Подписаться на обновления
23 февраляЧетверг

usd цб 57.4762

eur цб 60.4535

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд 
Игорь Фунт   четверг, 23 февраля 2017 года, 16.00

Неслужащий дворянин Всеволод Крестовский
23 февраля 1840 года родился русский поэт и прозаик, литературный критик В. Крестовский


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Мир Беляева


Право первой ночи «Агасфера»-Гаршина




«Ночь была славная, синяя, морозная – одна из редких петербургских ночей, где по зимам чаще всего господствует туман и прелая слякоть. Небо искрилось необыкновенно яркими звёздами; прохваченный добрым морозцем и потому крепкий и белый, снег хрустел и визжал под полозьями лихого троечника, который с ямщицкими покриками, кругло́ помахивая кнутом, ухарски заставлял своих серопегих выносить широкие, красивые сани – только пар валил столбом, да снежная пыль подымалась из-под копыт, и с какою-то бодрящей приятной колючестью иглы этой блестящей пыли резали зарумянившиеся щёки…» – так и видится-слышится гоголевский неспешный ход слога. Но увы, уж чего-чего, но элементов подражания Гоголю критика точно не находила у В. Крестовского. Разве что баловалась обвинениями в плагиате

«Отец его – дьявол, мать – Нищета. Имя ему – Разврат»

Если вам нечего сказать своего, лучше не пишите.

В. Крестовский

Приведём небольшой отрывок письма Всеволода Владимировича начинающему литератору, поэту и публицисту А. Жиркевичу по вопросу о способе и методах творчества:

«…для «Трущоб» я посвятил около девяти месяцев знакомства с трущобным миром, посещал камеры следственных приставов, тюрьмы, суды, притоны Сенной площади и пр. Чтобы написать «Кровавый пуф» потребовалось не только теоретическое изучение польского вопроса по источникам, но и непосредственное соприкосновение с ним в самой жизни, что и дала моя служба в Западном крае и в Польше. Для «Дедов» пришлось по источникам изучать эпоху царствования Екатерины II и царствование Павла I. Наконец, для последней моей трилогии «Тьма Египетская» ушло до десяти лет на изучение библии, талмуда и проч., не говоря уже о личном, практическом знакомстве с еврейским бытом и миром, которое опять-таки далось мне жизнью и службой среди палестин Западного края. Но при всём этом первенствующее значение я даю никак не теоретической подготовке по источникам, а самой жизни, т. е. тем непосредственным впечатлениям, какие она на меня производит при знакомстве с нею, с бытом, типами и соотношениями в массе ежедневных соприкосновений с нею».

Полоса ль ты моя, полоса!

Не распахана ты, сиротинка,

И тебе не колосья краса, –

Не колосья краса, а былинка...

…Зарастай же, моя полоса,

Частым ельничком ты да березкой, –

И пускай же ни серп, ни коса

Не сверкают отсель над полоской!

1861

Данным стихотворением, подобно многим его стихам ставшего потом романсом, начинал обычно публичные чтения Всеволод Крестовский, крайне популярный в конце 1850 – начале 60-х гг. молодой поэт-декламатор.

Мастерски имитировавший различные голоса (в особенности Некрасова), он прекрасно исполнял как свои произведения, так и чужие. Публика с восторгом принимала и посещала модные в то время творческие лекции (типа кружка братьев Достоевских), литературные «вторники» (у Милюкова например, «вторники» которого продолжались в течение сорока лет без перерыва), наряду с Крестовским наипаче выделяя А. Майкова, А. Милюкова, Ф. Берга, И. Горбунова, Фёдора Достоевского и др. Последний, – недавно помилованный Императором Александром II, – на всю дальнейшую жизнь стал Крестовскому непререкаемым авторитетом, преимущественно в размышлениях о «великой скорби арестантской». (Правда, отношения их с течением лет не раз менялись в прямо противоположном направлении.)

«Видел Крестовского. Я его очень люблю. Милый, благородный мальчик! Он мне так нравится, что я хочу когда-нибудь, на попойке выпить с ним на ты» (из эпистол Достоевского. 1860). А вот Фёдор Михайлович 1875 года выпуска: «Наша консервативная часть общества не менее говённа, чем всякая другая. Сколько подлецов к ней примкнули, Филоновы, Крестов​ский...». (Вообще под конец жизни Крестовского, наряду с уважением преданных друзей, некоторые недолюбливали за якобы литературную деградацию как прозаика, «способность к дурным поступкам» [Достоевский] и «разврат ума», которым «пересиливается его прекрасное и мягкое сердце» [А. Григорьев]).

С детства будучи непритязательным и щедрым, – достаточно сильной натуры, – по характеру незлобивым и мягким, к тому же болезненным, он не обладал практическими навыками выгодно устраиваться в быту, на казённых местах, до почти тридцатилетнего возраста оставаясь в роли «неслужащего дворянина», – как его именовали в официальных документах. (Но что с лихвой восполнилось беззаветным служением Отечеству и Государю впоследствии.)

Посему, не желая обременять родных, в период вынужденно досрочного оставления Петербургского университета, вполне близко, накоротке познакомился с нуждой, живя отшельником на Петровском острове. Что подвигло его к интенсивному литературному труду и печатанию, – и что неплохо, в общем-то, получалось: стихотворения, повести и рассказы публиковали «Отечественные записки», «Русское слово», «Время», «Эпоха», «Искра», «Библиотека для чтения». Это позволяло ему до конца дней помогать деньгами своей матери, горячо любимой. (Мать переживёт его.)

Значительно улучшив материальное положение и перебравшись с молодой красавицей-женой обратно в столичный Петербург (первый брак станет неудачен и горек), Всеволод Владимирович с головой окунается в реализацию давней задумки, задушевной идеи о создании повести из потаённых глубин петербургской жизни.

Замысел возник не сразу, как бы частями, исподволь.

От впечатлений студенческих встреч и столкновений с неприкаянным существованием питерского дна – до целенаправленных посещений тюрем, больниц и общением с тогдашними сыскными псами впредь до тесного сотрудничества с влиятельным начальником сыскной полиции Иваном Путилиным. Который, кстати, не без воздействия Крестовского, собрал собственный двухтомник полицейской практики (опубликованный после смерти Путилина, в 1902 г.), а также замечательный словарь воровского жаргона, «условного языка». Материалами оного Иван Дмитриевич наверняка делился с Крестовским в пору написания романа.

И который, по мнению филологов, – что интересно! – был использован В. Далем в составлении манускрипта под названием «Условный язык петербургских мазуриков, известный под именем музыки или байкового языка». При том что контент далевского словаря расположен не по алфавиту, характерному чётко выверенной лексикографии Даля, а по понятийному «блатному» принципу, – что, в свою очередь, было рабочей, профессиональной стилистикой Путилина. Но отвлеклись…

– Ты мне не верь, я подлец: право, подлец!

– Верю. (Из «Трущоб»)

«Если мой роман заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и отверженной парии – трущобной женщины; если в среде наших филантропов и в среде администрации он возбудит хотя малейшее существенное внимание к изображённой мной жизни, я буду много вознаграждён сознанием того, что труд мой, кроме развлечения для читателя, принёс ещё и частицу существенной пользы…», – отмечал Всеволод Владимирович.

Эффект от вышедшего в 1864 году романа-хроники (правда, с цензурными правками и вырезами), выросшего на традициях французского авантюрного жанра 30 – 40 гг. и диккенсовской урбанистике, превзошёл все ожидания критики и публики. От разошедшихся буквально по всей Империи книг и огромного к ним интереса людей, зачитывавшихся текстом от мала до велика, – до филологических разборов и характеристик, крайне для автора нелицеприятных. Вплоть до гнусных обвинений в плагиате с доброго приятеля В.В. – Н. Г. Помяловского. …Дело доходило практически до травли.

Хотя, конечно, произведения Н. Помяловского, А. Левитова, П. Горского, составлявшие в совокупности масштабную и довольно детально разработанную картину низовой жизни столицы, являлись некой предтечей «Трущоб», – но не более того. Нельзя вдобавок не сказать и о третейском суде 1914 года, отведшем все предвзятые обвинения Крестовского в плагиате.

«Убить человека – не то что обокрасть…»

*

«Доброму вору – всё в пору».

*

«– А ты читала мой «Переулок»?

– Нет, не читала.

– Ну, стало быть – дура… А ты прочти: это диккенсовская вещь, право. Все в восторг приходят, одобряют».

*

«Люди прежде, чем быть скверными, бывают голодными».

Питер Крестовского – не романтически восторженная Северная Пальмира с монументальными созданиями великих зодчих.

Это шумная Сенная с ночлежным людом из «Вяземской лавры», Коломна, Лиговка, воровские окраины, плохо освещённые улицы, подозрительные бараки и тёмные барки внизу, у причалов: «…роман читался тогда нарасхват, и добиться его в публичных библиотеках было нелегко; нужно было ждать очереди месяц и более», – откликалась критика.

Лесков, высоко оценивая «Трущобы», назвал их самым «социалистическим романом» на русском языке, сожалея о том, что русская литература чрезвычайно бедна наблюдениями подобных картин невыносимого положения, ужасных бедствий и условий быта рабочих, – бывших крестьян, попавших в столицу. Перед которыми бледнеют вертепы Парижских и Лондонских «Тайн» Эжена Сю и Поля Феваля.

Да, обладая высокой степенью бульварщинки и перевесом именно действия, драйва над «достоевщинкой» – изображением и описательностью, – «Петербургские трущобы» захватывают зрителя чрезвычайно правдивым изображением преступной экзотики, разврата, нечестивых, но изобретательных фармазонских поводов и житием сидельцев-каторжан. Причём в контексте сопровождения всего глубокими мыслями и выводами: «Есть в мире царь… Имя ему – Разврат».

…Жил мальчишка, веселился,

Как имел свой капитал,

Капиталу я решился –

Во неволю жить попал.

Трудно, трудно жить в неволе,

Да кто знает про неё?

Нас не видно за стенами,

Каково мы здесь живём,

Бог, творец небесный, с нами –

Мы и здесь не пропадём.

Арестантская песня из «Трущоб»

Недолгая, но насыщенная перипетиями и событиями жизнь понеслась после выхода «Трущоб» галопом:

Исследует подземелья Варшавы (очерк «Подземный ход»). Путешествует по Поволжью («По дороге»). Появляются романы, изобразившие период 60-х годов: польское восстание, организация-устройство евреев в Западном крае, российские внутренние движения и его деятели.

6 лет службы в 14-м Уланском полку, начав с самого невысокого звания – юнкера. В.В. составил историю полка, одобренную императорским двором.

Далее – гвардии Уланский полк его величества. По просьбе государя также скомпоновал и выпустил историю лейб-гвардии его величества полка.

1874. «Хроника о новом смутном времени государства российского» – антинигилистический роман-дилогия «Кровавый пуф». Где русские революционные демократы представлены слепыми «исполнителями воли польских националистов» (М. Отрадин).

Книга «Двадцать месяцев в действующей армии» о русско-турецкой кампании 1877 – 78 гг. благосклонно отмечена Монархом.

80-е годы. Тихоокеанская эскадра. Как итог: ряд очерков под заглавием «В далёких водах и странствиях». Произведён в ротмистры, переименован в подполковники, потом в полковники. Служба в Азии: Бухара, Хива, Самарканд. Далее погранично-таможенная должность в Петербурге. В минуты отдыха непрестанно пишет и пишет очерки, записки, повествования, статьи. Три значительных, но тенденциозных романа о еврействе и почвенничестве – супротив западничества и космополитизма, под условным названием «Жид идёт!»

1892. Издание тома военных рассказов.

На рубеже веков, уже после безвременной кончины автора, выпущено восьмитомное собрание сочинений.

Обладая врождённой скромностью, он всегда отводил себе место чуть ли не третьесортного сочинителя, с чем, бесспорно, писательская братия конца 1880 – начала 90-х гг. не была согласна. Что подтверждали его близкие друзья Майков, Немирович-Данченко, Данилевский, Н. Соловьёв, С. Татищев, Случевский, Берг. Знавших Крестовского абсолютно твёрдым в убеждениях патриотом, верным истинно русским взглядам, до конца дней сохранившим литературную и душевную свежесть и энергию. Несмотря на весьма ужесточившуюся в 90-х годах цензуру в польской редакции «Варшавского вестника» – его последней трудовой гавани: «Скоро, скоро умру», – частенько говаривал он в ту пору дорогой супруге, предчувствуя исход. (Второй брак оказался невероятно счастливым.)

«Писать могу я при всякой обстановке, случалось писать на боевых позициях под Плевной, и в тёмной землянке в Боготе. Но предпочитаю я ночное время, когда уже никто и ничто меня не беспокоит. …надо всегда, чтобы писатель имел что сказать своё и от себя, и только тогда он будет читаем. А для этого прежде всего нужна искренность нашего личного отношения к делу и к данному вопросу, составляющему raison d΄etre той вещи, за которую вы садитесь как писатель».

В. Крестовский (1840 – 1895)




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



«Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь...»

Архивные документы и письма из жизни Марины Цветаевой

За два года, которые Марина Цветаева прожила в СССР после возвращения из эмиграции в 1939 году, она формально не подвергалась преследованиям за литературную деятельность. Ее просто не стали печатать. Единственная попытка Цветаевой издать сборник стихов была пресечена внутренней рецензией Гослитиздата. Ей не позволили быть даже литературным поденщиком: предоставленная вначале возможность делать переводы была быстро отнята. Безработица и изоляция довели ее до отчаяния, нищеты, а в конечном итоге — до самоубийства.

22.02.2017 19:00, izbrannoe.com

«Наш Цветаевский род»
Что стало с поэтом Цветаевой?

Koваленко против Беликова

Украинские мотивы в рассказе «Человек в футляре»

В этом семестре я преподаю курс по литературе и этике, куда включил чеховский рассказ «Человек в футляре». Перечитал впервые за много лет — и удивился, потому что в нем, как в капле воды, проступает будущая история разлада России с Украиной. Все уже предсказано: глубокая разница характеров, ментальностей, которая спустя сто с лишним лет перейдет в братоубийственную войну.

22.02.2017 16:00, Михаил Эпштейн

Родина-ведьма
Опрокинутая лестница эволюции

Марика Мачитидзе. Сила голоса

Как роскошное пение, перья и немного латекса привлекли к опере интерес миллионов

Оперу любят представлять как жанр не для всех, и многочисленные клише это подтверждают: «Опера – искусство элитарное», «Понять оперу могут не все». А между тем, участница проекта «Большая опера», певица Марика Мачитидзе вышла на сцену — и с первого же эфира покорила всех. Ценители высокого, равнодушные к опере обыватели и даже те, кто слушает только шансон по дороге на работу — все видели выступления Марики и теперь знают ее имя. Как ей это удалось?

21.02.2017 19:00, Данара Курманова

Свободных отношений не существует!
Картины на твоей руке

«Жизнь, в которой есть Бах, благословенна»

О выдающейся пианистке Вере Лотар-Шевченко

В 1965 году имя Веры Лотар-Шевченко стало известным всем Советскому Союзу. Очерк о судьбе Веры Августовны — на тот момент солистки барнаульской областной филармонии, опубликованный в «Комсомольской правде», взволновал тысячи людей. Она получала огромное количество писем, а её концерты стали проходить с аншлагами. Её судьба — пример потрясающего мужества и верности искусству.

20.02.2017 19:00, izbrannoe.com

Распутин придуманный и настоящий
На смерть поэта

Заигрывая с пошлостью

О постановке Тимофея Кулябина«Иванов»

Ряды телекамер, мелькание узнаваемых лиц, приятное оживление и восторженное ожидание. В гардеробе не хватает вешалок; зрительный зал трещит по швам... «Иванов» в Театре Наций, пожалуй, самая громкая и обсуждаемая премьера сезона. И не только благодаря фантастическим ценам на билеты. В «Иванове» объединены главные компоненты блестящего спектакля. Классика драматургии. Яркие и уважаемые актеры: Евгений Миронов (Иванов), Чулпан Хаматова (Анна Петровна), Елизавета Боярская (Саша), Игорь Гордин (Лебедев), Виктор Вержбицкий (Шабельский). Режиссер, известный театральной публике по постановкам Шекспира и Еврипида, опере Доницетти и экспериментальным «Трем сестрам», а более широкой аудитории – по скандалу вокруг «Тангейзера».

19.02.2017 19:00, Татьяна Ратькина

Эклектичная трагедия
Бездыханная жизнь

Допинг-контроль #11

О методе перекомпозиции: интернет-лекция Дмитрия Мишенина и Дениса Егельского

Художники испокон веков повторяли друг за другом разные сюжеты, перенимали техники, объединялись в арт-группы по идеологическим и формалистическим признакам. Подсматривали, цитировали, подражали, а иногда напрямую заимствовали удачные образы и находки друг у друга. Для всего этого они придумали ряд терминов — от оммажа до арт-ремейка — и в итоге объяснили, что в эпоху постмодернизма иначе творить нельзя.

19.02.2017 16:00, Дмитрий Мишенин

Допинг контроль #9: Prisma или селфи на заказ
Допинг-контроль #10

История Марины Шаляпиной

Удивительная жизнь дочери Шаляпина – самой красивой женщины русской эмиграции

Марина Федоровна Шаляпина-Фредди на западе была известна не только как дочь знаменитого певца Федора Шаляпина, но и как актриса, «Мисс России 1931 года» и жена человека, отвечавшего за развитие киноотрасли в Италии и организовавшего первый Венецианский кинофестиваль. Она получила блестящее образование, знала пять языков, водила машину до глубокой старости (ей доводилось поездить и на «Бентли», и на «Альфа-Ромео»), много путешествовала и дожила до почтенных 98 лет.

17.02.2017 18:00, izbrannoe.com

Лико, ребята, – какой выродок!
Живой бог русской музыки

Сербский Санчо Панса поет песни мертвым

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

17.02.2017 16:00, Александр Чанцев

Ницше и сантехника
Пчелы в животе у Хью – по средам

Инвалидность, религиозность, сословность

Льюис Кэрролл и его мир чудес

Почему великому английскому писателю Льюису Кэрроллу так мастерски удалось создать вымышленный мир «Алисы в стране чудес»? Он, как и другие английские создатели вымышленных миров — Клайв Льюис и Джон Толкин — был глубоко религиозным человеком. Погружению в мир фантазий способствовала и глухота и заикание Кэррола, а также сословные перегородки — академический мир надёжно защищал его от реального мира.

15.02.2017 19:00, ttolk.ru

Не плачь, Алиса
Один, два или три Льюиса Кэрролла

«Я буду петь про любовь»

Сегодня исполнилось бы 80 лет «белому ангелу польской эстрады» — Анне Герман

Есть что-то глубоко символичное в том, что великая певица, все песни которой были о любви, родилась 14 февраля — в день всех влюбленных. «Наш мир теперь очень суетливый, нам даже некогда сказать самому близкому и дорогому человеку, который рядом с нами живет, что мы его любим», — говорила в своих интервью Анна Герман. — «Или поцеловать, или обнять, когда он с работы приходит... Но ведь самое важное уходит на задний план. И поэтому... я буду петь про любовь!». Герман не только пела про любовь, но и жила «про любовь» — к близким, к зрителям, к Богу. Однако, как и в ее песнях, где светлое всегда было печальным, а печальное — светлым, в ее жизни любовь смешалась со смертью.

14.02.2017 18:00, Александра Маркина

На смерть поэта
Анна





 

Самое читаемое


 

Новости
Финальные сцены 45 оскароносных фильмов объединили в один ролик
Режиссер и монтажер Альберт Гомес опубликовал на Vimeo видеоролик с финальными сценами фильмов, которые получили «Оскар» в номинации «Лучший фильм» с 1970-го по 2015 год.
BBC опубликовала список 100 лучших фильмов XXI века
Телерадиовещательная компания BBC опубликовала список 100 лучших фильмов, снятых за последние 16 лет. Картины отбирали на основе мнения 177 кинокритиков со всего мира.
Главного приза Берлинале удостоился венгерский фильм «О теле и душе»
Главного приза 67-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя» — удостоился венгерский фильм «О теле и душе» (On Body and Soul). Об этом сообщается на сайте Берлинале.
Масштабная выставка работ Сальвадора Дали откроется в Петербурге 31 марта
Масштабная выставка живописных и графических работ Сальвадора Дали пройдет в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, сообщает музей.
150 лет со дня премьеры знаменитого вальса Штрауса «На прекрасном голубом Дунае»
«На прекрасном голубом Дунае» — знаменитый вальс Иоганна Штрауса-сына, написанный в 1866 году для Венского хорового общества. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 