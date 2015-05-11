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Thezis.ru Гуманитарные дискуссии   понедельник, 12 сентября 2016 года, 09.00

«Ни одна семья не держится на страсти»
О вечных ценностях, сложном выборе и формуле идеальной семьи


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Terra incognita


Культ женской глупости




«В семье первое и главное — это любовь. Но вопрос в том, что понимать под любовью. Часто любовь воспринимают любовь как влечение, как бурную, бесконечную страсть. И когда угасла страсть, ушло влечение — прощай, любовь, разбегаемся. А любовь — это совсем другое, это бесконечный труд над собой ради любимого человека».

Сергей Вячеславович Перевезенцев — русский историк и философ, писатель, доктор исторических наук, декан историко-филологического факультета Российского православного университета, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, сопредседатель Правления Союза писателей России, лауреат ряда литературных премий.

Сергей Вячеславович, сейчас в одном популярном российском издательстве вышел перевод книги Мэг Джей «Важные годы», где затронута тема десятилетия с 20 до 30 лет, которое автор считает определяющим для судьбы человека. Как пишет Джей, инвестиции, сделанные в собственное развитие именно в этот период жизни, принесут максимальную отдачу в будущем, и поэтому очень важно не упустить это время. Какие цели и задачи в этом возрасте вы бы назвали главными?

Первое и самое главное — не бояться работать. Много и интенсивно трудиться, браться за любую задачу, которая перед тобой встает, даже если ты этого раньше никогда не делал. Обязательно совершенствоваться, работать над расширением своих знаний и возможностей.

В этом возрасте — несмотря на то, что у меня уже была семья, маленький ребенок, была масса домашних забот — мне удавалось по выходным круглые сутки сидеть в библиотеке, ночью — дома за печатной машинкой (компьютеров тогда еще не было), а в течение рабочей недели бегать по разным работам, чтобы обеспечить семью. Часто работал по 17, 18, иногда 20 часов в сутки. Конечно, меня поддерживали мои близкие, понимающие мои устремления и цели, именно благодаря им я по субботам и воскресеньям мог готовиться в библиотеке к сдаче кандидатских минимумов и писать диссертацию. Но так как я всегда считал себя главным кормильцем в семье и никогда с себя эту обязанность не снимал, то, помимо творческих занятий, одновременно работал на нескольких работах. И такой график стал нормой жизни, так что как я начал в конце 80-х годов одновременно трудиться в разных сферах над разными, как сейчас говорят, проектами, так до сих пор и продолжаю.

Нередко я делал какие-то вещи по знаменитому принципу: «Сначала ввяжемся, а там посмотрим». Надо сказать, этот принцип работает, главное не бояться — и все придет.

Допустим, человек хочет заниматься творчеством, но боится, что в ближайшие десять лет не сможет зарабатывать в этой профессии деньги. Как вы для себя в молодости решили эту проблему?

Знаете, даже находясь в солидном возрасте, человек все равно будет оказываться перед этой проблемой. Он должен будет выбирать: зарабатывать деньги или делать что-то для собственного развития, для продвижения тех идей, которые для него важны. Так что постоянная необходимость делать выбор — это неотъемлемое жизненное состояние.

С моей точки зрения, сделать правильный выбор — это не значит выбирать лучшее из предложенных вариантов. Главное — уметь отказаться от худшего.

Худшего?

Поясню: худшее — это, во-первых, то, что мешает тебе реализовать свои идеи, свой потенциал, реализоваться как творческой личности, и, во-вторых, то, что не соответствует твоему пониманию нравственности, противоречит твоим социальным и духовным целям. При этом «худшее» может быть очень привлекательным, даже соблазнительным.

Опять приведу собственный пример: когда мне было около 30 лет, на рубеже 80 и 90-х годов, во время перестройки и смены политического режима, мне неоднократно предлагали занять различные чиновничьи должности, причем достаточно высокие, или идти в депутаты. А я от всего отказывался, потому что меня это никогда не привлекало, мне это было неинтересно, это было «худшее» для меня, хотя и очень выгодное в материальном отношении. В 90-е годы мне неоднократно предлагали заняться разными видами бизнеса, но я тоже от этого всегда отказывался, потому что это не мое. Зато всю жизнь я занимался наукой, интеллектуальной деятельностью. В 1990 году, когда, казалось, это было никому не нужно, защитил кандидатскую диссертацию. Докторскую защитил в 1999 году, и снова мне говорили: «Да кому она нужна!». Но все эти годы я одновременно работал на разных работах, зарабатывал деньги для семьи. А на творческую деятельность оставались только ночи — по ночам и писал, причем с какого-то момента не только научные статьи и книги, но и рассказы и повести.

И в результате, я думаю, что как творческий человек я вполне состоялся. За последние 20-25 лет в моем мировоззрении произошло очень много перемен, причем кардинальных, и многие из тех идей, которые пришли ко мне в ходе моего внутреннего роста, я сумел реализовать, выразить — в том числе в книгах, в статьях, в своей преподавательской работе. И, как это ни странно даже мне самому, мои идеи, книги, лекции востребованы и интересны другим.

К чему я это говорю? Выбор — когда на одной чаше весов лежит нечто очень соблазнительное, а на другой — нечто непонятное, но по-настоящему тебя манящее — очень сложен. И каждый человек делает его сам. Я не могу судить, какой выбор для какого человека лучше. Но на своем опыте и на опыте своих друзей я понял одну вещь: очень часто нужно уметь отказаться от соблазна.

Выбирая, надо всегда, во-первых, ориентироваться на нравственные, социальные и духовные цели, а, во-вторых, выбирать то, что тебя по-настоящему зовет вперед, в чем ты по-настоящему видишь перспективу своего личного развития. Одной из высоких целей для меня всегда была идея служения Отечеству. На каком поприще ты можешь принести наибольшую пользу своему Отечеству? Этот вопрос лично для меня никогда не был чем-то пустым, ненужным. Наоборот, я очень рано начал ощущать себя русским человеком, который может что-то сделать для своего народа и своей страны. Как говорится, «сколько могу»…

Уже в достаточно сознательном возрасте я стал ощущать себя не только русским, но и православным человеком, связанным с родной землей, родной историей помимо исторических и языковых еще и духовными узами. Соответственно, традиционные православные ценности тоже стали для меня определяющими.

Все эти ценности — не материального характера, более того, связаны с необходимостью служения, чего у нас сегодня многие не любят. Но вот что интересно: когда ты делаешь по-настоящему честный выбор, поступаешь по совести, это всегда вознаграждается, в том числе налаживается и материальная сторона жизни. Господь-то все видит.

Интересно, что те, кто ушли из науки в 90-е годы, потом в нее так и не вернулись…

Это естественно, потому что невозможно уйти из науки и потом вернуться через 20 лет, потому что за 20 лет в науке происходят огромные сдвиги, накапливается огромный массив нового материала, который ты уже не успеваешь освоить.

Но многие возвращаются в другом качестве — например, благотворителей. Они понимают, что когда-то нечто важное в своей жизни упустили, и теперь готовы помочь другим талантливым людям не потеряться на научном поприще. Не берусь судить, что они при этом чувствуют — вполне возможно, что они счастливы, поскольку имеют возможность помочь большому числу людей.

Другой вопрос, что многие способные люди, делая в какой-то момент выбор в пользу материального достатка, теряются в жизни не как личности, а, именно как творческие личности — их способности оказываются нереализованными. Насколько это хорошо или плохо для этих людей, я судить не берусь. Но, к сожалению, у меня есть примеры моих друзей, некоторые из них в свое время погнались за «легкими миллионами» и просто трагически закончили свою жизнь. Впрочем, есть примеры и опустившихся или спившихся гениев… Все-таки в жизни нет простых ответов на сложные вопросы.

Сергей Вячеславович, мы с вами все говорим о работе, но жизнь все-таки сводится не только к ней, у человека есть еще и семья. Вы уже больше 30 лет живете в счастливом браке, что по нынешним временам происходит не так часто. В чем главный секрет счастливой семьи? Как вам удается совмещать семейную жизнь и творчество?

Это, конечно, вечный вопрос человечества. И тоже относится к разряду сложных. Могу только поделиться своим личным опытом… В семье первое и главное — это любовь. Но вопрос в том, что понимать под любовью. Часто любовь воспринимают любовь как влечение, как бурную, бесконечную страсть. И когда угасла страсть, ушло влечение — прощай, любовь, разбегаемся. А любовь — это совсем другое, это бесконечный труд над собой ради любимого человека.

В чем он выражается?

А во всем. Встал из-за стола — помой посуду. Супруга пришла домой уставшая — не поленись, принеси ей тапочки, приготовь вместе ужин или напои ее чаем. Лишний раз принеси цветы. Лишний раз сходи в магазин. Вынеси мусор. Возьми на себя какие-то дополнительные обязанности по дому. Элементарные вещи, но из этих мелочей всё и состоит, из них и складывается семья.

Дело в том, что семья — это ведь не союз людей, соединенных в страстном поцелуе, как в знаменитой скульптуре Родена. Ни одна семья не держится на страсти. Да, страсть между двумя любящими людьми необходима, но она временна, она вспыхивает как праздничный салют, расцвечивая, украшая семейную жизнь. Однако сама семейная жизнь — это, в первую очередь, сознательная готовность взять на себя обязательства, сознательная готовность потрудиться ради любимого человека, сознательное желание заботиться о любимом. И тогда говоришь ему: «А давай я лучше сам сделаю, а ты отдохни». Эти вещи, повторюсь, из области повседневного быта: напоить чаем, приготовить ужин, принести плед.

И этого достаточно?

Это основа. Когда есть чувства, когда ты понимаешь, что это тот человек, с которым ты хочешь прожить всю жизнь, тогда ты начинаешь прикладывать усилия, чтобы ему было хорошо.

Не превращается ли семья в рутину в таком случае?

Конечно, нет, ведь когда двое любящих людей заботятся друг о друге, рождаются совсем иные выражения и страсти, и любви — прощение и нежность… И если в семье умеют прощать друг друга, если в семье есть нежность, тогда семья состоялась.

Вроде бы так просто. Почему же у нас в стране так много разводов?

Потому что у нас никто не хочет брать на себя обязанности. Главные враги семьи — лень и эгоизм. Очень многие считают, что брак — это, во-первых, узаконенная возможность интимных отношений, и, во-вторых, возможность того, что другой человек будет тебя обслуживать. То есть если у тебя появилась жена, то значит она будет тебе готовить, убирать за тобой, стирать. А если у тебя появился муж, то значит он тебя будет содержать, обеспечивать и так далее. Когда люди начинают друг другу предъявлять претензии: «А вот ты…», то значит в основе уже не любовь, а эгоизм. Любовь — это желание отдать себя любимому человеку, причем, что важно, обоюдное желание. Но это чувство каждый из двоих любящих должен в себе постоянно поддерживать и во имя его сохранения постоянно трудиться над собой. Именно над собой, а не над другим, не другого переделывать нужно, а себя самого.

Появление детей в семье в таком случае становится вызовом?

Дети — это абсолютное счастье. Проблемой они становятся опять-таки тогда, когда их родители не хотят трудиться над воспитанием своих детей из-за собственной лености или эгоизма.

Как ни крути, любовь и труд — это действительно основа жизни человека, везде — в семье, в творчестве, в работе. Вспомните главный жизненный завет преподобного Сергия Радонежского: человек должен постоянно трудиться духовно и телесно во имя любви к Господу и своему ближнему. Преподобный Сергий сам до последних своих дней ежечасно пребывал в трудах и любви, и нас к тому же наставляет. И это абсолютная правда. Вот ведь загадка: в жизни, казалось бы, нет ничего абсолютного, всё относительно, временно, но любовь и труд, хочешь ты этого или нет, — это именно абсолютная ценность, абсолютная необходимость. Люби, трудись во имя любви — и остальное обязательно приложится.

Беседовала Анастасия Храмутичева

Источник: Thezis.ru Гуманитарные дискуссии




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Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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