Невыносимая сложность начала

Матей Вишнек – Торговец зачинами романов. Роман-калейдоскоп. Перевод с румынского и вступление Анастасии Старостиной. // Иностранная литература, №1 – 2017.
Каждый из нас немного литератор. Об этом можно судить, прежде всего, по количеству графоманских опусов, каждый год вливающихся буйным потоком в русла крупных издательств и специализированных журналов. Кто-то считает, что сама российская действительность предполагает обостренный интерес к созданию стихотворных и прозаических текстов, кто-то винит во всём девяностые годы, когда книгоиздательское предложение вдруг серьезно превысило спрос и стало удивлять произведениями, издание которых можно было с трудом представить ранее. Так или иначе, но начинающие авторы всё также амбициозны и тверды в намерениях написать коммерческий бестселлер или, на худой конец, интеллектуальный хит, познакомиться с опытными и популярными авторами и, наконец, птицей вспорхнуть на литературный небосклон.
Небольшой роман Матея Вишнека "Торговец зачинами романов", опубликованный в "Иностранной литературе" (№1-2017), наглядно демонстрирует — у румынских авторов те же проблемы, что и у российских. В частности, малая признанность их литературы на мировом уровне происходит в основном из-за локальности сюжетов и идейных посылов. Тем не менее три румынских автора известны во всём мире — непримиримый пессимист Эмиль Чоран, радикальный абсурдист Эжен Ионеско и неутомимый странник по мифам Мирча Элиаде. Из современных авторов популярны Мирча Кэртэреску, чьи рассказы в России выходили и в «Иностранной литературе», и – уже сборником – в издательстве «Ад Маргинем» («За что мы любим женщин», 2011 год) и тот же Матей Вишнек. Российский читатель мог познакомиться с переводами его романов «Синдром паники среди огней» («Ад Маргинем») и «Господин К. на воле» («Издательство Ивана Лимбаха»), пьесами и даже малой прозой, опубликованными в журнале «Иностранная литература».
Возвращаясь к современным начинающим писателям, можно обратить внимание на одну из множества проблем, дамокловым мечом висящих над ними: структура романа, во многом связанная с жанром произведения. Если плавное, постепенное повествование всячески поощряется, то нелинейная структура традиционно вызывает вопрос, почему автор выбрал усложнение, а не простоту. «Торговец зачинами романов» написан румынским мастером язвительной, гротескной прозы, временами балансирующей на грани фола. Если говорить о построении, то роман фактически «сшит» из ряда откровенно нелепых эпизодов или, говоря на языке кинематографа, «гэгов». Их сложно пересказывать, рассматривать по отдельности или «раскладывать» на части, поскольку только объединённые в один текст они создают эффект «стирания» грани между принципиально трагическим и однозначно комическим. По складу ума Матей Вишнек не визионер и не ретроград, а скорее наблюдатель за текущим ходом событий со склонностью к игровому восприятию действительности, чья суровая, а подчас и жёсткая ирония, переходящая в сарказм, впечатляет, когда, например, он пишет о некоем Викторе, нежданно-негаданно возникающем на страницах романа и впоследствии передающим «эстафету» другим чудакам:
Вся наша семья стала потом, когда Виктору исполнилось лет шестнадцать - семнадцать, гравитировать вокруг моего старшего брата, чей авторитет был непререкаемым. С четырнадцатилетнего возраста Виктор уже мог обсуждать со взрослыми любую тему. Виктор читал прессу, смотрел новости по телевизору и имел свое мнение по политическим вопросам. Виктор был способен критически проанализировать фильм, аргументировать свою точку зрения, возражать взрослым, не раздражая их, с невозмутимым видом произносить даже сомнительные вещи...
И пусть читателя не смущает упоминание классиков мировой литературы на страницах романа – от Франца Кафки до Кобо Абэ. Это явно не мандельштамовская «тоска по мировой культуре», а хорошо продуманное и в позитивном смысле провокационное письмо, где логика художественного абсурда сначала напрягает, а потом вызывает любопытство. «Торговец зачинами романов» в первом номере «Иностранной литературы» за 2017 год соседствует с рассказами Курцио Малапарте и литературным гидом к 110-летию Уистена Хью Одена. Не секрет, что в современных непростых для переводной литературы условиях журнал сочетает тексты современных зарубежных авторов с архивными публикациями. Помещение на страницы журнала романа современного румынского писателя, без сомнения, способного заинтересовать читателя, можно считать интересным и небанальным ходом.
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» объединит учреждения науки, культуры и образования.
- Последние слова Одри Хепбёрн.
Заключительный отрывок из книги воспоминаний «Одри Хепберн. Жизнь, рассказанная ею самой. Признания в любви».
- Дело седых детей.
Александр Бренер. Жития убиенных художников. М.: Гилея, 2016. 380 стр.
- Новая книга о Гарри Поттере побила рекорды по предзаказам в США.
- На литературном фронтире.
- Кредит недоверия.
Молдавия пребывает во власти общественно-политического хаоса.
- Румыния.
- Вскрыть могилу «Дракулы».
В Румынии вспомнили про Чаушеску.
- Географический кретинизм.
Новый территориальный спор между Украиной и Румынией .