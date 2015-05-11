Никаких сделок с дьяволом

Художница Татьяна Папушева, которую мы очень любим за комиксы с ерундуками, впервые решилась прилюдно звговорить о своей болезни. И рассказала, чему её научила жизнь с клинической депрессией.
Уже пять лет я живу с тем, что в народе зовут ״депрессией״. И за это время в моей жизни появилось много разных новых аспектов, но оглядываясь назад я понимаю, что именно депрессия сделала меня счастливее, чем я была пять лет назад. Да, разумеется, у меня бывают кризисы, и до сих пор бывают ситуации, когда мне кажется, что я не справляюсь с жизнью. Но хорошего, однозначно, стало больше, несмотря на все пережитые потери. И вот об этом хорошем я и хочу вам рассказать. О депрессии, которая сделала меня сильнее. Вот что я поняла за пять лет жизни в этом уровне игры.
#1
Мои ресурсы конечны, и никто не имеет права отнимать их у меня силой. Я не могу, да и не обязана держать ответственность за чувства родственников, друзей и знакомых кролика. У меня нет такого органа, чтобы это сделать. Нет на это сил. И никогда не было и не будет. И никто из тех, кто от меня что-то требует не в праве меня осуждать, когда я отказываю.
#2
Мой отказ – вообще-то штука ценная. Примерно такая же ценная, как и моё согласие.
#3
Мои ресурсы конечны. И если я не буду о них заботиться, и распоряжаться ими правильно, их совсем не станет. Поэтому есть база, о которой стоит позаботиться: прежде всего, это нужное количество сна, полезной еды, физической активности и творчества. И нет, это не те вещи, которые можно отложить, чтобы отдать свои силы и время кому-то другому. Это не полезно ни мне, ни окружающим, и снижает количество ресурса дружественно-родственной системы в целом.
#4
Мои ресурсы конечны, но и потребности невелики. Для того, чтобы обеспечить описанной выше базе ресурс – ничего не жалко, но и требуется человеку на самом деле не так уж и много. И уж точно, для этого не требуется ничего, что можно силой или хитростью отнять у других.
#5
У меня нет, и никогда не будет времени на токсичное общение, кроме тех случаев, когда я пытаюсь через это общение объяснить что-то самой себе. Это, к сожалению, не значит, что мне хватает времени и сил на всё нетоксичное общение, которому я могу, и хотела бы предаться.
#6
Позитивное мышление – это не “всё будет хорошо, я проверяла”. Позитивное мышление – это “Ночь темна и полна ужасов, мы – малы и беззащитны. Есть что-то, что мы можем сделать прямо сейчас? Да – хорошо. Нет – расслабились”. И, разумеется, ответ “Можно пойти и поспать” в некоторые периоды является единственно верным. И он – из разряда “да-ответов”.
#7
Принципы – важны. Они – основа самоуважения и делают из тебя полноценную личность. Они помогают пережить самые темные дни. Они – то, что позволит тебе себя уважать, когда всё кончится.
#8
Я не могу себе позволить сделок с дьяволом. Работать можно и нужно только с теми людьми, которые тебя радуют. Делать – только то, что не вызывает отторжения. Это вопрос выживания.
#9
Деньги – ресурс приятный, но не самый критичный. Самый критичный ресурс – это хорошее самочувствие и то, что лично я называю “рабочее состояние” – период времени, когда и мозг и тело работают на полную катушку. Без денег прожить можно. Без рабочего состояния – нет. Иногда оно, правда, совсем исчезает. Но если начать себя восстанавливать – обязательно возвращается.
#10
Ощущение собственного тела. Никогда до того, как со мною случилась депрессия, и какое-то время после, я не ощущала потребностей тела, не могла проверить собственный “заряд батареи”. Никогда не чувствовала приближения мелтдауна и всегда падала в него внезапно. Не могла различить голод и усталость. Теперь, по большей части, могу. И это одна из самых больших ценностей на данный момент.
#11
Мне никто ничего не должен. При этом, я знаю, за каждыми буковками в интернете, в каждой черепной коробке, идет своя война. И я помню об этом всегда. Еще я помню, что включаться в эти войны я не обязана. Но могу.
#12
Я никому ничего не должна. Однажды, я несла на своих плечах весь мир, сломалась под его тяжестью и упала на дно существования. На этом дне я пролежала три месяца, а когда наконец смогла встать, обнаружила, что весь мир, когда-то возложенный на мои плечи семьей и обществом, а теперь разбросанный рядом по дну, прекрасно справляется и без меня – даже все колесики крутятся точно так же. Я облегченно вздохнула, и пошла заниматься тем, что мне действительно интересно.
#13
Любовь – это прежде всего то, что не калечит. Если что-то калечит, это что угодно, но не любовь. Важно различать. И я теперь это умею.
#14
Эмоциональным и материальным ресурсом нужно делиться, только если собственные базовые потребности обеспечены. Если нет – моя прямая обязанность сохранить его для себя. Но в случае, когда базовые потребности обеспечены – эмоциональным ресурсом делиться необходимо. Всё равно запасу он подлежит только когда вкладываешь его в других людей, и возвращается только в тех случаях, когда у соседа тоже нарастает жирок и избыток. Но чем больше “жирка” наращивают соседи, тем более счастлива родственно-дружественная система в целом.
#15
Другие люди – это важно. Важно помнить, что их ресурсы тоже конечны. Что просить их помочь – можно. А вот требовать от них чего-то нельзя. Еще важно доносить до тех, с кем ты дружишь и работаешь, что силы у тебя могут закончится внезапно. И если у тебя есть договоренность, важно предупредить, что бывают обстоятельства, в которых ты уходишь в штопор. И позвонить и извиниться, если уже ушел, и кто-то пострадал. И никогда, слышите, никогда нельзя работать с людьми, которые считают что ваше состояние – это требование поблажек, необходимость особого статуса, или рычаг давления на вас или на них.
#16
Самое, пожалуй, главное: я знаю, что у меня нет цели в жизни, и это абсолютно нормально. Зато у меня есть представления о том, как я хочу эту жизнь проживать каждый день. И с кем. И это тоже нормально – слышать свои желания и нести ответственность за их исполнение.
Источник: pics.ru
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