой науки

Точка зрения: "Исследователи сталкиваются с трудностями в процессе работы. Статьи могут отозвать из-за ошибок, результаты исследований могут оказаться невоспроизводимыми, методы часто нестандартизированы, а опубликованные работы недоступны. Необходимо найти решение этим проблемам. Многие считают, что преодолеть эти и другие трудности способна новая парадигма: открытая наука".

По законам цифровой эпохи

7 сентября 2016 года состоялось обсуждение предложений Ассоциации интернет-издателей по реформе законодательства в сфере авторского права с представителями НП «Викимедиа РУ», Российской национальной библиотеки и Санкт-Петербургского государственного университета.

Информационная сверхпроводимость: общественное достояние и открытый доступ

На пресс-конференции представлены результаты исследований проекта «Общественное достояние».

15 сентября в Москве состоялась пресс-конференция Ассоциации интернет-издателей «Реформа законодательства об авторском праве и общественное достояние». Мероприятие было посвящено проекту «Общественное достояние», нацеленному на открытие доступа к знаниям и культурным ценностям для всех граждан России. Проект также является частью дорожной карты института развития интернета «Интернет+Образование».

Нельзя защищать публичные библиотеки и быть против обмена файлов

Точка зрения: «Цель публичных библиотек такая же, как и у файлообменной практики. Невозможно защищать одно и отрицать другое».

Публичные библиотеки стали появляться в середине 19 века. В те годы издатели сходили с ума: они пытались лоббировать законы, которые бы объявили обмен книгами незаконным, поскольку чтение книги без платы за неё было «воровством», утверждали они. По такой логике, частные библиотеки считались средоточием преступлений и грабежа.

Ученые получат бесплатный доступ к миллионам патентных документов

Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) готовит к запуску открытую базу патентной информации с функциями патентного картирования. Новая система дополнит национальную систему научно-технической информации.

Новости авторского права

Основатель, модератор и пользователи торрент-сайта приговорены к лишению свободы. 28-летний основатель французского торрент-сайта приговорен к году заключения в тюрьме и штрафу в размере 5 миллионов евро. Модератор сайта получила 4 месяца лишения свободы условно. Достаточно необычно, что четверо рядовых пользователей торрента были выслежены по IP-адресам и также были приговорены к тюремному заключению.

Google по жалобе Paramount Pictures удалил из поиска ссылку на раздачу Ubuntu с торрента

Несовершенство закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) привело к удалению из поиска Google ссылки на абсолютно законную торрент-раздачу.

Google опубликовал новый отчет об удалении ссылок: правообладатели злоупотребляют авторским правом

В обновленном отчете о своей реакции на запросы об удалении ссылок, якобы нарушающих авторское право, компания Google раскрыла статистику по более чем миллиарду присланных правообладателями URL. Среди прочего, в отчете значится, как много ссылок Google отказался удалить и почему: во многих случаях правообладатели злоупотребляют своими правами в рамках Закона об авторском праве в цифровую эпоху.

Решение Европейского суда означает начало «темной эры» для гиперссылок

Точка зрения Фонда электронных рубежей: «Пресс-релиз суда описывает это решение в таком позитивном свете, что многие, пишущие о деле, включая Reuters, все поняли неправильно, предположив, что решение затронуло интересы только коммерческих сайтов, ориентированных на прибыль. На самом деле, это не так».

Elsevier требует от CloudFlare выдать личные данные владельцев пиратских сайтов

В продолжающемся судебном процессе против «пиратских» сайтов Sci-Hub, Libgen и Bookfi, академический издатель Elsevier потребовал информацию от Cloudflare. Издатель запросил суд в принудительном порядке обязать сервис передать им личные данные владельцев сайтов, обвиненных в нарушении авторского права.




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24.09.2016 20:00, Дарья Новаторова

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