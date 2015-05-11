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Орфография оригинала   понедельник, 10 июля 2017 года, 23:00

Никогда такого не было
И вот опять


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Энергетическая безопасность и будущее нефтяной промышленности


Дело «Системы»




Пресса, учитывая опыт антиолигархической кампании, в целом пессимистично оценивает шансы АФК «Система» в ситуации, когда реальной бизнес-целью судебного процесса может быть конфискация сотового оператора. Однако стратегия «ухода в публичность» делает судебный процесс проигрышным для страны при любом исходе – просто потому, что он уже начался.

vedomosti.ru

Сами действия по реорганизации «Башнефти» абсолютно законны, считают управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Владимир Плешаков и партнер BMS Law Firm Денис Фролов. <…>

Истцы могут выстроить причинно-следственную связь между действиями «Системы» и убытками «Башнефти», но сделать это крайне сложно, полагает партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян. Прежде всего нужно будет доказать, что компания из-за реорганизации понесла реальные убытки, говорит Плешаков. Чистая прибыль за 2014 г. у «Башнефти» была 43 млрд руб., свидетельствуют данные отчета; а в 2015 г. – 58,2 млрд руб.

Плешаков считает аргументацию «Роснефти» и «Башнефти» сомнительной, как и законность их требований. Вызывает сомнение и утверждение, что срок исковой давности не истек, говорит юрист. <…> Основной и единственный довод истцов – это проведенная ответчиками реорганизация «Башнефти», обращает внимание Фролов, но вряд ли ответчики в 2013–2014 гг., проводя реорганизацию «Башнефти», преследовали цель причинить убытки юридическому лицу, акционерами которого были. Логика, что акционеры причинили реорганизацией убытки принадлежащей им компании, выглядит неубедительно, повторяет Фролов.

vedomosti.ru

Редакционная колонка Ведомостей: «В глазах рынка ситуация выглядела иначе – как классическая подготовка к размещению. Согласно публичным заявлениям тогдашних руководителей, «Башнефть» готовили к IPO, кольцевая структура собственности и непрофильные активы рассматривались как помеха успешному размещению, решение о реструктуризации было одобрено акционерами, компания совершила предписываемые ей законом в этой ситуации действия по выкупу своих акций. В период между завершением реструктуризации и заморозкой активов акции «Башнефти» продолжали дорожать (в целом за пять лет, когда «Башнефть» контролировалась «Системой», капитализация компании выросла в 7,8 раза – до 432,4 млрд руб.).

Из логики иска следует, что и эксперты, и рынок, и миноритарии все то время, что «Башнефть» контролировалась «Системой», принципиально заблуждались относительно истинных целей акционеров. Акционеры же, попав под проверки, должны были перестать заниматься бизнесом и начать готовить компанию к скорой передаче государству.

С другой стороны, «Роснефть» купила ту «Башнефть» у государства за ту цену, которую сочла справедливой: если суд решит, что за «Башнефтью» долг, не возникнет ли у государства ощущения, что «Роснефть» ему недоплатила?

kommersant.ru

После того как башкирский арбитраж зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» за якобы причиненный ущерб башкирской компании в ходе ее реорганизации, АФК представила развернутый ответ на претензии. «Система» считает все свои действия законными, а также заявляет, что «Роснефть» не вправе предъявить иск к АФК из-за того, что она является правопреемницей корпорации — то есть предъявляет иск самой себе. Кроме того, корпорация указывает, что уже истек срок давности.

rbc.ru

Доводы ответчика убедительны, заслуживают внимания, считает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. «Я даже не знаю, с чем тут можно поспорить», - говорит он.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/18/690505-rosnefti

В АФК «Система» назвали сумму иска «Роснефти», которая была увеличена до 170,6 млрд руб., «абсолютно необоснованной». Об этом РБК сообщил официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов. «Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд [руб.] — это уже из области ненаучной фантастики», — заявил Копытов.

rbc.ru

«Фактически «Роснефть» и «Башнефть», компании российской юрисдикции, предлагают АФК «Система», также российской компании, нести ответственность за изменение такого макроэкономического показателя, как покупательная способность российского рубля», — объясняет представитель «Системы» Сергей Копытов. АФК считает, что данные требования, как и сам иск, не имеют под собой ни правовой, ни экономической основы, говорится в сообщении корпорации.

rbc.ru

Юрист Алексей Мельников в своей колонке на РБК пишет: «Интересно, что и для самой «Роснефти» позитива в судебных тяжбах мало. Я бы назвал подобные действия созданием себе «добровольного репутационного ущерба». Нужна ли крупнейшей государственной компании подобная репутация, ведь если реальные и потенциальные контрагенты «Роснефти» видят опасность «креативного» подхода к совершаемым сделкам, то захотят ли они иметь дело с крупнейшей госкомпанией?»

Интервью президента АФК «Система» Михаила Шамолина

– Почему вы выбрали такую форму защиты – уйти в публичность?

– Нам кажется очень важным, чтобы наши аргументы были в открытом доступе и каждый сам для себя мог сделать выводы об обоснованности претензий. Тем более что у нас нет какой-то секретной стратегии, каких-то секретных аргументов, трюков, с помощью которых мы хотели представить не то, что есть на самом деле. Мы абсолютно прозрачны в этом вопросе. Аргументы, изложенные в иске, не имеют под собой оснований, и мы готовы открыто об этом говорить.

– То есть в суд 6 июня вы пойдете с этой доказательной базой?

– Наша доказательная база – факты, а факты говорят сами за себя. Есть ситуации, в которых требуется какая-то изощренная доказательная база, а есть ситуации, в которых просто есть факты, против которых трудно что-то возразить.

Факт номер один: стоимость компании после реорганизации, которая вызвала претензии «Роснефти», выросла. Если бы мы нанесли компании ущерб на 106 млрд руб., как написано в иске, стоимость компании уменьшилась бы, а не значительно выросла. Что можно против этого факта возразить?

Следующий факт: «Роснефть» покупала компанию у Росимущества значительно позже всех реорганизаций. Эта реорганизация была публичной, никем не утаивалась, не была секретной. Информация о ней публиковалась во всех СМИ, отчеты – на сайте и бирже, миноритарные акционеры за нее голосовали. Целью этих сделок являлись раскольцовка собственности и повышение прозрачности структуры в рамках подготовки к SPO. В 2014 г. мы неоднократно говорили: наша цель – выйти на SPO, реализовать стоимость в том числе и для миноритарных акционеров.

Еще один аргумент: в принципе, компания – это собственность акционеров. Акционеры имеют право реализовывать в отношении компании любую стратегию (разумеется, в рамках законодательства). Акционеры на абсолютно законных основаниях могут, например, даже ликвидировать компанию.

Бывают ситуации, когда мажоритарный акционер делает что-то, что не нравится миноритарным акционерам, и тогда они вправе подать иск, если их права ущемлены. Но в данном конкретном случае 96% акционеров поддержали реорганизацию, а 99,9% поддержали погашение полученных «Башнефтью» акций. А те, кто был против, имели возможность продать акции по рыночной цене в рамках обратного выкупа.

Главный вопрос – кому был нанесен ущерб? Акционеры сами себе нанесли ущерб, с ним согласились и за него проголосовали... Так, что ли, получается?

Наши юристы, я уверен, выстроят эту аргументацию, опираясь на положение закона. Я говорю о здравом смысле. Мы были признаны судом в 2014 г. добросовестным приобретателем и законным владельцем этой компании и действовали как в своих интересах, так и в интересах других акционеров, увеличивая стоимость компании, желая вывести ее на SPO.

kommersant.ru

Ъ: Независимые члены совета директоров АФК «Система» 15 июня направили Владимиру Путину письмо (копия есть у “Ъ”), в котором просили президента обратить внимание на «тревожную ситуацию», связанную с иском «Роснефти» и ее дочерней «Башнефти» к АФК на 170,6 млрд руб. Письмо подписали экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон и основатель консалтинговой Meade Hall & Associates Патрик Кланвильям. <…>

Иск, по их мнению, ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату, «существенно повысив уровень восприятия рисков и снизив предсказуемость российской бизнес-среды». Независимые директора считают иск «Роснефти» «необоснованным и иррациональным», поскольку в нем от АФК требуют «компенсации за обычные корпоративные процедуры», предусмотренные законами РФ, и рассчитывают требования в иностранной валюте, «обосновывая финальную сумму падением курса рубля». Иск «демонстрирует стремление отдельных госкомпаний продолжить распространять свое влияние на экономику и бизнес-климат в России, не считаясь с методами и последствиями своих действий», сообщается в письме. Это ведет к снижению конкуренции на внутреннем рынке, ослаблению доверия инвесторов к экономике РФ и, «как следствие, к снижению необходимых России инвестиций». <…>

Кроме того, 6 июня схожее обращение к Владимиру Путину направила и Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ; объединяет крупные инвестфонды). В нем председатель совета директоров АПИ, глава фонда Prosperity Capital Александр Бранис просит рассмотреть «целесообразность обращения на указанную ситуацию внимания государства и задействования механизмов взаимодействия с подконтрольными компаниями и деловым сообществом», что способствовало бы внесудебному разрешению спора.

forbes.ru

Социолог Алексей Фирсов рассказал о результатах своего исследования: «Впрочем, как уверял нас ряд источников, для Владимира Путина действия «Роснефти» стали неожиданностью. Специалисты по внутриэлитным конфликтам отмечали, что у главы государства не осталось персональных претензий к Владимиру Евтушенкову. В качестве подтверждений они указывают на участие Евтушенкова в совместных с президентом мероприятиях. В околокремлевских кругах распространен апокриф, по которому Владимир Путин попросил Игоря Сечина найти мягкий выход из ситуации; якобы, именно с этой просьбой была связана реплика главы «Роснефти» на Петербургском форуме — «все возможно». В любом случае эксперты отмечают, что «Роснефть» превратилась в слишком мощный и самостоятельный центр силы, который несет риски для баланса внутри политической системы».

rbc.ru

АФК «Система» и «Система-Инвест» 30 июня подали в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об отмене обеспечительных мер в отношении акций МТС, сети клиник «Медси» и Башкирской электросетевой компании (БЭСК), следует из данных картотеки суда. Суд принял заявление компании, заседание назначено на 6 июля. Обе компании также обжаловали арест активов в Восемнадцатом апелляционном суде Челябинска и подали жалобу в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве на судебного пристава Ольгу Сталь. Этот пристав не только арестовала акции, как определил суд, но и запретила «Системе» получать по ним дивиденды. <…>

Совокупная стоимость акций, на которые был наложен арест, даже без учета БЭСК составляет около 250 млрд руб., пишут представители ответчиков. Суд, в свою очередь, указал, что арестованные акции МТС стоят 154 млрд руб., а акции «Медси» — 17 млрд руб. Таким образом, по мнению юристов АФК, арестованное имущество «Системы» как минимум на 65 млрд руб. превышает оценку, которую «Роснефть» привела в суде (185 млрд руб.). <…>

Обеспечительные меры были приняты таким образом, что ответчики не успели заявить возражения на арест, пишут представители компаний. «Роснефть» и «Башнефть» подали ходатайства об обеспечении иска 22 июня, а АФК «Система» и «Система-Инвест» узнали об этом только вечером 26 июня, получив на руки уже постановление судебного пристава об аресте акций

vedomosti.ru

АФК «Система» пожаловалась генеральному прокуратуру Юрию Чайке, прокурору Москвы Владимиру Чурикову, министру юстиции Александру Коновалову и главному судебному приставу России Дмитрию Аристову на незаконные действия судебного пристава Ольги Сталь.

«Мы обратились к генеральному прокурору, прокурору города Москвы, министру юстиции России и главному судебному приставу России с просьбой провести проверку законности действий судебного пристава Ольги Сталь, которая превысила должностные полномочия, запретив получать доход по арестованным судом акциям», - заявил официальный представитель «Системы» Сергей Копытов.

По его словам, Сталь самостоятельно ввела дополнительные обеспечительные меры, не предусмотренные судом. «Фактически речь идёт об откровенном беззаконии. Данный поступок - это квинтэссенция тех событий, которые сопровождают иск "Роснефти" с первых дней», - добавил он. «Мы просим взять на контроль отмену постановления пристава и привлечь виновных лиц к ответственности», - сказал Копытов.

«Претензии к АФК "Система" сравнимы с обвинениями нашей компании в холодной погоде этим летом. Убытки, о которых говорят истцы, не подтверждаются ни ростом капитализации "Башнефти", ни ростом ее чистой прибыли. Именно поэтому наше предложение заключается в том, чтобы привлечь независимого аудитора (компанию из "большой четверки"), чтобы достоверно и беспристрастно определить наличие каких-либо убытков. Как раз такой подход мог бы стать основой для мирового соглашения. Предложение по-прежнему в силе», - пояснил Копытов.

4 июля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» до сих пор не получила от «Системы» конкретных предложений по урегулированию судебного спора. «Там нет никаких предложений, просто нет. Вот коллеги задали вопрос, на каких условиях мы готовы сотрудничать. На условиях "Роснефти", - сказал он.

vedomosti.ru

Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в отмене обеспечительных мер на 185 млрд руб., а также отклонил ходатайство во встречном обеспечении на 170,6 млрд руб., передал «Интерфакс» и подтвердил представитель АФК Сергей Копытов. По закону сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами, объяснил он. «Система» намерена обжаловать определение суда. <…>

Чаще всего встречное обеспечение (например, в виде внесения денежной суммы на депозит суда) предоставляет сам истец, когда просит об обеспечительных мерах по иску, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. В большинстве случаев суды отказывают в обеспечении иска, если истец не предоставил встречное обеспечение, отмечает он. <…> Ходатайство об ответных обеспечительных мерах, вероятно, потребовалось для того, чтобы лишний раз зафиксировать предвзятый, по мнению «Системы», характер судебного разбирательства, считает Тертычный. Если «Система» проиграет в российских судах и будет потом обжаловать решение, например, в Европейском суде по правам человека, факт отказа скорее всего будет приведен в качестве примера неравного положения сторон в процессе и, как следствие, нарушения права на справедливое судебное разбирательство, закрепленное Европейской конвенцией, считает он.

forbes.ru

Юрист Константин Лукоянов в своей колонке в Forbes утверждает: «В случае удовлетворения иска «Роснефти» может появиться прецедент, который изменит не только собственно судебную практику, но и затронет такие важнейшие понятия, как стабильность гражданского оборота и неприкосновенность собственности в нашей стране. <…>

Анализируя решение об аресте активов «Системы», я бы отметил, что согласно Арбитражному процессуальному кодексу подобные обеспечительные меры суд может принимать, когда у него есть обоснованные причины предполагать, что в противном случае его решение станет неисполнимым. Со времен рейдерских захватов, когда арест имущества компаний применялся весьма часто с недобросовестной целью — создать препятствие нормальной работе захватываемого предприятия, сегодняшняя судебная практика пришла к очень консервативному и взвешенному подходу. <…>

….истцы потребовали ареста совершенно конкретных акций, и суд их просьбу удовлетворил. Этот факт является довольно странным для судебной практики и заставляет задуматься: не являлись ли именно активы «Системы», а точнее — акции МТС, целью истца? Неплохой способ диверсифицировать бизнес. <…>

Неоднократные корректировки истцом своих действий и вмешательство в дело совершенно беспрецедентных событий, то ли с технической судебной ошибкой, то ли с подделкой документов, арест активов платежеспособного ответчика, выходящие даже за рамки судебного определения действия пристава (который еще и запретил ответчикам получение дивидендов) — все это заставило фондовый рынок погрузиться в затяжную турбулентность. Конца и края этому пока не видно".




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Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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