Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 9 октября 2016 года, 10.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/nemaya_lyubov_41013"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41013_woman-828953_960_72.jpg" width=206 alt="Немая любовь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.facebook.com/ivan.usachev/posts/1309990229014042>facebook.com/ivan.usachev</a></b></span> <span style="font-size: large;">Немая любовь</span></p><p>«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода». <a href="http://www.chaskor.ru/article/nemaya_lyubov_41013">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

— Это Марина, познакомься. Моя девушка, — сказал Вадим. — Я развёлся с женой, мы живём вместе.

— Ыыы, — промычала Марина.

— Она немая, не удивляйся.

— Очень приятно! — ответил я.

Марина застенчиво улыбнулась. Она была настоящей красавицей. Трудно описать ее лицо, но в ту минуту я подумал, что если взять лучшее от Анджелины Джоли, Ванессы Паради, Джессики Паркер, перемешать в равной пропорции, и добавить фигуру Анны Курниковой, то получился бы приблизительный портрет.

— Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода.

— Ыыы, — поддакнула Марина.

— Она в подтанцовке работает. Профессионалка. Танцует как бог. Готовит — пальчики оближешь! И с разговорами пустыми не пристаёт.

— Да, для женщин это важное качество.

— Ыыы, — подтвердила Марина.

— У нас разница почти 23 года. Ей 22, а я недавно 45 лет отметил. Но разницы не чувствую. Любим одинаковую музыку, одинаковые фильмы. Полное совпадение вкусов и мировоззрений. Да, маленькая?

— Ыыы.

— Мы кошку завели. Марина животных любит. Знаешь, я в жизни много нагрешил, много зла сделал тем, кто меня любит. Сейчас стараюсь вести себя так, чтобы перед ней не было стыдно. Других женщин больше нет, только она одна. Как только время свободное появляется, сразу еду домой — хочу быть с Мариной. Она несчастная девочка, папа пьёт, семья бедная. Я ей помогаю с контактами, знакомлю с нужными людьми. Всё для неё сделаю, умру, но сделаю!

Вадим в девяностых годах был известным в своих кругах мастером по свету. Его компанию приглашали на все шоу, на съёмки клипов, на записи музыкальных программ — в раннем российском шоу-бизнесе равных ему по умению ставить свет не было. Звезды хотели выглядеть привлекательно. Плюс, он умел выторговывать выгодные условия у продюсеров-мошенников — очень нужное качество в условиях дикого отечественного капитализма. Правда, для достижения успеха ему приходилось много пить: лучшие сделки совершались в неформальной обстановке.

Спустя несколько месяцев у меня дома раздался звонок:

— Ыыы! Ыыы! — услышал я в трубке. Это была Марина. Рыдая, она пыталась мне сообщить что-то очень важное. В те времена мобильные телефоны были редкостью.

Когда я приехал, санитары уже выносили из подъезда чёрный мешок с трупом. Следом за ними бежала Марина.

— Ыыы...— она плакала навзрыд.

У Вадима отказало сердце. Попойки и круглосуточная работа доведут до могилы любого самого крепкого человека. На похоронах присутствовали все четыре жены Вадима. Марина одиноко стояла в стороне.

— Ыыы! — сказала она мне. Тысячи слов русского языка не смогли бы выразить всю ту боль и отчаяние, которые я услышал. Настоящая любовь может обойтись без речи... Вскоре она уехала из Москвы и больше мы не встречались.

Источник: facebook.com/ivan.usachev





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