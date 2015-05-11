Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/neudacha_-_eto_normalno_42572"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42572_444.jpg" width=206 alt="«Неудача — это нормально»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>СВЕТЛАНА СОКОЛОВА-МИХАЙЛОВА</b></span> <span style="font-size: large;">«Неудача — это нормально»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Правила жизни» нобелевского лауреата Дана Шехтмана</font></em></span></p><p>В 2011 году израильский учёный Дан Шехтман получил Нобелевскую премию за открытие квазикристаллов. Возможность существования этого вещества лет тридцать была предметом жарких споров — настолько не вписывается оно в известные физические и химические законы. <a href=http://kot.sh/statya/3778/neudacha-eto-normalno>«КШ»</a> побеседовал с ­профессором Шехтманом и записал, что думает о науке и жизни нобелевский ­лауреат. <a href="http://www.chaskor.ru/article/neudacha_-_eto_normalno_42572">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В 2011 году израильский учёный Дан Шехтман получил Нобелевскую премию за открытие квазикристаллов. Возможность существования этого вещества лет тридцать была предметом жарких споров — настолько не вписывается оно в известные физические и химические законы. «КШ» побеседовал с ­профессором Шехтманом и записал, что думает о науке и жизни нобелевский ­лауреат.

Хороший учёный, во‑первых, работает над важными вопросами и совершает открытия. Во-​вторых, умеет хорошо общаться с коллегами. В-третьих, он педагог, потому что передавать знания следующему поколению — это очень важно.

Я всегда говорил о науке со своими детьми, а теперь говорю с внуками. Приучайте детей к науке с детского сада. Сделайте так, чтобы наука казалась им простым делом. Я сейчас сижу с внуком, который только что пошёл в школу, — мы учим геометрию. Однажды мы нарисовали треугольник, потом квадрат, потом пяти-, шестиугольник. Я спросил: «Что будет, если нарисовать бесконечное количество углов?» Он ответил: «Круг». То есть то, что объясняют взрослым школьникам, он понял в пятилетнем возрасте.

Самые важные люди в мире — это учителя. Именно они передают знания следующему поколению. Главная задача любого правительства — достойно оплачивать работу хороших учителей.

В России основная проблема — английский язык. Каждый должен говорить по-​английски. Мой первый язык — иврит, английский я учил уже в зрелом возрасте: просто понял, что не смогу без него заниматься наукой. Хотим мы того или нет, но сейчас это универсальный язык для обсуждения любого предмета в мире.

Наука не имеет границ. Не существует российской, американской или израильской науки. Если вы пишете статью на русском языке, мало кто сможет её прочитать и понять, что вы великий учёный.

Идея — это 20 % успеха. Когда вы запускаете стартап, то делаете обзор рынка, собираете информацию о конкурентах, выясняете, как производить продукт, какое потребуется оборудование, при необходимости ищете партнёра. А также арендуете помещение, нанимаете персонал — совершаете много-​много действий, которые и обеспечивают в итоге 80 % успеха. Это огромная работа. Поэтому хороших идей миллионы, но в реальность воплощены буквально единицы.

Неудача — это нормально. ­Всегда начинайте заново, сколько бы раз ни «пролетали». С каждой попыткой шансы на победу ­возрастают. Большинство людей ­добиваются успеха минимум со второго, а то и с третьего раза.

Сказать честно, я получил Нобелевскую премию потому, что я не очень хороший стартап-​менеджер. Тут либо одно, либо другое. В противном случае я был бы богатым человеком — но без Нобелевской премии.

Если бы школьник или совсем юный студент, избравший стезю учёного, спросил меня, какой наукой заниматься, я бы посоветовал молекулярную биологию. Именно её методы помогут решить большую часть наших проблем, избавить от самых тяжёлых заболеваний. Лекарства от рака — это то, что действительно нужно. Как и персонализированная медицина — препараты, подобранные для каждого конкретного человека. Я думаю, что в этой области неизбежно случится взрыв технологий.

Я против редактирования генома человека. Но мы не в силах предотвратить развитие этой технологии. Конечно, можно принимать запрещающие законы, но в мире всегда найдётся место, где этим будут заниматься. Остановить процесс невозможно. Но я считаю, что это плохо. Я бы не хотел, чтобы человек производил генетически модифицированных людей. Это очень опасно. Но, с другой стороны, чем лучше мы понимаем человеческий организм, тем больше шансов победить неизлечимые болезни.

Источник: kot.sh





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