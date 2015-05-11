Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 10 июня 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/negativ_vedet_k_pobede_42031"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42031_shutterstock_28779301.jpg" width=206 alt="Негатив ведет к победе?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Жанна Омельяненко</b></span> <span style="font-size: large;">Негатив ведет к победе?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Позитивное мышление мешает вашему успеху</font></em></span></p><p>В нашем обществе принято считать, что думать о плохом — опасно и разрушительно. Если вы не придерживаетесь позитивного мышления, ваш разум захватят страхи и переживания, бытовые неурядицы станут казаться катастрофой вселенского масштаба. <a href="http://www.chaskor.ru/article/negativ_vedet_k_pobede_42031">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В нашем обществе принято считать, что думать о плохом — опасно и разрушительно. Если вы не придерживаетесь позитивного мышления, ваш разум захватят страхи и переживания, бытовые неурядицы станут казаться катастрофой вселенского масштаба.

Многие исследования подчеркивают пользу оптимизма для здоровья и социального благополучия. Всевозможные коучи призывают нас «не отчаиваться» и «мыслить позитивно», уверяя, что достаточно изменить образ мыслей, чтобы решить большинство проблем.

Однако на практике оказывается, что позитивное мышление далеко не так полезно, как мы привыкли думать.

У пессимистов больше шансов на успех

Мы все даем себе обещания перед Новым годом, а потом забываем о них. Как минимум четверть своих обещаний люди нарушают в первую же неделю. 90% любых попыток улучшить себя и свою жизнь заканчиваются провалом.

Нехватка надежды или веры в себя здесь ни при чем. Наоборот, проблема в необоснованном оптимизме. Чем амбициознее ваши цели, тем выше ваша уверенность в их достижении. Чем больше вы уверены в положительном исходе, тем меньше шансов преуспеть в реальности.

Справедливо и обратное — у людей, которые настроены пессимистично, больше шансов на успех. Сомнения в себе заставляют их работать усерднее. Когда вы по-настоящему хотите чего-то добиться, готовьтесь к пессимистическому сценарию.

Оптимистом не становятся

По большому счету сила воли зависит от личностных характеристик и ключевых ценностей. Именно поэтому люди по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию, особенно в чрезвычайных обстоятельствах.

В 2011 году психологи из Свободного университета Берлина провели метаанализ исследований — как люди реагируют на важные события в личной и профессиональной жизни. Ученые пришли к выводу:

счастливые люди остаются спокойными и неунывающими даже во время тяжелых перемен. Люди с негативным типом мышления, наоборот, непродолжительное время радуются позитивным событиям, а затем снова возвращаются в свой негативный настрой.

Это доказывает нам, что образ мышления устойчив и постоянен. Его нельзя в один момент изменить просто потому, что нам так захотелось.

Более того, предрасположенность к позитивному взгляду на жизнь обусловлена генетически. Мы не можем рассчитывать, что люди поменяют свой образ мышления, словно одежду. Важно помнить об этом и не винить себя, когда не получается изменить отношение к ситуации силой позитивного мышления.

Наши чувства и образ мыслей — отражение истинного «я». Не стоит бороться со своей природой и пытаться стать кем-то другим. Нужно учиться находить общий язык с самим собой.

Оптимизм проигрывает пессимизму

В долгосрочной перспективе трезвый взгляд на жизнь поможет вам больше, нежели необоснованный оптимизм. Конечно, когда мы интерпретируем неудачи в позитивном ключе, это нас утешает.

Как сказал Оскар Уайлд: «Мы все в канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды».

Тем не менее, если мы хотим адаптироваться к меняющейся жизни, нам выгоднее смотреть в лицо действительности, даже если это неприятно.

В 2009 году группа ученых под руководством Никласа Карлссона (Niklas Karlsson) опубликовала результаты исследования, которое показало — люди предрасположены игнорировать факты, которые им не нравятся. Мы склонны приносить в жертву правду, ради того чтобы сохранить хорошее мнение о себе.

Мы пропускаем неприятную информацию мимо ушей, что подрывает механизм критического мышления. Что бы вы предпочли: быть счастливым, но оторванным от реальности или грустным реалистом? Неведение дарит счастье только в краткосрочной перспективе. Рано или поздно реальность настигает нас, и тогда приходится смотреть ей в лицо.

По большому счету недовольство нужно, чтобы двигать вперед прогресс и развитие цивилизации. Только в несчастном и расстроенном состоянии мы чувствуем острую необходимость что-то сделать и изменить. Удовлетворенность — враг прогресса. Способность человека страдать — главный пусковой механизм перемен.

Источник: megaplan.ru





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