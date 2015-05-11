Негатив ведет к победе?

В нашем обществе принято считать, что думать о плохом — опасно и разрушительно. Если вы не придерживаетесь позитивного мышления, ваш разум захватят страхи и переживания, бытовые неурядицы станут казаться катастрофой вселенского масштаба.
Многие исследования подчеркивают пользу оптимизма для здоровья и социального благополучия. Всевозможные коучи призывают нас «не отчаиваться» и «мыслить позитивно», уверяя, что достаточно изменить образ мыслей, чтобы решить большинство проблем.
Однако на практике оказывается, что позитивное мышление далеко не так полезно, как мы привыкли думать.
У пессимистов больше шансов на успех
Мы все даем себе обещания перед Новым годом, а потом забываем о них. Как минимум четверть своих обещаний люди нарушают в первую же неделю. 90% любых попыток улучшить себя и свою жизнь заканчиваются провалом.
Нехватка надежды или веры в себя здесь ни при чем. Наоборот, проблема в необоснованном оптимизме. Чем амбициознее ваши цели, тем выше ваша уверенность в их достижении. Чем больше вы уверены в положительном исходе, тем меньше шансов преуспеть в реальности.
Справедливо и обратное — у людей, которые настроены пессимистично, больше шансов на успех. Сомнения в себе заставляют их работать усерднее. Когда вы по-настоящему хотите чего-то добиться, готовьтесь к пессимистическому сценарию.
Оптимистом не становятся
По большому счету сила воли зависит от личностных характеристик и ключевых ценностей. Именно поэтому люди по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию, особенно в чрезвычайных обстоятельствах.
В 2011 году психологи из Свободного университета Берлина провели метаанализ исследований — как люди реагируют на важные события в личной и профессиональной жизни. Ученые пришли к выводу:
счастливые люди остаются спокойными и неунывающими даже во время тяжелых перемен. Люди с негативным типом мышления, наоборот, непродолжительное время радуются позитивным событиям, а затем снова возвращаются в свой негативный настрой.
Это доказывает нам, что образ мышления устойчив и постоянен. Его нельзя в один момент изменить просто потому, что нам так захотелось.
Более того, предрасположенность к позитивному взгляду на жизнь обусловлена генетически. Мы не можем рассчитывать, что люди поменяют свой образ мышления, словно одежду. Важно помнить об этом и не винить себя, когда не получается изменить отношение к ситуации силой позитивного мышления.
Наши чувства и образ мыслей — отражение истинного «я». Не стоит бороться со своей природой и пытаться стать кем-то другим. Нужно учиться находить общий язык с самим собой.
Оптимизм проигрывает пессимизму
В долгосрочной перспективе трезвый взгляд на жизнь поможет вам больше, нежели необоснованный оптимизм. Конечно, когда мы интерпретируем неудачи в позитивном ключе, это нас утешает.
Как сказал Оскар Уайлд: «Мы все в канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды».
Тем не менее, если мы хотим адаптироваться к меняющейся жизни, нам выгоднее смотреть в лицо действительности, даже если это неприятно.
В 2009 году группа ученых под руководством Никласа Карлссона (Niklas Karlsson) опубликовала результаты исследования, которое показало — люди предрасположены игнорировать факты, которые им не нравятся. Мы склонны приносить в жертву правду, ради того чтобы сохранить хорошее мнение о себе.
Мы пропускаем неприятную информацию мимо ушей, что подрывает механизм критического мышления. Что бы вы предпочли: быть счастливым, но оторванным от реальности или грустным реалистом? Неведение дарит счастье только в краткосрочной перспективе. Рано или поздно реальность настигает нас, и тогда приходится смотреть ей в лицо.
По большому счету недовольство нужно, чтобы двигать вперед прогресс и развитие цивилизации. Только в несчастном и расстроенном состоянии мы чувствуем острую необходимость что-то сделать и изменить. Удовлетворенность — враг прогресса. Способность человека страдать — главный пусковой механизм перемен.
Источник: megaplan.ru
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Разница — в «коробках».
Почему мужчины и женщины мыслят по-разному.
- Фиксированное мышление и мышление роста.
Два основных мировоззрения, которые формируют нашу жизнь.
- Дурман бездействия.
Как победить внутреннее сопротивление и взяться за важные дела.
- За все хорошее.
Почему не стоит общаться с «негативщиками».
- Кинематограф расширяет границы.
40 фильмов, меняющих сознание, мировоззрение и жизнь.
- Изменить себя.
Тони Роббинс: Пока вы кормите своё сознание негативными состояниями, ваша жизнь будет их отражением.
- Как работать с негативом?
Полезные советы для работы в соцсетях.