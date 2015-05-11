Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 26 апреля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/neizmenyayushchij_muchzhina_41861"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41861_adult-2242163_960_72.jpg" width=206 alt="Неизменяющий мучжина" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://moimozg.ru/est-takoj-tip-muzhchin-nikogda-ne-izmenyayushhie-svoej-zhenshhine/>moimozg.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Неизменяющий мучжина</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Об отношениях в семье, взаимной заботе и секретах счастливой жизни</font></em></span></p><p>Дорогие мои друзья, это не ваши жены изменились, это изменилось ваше отношение к ним. Пока вы встречались до свадьбы, вы дарили им цветы, подарки, делали комплименты, ходили на свидания. А что вы делаете после свадьбы? Вы приходите вечером домой, ждете пока жена приготовит ужин, а потом садитесь за компьютер или телевизор. В выходные уходите к друзьям без жены. Ведь так? А она все это время занимается готовкой, уборкой, стиркой, глажкой, детьми. Откуда у нее будут силы и, самое главное желание, привести себя в порядок и улыбаться вам, как раньше, когда вы познакомились? <a href="http://www.chaskor.ru/article/neizmenyayushchij_muchzhina_41861">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Дорогие мои друзья, это не ваши жены изменились, это изменилось ваше отношение к ним. Пока вы встречались до свадьбы, вы дарили им цветы, подарки, делали комплименты, ходили на свидания. А что вы делаете после свадьбы? Вы приходите вечером домой, ждете пока жена приготовит ужин, а потом садитесь за компьютер или телевизор. В выходные уходите к друзьям без жены. Ведь так? А она все это время занимается готовкой, уборкой, стиркой, глажкой, детьми. Откуда у нее будут силы и, самое главное желание, привести себя в порядок и улыбаться вам, как раньше, когда вы познакомились?

Недавно у нас в гостях были наши друзья — семейная пара. После ужина, я, как обычно, стал помогать своей жене убирать со стола и начал мыть посуду. Для нашей семьи это привычное дело. Не могу сказать, что в доме только я мою посуду, но я не вижу в этом ничего особенного и из ряд вон выходящего. По-моему, помогать своей женщине это первая обязанность мужчины.

Наблюдая за моими действиями, жена друга, не без зависти в голосе, сказала своему мужу: «Вот смотри, Лёха Свете помогает, а ты даже тарелку за собой дома убрать не можешь!». На что муж ответил:

«А ты мне тогда зачем?». У меня тут же возник встречный вопрос:

«А ты-то ей зачем? Тамагочи, за которым нужно убирать и которого нужно кормить, она может и в телефон закачать».

Я никогда не понимал такого отношения многих мужчин к своей второй половинке. Почему вы считаете, что домашние хлопоты это только женская обязанность? А что тогда мужская? Гвоздь в стену забить? Но, подождите, гвоздь в стену вы не каждый день забиваете, а домашние дела нужно делать ежедневно. Почему все это должно лечь на хрупкие женские плечи?

Когда я стал говорить эти доводы другу, он возмутился: «Наши деды испокон веков так жили: бабы за хозяйством следят, а мужики работают! И раньше у женщин больше обязанностей было: и дом, и скотина, воду из колодца таскали и в печках готовили. А сейчас у них дома все удобства, машинки автоматы, утюги с отпаривателем, мультиварки и посудомойки: им вообще ничего делать не нужно, так что посуду она может и сама помыть, а я на работе устаю».

Согласен, нашим бабушка не легко было, и современным женщинам очень помогает бытовая техника. НО сейчас женщины так же работаю наравне с мужчинами (я не говорю о «куклах с глазами», призвание которых быть аксессуаром к богатым папикам). В нашей семье так заведено: мы приходим с работы, я помогаю супруге приготовить ужин и убраться, потом вместе отдыхаем. Я считаю, что моя женщина не обязана стоять одна весь вечер у плиты и раковины, одна заниматься с ребенком, а потом уставшая валиться с ног. Я хочу видеть рядом с собой красивую и не замученную домашними делами жену. И это, в первую очередь, моя забота. Если я не буду ей помогать, то у нее и не будет сил и времени на себя и меня, соответственно. Иначе, какой же я мужик и защитник, если не могу помочь своей любимой?..

Друг однажды признался, что у него есть любовница.

«Зачем?» — удивился я. На что друг ответил: «Да устал я от жены. Мне с ней скучно, она постоянно на кухне, всегда чем-то недовольна, бесконечно возится с ребенком, за собой не следит, у нее вечно болит голова, секс у нас раз в месяц и то примитивны. Изменилась Маринка после свадьбы… Вот новая моя — красавица, всегда ухоженная, секс просто волшебный. Мы с ней много времени проводим вместе, интересно мне с ней».

Я поинтересовался: «И что теперь, вы с Мариной разводиться будете?» Друг искренне удивился: «Нет конечно! Зачем? Маринка ничего не подозревает. Дома у меня чисто и всегда приготовлено, что мне еще надо? Маринка для дома, а Леночка для души и тела».

Мне стало так мерзко и неприятно… Еще более противно стало, когда понял, что так считают многие мои друзья. Что за потребительское отношение в женщинам? Как так? Пока была молодая и красивая — была нужна, а теперь можно и новую искать? А жена пусть дальше обстирывает и обглаживает? Это так низко! Ну мы же не животные в конце концов! Семья — это огромный и тяжелый труд для двоих! И только вдвоем можно построить крепкую и дружную семью. А если взвалить все заботы на женщину у нее просто не останется времени ни на что другое.

Дорогие мои друзья, это не ваши жены изменились, это изменилось ваше отношение к ним. Пока вы встречались до свадьбы, вы дарили им цветы, подарки, делали комплименты, ходили на свидания. А что вы делаете после свадьбы? Вы приходите вечером домой, ждете пока жена приготовит ужин, а потом садитесь за компьютер или телевизор. В выходные уходите к друзьям без жены. Ведь так? А она все это время занимается готовкой, уборкой, стиркой, глажкой, детьми. Откуда у нее будут силы и, самое главное желание, привести себя в порядок и улыбаться вам, как раньше, когда вы познакомились?

Честно признаюсь (хотя, уверен, многие мужики мне не поверят) я НИКОГДА не изменял своей жене. И не собираюсь, мне это не нужно. Зачем размениваться по мелочам? Обманывать? Зачем рисковать тем, что вы вместе строили многие годы? Да и не нужна мне другая, мне моей жены более чем хватает, она мне и друг, и любовница, и жена. Считаю, если любишь женщину — то и другая не нужна. А если не любишь — так будь мужиком — честно признайся ей в этом и гуляй на все четыре стороны. Только если до свадьбы вы полюбили добрую и лаковую девушку, а после свадьбы она стала занудой, то это ВЫ в первую очередь виноваты в этом!

Когда вы последний раз дарили своей избраннице цветы? Просто так, без повода. Когда вы последний раз приглашали ее на свидание? Мужчины, женщину нужно покорять и завоевывать всегда! Всю жизнь! После свадьбы она все та же женщина, которую ВЫ сами однажды выбрали, и она заслуживает такого же отношения как и раньше, когда она выходила за вас. А если вы считаете, что после штампа в паспорте жена должна одна тащить на себе все хозяйство, ухаживать за вами, растить детей, при этом так же мило улыбаться вам, когда вы валяетесь на диване и упрекаете ее за грязную посуду, то вы очень сильно ошибаетесь. Вам не жениться надо было, а просто нанять домработницу.

Мы с моей Светланой в браке 15 лет. У нас уже взрослая 13-ти летняя дочка. Мы все и всегда делаем вместе. Не буду скрывать, за это время было многое и ссоры и примирения. Важно не это, важно то, как вы ведете себя во время ссоры. Глупо надеяться, что ваша жена будет вам благодарна за то, что вы во время скандалов будете унижать ее и оскорблять. До свадьбы вы оба жили в разных семьях с разными традициями и правилами, и то что у вас разные взгляды на что-то — это естественно. То что у жены есть свое мнение и она думает не так как вы, совсем не значит она «глупая баба и ничего не понимает». Сейчас вы одно целое и вам нужно вместе работаться над своей новой семьей, создавать свои правила и традиции.

Я до сих пор приглашаю Свету на свидания. Вы даже не представляете, как приятно ждать любимую в парке с букетом цветов! Гадать в чем она сегодня придет, понравятся ли ей цветы, пойдем мы сегодня в кафе или в кино, может просто погуляем по набережной. И вот она идет, самая красивая, легкой походкой в струящемся платье, идет ко мне на встречу, моя любимая жена!

Моя супруга тоже очень изменилась после свадьбы, она стала еще прекрасней, еще нежнее и ласковей, еще более заботливой и любящей. Для меня она такая одна: самая лучшая жена и самая лучшая мать! С каждым днем она все больше открывается мне. Я не перестаю удивляться ее богатому внутреннему миру. И через 15 лет она веселая и озорная девчонка, которую я когда-то полюбил.

Я не очень люблю, когда моя жена с гордостью говорит своим подругам: «Мой муж самый лучший муж на свете!». Потому, что я не считаю, что делаю для нее, что-то особенное, я просто ее очень люблю, помогаю и оберегаю ее. Это должен делать каждый мужчина для своей женщины, тогда и женщина будет отдавать втройне свою любовь и заботу мужчине.

Самое прекрасное время было, когда мы со Светой ждали появления на свет нашей доченьки. Мне кажется, это волшебный период в жизни каждой семьи! Когда твой жена носит под сердцем вашего малыша, а ты имеешь возможность каждый день наблюдать как он растет, прикасаться к ее растущему животику, чувствовать, как малыш начинает толкаться, ты уже понимаешь когда он спит, какое у него настроение, что ему нравиться, а что нет. Это не передаваемая радость и словами не описать, это нужно прочувствовать.

«Тупая, жирная корова» — часто слышу я от мужчин в адрес своих беременных жен. Не понимаю, как язык может повернуться, что бы сказать такое? Ваша избранница носит вашего общего ребенка. И она не жирная и тупая, она беременная! Неужели вы не понимаете, насколько это тяжело для самой женщины? Она и так очень переживает за ребенка, появляются комплексы по поводу растущего животика, потому что женщина всегда хочет быть привлекательной. А от вас, вместо поддержки и понимания она слышит «тупая и жирная». В таком случае, это вы тупые, и, к сожалению, это у вас уже не пройдет.

У беременной женщины все процессы в организме направлены на сохранение вашего малыша, и это естественно, когда она начинает вести себя так, как раньше не вела: капризничать, плакать или смеяться без причины, не понимать каких-то, как вам кажется, элементарных вещей. Это простая физиология. И если вы проявите должное терпение и уважение по отношению к своей женщине, то в результате скоро увидите своего ЗДОРОВОГО малыша и вашу счастливую жену. Нет никого прекрасней и красивей, чем беременная женщина.

У Светы была очень тяжелая беременность, у нее был жуткий токсикоз, постоянные капризы. Когда она ночью будила меня и говорила, что хочет бананы, я собирался и шел в круглосуточный магазин, покупал бананы, яблоки, ананасы, клубнику, селедку и еще чего-нибудь. Потому что прекрасно понимал, после возвращения из магазина жена может захотеть уже не бананы, а что-нибудь другое. И как ни странно, мне ее капризное поведение казалось очень забавным. Мы вместе смеялись, когда она прятала (не специально конечно) пульт от телевизора в холодильник, случайно убирала хлеб в шкаф с вещами или говорила, что мы сейчас пойдем направо сама показывала направление налево, а в итоге шла прямо. Я поддерживал ее как только мог, говорил еще больше комплиментов, дарил еще больше цветов, постоянно подбадривал, что они (она и наша будущая дочка) у меня самые красивые, говорил как сильно я их люблю. И, как ни странно, Свете становилось лучше день ото дня. Даже ее врач очень удивлялась, а Света с гордостью говорила: «Просто наш папа очень сильно нас любит».

Мужчины, тысячу раз подумайте, прежде чем что-то сказать своей беременной жене. Вы не можете знать, как она отреагирует на ваши слова. И вы никогда в жизни себе не простите, если, не дай Бог, что-то случится с вашим ребенком по вашей вине. Будьте терпимей!

Следующим этапом нашей семейной жизни было рождение доченьки. Не понимаю мужчин, которые кричат на жену, что она не может успокоить ребенка. Ты такой же отец, как она мать — возьми да успокой! Малыш должен чувствовать заботу и любовь обоих родителей, а жена должна знать, что рядом с ней любящий муж. Тогда и проблем ни у кого не будет. В декрете на женщину ложится гораздо больше забот и ей как никогда нужна ваша помощь!

Я уверен, что в будущем наша семья будет еще более крепкой и дружной. Это не сложно, главное любить свою половинку и отдавать всего себя, работать над отношениями из года в год.

И, тогда, настанет день, когда я, будучи пожилым дедушкой, буду ждать в парке свою Светочку с букетом цветов. А она подойдет ко мне, как всегда красивая, легкой походкой и в струящемся платье, поцелует, крепко обнимет и тихонько прошепчет на ухо: «Я люблю тебя», а я отвечу: «И я тебя очень люблю». Мы возьмемся за руки и пойдем в кафе или в кино, а может просто погуляем по набережной.

Источник: moimozg.ru





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