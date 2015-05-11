Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 7 января 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_zvonit_pervoj_platit_za_sebya_41335"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41335_nezvonit_pervoy_0.jpg" width=206 alt="Не звонить первой, платить за себя" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Анна Петрова</b></span> <span style="font-size: large;">Не звонить первой, платить за себя</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Принципы, которые мешают личной жизни</font></em></span></p><p>У меня есть один отравляющий жизнь принцип – всегда самой за себя платить. Счет то есть оплачивать. Поровну. Мужчины воспринимают это как отказ и оставляют меня в гордом одиночестве. Ведь как известно, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Ну, а сама так сама… Милости просим. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_zvonit_pervoj_platit_za_sebya_41335">Подробнее</a></p><br clear="all" />





У меня есть один отравляющий жизнь принцип – всегда самой за себя платить. Счет то есть оплачивать. Поровну. Мужчины воспринимают это как отказ и оставляют меня в гордом одиночестве. Ведь как известно, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Ну, а сама так сама… Милости просим.

Вы тоже до сих пор одна? Быть может, именно благодаря обилию странных и допотопных принципов? Быть может, пора пересмотреть свои взгляды на отношения полов?

Я никогда не звоню первой

Ой, это просто один из любимых наших принципов. Ну просто хлебом не корми, а дай погипнотизировать телефон, нервно побегать из угла в угол, сжимая в руках чертову трубку, но никогда, никогда не набрать первой. Корона якобы упадет.

Я из принципа не буду звонить сама. Первый шаг – всегда за мужчиной.

У мужчин, говорят, тоже есть свои принципы. Например, не звонить раньше, чем спустя три дня после получения номера телефона, дабы барышня, не дай Бог, не возрадовалось сильной заинтересованности кавалера. Так и сидят две цельные личности в гордом одиночестве, наслаждаются своими принципами и ждут у моря погоды.

Помню, однажды я решила, что пойду еще дальше! Проявлю принципиальность и не стану брать трубку. Пусть помучается, мол. Понервничает. Но никто так и не позвонил.

Я никогда не знакомлюсь на улице, в интернете, в баре (нужное подчеркнуть)

Страшно представить, сколько несозданных семей потеряно нами из-за отвергнутых виртуальных поклонников и окликавших вас на улице парней. А вдруг это было оно?..

– Девушка, можно с вами познакомиться? Куда же вы, девушка, – с тоской окликает убегающую в страхе или окидывающую пренебрежительным взглядом барышню юный ромео.

Ну-ну. Ишь, гопота, куда прешь-то со свиным рылом да в калашный ряд...

Странно полагать, что в интернете сидит какое-то особенное сообщество людей. Или по улицами ходят только представители особых группировок и кланов, женихи среди которых не водятся. А приличных людей можно встретить исключительно в специально отведенных для этого местах вроде дорогих ресторанов и роскошных курортов.

Люди, они везде одинаковые. Ну, совсем уж в злачные места ходить не надо, ладно.

Помнится, пыталась я знакомиться в интернетах, но так и не решилась в реале ни с кем встретиться. А потом, спустя какое-то время, знакомая вдруг выложила в социальной сети свои свадебные фотографии, и я с удивлением узнала в женихе одного из тех парней, которых я отвергла на сайте знакомств. Познакомились они там же: оказалось, что он чудесный мальчик, зарегистрировался на сайте с самыми серьезными намерениями и искал себе жену.

Таким вот образом особо принципиальные особы упустили ценный клад и так и кукуют в одиночестве.

Я никогда не плачу за себя сама

Есть, конечно, особые ценительницы, чего скрывать. Поесть и выпить за чужой счет. По мнению большинства, мужчина как бы должен и все такое.

Но не нужно забывать, что таким поведением можно только отпугнуть потенциального жениха, который в каждой особи женского пола и так видит охотницу за его кошельком и всем, что нажито непосильным трудом.

Однажды знакомый, смеясь, рассказывал некрасивые истории о том, как они с приятелем любили по вечерам знакомиться с корыстными девицами, вместе ужинать, а потом оплачивать лишь свою половину счета, и будь здоров. Ну а что: формально никто никому ничего не обещал. А то, что якобы принято... Это, знаете ли, у кого как.

В общем, в первую очередь нужно рассчитывать на себя. Особенно когда ужинаешь с чужими людьми. Надеяться на то, что они все оплатят, просто смешно.

Ну если уж совсем у вас денег нет, надо как-то деликатнее, что ли, нежнее…

Я никогда не позволяю за себя платить

Обратная сторона предыдущего пункта. Такая упорная принципиальность тоже ни к чему хорошему не приведет.

Дело не в том, чтобы платить или не платить. Суть в том, чтобы не иметь готового плана, а действовать по обстоятельствам. Жизнь не поддается одной выверенной схеме. В какой-то конкретной ситуации, может, вовсе и не нужно выпячивать свою самостоятельность, так как иногда этим можно обидеть хорошего человека.

Очень важно научиться чувствовать момент, чтобы понимать: вот сейчас надо расплатиться самой, а вот этот мужчина, покраснев от стыда, с округлившимися от ужаса глазами будет шипеть "сейчас же убери кошелек, не позорь меня".

Я никогда не знакомлюсь с мужчиной, если не вижу в нем будущего мужа

– Я обращаю внимание на любую мелочь, – постоянно хвастается знакомая. – Часы, носки, запонки. Запонки.

Ну-ну. Огромная ошибка рассматривать каждого претендента на знакомство только лишь с позиции замужества, да еще и опираясь на выводы, сделанные на основании внешнего вида кандидата.

Туфли не те – и всё. Свободен. Ну вот как так сразу, по внешнему виду человека, можно определить насколько он нищеброд? Как определить, что у него нет ни кола, ни двора? Ну что ж вам, совсем уж грязный маргинал со спутанными волосами без определенного места жительства свою кандидатуру предлагает?

А вдруг это новоиспеченный корейко? Или все же нищеброд, но с огромным потенциалом и перспективой. Да и вообще, разве не главное, чтобы человек был хороший? А ожидая подходящих туфель, его-то можно как раз и пропустить.

Все хотят выйти замуж за миллиардера и уехать в Монте-Карло. Понятно, чего уж. Но можно же и более адекватно оценивать возможности.

Я берегу себя для одной большой любви

Время летит настолько быстро, что оглянуться не успеете, как наступит возраст, когда все вдруг станет сложным. Потому что ровесники, так же, впрочем, как и мужчины помладше, будут предпочитать юных девушек, а вам достанутся ни на что не способные дедушки. Увы.

Спешите жить, в общем. Ну их, эти принципы.

Источник: lady.tut.by





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