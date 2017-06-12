ДеньРоссии





В День России по всей стране прошли не только праздничные шествия, но и антикоррупционные митинги. По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, в акции участвовало 145 городов. По последним данным, задержано более 1400 человек. При этом общество разделилось на два лагеря: тех, кто за Навального, и тех, кто против.



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Григорий Тарасевич



Чую надо как-то развернуто высказаться по поводу Навального, митингов и прочей байды. Дальше будет многабукв. Поэтому, если лень читать, можете сразу пометить в блокнотике: «Тарасевич продался преступному режиму Путина за десять пачек печенья “Юбилейное”, а посему клевещет на вождя нашего Алексея Навального и революционный энтузиазм масс». Ну, а если решили почитать….

1. Повторяю: мне очень жаль людей, которые пострадали сегодня в Москве и в других городах. Жаль тех, кто получил дубинкой, кто сейчас в ОВД, кому святят штрафы, а то и срока.

2. Среди выходивших сегодня на улицы много очень умных и очень порядочных людей. Не исключаю, что их даже больше, чем в среднем по стране.

3. Предыдущий тезис вовсе не исключает, что умные и порядочные люди, войдя в политический поток, ведут себя довольно глупо. Такое в истории случалось не раз.

4. Самое главное. Мне противно, когда люди становятся инструментом, расходным материалом. За это я не люблю Путина. За это я не люблю Навального. За этого я буду не любить любого другого.

5. О себе. Я обычный гражданин, не политик, не общественный активист. Но я готов оторваться от своей работы (или от просмотра сериала) и пойти на митинг. Такое я делал не раз. И в 1989-90 (против коммунистов), и в 1991 (тогда митинг затянулся на пару дней, это я про путч), и в 1994-95 (против первой чеченской), и в 2000 – 2001 (против второй чеченской), был я и на Болотной (включая 6 мая), и у Замоскворецкого суда, и во многих других местах, лень все перечислять. Дубинкой по голове получал, в автозаке сидел, сам организатором митинга выступал, штрафы получал и так далее. Если хотите, могу справку показать.

Это я не для саморекламы. Это к тому, что вполне одобряю общественную активность и готов в ней участвовать.

6. Иногда очень полезно задавать себе вопрос: «ЗАЧЕМ Я ЭТО ДЕЛАЮ». Мы идем в ванную, чтобы помыться. Мы готовим суп, чтобы вкусно поесть. Мы пишем статьи, чтобы люди больше узнавали о мире. Мы ведем уроки, чтобы наши ученики стали умнее, добрее, честнее. А для чего мы ходим на митинги? Классифицирую (и это не только российское – это общемировое):

-- Против каких-то неадекватных действий властей: неудачной реформы, ввода войск, дурацкого закона и т.д. Иногда митинги помогают. Да, власть никогда не выполнит всех требований протестующих. Но реформа может быть скорректирована, мирные переговоры могут начаться чуть раньше, закон может обрасти огромным количеством поправок. Это не всегда срабатывает. Но так бывает.

-- Для удовлетворения участников. Кому-то нравится «творить историю», кто-то ждет бешеных лайков к фотографии «Я и ОМОН», для кого-то демонстрация заменяет выезд на пикник с друзьями. Ну и там всякое: сопричастность, принадлежность, идентичность. Увы, я тут тоже не без греха.

-- Для коллективной молитвы. Да, это некий ритуал – публичное высказывание сокровенных желаний, без какой-либо мысли о механизме их исполнения Мы верим, что Путин – зло. Собираемся вместе и хором произносим: «Путин – зло!». А чтоб было веселее, вместо креста у нас резиновая уточка.

-- Для раскрутки какого-либо политика или партии. Публичная акция – хороший способ привлечь к себе внимания. Особенно, если мероприятие с потасовкой. Я как-то организовывал небольшой митинг, и ко мне первым делом подошли телевизионщики: «Задержания будут?». Отвечаю: «Не, акция разрешенная». Реакция была мгновенной: «Ребята, уезжаем, нам здесь делать нечего».

-- Для свержения власти. Об этом сценарии чуть позже. Все остальные попытки объяснить свое участие в митингах, чаще всего, являются пафосным лицемерием.

7. Одна очень показательная история. Дело было, кажется, в декабре 1994-го, когда Ельцин только ввел войска в Чечню. Уже начались массированные бомбёжки Грозного. Правозащитники проводили пикет у администрации президента. Милиция потребовала, чтобы мы ушли. Тогда один из организаторов, старый диссидент, который успел отсидеть в советских лагерях немалый срок, начал подходить к каждому (!) участнику пикета и тихо говорить: «Простите, возможно нас будут задерживать, поэтому, если у вас есть сегодня дела, было бы правильно отойти в сторону…». Задержание – проблема на пару часов. Но этот человек считал нужным предупредить каждого об этой угрозе, причем в такой форме, чтобы не стыдно было отступить. К чему это я? К тому, что бывают разные представления об ответственности и порядочности. У этого диссидента и у Навального они явно различаются.

8. Теперь пройдусь по аргументам в пользу моей неправоты:

- «Так не Навальный дубинками людей бил и в автозаки сажал…». Конечно, не он. Представьте себе прогрессивного папу, который посылает в магазин свою 14-летнюю дочку. Поздно вечером. Через криминальный район. С плохим освещением и заброшенными гаражами. Про который точно известно, что там орудуют молодежные банды. Папа напутствует: «Иди! Ничего не бойся! Ты в своём городе, в своей стране! Ты имеешь право ходить, где хочешь и когда хочешь!». С одобрения отца девочка надевает юбку покороче и отправляется в магазин. По дороге ее ловят гопники и зверски насилуют в извращенной форме. Про гопников все понятно. А вот с папашей как? Не он насиловал. Он только красивые слова говорил. Вот вы лично ему бы руку подали?

- «Так на Сахарова не получалось сцены и звук поставить. Власти не давали». Хреновый у нас будущий президент, если эту проблему решить не может. Вообще сцена была, со звуком можно было решить сотней способов, а еще есть тысяча вариантов, как провести крутую акцию без звука. Но я вообще-то не верю, что Навальный из-за этого акцию перенес. А вы верите?

- «Так не за Навального! Мы против преступной власти, произвола, коррупции, глупости, хамства и холодной погоды!». ОК. Понимаю. Только хоть где-то, хоть чуть-чуть от вашего участия стало меньше произвола и коррупции? Подозреваю, что нет. А вот Навальный дополнительные очки получил.

- «Так никто силком на Тверскую людей не гнал, все взрослые, сознательные». Во-первых, звучало это постоянное «ничего не бойтесь». В случае 26 марта был другой обман — Навальный обещал, что каждый задержанный может подать в Европейский суд и выиграть 10 тыс. евро. Это у него в блоге написано, почитайте. И сколько из тысячи задержанных так обогатились? А, во-вторых, на акциях Навального очень много школьников и студентов. Студенты, ладно, считай взрослые. А вот за каждого сагитированного подростка, который в итоге поимел неприятности, я бы… Ну, как минимум, не стал бы пить за одним столом с этим агитатором.

9. Про смену власти и борьбу с режимом. Вот странно. Столько образованных людей выходит на площадь. И все хором забыли учебник истории. Вы хоть раз слышали про смену мощной власти под давлением невооружённого митинга, в котором участвует 0,01% населения? Без сильной оппозиционной партии? Без внятной идеологии? Без заметного раскола среди элит? Без харизматичных лидеров? Если я ошибаюсь, Александр Серкин (Alexandre Serkin) поправь как историк. Почитайте про любую другую страну, от Кореи до Бразилии. Не хотите учебники читать? Хорошо, возьмите свежие арабские и цветные революции. Во всех случаях, кроме массовых митингов, были либо сильные оппозиционные партии, либо сильная идеология, либо поддержка крупных политиков, либо сочувствие армии, либо все это вместе. У нас этого нет. Ни партии, ни программы, ни лидера. У нас нет по отдельности ни Махатмы Ганди, ни Индийского национального конгресса, ни программы сатьяграхи, ни четкой идеи: «Англичане должны уйти».

Да, мы просрали борьбу с режимом. Я просрал, ты просрал, мы просрали. Давайте при этом будем хотя бы честными и умными.

10. Я так редко пишу о политике, что мыслей накопилось много и текст получился невнятным. Наверное, стоило бы написать еще. Но лучше я займусь чем-то полезным.



Андрей Лошак



Я не очень понимал смысл переноса акции на Тверскую, а также лозунги, под которыми она проходила, но пошел, чтобы посмотреть в действии на ту самую революционную «школоту», о которой после 26 марта столько разговоров.

Простоял два часа на Тверской возле Известий, потом омон выдавил нас в Настасьинский. За это время встретил буквально пару знакомых, вокруг действительно была в основном молодежь.

Происходящее напоминало игру Царь горы, демонстранты залезали на зеленый холм посреди тротуара и кричали оттуда антиправительственные лозунги, идеальная трибуна, слава собянинскому благоустройству! Потом туда взбирался косяком омон, винтил первых попавшихся и под крики "Мусора - позор России" тащил в автозак. Холм тут же заполнялся новой партией протестующих. Толпа кричала "Путин - вор", стоявшая рядом компания подростков с крашенными волосами подхватывала: "Гриффиндор!" Когда скандировали: "Россия без Путина", они выкрикивали: "Эстрада без Агутина". Все вокруг улыбались, потому что понимали: лозунги - не главное. Парижские студенты в 68-м выходили с гораздо более странными слоганами типа "под брусчаткой пляж" и "вся власть воображению". Дело тут не в коррупции и не в Навальном даже, а в том, что появилось новое поколение людей, чьи представления о свободе и справедливости резко отличаются от того, что им готова предоставить власть. Это физиологический протест молодости против дряхлого, циничного и морально устаревшего государства.

Когда лет 15 назад растлители малолетних из АП стали сгонять студентов на первые путинги, я был в отчаянии. Как поколение, выросшее в десятилетие настоящей, а не фэйковой свободы слова, могло позволить так легко - за пейджеры и зачеты - собой манипулировать?! И вот произошло чудо: дети, которые ничего кроме Путина в общественной жизни не видели, выросли совсем другими. Им не всучишь плакат, который они даже не прочитают. У них есть чувство собственного достоинства. Свобода для них –ценность, ради которой они готовы на жертвы – ведь каждого из них могут откуда-нибудь отчислить. Они искренне удивляются тому, что людей можно бить дубинкой и волочить по асфальту только за то, что они пришли не на «правильный» митинг. Людей постарше этим уже не поразишь - притерлись, приспособились, смирились. Я видел по лицам, как у молодежи, на собственной шкуре познающей сейчас границы российской свободы, чувство недоумения сменялось возмущением, а возмущение – гневом. Этот гнев будет зреть - процесс неизбежный, так как нынешняя власть неспособна к диалогу, обновлению и прочим признакам развития - только к репрессиям и к реакции. Молодые смотрят в будущее и что они там видят? Стареющего диктатора, тотальную коррупцию, чудовищное неравноправие, войну с западом и соседями, "традиционные ценности", "патриотическое воспитание", вранье по телеку, жирных попов, постную Мизулину, тупорылых училок, лепечущих про «вы что, хотите как на Украине?». Это не будущее, это карикатура на прошлое, в которой мы все живем.

Я слышал, как после очередного омоновского винтилова какая-то девочка говорила своему парню: "Спасибо, что ты меня сюда вытащил. Я сегодня многое поняла" Таких как она будет все больше – это очень дурной знак для власти и очень хороший – для всех остальных.



Антон Карлинер



<...>Я вот уверенно против Навального, но не могу не отметить несколько моментов:

1. Люди (в основном взрослые) пришли на Тверскую сами, их никто под дулом автомата (или под угрозой санкций в бюджетном учреждении) туда не загонял.

2. Плакатов с лозунгами было мало, в основном российские флаги (ну и маленькие резиновые уточки). Можно по-разному относиться к российскому флагу, но, по крайней мере, гуляние с ним по главной улице российской столицы в "День России" выглядит логичным.

3. Вообще "несанкционированная акция" в этом конкретном случае - очень расплывчатое понятие. Опять же мы возвращаемся к вопросу о том, можно ли гулять с российским флагом по главной улице Москвы в государственный праздник (и даже с резиновой уточкой). По моим наблюдениям, атмосфера начала накаляться (например, люди стали скандировать лозунги) именно благодаря ментам, которые зажали гуляющих между своими рядами и начали активно давить со всех сторон.

4. Ну и, что самое главное, ничто не может оправдать действий полиции, которая вела себя крайне брутально и непрофессионально. Они ничего не делали, чтобы успокоить людей и свести к минимуму столкновения, а наоборот.



Илья Переседов



Две мысли про Навального и навальнят:

Первое: Сильная сторона Навального в том, что он в тонкостях освоил византийскую тактику кремлёвской политики.

Привести своих сторонников в места публичных гуляний москвичей так, чтобы смешались в кучу кони-люди – это образцово-коварное решение, которое использует ложь и манипуляции как политический инструмент.

Манипуляция в том, что в ответ на якобы сорванный митинг он срывает правительству Москвы запланированные ими мероприятия на Тверской, а ложь в том, что после таких гуляний невозможно будет с уверенностью сказать, сколько людей пришли поддержать именно Навального. Всех отдыхающих и туристов идеологи оппозиции будут причислять к сторонникам протеста. Точно так же Кремль из года в год причисляет к своим сторонникам всех, кто выходит праздновать на улицы 1 мая, 9 мая и даже Пасху. А всё потому, что это происходит в определённых властью местах под утверждёнными в высоких кабинетах лозунгами.

В тоже время, слабая сторона Навального в том, что никакой самостоятельной политической культуры у него, как стало теперь очевидно, нет. И предлагает он нам – гражданам России – всё тот же кремлёвский византинизм, только в профиль.

Толпы протестующих в Москве против коррупции, которые смешиваются до отождествления с празднично гуляющими горожанами, по сути ничем не будут отличаться от каких-нибудь нашистов. Те тоже работали приправой к аполитичным гражданским выступлениям, призванной придать им нужный политический контекст и окрас.

Получается привычное: чтобы победить дракона, надо им стать.

И второе: Поведение Навального позволяет понять, какой он видит мотивацию своих сторонников. (И, собственно, нет оснований ему не доверять в этом вопросе).

Очевидно, что несогласные с коррупцией не воспринимают государство врагом, с которым нужно активно бороться и яростно ему противостоять. В отличие от тех же американских рабочих во время бунта на Хеймаркете. В противном случае Навальный попытался бы собрать колонну на Болотной и двинуть её в каком-нибудь символическом направлении.

По всей видимости, несогласные уверены, что коррупцией государство не то чтобы напрямую им сильно вредит, а нагло и бесцеремонно обманывает граждан. И граждане в ответ принимают такой сценарий протеста, который обманывает власть. Мы вроде как тут ходим с флагами и празднуем День России, но на самом деле протестуем.

Очень сомневаюсь, что из подобного глобального на***тельства, о котором в своём фильме «Изображая жертву» выразительно рассказывает режиссёр-мученик Кирилл Серебренников, может родиться что-то толковое и стоящее.



Григорий Тарасевич



Мне искренне жаль людей, которые сегодня пострадали на Тверской. Но вот объясните: зачем Навальный экстренно перевел согласованную акцию в несогласованное месилово? Его версия: на проспекте Сахарова власти не давали установить сцену и звук. опустим массу вариантов провести акцию без них. Но вот репортажи с Сахарова - сцена и звук стоят. То есть Навальный соврал и повел людей под дубинки, штрафы, а то и срок? Рискую быть отфренженым, но у меня одно слово: c***!!!



Gleb Bobrovsky



Если бы на минутку задумались, что люди - не тупое, покорное стадо, а Навальный - не с****й пастух - такой глупости и не написали. Удивительно, что не прокремлевские боты, а нормальные, образованные люди скатываются до такой пошлости. Каждый человек может принять ответственное, взвешенное решение для себя, и если риски слишком велики - послать Навальном и ко. на Кудыкину гору как минимум. Если ты живешь не на Марсе, а выходящие на митинги люди неплохо себе представляют климат и ИХ нравы, можно все взвесить и оценить. Уважайте людей за смелость и дерзость. Если не нравится Алексей - так пишите об этом честно, перед собой и другими.





Igor Sportiv



Друг работает в Салоне Красоты, стилист обычный. Салон находится по адресу Сытинский переулок (метро Пушкинская). Сегодня салон красоты работает. Была запись 5 человек на весь день. В обед шел на работу, просто шел на работу. Итог - схватили ни за что, поволокли в автозак. Сидит в полиции, за что? За то, что шел на работу. История из реальности.



Вера Михайлова



Ребята! Навальный плевать хотел на проблемы страны! Люди, переживающие за страну, работают! И на своём месте работают согласно своим убеждениям и приносят пользу! А кем работает Навальный? Попом Гапоном? Ему химчистку доверить страшно!



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И снова молодежь Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) Июн 12 2017 в 1:21 PDT





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