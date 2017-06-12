Подписаться на обновления
13 июняВторник

usd цб 57.0020

eur цб 63.7852

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияНоосфера. Запуск
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия  Рерихи 
Редакция "Частного корреспондента"   понедельник, 12 июня 2017 года, 22.00

#ДеньРоссии
Как проходили митинги против коррупции: записи из соцсетей


Акция против коррупции в Калиниграде «Он вам не Димон» (2017-03-26)
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Как украсть миллион?


Москва против сноса




В День России по всей стране прошли не только праздничные шествия, но и антикоррупционные митинги. По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, в акции участвовало 145 городов. По последним данным, задержано более 1400 человек. При этом общество разделилось на два лагеря: тех, кто за Навального, и тех, кто против.


Facebook

Григорий Тарасевич

Чую надо как-то развернуто высказаться по поводу Навального, митингов и прочей байды. Дальше будет многабукв. Поэтому, если лень читать, можете сразу пометить в блокнотике: «Тарасевич продался преступному режиму Путина за десять пачек печенья “Юбилейное”, а посему клевещет на вождя нашего Алексея Навального и революционный энтузиазм масс». Ну, а если решили почитать….
1. Повторяю: мне очень жаль людей, которые пострадали сегодня в Москве и в других городах. Жаль тех, кто получил дубинкой, кто сейчас в ОВД, кому святят штрафы, а то и срока.
2. Среди выходивших сегодня на улицы много очень умных и очень порядочных людей. Не исключаю, что их даже больше, чем в среднем по стране.
3. Предыдущий тезис вовсе не исключает, что умные и порядочные люди, войдя в политический поток, ведут себя довольно глупо. Такое в истории случалось не раз.
4. Самое главное. Мне противно, когда люди становятся инструментом, расходным материалом. За это я не люблю Путина. За это я не люблю Навального. За этого я буду не любить любого другого.
5. О себе. Я обычный гражданин, не политик, не общественный активист. Но я готов оторваться от своей работы (или от просмотра сериала) и пойти на митинг. Такое я делал не раз. И в 1989-90 (против коммунистов), и в 1991 (тогда митинг затянулся на пару дней, это я про путч), и в 1994-95 (против первой чеченской), и в 2000 – 2001 (против второй чеченской), был я и на Болотной (включая 6 мая), и у Замоскворецкого суда, и во многих других местах, лень все перечислять. Дубинкой по голове получал, в автозаке сидел, сам организатором митинга выступал, штрафы получал и так далее. Если хотите, могу справку показать.
Это я не для саморекламы. Это к тому, что вполне одобряю общественную активность и готов в ней участвовать.
6. Иногда очень полезно задавать себе вопрос: «ЗАЧЕМ Я ЭТО ДЕЛАЮ». Мы идем в ванную, чтобы помыться. Мы готовим суп, чтобы вкусно поесть. Мы пишем статьи, чтобы люди больше узнавали о мире. Мы ведем уроки, чтобы наши ученики стали умнее, добрее, честнее. А для чего мы ходим на митинги? Классифицирую (и это не только российское – это общемировое):
-- Против каких-то неадекватных действий властей: неудачной реформы, ввода войск, дурацкого закона и т.д. Иногда митинги помогают. Да, власть никогда не выполнит всех требований протестующих. Но реформа может быть скорректирована, мирные переговоры могут начаться чуть раньше, закон может обрасти огромным количеством поправок. Это не всегда срабатывает. Но так бывает.
-- Для удовлетворения участников. Кому-то нравится «творить историю», кто-то ждет бешеных лайков к фотографии «Я и ОМОН», для кого-то демонстрация заменяет выезд на пикник с друзьями. Ну и там всякое: сопричастность, принадлежность, идентичность. Увы, я тут тоже не без греха.
-- Для коллективной молитвы. Да, это некий ритуал – публичное высказывание сокровенных желаний, без какой-либо мысли о механизме их исполнения Мы верим, что Путин – зло. Собираемся вместе и хором произносим: «Путин – зло!». А чтоб было веселее, вместо креста у нас резиновая уточка.
-- Для раскрутки какого-либо политика или партии. Публичная акция – хороший способ привлечь к себе внимания. Особенно, если мероприятие с потасовкой. Я как-то организовывал небольшой митинг, и ко мне первым делом подошли телевизионщики: «Задержания будут?». Отвечаю: «Не, акция разрешенная». Реакция была мгновенной: «Ребята, уезжаем, нам здесь делать нечего».
-- Для свержения власти. Об этом сценарии чуть позже. Все остальные попытки объяснить свое участие в митингах, чаще всего, являются пафосным лицемерием.
7. Одна очень показательная история. Дело было, кажется, в декабре 1994-го, когда Ельцин только ввел войска в Чечню. Уже начались массированные бомбёжки Грозного. Правозащитники проводили пикет у администрации президента. Милиция потребовала, чтобы мы ушли. Тогда один из организаторов, старый диссидент, который успел отсидеть в советских лагерях немалый срок, начал подходить к каждому (!) участнику пикета и тихо говорить: «Простите, возможно нас будут задерживать, поэтому, если у вас есть сегодня дела, было бы правильно отойти в сторону…». Задержание – проблема на пару часов. Но этот человек считал нужным предупредить каждого об этой угрозе, причем в такой форме, чтобы не стыдно было отступить. К чему это я? К тому, что бывают разные представления об ответственности и порядочности. У этого диссидента и у Навального они явно различаются.
8. Теперь пройдусь по аргументам в пользу моей неправоты:
- «Так не Навальный дубинками людей бил и в автозаки сажал…». Конечно, не он. Представьте себе прогрессивного папу, который посылает в магазин свою 14-летнюю дочку. Поздно вечером. Через криминальный район. С плохим освещением и заброшенными гаражами. Про который точно известно, что там орудуют молодежные банды. Папа напутствует: «Иди! Ничего не бойся! Ты в своём городе, в своей стране! Ты имеешь право ходить, где хочешь и когда хочешь!». С одобрения отца девочка надевает юбку покороче и отправляется в магазин. По дороге ее ловят гопники и зверски насилуют в извращенной форме. Про гопников все понятно. А вот с папашей как? Не он насиловал. Он только красивые слова говорил. Вот вы лично ему бы руку подали?
- «Так на Сахарова не получалось сцены и звук поставить. Власти не давали». Хреновый у нас будущий президент, если эту проблему решить не может. Вообще сцена была, со звуком можно было решить сотней способов, а еще есть тысяча вариантов, как провести крутую акцию без звука. Но я вообще-то не верю, что Навальный из-за этого акцию перенес. А вы верите?
- «Так не за Навального! Мы против преступной власти, произвола, коррупции, глупости, хамства и холодной погоды!». ОК. Понимаю. Только хоть где-то, хоть чуть-чуть от вашего участия стало меньше произвола и коррупции? Подозреваю, что нет. А вот Навальный дополнительные очки получил.
- «Так никто силком на Тверскую людей не гнал, все взрослые, сознательные». Во-первых, звучало это постоянное «ничего не бойтесь». В случае 26 марта был другой обман — Навальный обещал, что каждый задержанный может подать в Европейский суд и выиграть 10 тыс. евро. Это у него в блоге написано, почитайте. И сколько из тысячи задержанных так обогатились? А, во-вторых, на акциях Навального очень много школьников и студентов. Студенты, ладно, считай взрослые. А вот за каждого сагитированного подростка, который в итоге поимел неприятности, я бы… Ну, как минимум, не стал бы пить за одним столом с этим агитатором.
9. Про смену власти и борьбу с режимом. Вот странно. Столько образованных людей выходит на площадь. И все хором забыли учебник истории. Вы хоть раз слышали про смену мощной власти под давлением невооружённого митинга, в котором участвует 0,01% населения? Без сильной оппозиционной партии? Без внятной идеологии? Без заметного раскола среди элит? Без харизматичных лидеров? Если я ошибаюсь, Александр Серкин (Alexandre Serkin) поправь как историк. Почитайте про любую другую страну, от Кореи до Бразилии. Не хотите учебники читать? Хорошо, возьмите свежие арабские и цветные революции. Во всех случаях, кроме массовых митингов, были либо сильные оппозиционные партии, либо сильная идеология, либо поддержка крупных политиков, либо сочувствие армии, либо все это вместе. У нас этого нет. Ни партии, ни программы, ни лидера. У нас нет по отдельности ни Махатмы Ганди, ни Индийского национального конгресса, ни программы сатьяграхи, ни четкой идеи: «Англичане должны уйти».
Да, мы просрали борьбу с режимом. Я просрал, ты просрал, мы просрали. Давайте при этом будем хотя бы честными и умными.
10. Я так редко пишу о политике, что мыслей накопилось много и текст получился невнятным. Наверное, стоило бы написать еще. Но лучше я займусь чем-то полезным.

Андрей Лошак

Я не очень понимал смысл переноса акции на Тверскую, а также лозунги, под которыми она проходила, но пошел, чтобы посмотреть в действии на ту самую революционную «школоту», о которой после 26 марта столько разговоров.
Простоял два часа на Тверской возле Известий, потом омон выдавил нас в Настасьинский. За это время встретил буквально пару знакомых, вокруг действительно была в основном молодежь.
Происходящее напоминало игру Царь горы, демонстранты залезали на зеленый холм посреди тротуара и кричали оттуда антиправительственные лозунги, идеальная трибуна, слава собянинскому благоустройству! Потом туда взбирался косяком омон, винтил первых попавшихся и под крики "Мусора - позор России" тащил в автозак. Холм тут же заполнялся новой партией протестующих. Толпа кричала "Путин - вор", стоявшая рядом компания подростков с крашенными волосами подхватывала: "Гриффиндор!" Когда скандировали: "Россия без Путина", они выкрикивали: "Эстрада без Агутина". Все вокруг улыбались, потому что понимали: лозунги - не главное. Парижские студенты в 68-м выходили с гораздо более странными слоганами типа "под брусчаткой пляж" и "вся власть воображению". Дело тут не в коррупции и не в Навальном даже, а в том, что появилось новое поколение людей, чьи представления о свободе и справедливости резко отличаются от того, что им готова предоставить власть. Это физиологический протест молодости против дряхлого, циничного и морально устаревшего государства.
Когда лет 15 назад растлители малолетних из АП стали сгонять студентов на первые путинги, я был в отчаянии. Как поколение, выросшее в десятилетие настоящей, а не фэйковой свободы слова, могло позволить так легко - за пейджеры и зачеты - собой манипулировать?! И вот произошло чудо: дети, которые ничего кроме Путина в общественной жизни не видели, выросли совсем другими. Им не всучишь плакат, который они даже не прочитают. У них есть чувство собственного достоинства. Свобода для них –ценность, ради которой они готовы на жертвы – ведь каждого из них могут откуда-нибудь отчислить. Они искренне удивляются тому, что людей можно бить дубинкой и волочить по асфальту только за то, что они пришли не на «правильный» митинг. Людей постарше этим уже не поразишь - притерлись, приспособились, смирились. Я видел по лицам, как у молодежи, на собственной шкуре познающей сейчас границы российской свободы, чувство недоумения сменялось возмущением, а возмущение – гневом. Этот гнев будет зреть - процесс неизбежный, так как нынешняя власть неспособна к диалогу, обновлению и прочим признакам развития - только к репрессиям и к реакции. Молодые смотрят в будущее и что они там видят? Стареющего диктатора, тотальную коррупцию, чудовищное неравноправие, войну с западом и соседями, "традиционные ценности", "патриотическое воспитание", вранье по телеку, жирных попов, постную Мизулину, тупорылых училок, лепечущих про «вы что, хотите как на Украине?». Это не будущее, это карикатура на прошлое, в которой мы все живем.
Я слышал, как после очередного омоновского винтилова какая-то девочка говорила своему парню: "Спасибо, что ты меня сюда вытащил. Я сегодня многое поняла" Таких как она будет все больше – это очень дурной знак для власти и очень хороший – для всех остальных.

Антон Карлинер

<...>Я вот уверенно против Навального, но не могу не отметить несколько моментов:
1. Люди (в основном взрослые) пришли на Тверскую сами, их никто под дулом автомата (или под угрозой санкций в бюджетном учреждении) туда не загонял.
2. Плакатов с лозунгами было мало, в основном российские флаги (ну и маленькие резиновые уточки). Можно по-разному относиться к российскому флагу, но, по крайней мере, гуляние с ним по главной улице российской столицы в "День России" выглядит логичным.
3. Вообще "несанкционированная акция" в этом конкретном случае - очень расплывчатое понятие. Опять же мы возвращаемся к вопросу о том, можно ли гулять с российским флагом по главной улице Москвы в государственный праздник (и даже с резиновой уточкой). По моим наблюдениям, атмосфера начала накаляться (например, люди стали скандировать лозунги) именно благодаря ментам, которые зажали гуляющих между своими рядами и начали активно давить со всех сторон.
4. Ну и, что самое главное, ничто не может оправдать действий полиции, которая вела себя крайне брутально и непрофессионально. Они ничего не делали, чтобы успокоить людей и свести к минимуму столкновения, а наоборот.

Илья Переседов

Две мысли про Навального и навальнят:
Первое: Сильная сторона Навального в том, что он в тонкостях освоил византийскую тактику кремлёвской политики.
Привести своих сторонников в места публичных гуляний москвичей так, чтобы смешались в кучу кони-люди – это образцово-коварное решение, которое использует ложь и манипуляции как политический инструмент.
Манипуляция в том, что в ответ на якобы сорванный митинг он срывает правительству Москвы запланированные ими мероприятия на Тверской, а ложь в том, что после таких гуляний невозможно будет с уверенностью сказать, сколько людей пришли поддержать именно Навального. Всех отдыхающих и туристов идеологи оппозиции будут причислять к сторонникам протеста. Точно так же Кремль из года в год причисляет к своим сторонникам всех, кто выходит праздновать на улицы 1 мая, 9 мая и даже Пасху. А всё потому, что это происходит в определённых властью местах под утверждёнными в высоких кабинетах лозунгами.
В тоже время, слабая сторона Навального в том, что никакой самостоятельной политической культуры у него, как стало теперь очевидно, нет. И предлагает он нам – гражданам России – всё тот же кремлёвский византинизм, только в профиль.
Толпы протестующих в Москве против коррупции, которые смешиваются до отождествления с празднично гуляющими горожанами, по сути ничем не будут отличаться от каких-нибудь нашистов. Те тоже работали приправой к аполитичным гражданским выступлениям, призванной придать им нужный политический контекст и окрас.
Получается привычное: чтобы победить дракона, надо им стать.
И второе: Поведение Навального позволяет понять, какой он видит мотивацию своих сторонников. (И, собственно, нет оснований ему не доверять в этом вопросе).
Очевидно, что несогласные с коррупцией не воспринимают государство врагом, с которым нужно активно бороться и яростно ему противостоять. В отличие от тех же американских рабочих во время бунта на Хеймаркете. В противном случае Навальный попытался бы собрать колонну на Болотной и двинуть её в каком-нибудь символическом направлении.
По всей видимости, несогласные уверены, что коррупцией государство не то чтобы напрямую им сильно вредит, а нагло и бесцеремонно обманывает граждан. И граждане в ответ принимают такой сценарий протеста, который обманывает власть. Мы вроде как тут ходим с флагами и празднуем День России, но на самом деле протестуем.
Очень сомневаюсь, что из подобного глобального на***тельства, о котором в своём фильме «Изображая жертву» выразительно рассказывает режиссёр-мученик Кирилл Серебренников, может родиться что-то толковое и стоящее.

Григорий Тарасевич

Мне искренне жаль людей, которые сегодня пострадали на Тверской. Но вот объясните: зачем Навальный экстренно перевел согласованную акцию в несогласованное месилово? Его версия: на проспекте Сахарова власти не давали установить сцену и звук. опустим массу вариантов провести акцию без них. Но вот репортажи с Сахарова - сцена и звук стоят. То есть Навальный соврал и повел людей под дубинки, штрафы, а то и срок? Рискую быть отфренженым, но у меня одно слово: c***!!!

Gleb Bobrovsky

Если бы на минутку задумались, что люди - не тупое, покорное стадо, а Навальный - не с****й пастух - такой глупости и не написали. Удивительно, что не прокремлевские боты, а нормальные, образованные люди скатываются до такой пошлости. Каждый человек может принять ответственное, взвешенное решение для себя, и если риски слишком велики - послать Навальном и ко. на Кудыкину гору как минимум. Если ты живешь не на Марсе, а выходящие на митинги люди неплохо себе представляют климат и ИХ нравы, можно все взвесить и оценить. Уважайте людей за смелость и дерзость. Если не нравится Алексей - так пишите об этом честно, перед собой и другими.


Igor Sportiv

Друг работает в Салоне Красоты, стилист обычный. Салон находится по адресу Сытинский переулок (метро Пушкинская). Сегодня салон красоты работает. Была запись 5 человек на весь день. В обед шел на работу, просто шел на работу. Итог - схватили ни за что, поволокли в автозак. Сидит в полиции, за что? За то, что шел на работу. История из реальности.

Вера Михайлова

Ребята! Навальный плевать хотел на проблемы страны! Люди, переживающие за страну, работают! И на своём месте работают согласно своим убеждениям и приносят пользу! А кем работает Навальный? Попом Гапоном? Ему химчистку доверить страшно!

Твиттер



Instagram

И снова молодежь

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst)




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Советская власть — это не навсегда

Это ни в Украине не навсегда, ни в России

Не нужно абсолютизировать этот ментальный ужас ни с той, ни с другой стороны. У нас уже растут дети, которые родились свободными, которые не знают страха. Которых не учили лгать, чтобы выжить, начиная с детского сада. Которые, услышав, что им что-то хотят запретить, первым делом думают, как им этот запрет обойти. А не как они будут жить без любимых сайтов, сервисов, мультфильмов, игрушек.

12.06.2017 13:00, Anton Nossik

О заслуженном рейтинге Путина
Как Путин нас разделяет

Залюбить до смерти

Если начать вдумываться, то любовь может быть вполне себе формой проявления злости. Только вот не явно, а очень скрыто. Причем скрыто для обоих участников процесса. Иными словами, когда открыто злиться мы по разным не можем, мы можем любить. Беззаветно, безгранично, бессмысленно и беспощадно. Как?

11.06.2017 02:09, Оксана Боломатова

Сохранить тепло
«Часики-то тикают»: прекратите стращать 35-летних женщин

Негатив ведет к победе?

Позитивное мышление мешает вашему успеху

В нашем обществе принято считать, что думать о плохом — опасно и разрушительно. Если вы не придерживаетесь позитивного мышления, ваш разум захватят страхи и переживания, бытовые неурядицы станут казаться катастрофой вселенского масштаба.

10.06.2017 14:00, Жанна Омельяненко

Думай о плохом
Секта позитива

«Часики-то тикают»: прекратите стращать 35-летних женщин

Общественный прессинг и неготовность рожать

Если вам за тридцать, то наверняка вам не раз говорили о биологических часах, которые своим тиканьем уменьшают шансы на беременность и рождение ребенка — причем в эти напоминания, со временем все более неделикатные, включаются все окружающие, от близких родственников и коллег и до медиков, которые стращают 35-летним порогом, за которым новая жизнь невозможна. Об этом общественном прессинге размышляет Мелани Берлине, продюсер и эссеист из Нью-Йорка.

10.06.2017 01:09

Трудности поколения принцесс
Чайлдфри: без паники. Социологический взгляд

Непереводимая душа

10 русских слов, которые невозможно перевести на английский

В английском языке больше миллиона слов. Тем не менее, часто возникают непреодолимые трудности при попытке перевести на этот богатейший язык некоторые слова, смысл которых вполне очевиден для русского человека. Особенно когда эти слова имеют отношение к феномену «загадочной русской души».

09.06.2017 13:00, izbrannoe.com

«Мало что в жизни я люблю больше отечественных суффиксов»
Как это называется

Когда икра не лезет в горло

Удивительная это порода — русский иностранец. Он может 20 лет жить в США, может три месяца греться на пляжах Италии — но будет ровно одинаково обозлен на свою старую родину, которая, мы все не сомневаемся, причинила ему некий загадочный, но очень сильный ущерб.

09.06.2017 02:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Петерис Клява: «Любите всё, ибо всё сейчас пройдет!»
Почему русские не улыбаются?

Расщепленный мозг и единое «Я»

Как подсознание защищает нас от самих себя

Мы, как правило, не замечаем, как много действий совершаем машинально: например, водитель, проезжая по привычному маршруту дом — работа, вряд ли вспомнит, как включил поворотник и повернул на другую улицу. В этот момент ситуацию на дороге контролирует только подсознание, пишет невролог Элиэзер Штернберг в книге «НейроЛогика: Чем объясняются странные поступки, которые мы совершаем неожиданно для себя».

08.06.2017 13:00, theoryandpractice.ru

Великие от великих
Долгая дорога в тупик

Ханна Ван Сикл: «Чему меня научила смерть моей дочери»

Самый большой страх каждого родителя

Ханна Ван Сикл, мама троих дочерей, рассказывает о самом жутком страхе каждого родителя. В 2015 году после неудачной пересадки сердца на руках у Ханны умирала ее пятилетняя малышка Кора. В своей колонке Ханна пишет о том, почему после УЗИ отказалась делать аборт, зная, что у ребенка будет врожденный порок сердца, и рассказывает о таком длинном и в тоже время коротком путешествии своей дочери, которое мы все называем «жизнь».

08.06.2017 02:47, womo.ua

Диалог насмерть
Психологический ребус

Самые вредные советы супругам

Продолжаем начатую в прошлом материале тему мифов о семейной жизни. Некоторые «народные мудрости» на эту тему больше вредят и запутывают, чем приносят пользу. Почему не стоит верить фразе о том, что ваша личная жизнь сложится счастливо, если о ней никто не знает, а не ложиться спать, не помирившись — не всегда хорошая идея, — рассказывает психолог Яна Филимонова.

07.06.2017 04:58, Яна Филимонова

Сохранить тепло
Трудности поколения принцесс

Почему русские не улыбаются?

Особенности национальной мимики

Когда я путешествую вне России, меня сразу начинают забрасывать вопросами, действительно ли то или иное явление и правда существует. В последнее время многие рассуждают, часто основываясь на собственном опыте — и на предрассудках тоже, о том, нормально ли в России улыбаться или смеяться в общественных местах. Путеводители только усугубляют стереотипы, констатируя, что американцы — такие милые, потому что улыбаются, а вот русские угрюмы.

06.06.2017 13:00, Мария Георгиева (Maria Georgieva)

Ничего смешного!
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!





 

Самое читаемое


Новости
Отзыв прокатного удостоверения фильма "Зов космической эволюции" отменен
Девятый арбитражный апелляционный суд 5 июня отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в феврале отказал Центру Рерихов в иске к Минкультуры РФ о возврате прокатного удостоверения на фильм "Зов космической эволюции".
В Крыму открылся III международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации»
Ежегодный форум в очередной раз проходит в Судаке и традиционно объединяет библиотеки, вузы, издательства, книготорговые организации и музеи, предоставляя профессиональному сообществу площадку для диалога. Ключевой темой форума стала проблема взаимодействия учреждений науки, культуры и образования в едином информационном пространстве.
Форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» объединит учреждения науки, культуры и образования
III ежегодный международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017») традиционно пройдет в Судаке с 3 по 11 июня. На форуме примут участие руководители и специалисты библиотек, вузов, издательств, книготорговых организаций и музеев.
Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании
На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв.
Фестиваль Day & Night от Organic People
20 и 21 мая на одной из площадок центра дизайна ARTPLAY состоится мероприятие Organic People Market Day & Night в рамках акции «Ночь в музее».

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 