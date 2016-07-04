Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 18 сентября 2016 года, 20.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nezakonnost_giperssylok_40931"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40931_57d4217f5f1be77ecd43d77.jpg" width=206 alt="Незаконность гиперссылок" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>ANDY</b></span> <span style="font-size: large;">Незаконность гиперссылок</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Европейский суд: некоммерческие гиперссылки чаще всего не нарушают авторских прав</font></em></span></p><p>Европейский суд пояснил, когда размещение гиперссылки на контент, нарушающий авторское право, должно считаться «распространением информации для общественности». Те, кто делится ссылками на контент в некоммерческих целях и не знают о «пиратской» природе этого контента, могут расслабиться. Но для тех, кто делает это в коммерческих интересах, правила игры куда строже. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nezakonnost_giperssylok_40931">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Европейский суд пояснил, когда размещение гиперссылки на контент, нарушающий авторское право, должно считаться «распространением информации для общественности». Те, кто делится ссылками на контент в некоммерческих целях и не знают о «пиратской» природе этого контента, могут расслабиться. Но для тех, кто делает это в коммерческих интересах, правила игры куда строже.

В 2011 году голландский блог GeenStijl.nl опубликовал статью со ссылкой на фотографии из Playboy, незаконно размещенные на файлообменном сайте FileFactory.

Компания Sanoma, издающая Playboy, потребовала от FileFactory удалить фотографии с платформы. Однако сайт GeenStijl.nl продолжал находить другие источники тех же фотографий и ставил ссылки на них. Sanoma посчитала это нарушением их авторских прав.

В конечном итоге, дело дошло до Европейского суда, который должен был решить, являются ли ссылки, разменные GeenStijl «распространением информации для общественности» по статье 3(1) Европейской директивы об авторском праве и могут ли считаться нарушением авторского права.

После нескольких месяцев рассмотрения дела, на днях Европейский суд принял решение, которое вряд ли понравилось GeenStijl и другим сайтам, ориентированным на коммерческую прибыль. С другой стороны, решение гарантировало некоторую свободу действий для обычных пользователей Интернета.

«В согласии с Европейской директивой, государства-участники Евросоюза должны гарантировать авторам исключительные права разрешать или запрещать любое распространение их произведений для общественности», - значится в решении суда.

В то же время Директива направлена на установление баланса между интересами правообладателей и защитой интересов и фундаментальных прав других лиц, в особенности, их права на свободу выражения мнения и свободу информации. Соответственно, отметил суд, определяя, имело ли место «распространение информации для общественности» и было ли нарушение авторского права, необходимо учитывать несколько критериев. А именно: было ли заранее известно о том, что распространение контента нарушает чьи-то права, и было ли это распространение в коммерческих или некоммерческих целях.

«В большинстве случаев люди, размещающие ссылки, не осознают последствий своих действий, размещая ссылки на контент, незаконно размещенный в Интернете».

Однако ситуация меняется кардинальным образом, когда речь идет о человеке, который знает о «пиратской» природе контента и все равно размещает ссылку в коммерческих интересах.

«Когда можно установить, что человек знал или должен был знать, что размещаемая им гиперссылка ведет на незаконно опубликованный контент, к примеру, когда ему было сообщено об этом предупреждением правообладателей, размещение этой ссылки является «распространением информации для общественности», - постановил суд.

Когда гиперссылки распространяются в коммерческих целях, подчеркнул Европейский суд, необходимо проверить, что контент, на который они ведут, был опубликован законно.

GS Media, которой принадлежит сайт GeenStijl.nl, заявила, что решение суда будет иметь негативные последствия на свободу прессы. «Битва за выживание свободного Интернета, включая свободу ссылок, сегодня получила тяжелый удар», - значится в заявлении, опубликованном на сайте GeenStijl.nl.

Перевод Дарьи Новаторовой

Источник: nooregistry.ru





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