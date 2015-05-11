Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 10 июля 2017 года, 17:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/neftyanoj_spor_42183"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42183_pump-jack-848300_960_72.jpg" width=206 alt="Дело «Системы»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Орфография оригинала</b></span> <span style="font-size: large;">Дело «Системы»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Обзор публикаций в блогах о ситуации с тяжбой «Роснефти» и АФК «Система»</font></em></span></p><p>На прошлой неделе в издании ИноСМИ вышел перевод статьи The Economist <a href=http://away.vk.com/away.php>«Русский олигарх Владимир Евтушенков снова впал в немилость»</a>. Мы подобрали из интернет-дискуссии самые интересные цитаты, которых куда больше, чем публикаций в российской прессе. Суд продолжается. <a href="http://www.chaskor.ru/article/neftyanoj_spor_42183">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На прошлой неделе в издании ИноСМИ вышел перевод статьи The Economist «Русский олигарх Владимир Евтушенков снова впал в немилость». Мы подобрали из интернет-дискуссии самые интересные цитаты, которых куда больше, чем публикаций в российской прессе. Суд продолжается.

Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

crimsonalter.livejournal.com

Ликвидация "перекрестного владения" - абсолютно нормальная практика перед первичным (IPO) или вторичным публичным размещением на бирже (SPO), и именно к вторичному размещению готовили Башнефть. Претензия Роснефти выглядит как минимум странно, потому предполагается, что эти действия снизили ценность Башнефти. О случаях, когда перед продажей акций на бирже стоимость и активы компании искусственно завышались, известно многое, такие примеры встречаются сплошь и рядом так как продавец всегда заинтересован продать подороже, а ситуация, когда стоимость частной компании, выходящей на размещение, искусственно занижается — это из области фантастики.

kolobok1973.livejournal.com

Видимo, для тoгo, чтoбы загадка «А если слoн на кита налезет, ктo кoгo сбoрет?» не oставляла даже малейшей вoзмoжнoсти сoмневаться, Роснефть увеличила сумму исковых претензий к системе с кoсмических 106 млрд. дo галактических 170, 6 млрд. Соответствующее ходатайство компания подала в Арбитражный суд Башкирии 23 мая. Интереснo, пoчему не сразу триллиард, чегo мелoчиться там. <…> Мoжет, раз уж пoшла такая пьянка, вoзoбнoвить тему кoмпенсации вкладoв сoветским гражданам на тех же oснoваниях? Исключительно действуя в логике юристoв Роснефти. Эй, парламент, налетай, дарю бесплатнo идею любoй фракции. КПРФ хoть делoм займется бггггггггг. Аргументы железoбетoнные, ктo не верит, спрoсите в юридическoй службе Рoснефти.

pavel-shipilin.livejournal.com

Да и сам по себе аргумент об изменении курса рубля, на основании чего выросла сумма иска, выглядит довольно нелепо. Если применять эту логику, то любой магазин или фирма могут потребовать у своих клиентов доплатить за товар, купленный три года назад.

Купили машину за миллион в 2014 году? Доложите 700 тысяч в кассу. Приобрели квартиру за пять миллионов? Переведите еще три. Потому что доллар скакнул. Гоните компенсацию.

Теперь вам понятно, почему ситуация до боли напомнила мне 90-е? Сходство поразительно: расчеты в инвалюте, неожиданные «наезды» со странными аргументами, в конечном итоге сводящиеся к крутизне собственной «крыши». Словом, говорить, что «Роснефть» подходит к делу системно, последовательно и профессионально, я бы не стал.

ruslanostashko.livejournal.com/105397.html

Получается, что менеджмент Роснефти — это такие валютные ипотечники наоборот. Те требуют пересчитать им кредиты в рублях, а эти хотят, чтобы мифический ущерб из прошлого им компенсировали фактически в долларах. Ну, стыдно же так себя вести.

Роснефти пора понять, что если падают доходы, то не нужно думать, что судебные иски — это такое удобное месторождение бабла, которое гораздо удобнее добывать, чем нефть. Инвестиционный климат, так же, как и репутацию крупнейшей нефтяной компании страны, нужно беречь. А еще было бы неплохо, чтобы кто-нибудь напомнил руководству Роснефти, что кошмарить бизнес - это очень плохо, и что впечатление инвесторов о деловом климате в стране очень легко испортить, зато очень сложно восстановить. Ну а если руководство компании заигралось в икорницы, то остается надеяться, что правильные решения примет российская Фемида.

spydell.livejournal.com

Тут сразу возникает вопрос, где были и что делали аудиторы Роснефти, когда покупали актив? Они не видели что покупают и зачем? Иск также нарушает базовый принцип частной собственности, когда владелец актива имеет право свободно распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению в рамках, установленных законом. В момент владения Башнефти и ее реорганизации со стороны регулирующих органов не было претензий. Все было открыто и прозрачно. <…>

Вся эта безумная эпопея интересна не внутрикорпоративными разборками, а тем, что выпукло и красноречиво показывает сущность судебной системы и вертикали власти в России. Подтверждается та самая ментальная установка широкого спектра российских и зарубежных инвесторов о том, что Россия – это опасная радиоактивная территория, не предназначенная для ведения бизнеса.

Страна – изгой с непредсказуемой властью, запредельными политическими рисками, с тотальным судебным произволом и полным отсутствием гарантий частной собственности. Страна, где судебные решения продаются, как на ярмарке, а не решаются в честной и беспристрастной битве доказательной базы двух сторон. Очевидно, что когда нет юридической защиты частной собственности, то никакие долгосрочные инвестиции невозможны.

oleglurie-new.livejournal.com

Как-то не хочется верить в то, что госкомпания «Роснефть», планируя покупку «Башнефти» не ознакомилась со всеми сделанными ранее решениями по реорганизации компании. Тут без вариантов: либо изучали всё, либо ничего не изучали и, соответственно, покупали кота в мешке. Получатся, что «Роснефть» знала о реорганизации «Башнефти» и теперь пытается убедить суд в том, что не знала, и таким образом продлить сроки исковой давности. А если это не так, то как же могла «Росфнеть» приобретать «Башнефть», даже не выясняя заранее про все реорганизационные процессы, которые проводились с приобретаемой ими компанией?

Вчера – не хочу, а сегодня – хочу?

Видеоблог Кирилла Стрельникова

Если в сухом остатке, то главным итогом всех этих мутных тем стало то, чтоо на российский рынок негативно подействовала непрозрачная сделка по кредиту Роснефти на 625 млрд рублей и то, что Роснефть использовала рост курса российской валюты до максимальных отметок с июля 2015 года для сокращения на балансе рублей аж в 4 раза. Роснефти хорошо, просто чудесно. А наш с вами рубль серьезно пострадал. Но какой хитромудрый бизнесмен не захочет нажиться на одном и том же дважды? А вот давайте теперь подадим на АФК в суд, пусть теперь компенсируют нам падения рубля. Круто придумали? Конечно круто. Я далек от мысли, что господа из АФК самые белые и пушистые в мире, но в данной конкретной ситуации и в разрезе иска к ним Роснефти, господа из АФК на голову прозрачнее господ из Роснефти с их пледами и икорницами. Все документы, связанные с реконструризацией и сделок с Башнефтью открыто опубликованы. На сайте АФК создан целый раздел с материалами как по сделкам, так и по иску. Вопрос, кто мешал и мешает Роснефти сделать тоже самое? Если вы претендуете на звание одной из лидирующих госкомпаний на рынке, то может быть и действовать в публичном поле нужно соответствующим образом. Но пока вице-президент по совместительству пресс-секретарь Роснефти господин Леонтьев с коллегами и боссами будут продолжать пудрить публике мозги, российские биржевые индексы будет лихорадить, инвестиции будут убегать, а мы сосать морковку. Большое вам русское спасибо от еврейское общественности. А еще большее спасибо скажут вам господа из-за океана. А может и выпьют шампусика за ваше здоровье. Как говорят американцы: с такими друзьями и врагов не надо.

>matveychev-oleg.livejournal.com

Сейчас «Роснефть» судится с АФК «Система», хотя непонятно, зачем – некоторые эксперты говорят, что с вероятностью 90% иск будет отклонен судом, и причин для этого масса. В «Роснефти» считают, что действия бывшего владельца компании «Башнефть» - АФК «Система» - привели к обесцениванию актива башкирской компании. При этом в АФК с этим категорически не согласны, и даже беглый просмотр экономических СМИ даст довольно обширную картину мнений в пользу «Системы». Как это прокомментирует Путин? Давал ли он санкцию на такое неоднозначное разбирательство?

Взять хотя бы одну деталь. Одна из претензий Роснефти к АФК «Система» заключается в том, что в 2014 году Башнефть погасила собственные (т.н. казначейские) акции, а не реализовала их на рынке. Роснефть считает, что таким стандартным корпоративным действием «Система» нанесла Башнефти убытки.

Проблема в том, что в то время, когда в 2015 году собственником Башнефти стало государство в лице Росимущества, оно также погасило казначейские акции. Неудивительно, что АФК просит привлечь Росимущество к судебному процессу в качестве третьего лица. При этом складывается определенный казус: де-факто Роснефть оспаривает и действия государства. Ждем суда против Роснефти против Росимущества?

PolitRussia

Но самое интересное заключается в том, что даже сам Сечин в курсе тех имиджевых проблем, которые создают его действия и в интервью Financial Times попробовал объясниться по этому поводу. Скажу честно, вряд ли его позиция выглядит убедительно. От того, что Сечин заявляет, что в деле нет "ничего личного" легче никому не становится, не говоря уже о том, что уж очень сильно это напоминает известный слоган из 90-х - "не мы такие, а жизнь такая". А еще было сказано, что все делается ради интересов акционеров. А можно спросить каких конкретно акционеров? У государства в лице Росимущества претензий к Башнефти не было и нет, значит государство как заказчик вроде отпадает. Неужели Роснефть сейчас трясет АФК Система в интересах правительства Катара и швейцарской компании Гленкор? Я не хочу в это верить.

rujournalist.livejournal.com

И тут произошло то, чего вряд ли кто-то мог ожидать. В базе данных арбитражных судов появилось сообщение, что Роснефть и Башнефть подали ходатайство об отказе от иска к АФК "Система" и "Системе-Инвест" на 170,6 млрд рублей. После этого акции АФК подорожали 15,4 рубля за акцию (то есть более чем на 17%). Но потом снова стали дешеветь. В дальнейшем сообщение об отзыве иска исчезло из базы данных арбитражных судов.

"Роснефть" заявляет, что документы об отказе от иска были подделаны! <…>

Как такое возможно? Мы-то думали, что подделать правовую форму крупной корпорации за подписями двух вице-президентов и засунуть ее в судебную базу можно только в авантюрном кино. Ан нет.

Разумных же объяснений этому цирку предлагаю на выбор всего два. Либо имела место вопиющая некомпетентность юридического менеджмента крупнейшей нефтяной компании, либо же истинной целью этой операции была банальная биржевая спекуляция на акциях многострадальной "Системы". В последнем случае все становится на свои места.

kot-de-azur.livejournal.com

И тогда госкорпорации, забыв, что они, собственно, государственные компании, занялись банальным рэкетом , пытаясь захапать имущество других компаний. Нет, конечно никаких вооруженных нападений- ничего такого! Просто начали подавать в суды по самым незначительным поводам, втягивая в процессы тех, кто, кажется, к ним вообще отношения не имел! Сейчас вот, например, Роснефть пытается заставить АФК Систему, которой раньше принадлежала Башнефть, просто так заплатить ей 170 млрд. рублей. Ну якобы во время, когда Башнефтью владела АФК Система, та (АФК, в смысле) нанесла общий ущерб Башнефти на огромные миллиарды, причем намеренно. Потом Роснефть купила Башнефть, но не у АФК, как можно было подумать, а у государства, которое пару лет до того ею управляло. Смотрит, а доходы у Роснефти по-прежнему не растут, хотя как раз под управлением АФК Башнефть стала самой эффективной компанией отрасли! Но долго ли умеючи все развалить? А кто же виноват в плохих показателях Роснефти??? Ну не собственный же менеджмент, правда? Давайте объявим виновными прежних владельцев "Башнефть" и стребуем с них миллиарды на покрытие собственных расходов.

denis-balin.livejournal.com

Руководителей Роснефти уже несколько лет преследуют неприятности, весьма неприличные для уважаемой ведущей государственной корпорации, коей в идеальном мире она должна была бы являться. <…> То они решают непонятно на чем сделать себе густой ароматный навар, пытаясь стребовать 170 миллиардов рублей с АФК «Система» за вполне себе легальные корпоративные решения во времена контроля над уже печально известной «Башнефтью».

Кстати, забыв одну древнюю русскую мудрость, менеджеры Роснефти будут пытаться «помянуть старое» в ближайший вторник, 27 числа, когда в суде будет рассматриваться их иск к АФК «Система». В иске они лихорадочно пытаются убедить суд и самих себя, что они имеют полное право требовать денег за внутреннюю хозяйственную деятельность АФК «Система» в бытность владельцем Башнефти, а также будут объяснять суду, что в этих суммах нужно учитывать изменения курса доллара в 2014-2017 годах (и это, напомню, в государстве, носящем название Российская Федерация, валютой которого является рубль).

Интересно, кстати, как они объясняют свои претензии, которые возникли у них уже сто лет как после того, как АФК «Система» вернула акции Башнефти государству, а сама Роснефть приобрела эти самые акции у государства по хитрой безальтернативной схеме, т.е. без других претендентов, а значит на самых сладких условиях. Но это уже отдельная история...

gmichailov.livejournal.com

“Замоскворецкий районный суд Москвы принял к производству исковое заявление АФК "Система", оспаривающее нотариальное заверение переписки топ-менеджмента башкирской компании, представленной "Роснефтью" в Арбитражный суд Башкортостана в качестве доказательства по иску на 170,6 миллиарда рублей” <…> Переводя на язык родных осин - доказательства по абсурдному иску Роснефти к АФК Система могут оказаться подделкой. И почему-то когда в судебных тяжбах фигурирует Роснефть такие новости никого не удивляют. Суды для этой госкорпорации что-то вроде бейсбольной биты, которую всегда можно достать как последний аргумент.

maxfux.livejournal.com

Акции не только арестовали, так еще и запретили акционерам получать дивиденды. Удивительно, что запрет на дивиденды - это не решение суда и даже не идея "Роснефти". Это самодеятельность судебных приставов, которые, как говорится, переусердствовали. "Источник", близкий к РБК, не постеснялся уже просто поиздеваться над этим: «У нас фантазия так далеко не заходила», — объясняет он.

И теперь, на секундочку, все это происходит в 21 веке, в 2017 году, в стране, где из каждого утюга слышно про благоприятный инвестиционный климат. Теперь о его «благоприятности» те, кто только задумывался о будущем, смогут сделать окончательные выводы.

hueviebin1.livejournal.com

Суть в том, что Хамитов открыто поддержал фантастический, не имеющих никакого отношения к российскому законодательству иск «Роснефти» к АФК «Система», о который уже успели пообломать немало ручек журналисты. Ирония в том, что много лет подряд Система, по его же словам, была настоящим «стержнем экономики» и владела «Башнефтью», строила в республике бизнес, платила многомиллиардные налоги, чем, собственно, республика-то и жила. Сам Хамитов называл корпорацию чуть ли не самым эффективным предприятием субъекта и открыто признавал, кто пополняет Башкирии бюджет. Все эти слова интернет бережно хранит. Вот так вот и присуще кардинально меняться мнению в зависимости от того, из-за чьей стороны торчат крепкие плечи власти. Впрочем, ничего нового! Похоже в России появился еще один глава региона, имеющий «собственное» мнение.

rovego.livejournal.com

Предлагаю так и поступить. Во всем винить АФК. московские ураганы – это тоже они сделали. Потому что в результате реорганизаций, проведенных компанией, солнце неправильно себя ведет теперь. Вот российская сборная опять в футбол плохо сыграла – это козни АФК. Видимо была реорганизация ног отдельных игроков. Вирус Petya – это, разумеется, тоже АФК, куда ж без них, а до этого еще и WannaCry потестили, ну просто от нечего делать. Ну, все проделки с рублем – то он растет, то не растет – а заодно и с нефтью во всем мире – это, само собой, тоже АФК… Да что там – вот читаю новость про то, что в Италии в поле появился огромный портрет Путина – можно даже не узнавать, что произошло на самом деле – просто сразу заявляем, что это тоже проделки АФК.

Всё, спасибо Роснефти - у нас появился вариант, на который можно списать всё – от собственного плохого настроения до извержения вулкана Эйяфьятлайокудль! Ура! Давайте еще варианты – в чем еще можно «обвинить» АФК – в таком вот масштабном, но не имеющем отношения к реальности?))

Некоторые блоги на сайте «Эха Москвы»

Сергей Никитский

Почему истцы поспешили с публичным заявлением о подаче иска до того, как отметка об этом появилась на сайте самого суда в Уфе? Напомню, 10 мая московский Арбитраж отклонил иск Рoснефти, сообщив, что разбирательство должно проходить по месту прописки «Башнефти», т.е. в Уфе. Немедленно официальный представитель Рoснефти Лeoнтьeв сообщил, что иск в Арбитражный суд Башкирии уже подан, причём ещё 3 мая, а на руках у него есть даже некая «отметка о получении иска».

Заявление это было сделано 10 мая, но только 15 мая башкирский суд подтвердил поступление иска в суд, причем исковое заявление также было датировано 15 мая. <…> Возможно, не все так гладко с датировкой, и кто-то просто поспешил подстраховаться в последний момент? В любом случае подобные заявления, которые сделаны официальным представителем компании, но при этом расходятся с легко проверяемыми данными, выглядят странно..

Андрей Егоров

Интересный сюжет принесли недавние новости: «Роснефть», используя всю мощь своих юристов и связи в различных кругах, пытается через МВД прессовать налоговиков, начисливших ей дополнительный налог на имущество. <…> мы даже не удивляемся подобным наездам: ни на экспертов, ни на, например, АФК «Система», которой ставят в вину даже колебания курса доллара.

<…> Не удивлюсь, потому что компания, прессующая саму налоговую, может запугать кого угодно, в том числе судью в Уфе. Мы живем там, где мы живем, и уже, к сожалению, привыкли к беззащитности человека или бизнеса в подобного рода судебных тяжбах. Однако хочется верить все же, что закон и справедливость в нашей стране будут важнее любого прессинга.

Михаил Бобрышев

Теперь о негативном: бизнесмены, с кем удалось пообщаться не отметили улучшения в плане защищённости бизнеса , а последние случаи претензий Роснефти к АФК Система — а вы понимаете, что это не просто спор хозяйствующих субъектов,и претензии государственных органов к Телеграмму лишь усиливают ощущением рисков ведения бизнеса в России. Не удивительно, что усиливается отток капиталов из России.

Некоторые блоги на сайте snob.ru

Игорь Мальцев

Вот и получается, что башкирские власти уже дважды оспаривают решения федерального центра. Интересная коллизия получается. Давно у нас регионы не выступали против Москвы.Дальше - больше - в этом сложнейшем деле, в котором рассматривается судьба 170 млрд руб., судья взял всего три недели, чтобы войти в курс дела (предварительное заседание прошло 6 июня, основное назначено на 27 июня).

Кто-то очень спешит. А тем временем, акции валятся, инвестиционный климат выглядит хуже чем московский атмосферный и привлекательность для инвесторов в Россию выглядит уже совсем не привлекательной.

Платон Беседин

Проблема заключается в том, что российская система всё более становится замкнуто-пирамидальной и для установления справедливости и простому человеку, и мелкому, среднему бизнесу, и крупным компаниям необходимо обращаться на самый верх, чтобы для начала быть услышанным. И это та беда, которая более всего терзает наше общество.

Меж тем, субъект – будь то человек или компания – должен чувствовать себя защищённым на всех уровнях, справедливость через закон и порядок должна реализовываться именно на них, поступательно, а не взыскиваться через бюрократические баррикады на самых верхах.

Потому разобраться в ситуации с «Роснефтью» и АФК «Системой» надо, как надо разобраться и в менее глобальных случаях, но для этого, прежде всего, надо определиться – какую систему мы выстраиваем в нашем государстве и способны ли мы обеспечить, как минимум, исполнение закона на всех уровнях, а не только на самом высшем.

Ян Авриль

Ведь обычно как? Украли - докажи, обидели - докажи. А тут наоборот – вот новый заголовок – «Суд повторно обязал "Систему" доказать отсутствие убытков от реорганизации "Башнефти"». То есть, бывший владелец должен доказать, что он ничего такого не делал, он наоборот делал все хорошо. Но, позвольте, - а разве это само по себе не противоречит понятию презумпции невиновности? Суд как бы уже выбрал себе сторону, с которой согласен, а вторая должна оправдываться и доказывать то, что она не виновна в том, в чем ее обвиняют.





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: