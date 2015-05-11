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Юнна Коцар   среда, 21 декабря 2016 года, 16.15

«Никакой свободы в интернете нет»
Феликс Мучник, генеральный директор "СофтКей", о будущем российских технологий, правильном и неправильном импортозамещении и проблемах современного IT-образования


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Знания в сети




«Никакой электронной коммерции нет. Есть торговля разными способами: дистанционно, не интернетом, с прилавка и тому подобное. Есть разные методы оплаты: наличными, карточкой. Какая вам разница, карточкой мы платим в магазине или онлайн».

— Вы работаете с софтом уже много лет, как все изменяется в этой сфере?

— Знаете, в Советском Союзе было четкое понимание задачи, поставленной году в 1967–1969, когда сказали: «Своего делать не будем». Это означает, что в этот момент фактически закончилась разработка собственных компьютеров, пыталась закончиться разработка собственного ПО. Это важно. Была поставлена задача копировать, т. е. воровать. Копировались компьютеры, разбирались на части, вырезались микросхемы. На заводах изготавливались по возможности копии всего: от процессоров до других деталей. Дальше брался софт, тоже ворованный, и авторизовался на русский лад. Это не всегда получалось, иногда приходилось писать свой софт, иногда кто-то писал свой софт, потому что хотел писать свой. Эта концепция жила очень долго.

После чего наступили 90-е годы, во время которых концепция в очередной раз поменялась. Было сказано: «Мы не будем делать свое, мы будем покупать чужое».

— Ну хоть не воровать.

— Да, но хорошего в этом мало. Те производства, которые существовали, закрылись, и мы стали закупать на стороне железо и ПО. В результате мы пришли к началу 2000-х годов к тому, что 95% используемых устройств, это все импорт. А программное обеспечение, которое используется на сегодняшний день, это либо ПО крупных компаний типа Microsoft, либо свободное ПО и небольшая процентная составляющая производства.

Если не считать таких российских компаний, как Лаборатория Касперского, 1С, ABBYY или Dr Web, которые смогли наладить массовое производство ПО, большинство российских IT-компаний небольшие. И мы встали перед удивительным выбором: либо мы идем по пути подъема собственной разработки, а нам нужна собственная разработка всей вертикали, от производства процессоров до производства компьютеров, смартфонов и так далее, либо мы продолжаем покупать чье-то — китайское, американское, японское — железо и пытаемся сделать для него свое ПО. И есть третий путь, по которому пытаются идти с разной степенью успешности разные страны: с одной стороны, разрабатывать свое, с другой — приглашать западные компании и делать совместные технологические центры. Так было у нас в начале двухтысячных: были центры в Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Все эти процессы организуются на понятных условиях: люди работают, обучаются, а потом идут работать в большие российские госкорпорации и компании уже занимаются разработкой российского ПО. Это такой промежуточный вариант.

Четвертый путь — пытаться сделать свое железо, перенимая уже существующие технологии. Так поступил Китай и сначала разместил у себя иностранные заводы, получил необходимый опыт и знания, а потом и уже готовые заводы. Например, так случилось с Lenovo. И получилось молодое, в первом поколении, производство компьютеров, смартфонов. Кроме того, в Китае практически все программное обеспечение инфраструктурного уровня свое.

Вот примерное состояние сегодняшнего мира, в котором мы пока не выбрали свой путь. И об этом надо говорить прямо, что на сегодняшний день у нас есть официально декларируемый путь импортозамещения: давайте применять российское ПО, и все будет хорошо. Вот только применять нечего. На самом деле, у нас есть только маленькие кусочки большой картины, ничего тиражного не выходит, кроме антивирусов и автоматизации бухгалтерии, мы даже не можем сказать, насколько это все хорошо или плохо.

— Какой путь для России оптимальный и наиболее реалистичный?

— Они все компромиссные. Я вообще за реалистичность подходов, а значит, компромиссы. Надо менять там, где это возможно и где уже что-то меняется. Там, где это невозможно, нужно ставить задачи и вносить изменения постепенно. Я согласен с тем, что мы должны быть независимы и в плане ПО, и в плане железа. Как коммерческие структуры, так и госкомпании. По разным причинам.

Понятно, что застраховаться от всего нельзя, но, тем не менее, уменьшить риски можно. Для этого, конечно, нужно иметь в руках коды, которые вы сами писали, вы должны иметь железо, потому что сейчас, к сожалению, большинство базового ПО заложено внутри микросхем, процессоров, видеокарт и тому подобного. Если вы сделали верхний слой, вы все еще никак не защитились от того, что стоит в нижнем слое. Именно поэтому Лаборатория Касперского пишет сегодня операционную систему нижнего уровня. И это правильно, по-другому и быть не может.

Ничего не будет сделано, пока не будет сделано элементарное железо. Если мы не сделаем свое железо и не восстановим свою промышленность… А на это потребуется минимум семь лет. Я об этом говорил: нельзя сделать все за три года. Нельзя взять чужую разработку и сказать: это наше. Это не наше.

Нужна программа действий, и мы все об этой программе действий дружно говорим. Это то развитие интернета, о котором, начиная с прошлого года, мы дружно говорили, и не только говорили — делали: это созданный в 2015 г. Институт Развития Интернета, это Программа развития интернета и интернет-зависимыхобластей.

Надо отметить, что у нас еще очень разрозненное управление. Об этом тоже надо говорить, потому что часть управляется Минкомсвязи, часть — Минпромторгом, часть — Минэкономразвития, часть — под эгидой ИРИ. И я надеюсь, что под эгидой ИРИ будет создан центр компетенции в области информационных технологий, который будет «проектным офисом», и вместе со всеми участниками отрасли будет разрабатывать «дорожные карты», отслеживать их выполнение разрабатывать проектные карты и своевременно вносить в них коррективы. (Центр компетенции создан под соучредительством ИРИ — прим.ред.)

— Я правильно понимаю, что, чтобы компьютер имел право называться российским, все его компоненты должны быть произведены в России?

— Да.

— Можно вспомнить «Эльбрус»…

— Нет. «Эльбрус» и «Байкал электроникс» — это всего лишь процессоры. Это еще не российские компьютеры. Это дело до конца не доведено. В сборке компьютеров есть еще масса не российских компонентов. Есть промежуточные этапы, например, сборка. Во-первых, на этом этапе все надо тестировать и контролировать. Во-вторых, не научившись собирать и не посмотрев, как это производится, вы даже рассчитать проект для производства не сможете. И хорошо, что сейчас, при поддержке Минпромторга принята Программа развития электронной и радиоэлектронной промышленности.

Перенесли же производство sim-карточек в Россию, так кто мешает перенести производство «железа»? Кто вам мешает перенести сюда производство микросхем для энергетики, для интернет-ресурсов? Это не такая сложная работа, чтобы их нельзя было произвести здесь. Нужны чистые комнаты, конвейеры, опыт. Происходит же это с комбайнами, почему бы не сделать это с компьютерами.

Мы всегда, когда развиваем программное обеспечение, забываем, с чем оно работает. «Железа» в чистом виде очень мало, это все софт. Только у Microsoft, у Google, у Apple есть софт на разных устройствах — тот же Windows 10, Android. А у нас нет. Ну кто-то должен его начать делать. На чем? Для чего?

— Получается, сейчас выход для России — начинать сверху и постепенно-постепенно спускаться к основанию?

— Да, совершенно верно. В идеале, нужно двигаться с двух сторон, и хорошо, что программа принята, но нижняя точка просто дороже. Начать производить софт дешевле. Но для этого надо поменять образование в этой отрасли, потому что это тоже часть инфраструктуры отрасли. Если вы не выпускаете нормальных архитекторов программного обеспечения или нормальных администраторов баз данных, то о какой разработке операционной системы можно говорить? Выпускаются одни программисты на Java и PHP. Кого брать на работу? Некого. Вот как не осталось в какой-то момент квалифицированных программистов, вот так сейчас не осталось квалифицированных архитекторов систем.

— То есть разговор о том, что российские программисты лучшие в мире…

— Да, они были лучшие в мире в 1970–1980х. Теперь они работают в Microsoft, сидя в Сиэттле.

— А молодые специалисты, которые переезжают в другие места, они занимаются именно…

— Я не знаю, чем они занимаются.

— Той же Java?

— Ну на Java можно разное делать. Вопрос в том, что они пишут на этом. У них нет глубинного знания технологии. У нас осталось всего несколько базовых институтов, которые продолжают давать высокие знания. Но только эти люди уходят в большие корпорации, и их очень мало.

Если же говорить о том, как это было раньше, в советское время… Когда-то были средние профессиональные заведения, то есть ПТУ, то, как это ни смешно, в них учили и программистов тоже. Например, в железнодорожном техникуме учили программистов и операторов для железной дороги. У них был более короткий курс обучения, но это были программисты нижнего уровня. А вот теперь у нас в высших учебных заведениях, в основной своей массе, учат этих самых программистов нижнего уровня. Только работают они программистами не нижнего уровня, а высокого. С высокими зарплатами.

Специалистов нужно в десятки больше. Не программистов с дипломом, а реальных программистов и архитекторов систем. А для этого нужны другие знания совершенно, нужен опыт работы в западных корпорациях, потому что своих мало. Вот и все. Хорошо, что «Яндекс» и Mail делают свои кафедры. Это прекрасно. Но таких компаний раз-два и обчелся. У нас нет большого количества крупных компаний и нет структуры — распределения. Например, закончил этот институт —идешь по распределению в «Яндекс». Нет у них ста тысяч сотрудников, как у Microsoft. Куда они работать-то пойдут? В очередной маленький стартап, который будет надеяться, что заработает миллионы когда-нибудь и никогда их не заработает? Расстроится и пойдет работать в веб-студию делать сайты за 30 тысяч рублей.

— Получается, круг замыкается.

— Должна быть бюджетная поддержка, прежде всего. И почему бы не брать деньги на поддержку от зарубежных компаний: в виде локализации технологий и сбор налогов? Первым шагом к этому стал закон, который начнет действовать с первого января. Вводится НДС на цифровой контент и услуги, продающиеся зарубежными компаниями российским пользователями.

Давайте брать тех, кто продает нам технологии, и из них потом получать деньги на образование в этой отрасли, поддержку компаний в этой отрасли. Их же правда много, просто, чтобы их масштабировать, развить, нужна поддержка. Следующий шаг — венчурное финансирование. Чтобы оно было, тоже нужна поддержка. Не декларируемая, а настоящая. Нужны институты развития. Не маленькие фонды, а большие функционирующие фонды. Не маленький ИРИ, а большой ИРИ.

Надо вернуть среднее техническое образование. И привлекать в программирование талантливых детей. Раньше система олимпиад была ого-го! Мы все готовились к олимпиадам, потому что это была возможность попасть в Москву, поступить в хороший вуз. Ведь тогда были реальные вступительные экзамены, не проходной балл на ЕГЭ. Тогда был конкурс пять человек на место. А сейчас?

— Получается, за эти годы, несмотря на повышающийся престиж…

— Какой престиж? Престиж программирования? В чем он повысился? Раньше программист — это было о-о-о-о! А теперь что?

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Сейчас научиться программировать можно на коленке, пройдя курс на Coursera.

— Конечно. А это ужасно, потому что падает качество профессии. Раньше все было понятно, вокруг этого выстраивалась целая культура, которая начиналась со спецклассов и заканчивалась работой. Была структура поддержки этого софта. Были фонды алгоритмов по программам, которые принимали этот софт, которые его распространяли по государству. Все это было, мы теперь должны вернуться туда. К этой, не побоюсь этого слова, социалистической системе управления производством компьютеров и ПО.

— А как саму молодежь переубедить? Если они ориентировались на...

— На что? На иллюзии? На рождественские сказки о стартапах, проданных за миллионы? Из стартапов один из тысячи, один из десяти тысяч успешен. Все остальные — это питательный бульон. Только все забывают о том, что на Западе стартапы придумывают люди с опытом. Почему-то эти умные, в хорошем смысле слова, мальчики и девочки думают, что стартап можно придумать в 20 лет. Типичный стартапер за рубежом это зрелый и состоявшийся человек. Потому что люди начинают стартап после 20 лет работы в корпорациях, когда они отдали ипотеку за дом, когда у них накопились некие деньги. И главное — накопился профессиональный опыт и профессиональные идеи. И они делают стартапы на профессиональных идеях. Я не беру случай с Цукербергом, это немного другая история. Она правда отдельно. Фейсбуки, инстаграмы — не хочу это даже обсуждать.

— Несмотря на то, что все это мутно…

— Там не мутно, а все известно.

Эти иллюзии… Сейчас нет таких иллюзий, потому что произошел перегрев стартапного рынка, уже нет столпившейся из инвесторов очереди за технологическими и около технологическими идеями, на этапе именного идеи. Нет покупателей. А для того чтобы продаться «Яндексу», нужно хотя бы придумать «Яндекс. Такси». Надо заниматься разумной созидательной деятельностью, но они же не хотят этого делать. Знаете, почему не хотят? Потому что на самом деле они не понимают, как это делать. Потому что сделать большую систему — надо понимать, как она будет работать, что такое архитектура, что такое, в старом понимании, кибернетика. Вот если ты этого не понимаешь и у тебя нет этих базовых знаний, то кто их будет давать? У нас профессуры даже такой нет. Поколения нет, очень мало тридцатилетних крутых архитекторов. Вот я их не знаю. Сорокалетних еще знаю, тридцатилетних уже не знаю. Это такой провал, и его нужно восстанавливать.

— Помню, на форуме «IT+Суверенитет» звучала мысль, что нужно приглашать иностранные компании, чтобы они обучали российских специалистов.

— Да, это говорил Протасов. У нас с ним схожие взгляды, он делал на этот счет целую презентацию. Да, потому что не получается иначе. К сожалению, мы потеряли 25 лет. И их как-то надо восстанавливать. Мы же понимаем, что если надо восстанавливать виноделие — мы должны-пригласить французского энолога. Если мы сами вырезали эти виноградники, откуда энологи-то у нас возьмутся. Ну, а что делать, надо как-то выходить из этой ситуации.

За знания надо платить, если мы их потеряли. И эта программа восстановления должна действовать. До этого момента — придется как-то балансировать. Где-то менять — там, где мы можем поменять. А где-то — заставлять открывать нам коды.

— Сегодня молодые IT-специалисты в России действительно не хотят делать «скучные» вещи, вместо этого хотят сразу импортозаместить Tesla.

— А они могут это сделать? Не может двадцатилетний человек, и не потому что я старый, не может двадцатилетний человек сделать проект целого производства без профессионального опыта. Даже когда это делает Google, громадная компания со всеми ее ресурсами, на первом этапе получается не все. Потому что это очень сложный продукт.

— Я об этом и хотела сказать, что они замахиваются на совершенно нереальные проекты, но при этом считают, что можно действовать абы как.

— У меня вопрос. А они когда-нибудь рубить дрова пробовали?

— Сомневаюсь.

— Хоть раз в жизни. Пока человек не научился рубить дрова, его нельзя подпускать к лесопилке. Проблема не в том, что они замахиваются. Классно, что замахиваются. Проблема в том, что их никто не учит последовательности действий. Нельзя пропускать шаги в таких работах. Нельзя сделать «Теслу», не зная физики на уровне ЕГЭ. Нельзя создать Bitrix или антивирус не пройдя поэтапно программирование в единичках и ноликах. Если вы не понимаете само АЛУ (арифметико-логическое устройство), тут нельзя программировать.

У них, к сожалению, внешняя картинка заменила внутреннее содержание. Этому поколению не хватает системы. И об этом, кстати, в последнее время мы тоже много говорим. Ситуацию надо исправлять системно.

Нельзя заниматься продажей холодильников через интернет на всю нашу страну и не сталкиваться с логистическими проблемами, нельзя развивать свой бизнес в электронной коммерции игнорируя часть процесса покупки, я сейчас говорю о доставке и пред/пост продажных сервисах. Попробуйте в маленьком городке в сто тысяч купить холодильник с доставкой и его поддержкой, сервисом. Там просто нет для этого структур. Потому что мелкие структуры исчезли, а никто им на смену не пришел. Маленькие платьица, кофточки идут из Китая. С точки зрения электронной коммерции это несерьезно. Автомобили, компьютеры, холодильники, соковыжималки — нет же этого в китайском куске.

— Но еще это связано с тем, что в России достаточно сложно совершать большие покупки по интернету.

— Это зависит от того, где и как устроены магазины и какая есть инфраструктура. Многое сейчас покупают в интернете. Авиабилеты где покупают теперь?

— В интернете.

— Железнодорожные билеты где покупают? Это крупная покупка? Когда вы покупаете билеты, это крупная покупка? Я покупаю два билета в Европу в обычном классе. Это 60 тысяч, 35, 40. Но это же стоимость холодильника! В чем опасность? У вас нет сложностей с логистикой, доставкой вам товара, билет доступен по ссылке, его можно отправить себе на электронную почту, вы сразу получаете товар. Вы знаете к кому обращаться с проблемами или жалобами, если таковые появятся, и деньги вернут, если что. В этом и заключается сила бренда, есть бренд «Аэрофлот», «РЖД». Вы ему доверяете, у вас были многоразовые покупки.

— Получается, что речь идет о нескольких суперкрупных ритейлерах.

— Конечно. На самом деле, реальные покупки осуществляются в первых пятидесяти магазинах. Это точно. Все остальное — 60 тысяч магазинов за пределами этой сотни лидеров — это десять покупок в день, да даже две покупки. Одна покупка в день. Одна покупка в месяц. Их можно не считать вообще.

Это все интернет-ларьки. Их снесут или они умрут сами. Когда ты совершаешь крупную покупку, то уже после первого раза, когда тебя обманули или подставили, ты идешь в следующий раз к бренду.

Поэтому, пока оффлайн-ритейлеры не выйдут в онлайн и пока онлайн-ритейлеры не выйдут в оффлайн или не объединятся друг с другом, никакой электронной коммерции не будет, потому что когда у тебя есть разные каналы связи, у тебя есть логистическая структура доставки, у тебя есть реальные склады и площади для демонстрационных залов, тогда все работает. Это иллюзия, что в интернете есть деньги. Это метод коммуникации с клиентом.

Никакой электронной коммерции нет. Есть торговля разными способами: дистанционно, не интернетом, с прилавка и тому подобное. Есть разные методы оплаты: наличными, карточкой. Какая вам разница, карточкой мы платим в магазине или онлайн.

У меня та же ситуация. Мы продаем электронные ключи в обычном офлайновом магазине, а они продают это на кассе. Это электронная коммерция? Это цифровой контент? Или это оффлайн-ритейл? Вот ты приходишь и покупаешь ключ для продления «Касперского» в магазине, по пути с работы, получаешь его на кассе, тебе его печатают на чеке, ничего не скачиваешь. Приходишь домой, вводишь код с чека, продлеваешь.

— Получается, грань совсем тонкая…

— Да нет никакой грани. Ты ключ получила из десктопа посредством мейла, ты получила его при мобильной покупке, ты получила его на кассе.

Размылись границы между покупками, между оффлайном и онлайном, между цифровыми и электронными деньгами. Вот «Яндекс. Деньги» — это цифровые деньги? А если ты этими деньгами заплатила кредит? Все эти границы стали очень гибкими.

— Я бы хотела немного вернуться к теме «интернет-ларьков». Если они не вариант, что в таком случае делать девочке Маше, которая что-то делает и хочет продавать через интернет?

— На работу идти. Во-первых, про девочку Машу все известно. Сейчас девочка Маша ничего произвести не может. Она уже должна что-то уметь.

— Ну, картины пишет, например.

— У нас так много художников. Для девочек Маш, которые правда что-то производят, есть решение. Она про-прежнему катает валенки по пять штук в месяц, отправляет их по почте клиентам. Ей не надо делать интернет-магазин. Нужен кооператив, это все было со времен 19 века, было и в советское время. Каждый селянин мог сдать плоды труда кооперативу и получить деньги. А как кооператив продавал товары, автора не волновало. Интернет — это всего лишь дополнение кооперативу. Большому такому. Никакой свободы в интернете нет. Он перестал быть диким рынком, он точно так же организован. Это точно такая же отрасль промышленности.

Источник: therunet.com




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Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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