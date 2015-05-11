Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 20 сентября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nesovpadenie_po_shkale_tsennostej_40943"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40943_content_31__econet_r.jpg" width=206 alt="Несовпадение по шкале ценностей" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Рублева, <a href=http://www.facebook.com/iskusstvomenyatsa/posts/387874004670338>facebook.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Несовпадение по шкале ценностей</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Два разных семейных сценария</font></em></span></p><p>Наши ценности - это то, что входит в ядро личности, отказавшись от них мы перестанем быть нами, и раскол именно по шкале ценностей делает наши союзы непрочными и недолговечными. Совпадение по шкале ценностей вещь необходимая, но недостаточная для построения любого союза, но несовпадение по шкале ценностей рано или поздно ставит под угрозу сам союз. <a href="http://www.chaskor.ru/article/nesovpadenie_po_shkale_tsennostej_40943">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Наши ценности - это то, что входит в ядро личности, отказавшись от них мы перестанем быть нами, и раскол именно по шкале ценностей делает наши союзы непрочными и недолговечными. Совпадение по шкале ценностей вещь необходимая, но недостаточная для построения любого союза, но несовпадение по шкале ценностей рано или поздно ставит под угрозу сам союз.

Однажды я почти влюбилась в бездельника. Мой психолог сказала мне - "Юля, рано или поздно именно отношение к труду разведет вас. Он считает удачей тот момент, когда отлынивает от своей работы, а вам за такие вещи было бы стыдно". Она была права.

Точно так же у меня, убей, не получается настоящей дружбы с женщинами, не знающими, что такое впахивать без выходных. Это ни хорошо ни плохо, просто мы очень разные.

Наши ценности - это то, что входит в ядро личности, отказавшись от них мы перестанем быть нами, и раскол именно по шкале ценностей делает наши союзы непрочными и недолговечными. Совпадение по шкале ценностей вещь необходимая, но недостаточная для построения любого союза, но несовпадение по шкале ценностей рано или поздно ставит под угрозу сам союз.

Восемь ценностей любви и дружбы

Каковы ваши политические взгляды? А вашего лучшего друга? Вы религиозны или нет? А ваш спутник жизни? Как вы считаете, деньги лучше копить или тратить? Детей можно и нужно пороть или ни в коем случае? Вы любите движение, а ваш муж? Работа не волк, в лес не убежит, а ваши друзья все трудоголики? Вам смешно от этого анекдота, а вашу жену от него же тошнит? Людям можно доверять? Они плохие или хорошие? Мир опасный или мир безопасный?

Эти вопросы - вопросы о ценностях. Когда на прием приходит супружеская пара, заваленная лавиной скандалов, ссор и разборок, то в процессе работы рано или поздно становится ясно, насколько они совместимы по шкале ценностей. Именно общие ценности, как сенбернар-спасатель, порой вытягивают пару из-под завалов. Иногда дружба, завязанная на совместных задачах или совместном опыте, но не подкрепленная совместными ценностями, разваливается, и выясняется, что это было функциональным союзом, а не дружбой.

Ценностей, с которыми чаще всего приходится иметь дело в нашей повседневной жизни, восемь. Это:

Религия

Политика

Дети

Деньги

Чувство юмора

Отношение к собственному телу

Отношение к людям

Отношение к труду.

Давайте рассмотрим их подробнее.

Религия

Вы можете быть православной, а он иудеем, вы можете быть мусульманином, а она атеисткой, ваш друг может быть воцерковленным, а вы нет, и вашему союзу не грозит ничего до тех пор, пока вы оба терпимы к выбору друг друга. Вы оба верующие - прекрасно. Не верующие - отлично. В доме празднуют и Пасху, и Пейсах, или празднуют только день Святого Патрика - превосходно! Проблемы начнутся там, где вы соблюдаете, а ваша жена нет, и вы к этому нетерпимы. Где вы считаете, что религии не место в вашем доме, и ваш муж тайком исповедуется. Где празднуют Крещение, а Ураза-байрам даже не обсуждается. Где едят баранину и говядину, а ваш свиной холодец летит в унитаз. Где ваша семья вынуждена поститься вместе с вами, глядя на ваши поджатые в осуждении губы. Где ваши близкие во время соблюдаемого вами поста то и дело подсовывают вам скоромные кусочки, со смехом предлагая угоститься.

Вы можете принадлежать к разным конфессиям, быть верующими или атеистами, это неважно. Важно, чтобы вы с уважением относились к выбору другого человека, каким бы он ни был. Взаимная терпимость к религиозности, атеизму, разным конфессиям друг друга это и есть совпадение по шкале религии.

Политика

В 2011-2012 году ко мне на прием потоком шли разочарованные друг в друге пары. «Она оказалась белоленточницей, и ходит на эти сраные митинги, а я с детьми сижу и страну люблю», «Он голосовал за «Единую Россию», - как я могла его выбрать?» Никто не развелся, слава Богу. Все как-то перетерпели. Крым-2014 расколол не столько семьи, сколько дружбы и поколения, но опять же - не до гражданской войны.

Политика сильная вещь, она разводит людей сильнее и жестче, чем религия, так как свод правил разных политических платформ подразумевает конфликт именно по внутреннему нравственному закону.

Что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя, каким нужно быть, и каким стыдно, - вот на какие вопросы, сами того не замечая, вы отвечаете себе, определяя для себя свои политические взгляды. Один аполитичен, а другой записался в партию - пара, дружба или семья худо-бедно, но жить будет. Один ненавидит власть, а другой ненавидит всех, кто ненавидит власть, делая пока исключение для жены/мужа/друга - это сложнее.

Здесь замечательно то, что в нашей стране есть глубочайшая прививка против манипуляций власти. Как бы мы ни пылали и не горели, но всегда есть немножко игрушечности в нашей принадлежности к той или иной партии. Те, кого мы любим, нам оказываются дороже. Я вижу это по семьям и парам, с которыми работаю. Переживают, молчат, но больше не поднимают острые вопросы Крыма, Путина, Европы и прочего за общими столами. Не хотят драться, ссориться и плакать. Всегда именно наши семьи оказывались честнее, надежнее и прочнее общественного выбора. Потому хотят обниматься и быть вместе невзирая на.

Деньги

Хорошо быть бедным или хорошо быть богатым? Деньги - это супер или это стыдно? Деньги не пахнут или совесть надо иметь? Деньги это возможности или это несчастье? Я веду тренинг «Деньги» уже несколько лет, и знаю, что на эти вопросы разные семьи отвечают по-разному.

Если пара считает, что лучше залезть в кредиты, но жить обустроенно прямо сейчас, - проблем нет. Если пара считает, что кредиты зло, и умеет копить и откладывать, - проблем нет. Если пара вместе весело тратит, и потом считает гроши, - проблем нет.

Проблемы там, где сталкиваются два разных семейных, а то и родовых сценария. Он разумен, рационален, спокоен, сначала оплатил счета, потом отложил, и только потом потратил. Она спускает всю зарплату на новые туфельки восемь пар. Это значит: она его вечно будет пилить за жадность, а он вечно будет ощущать, что его труд псу под хвост, денег нет и нет.

Она вкалывает от зари до зари и платит ипотеку, он не работает вообще (самый частый случай последних двух лет). Ее сценарий - деньги можно и нужно зарабатывать, и не самым легким трудом, его - деньги легко пришли, легко ушли, и лучше бы сидела дома и чаще занималась сексом. Здесь неизбежен конфликт, при всей взаимной любви, химии и терпимости.

Если в начале любви и дружбы вопросы религии и политики выясняются как-то сами собой, и будущие жены-мужья или друзья рассказывают об этом другу другу в духе «очень важные сведения для близости», то история про деньги и детей требует специального внимания и способностей договариваться на берегу для будущих супружеских пар. Брак, как хорошо смазанная колесница, отличается от состояния «мы встречаемся» именно способностью решать сложные экономические и социальные задачи.

Кредиты, ипотека, ремонт, аренда квартиры, покупка дома или машины, способность накапливать или вкладывать, приоритеты трат, образование детей и взрослых в семье и траты на него, - все это встает перед парой в полный рост, и именно тут раскол по шкале ценностей «деньги» является зерном будущих неизбежных конфликтов. Выход - договоренности, компромиссы, и даже сделки и контракты.

Источник: econet.ru





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