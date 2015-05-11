Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 16 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nevroz_otlozhennoj_zhizni_41674"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41674_woman-1901702_960_72.jpg" width=206 alt="Невроз отложенной жизни" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.b17.ru/article/nevroz_otlojennoy_jizni/>b17.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Невроз отложенной жизни</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О том, почему надежда на завтрашний день рано или поздно приведет вас к разочрованию</font></em></span></p><p>Почему люди выбирают стратегию отложенной жизни? Кто наиболее подвержен подобному жизненному сценарию? В одной из элитных клиник Москвы «синдром отложенной жизни» был назван в числе самых новых заболеваний, которыми страдает современный человек. Подобному неврозу подвержены женщины и мужчины, молодые, зрелые и пожилые люди, вне зависимости от уровня своего достатка и доходов, живущие в селах, небольших городах и мегаполисах, на островах, полуостровах или материке. Словом, каждый из нас может оказаться в похожей ловушке. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nevroz_otlozhennoj_zhizni_41674">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Почему люди выбирают стратегию отложенной жизни? Кто наиболее подвержен подобному жизненному сценарию? В одной из элитных клиник Москвы «синдром отложенной жизни» был назван в числе самых новых заболеваний, которыми страдает современный человек. Подобному неврозу подвержены женщины и мужчины, молодые, зрелые и пожилые люди, вне зависимости от уровня своего достатка и доходов, живущие в селах, небольших городах и мегаполисах, на островах, полуостровах или материке. Словом, каждый из нас может оказаться в похожей ловушке.

Передо мной сидит молодая девушка. Она горько плачет о том, что в ее жизни всё складывается не так, как ей хотелось бы. Не хватает любви и тепла в отношениях с людьми, трудные отношения с родителями, нет возможности реализовывать собственные способности и таланты, нет НИЧЕГО, что было бы интересно и значимо для неё! Я смотрю на неё внимательно и тепло:

- Правильно ли я понимаю, что твоя жизнь, которую ты проживаешь, тебе не нравится?

- Да! – она шмыгает носом.- Совсем не нравится! – и снова всхлипывает.

- А когда ты начнешь жить так, как ты хочешь? Так, как тебе нравится? – спрашиваю я.

Она задумывается, глаза ее просыхают:

- Вот будет у меня своё жильё, и тогда всё в моей жизни будет по-другому, - восклицает моя клиентка, радуясь найденному ответу.

Она смотрит на меня, ища в моем лице одобрение и подтверждение того, что эта сложная жизненная задачка решена верно. Но я молчу. Нет смысла скрывать разочарование! Теперь я знаю, что и у этой моей клиентки «синдром отложенной жизни».

Сколько раз я слышала подобные фразы от людей, мечтающих об изменениях в своей жизни! Фразы, в которых настоящая жизнь должна начаться потом, при определенных условиях, а нынешняя, та, которой живет человек, является только подготовкой к той, настоящей! У некоторых условия новой жизни зависят от самого человека: «Вот уволюсь с этой работы…», «Вот напишу диплом…», «Вот заработаю кучу денег…», «Вот буду жить отдельно…» Во второй половине случаев условия начала новой жизни должны обеспечить другие: партнеры, родители или родственники, а иногда и совершенно чужие! люди: «Вот перестанет пить муж…», «Вот закончит сын университет…», «Вот выйдет замуж дочь…», «Вот съедут из соседней квартиры ненавистные соседи…», «Вот переедем в другой город…»

И живет человек, из года в год откладывая на потом не просто новую и интересную работу, увлечения и хобби, отдых и путешествия, а собственное личное счастье и хорошее настроение. Так может пройти несколько лет, а иногда и десятилетий. Еще в 20 и даже в 30 лет кажется, что все задуманные условия обязательно реализуются. Вот-вот! Стоит только еще капельку подождать! Но в 40 и 50 человек уже начинает понимать, что жизнь проходит, а долгожданные изменения так и не наступают. Человек впадает в депрессию, заболевает тяжелой неизлечимой болезнью, убегает в зависимости, пытается покончить с жизнью. Так проявляется «невроз отложенной жизни».

Этот термин придумал доктор психологических наук Владимир Серкин, автор интереснейшей книги «Хохот шамана». По его мнению, главное отличие невротика от нормального человека состоит в том, что нормальные люди проблемы решают, а невротик наоборот – их постоянно откладывает, объясняя, почему это необходимо сделать.

Вспоминаю, как я однажды приехала навестить своего знакомого. После развода он собирался продавать квартиру, так как решил переехать из этого города. Его жена уехала раньше и забрала почти все вещи. Квартира была пуста и запущенна. Видно было, что ремонта тут практически никогда не было. А ведь семья с двумя ребятишками прожила в этой квартире около 10 лет! Я зашла в туалет и увидела страшное старое сломанное сиденье на унитазе. Оно было настолько старое, что невозможно было даже угадать его цвет! Треснувшее до основания в нескольких местах, оно было любовно обмотано скотчем.

- Слушай, Алексей, неужели она (я имела в виду его бывшую жену) забрала с собой и сиденье от унитаза? – спросила я, подозревая бедную женщину в абсолютной меркантильности.

- Да нет, - запросто ответил он. – Это сиденье было здесь ещё тогда, когда мы купили эту квартиру у одной бабульки.

- Десять лет назад??? – выдохнула я.

- Да, - снова запросто ответил он.

- И вы десять лет садились на это сиденье??? – моему изумлению не было предела!!!

- Да! А что такого? – настала пора удивляться ему. - Ведь мы все время собирались уехать из этого города. Поэтому и ремонт не делали, и крышку эту не меняли.

- Но ведь крышка такая стоит копейки по сравнению с твоей зарплатой!!! Неужели ты не мог купить новую крышку? – снова возмутилась я. Алексей лишь молча пожал плечами.

- Лёш! Ведь вы всей семьей – ты, жена, дети!!! – садились на это сиденье десять лет!!! – воскликнула я, потрясенная своим внезапным открытием.

Алексей рассердился:

- Я же говорю тебе, что мы собирались переезжать. Как ты не понимаешь?!

Я перестала спорить. Вид этой печальной пустой квартиры рассказал мне, что в этом доме, а значит, и в семье, было мало любви, мало радости, мало счастья. Здесь жило только постоянное его ожидание. Недождавшись счастья, семья распалась… 

Почему люди выбирают стратегию отложенной жизни? Кто наиболее подвержен подобному жизненному сценарию? В одной из элитных клиник Москвы «синдром отложенной жизни» был назван в числе самых новых заболеваний, которыми страдает современный человек. Подобному неврозу подвержены женщины и мужчины, молодые, зрелые и пожилые люди, вне зависимости от уровня своего достатка и доходов, живущие в селах, небольших городах и мегаполисах, на островах, полуостровах или материке. Словом, каждый из нас может оказаться в похожей ловушке.

Что же заставляет человека откладывать свою жизнь? С моей точки зрения, есть как минимум две причины делать это. Первая причина скрыта в той жизни, которую ведет человек. Для того чтобы реальная жизнь была лишь подготовкой к той, настоящей, что когда-то наступит, нужно очень сильно отвергать существующую. Почему это может происходить? У каждого человека в детстве и юности складывается идеальный образ собственной жизни – как и где он будет жить, что будет чувствовать, чем заниматься, к чему стремиться, какой будет его семья и отношения в ней, каким будет его дом, каких жизненных высот достигнет, каков будет его материальный достаток и т.п. И вот приходит настоящее. Но оно не такое, каким было в мыслях и мечтах! Своего дома нет или не такой, какого хотелось, работа неинтересная и бесперспективная, профессия нелюбимая, партнер не такой и не так ведет себя, как ожидалось, машины либо вообще нет, либо она не той марки…

Можно еще долго перечислять все несовпадения с теми ожиданиями, которые мы когда-то намечтали себе в детстве и юности. И чем больше таких несовпадений, тем тяжелее воспринимать реальность. Тогда человек просыпается утром и ощущает, что он как будто живет чужой жизнью, не своей! Его место в другом городе, в другой компании, рядом с другим человеком. Реальность становится непереносимой! Еще труднее осознавать, что ТЫ сам ошибся в выборе – в профессии, в партнере, в жизненной стратегии. А раз ошибся – значит плохой, глупый, неправильный. Как с этим жить? Если человек это понимает, у него есть три пути, три возможных решения.

Во-первых, начать менять свою жизнь. Менять работу, семью, партнера, профессию, место жительства… Но для того чтобы начать изменения, нужна решимость, смелость, поддержка друзей и близких. А страх сковывает! Смелости не хватает! Друзья и близкие твердят: «Зачем тебе это надо? Ты с ума сошел! Все так живут! Тебе что – больше всех надо???» В голове кишат коварные мысли «Получится ли?», «Не станет ли еще хуже?», «А вдруг останусь один до конца жизни?», «Может лучше синица в руках, чем журавль в небе?» Человек принимается искать другие решения.

Второе возможное решение – отказаться от изменений. Это значит согласиться с той жизнью, которой живешь. Согласиться, что не удовлетворен жизнью с этим партнером, но остаешься с ним НАВСЕГДА. Согласиться, что неудачник, и НИКОГДА не добьешься успеха. Согласиться, что НИКОГДА не будешь счастлив. Признать это невыносимо больно! Можно ли выдержать такую душевную боль? Такую муку? Такие страдания? Наверное, можно. Если в этих страданиях есть высокий смысл: любовь, вера, великая идея. А если нет? И человек снова отправляется на поиски решения.

В-третьих, изменения можно отложить. Человек вроде бы не отказывается изменять все в своей жизни в лучшую сторону. Наоборот, он хочет изменений, он говорит о них, он верит в них. Вот только либо не называет точного срока, либо осложняет его новыми условиями. Сначала «Я уволюсь с ненавистной работы в сентябре». Затем «Я уволюсь осенью». Потом «Я уволюсь, как только найду новую работу». Наконец, «Я слишком занят, когда работаю. Нет времени на поиски. Подожду до отпуска». Снова и снова откладываются изменения. Снова и снова отсрочивается другая, лучшая жизнь. Снова и снова откладывается успех, благополучие, счастье, радость…

Чем может помочь работа с психотерапевтом? Это прекрасно выражено в одной восточной мудрости. Найти силы, чтобы изменить, то, что можно изменить. Принять то, что нельзя изменить. И отличить одно от другого. Нельзя поменять своих родителей, но можно изменить свое отношение к ним. Трудно изменить свой пол, тело, внешность, возраст, но можно поменять отношение к себе. Возможно изменить отношения с партнером, не изменяя самого партнера. Можно получить новую профессию, переехать в другой город. На самом-то деле, изменить можно многое! Если рядом будет поддержка, придающая смелость и уверенность. Разумеется, важно, чтобы ваш психотерапевт тоже не боялся изменений, не только в вашей, но и в своей жизни. 

Вспомните то, о чем мечталось в детстве и юности, какой вы представляли свою взрослую жизнь, какую семью, какого партнера, какую работу? Разберитесь в своих мечтах, отделите реальность от сказки. Проститесь с детскими сказками о принце на белом коне, о большой славе, о великих подвигах. Увидьте свою реальную жизнь! Так ли уж она плоха? Что в ней особенно непереносимо? А что вам даже нравится и что менять вы и не собирались?

Как-то раз на терапевтической группе два дня подряд плакала одна женщина лет сорока. На все вопросы – о чем она плачет? что с ней? что чувствует? и т.п. – она не то чтобы не отвечала – просто не могла ответить. Как будто бы она забыла все слова, которые обозначают ее состояние, переживания и чувства. Алиса, назовем ее так, также отличалась слабым здоровьем. У нее было значительное количество всевозможных заболеваний: язва двенадцатиперстной кишки, мастопатия, вегетососудистая дистония, мигрень, варикозное расширение вен, гастрит, колит, куча гинекологических проблем. Хотя она постоянно лечилась, симптомы были ее постоянными спутниками. Было ясно, что ее абсолютно не удовлетворяет собственная жизнь. Но что в ней не так? Я все время задавала себе этот вопрос, искала ответы в истории её жизни, ее семье, ее редких и скупых описаниях собственного мироощущения. И ничего не находила. У Алисы была прекрасная семья, любящий муж, две очаровательные дочки. Кроме того, она была единственной и любимой дочерью своих еще живых родителей. В семье тоже все складывалось хорошо. Такому мужу могла бы позавидовать любая женщина. Высокий красавец, офицер с ученой степенью, мастер на все руки, он просто на руках носил свою Алису, не давая ей даже намека на повод для ревности. А она продолжала болеть и плакать. Не помню уже как, но мне вдруг в голову пришла эта версия.

- Алиса! – спросила я, озаренная догадкой. – Поправь меня, если я ошибаюсь! Жизнь, которой ты живешь, не соответствует твоим юношеским мечтам, не похожа на то, о чем ты мечтала!

Услышав мои слова, Алиса закивала и разрыдалась. А дальше началась наша работа про реальность. Про то, что в этой реальности не все так уж и плохо. А многое даже и очень хорошо. Выздоровела эта женщина довольно быстро. Сейчас живет активной насыщенной жизнью: много работает, занимается спортом, путешествует. Сегодня в ней трудно узнать вялую и хлипкую Алису, с которой я когда-то познакомилась. 

Вторая причина постоянного «откладывания жизни» – стремление к результату и игнорирование процесса. Процесс и результат – две стороны любого действия. Все, что происходит, имеет свой процесс и свой результат. К сожалению, мы в нашей жизни часто слишком преувеличиваем значение одного и преуменьшаем смысл другого. Стремясь к результату, забываем о процессе. Наслаждаемся процессом, игнорируя результат. На мой взгляд, обе эти стороны должны быть сбалансированы и гармонично дополнять друг друга.

Однажды в диалоге с одной клиенткой мы выяснили, что она направлена на результат и совершенно игнорирует процесс. Она с гордостью рассказывала, что в обеденный перерыв быстрее всех съедает обед и ей приходится определенное время ждать, когда ее спутники закончат трапезу.

- Чего так долго перебирают в тарелках?! – возмущалась она. – Для меня главное насытиться! И снова в бой! Снова на работу!

Я обратила её внимание на то, что процесс поглощения пищи тоже может приносить удовольствие. А дальше мы выяснили, что она проскакивает не только этот процесс. По сути, она проскакивала весь процесс жизни: всё время спешила, торопила дни – утром ждала вечера, вечером – утра. В свои 36 лет ждала пенсии, чтобы уехать жить к теплому морю. Мы еще поговорили о процессе и результате, и она отметила, что для неё действительно очень важен результат, она к нему постоянно стремится. Тогда я спросила её:

- А что, по-вашему, есть результат жизни?

Я выдержала паузу. Она тоже молчала.

- Не правда ли, результат жизни – есть смерть?! – заключила я.

Моя клиентка молча и растерянно смотрела на меня. Вот только другого ответа у меня не было.

Часто клиенты, первоначально игнорирующие процесс, пытаясь внести изменения в свою жизнь, бросаются в другую крайность: увлекаются процессом и совершенно забывают о результате. Это может выражаться в огромном количестве начатых и недоделанных дел, в завязанных отношениях, у которых нет ни прошлого, ни будущего, во взятых кредитах и занятых деньгах, возвращать которые было изначально нечем. Неразрешенные проблемы накапливаются, решение их отсрочивается на неопределенное будущее. Человеку становится страшно смотреть не только на своё настоящее, но и на своё будущее. Жизнь не просто откладывается. Она превращается в особый вид иллюзии, самообмана, когда человек живет исключительно собственными фантазиями, ибо только они безопасны для него. Эти иллюзии сопровождаются разного рода зависимостями: алкогольными и наркотическими, игровыми и эмоциональными. В психиатрии уже давно говорят о синдроме Мюнхгаузена, человека, демонстрирующего несуществующие заболевания. Но рядом с нами живут люди, которые демонстрируют и свою несуществующую жизнь: выдуманную карьеру, призрачный статус, мнимый достаток, воображаемое семейное благополучие – всё, чего на самом деле нет у них и что в действительности должно быть у нормального человека! А в это время их реальность на самом деле заполнена алкоголем, виртуальными отношениями, он-лайн играми, пустым времяпровождением. Осознание собственной никчемности, пустоты может привести человека к трагедии.

Если вы обнаружили, что процесс и результат в вашей жизни не сбалансированы, то не спешите отчаиваться и впадать в депрессию. Попробуйте начать со структурирования собственного времени, дел и планов. Определите, сколько реально вы успеваете сделать. Выделите приоритеты, запишите свои цели. Поисследуйте – ваши ли это цели? Действительно ли вы этого хотите? В чем смысл этих целей? Не есть ли на самом деле это завуалированные потребности? Помните, что потребности не насыщаемы, в отличие от целей, которые можно реализовать. Разобраться в этом, спланировать свою жизнь и приступить к реализации планов вам поможет опытный психотерапевт или коуч. Не пренебрегайте профессиональной помощью. Консультанты для того и обучаются, чтобы помогать людям в решении проблем. Ваш собственный взгляд на себя может быть, говоря профессиональным языком, «замылен». Вы сами можете не увидеть собственных иллюзий, ибо нет ничего слаще самообмана!

Многие философы и ученые, уже умудренные собственным жизненным опытом, на склоне лет замечали: люди считают, что больше всего боятся смерти, на самом же деле, они боятся ЖИЗНИ. Об этом писал Кант, А. Эйнштейн, С.Л. Рубинштейн и многие другие. Так давайте же ЖИТЬ! Жить в самом полном значении этого слова – чувствовать, переживать, рисковать, совершать ошибки, падать и снова вставать, любить и верить. Давайте перестанем откладывать собственное счастье, радость и любовь на неопределенное будущее.

Статья впервые опубликована в интернет-журнале "Клепсидра"

Источник: b17.ru





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