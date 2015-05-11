Подписаться на обновления
27 апреляЧетверг

usd цб 56.3131

eur цб 61.5052

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия 
Александра Кудрявцева, takiedela.ru   четверг, 27 апреля 2017 года, 18.00

«Не живем, а выживаем»
Пять многодетных матерей из российской глубинки рассказали, как существовать в самых чудовищных жилищных условиях


Семья Васильевых. Фото: Михаил Доможилов для ТД
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Под крылышком у мамочки


Про многодетных и не очень




На кухне и в ванной пол бетонный, покрыт линолеумом. Летом еще терпимо, зимой холодно. В дождливое время возле дома мы бросаем на землю остатки шифера, чтобы было, на что наступать и где ходить. Вокруг дома образуется одна большая лужа, земля размокает и ходить невозможно. Без шифера и в обычной обуви не пройдешь. Мы уже думали о том, чтобы продать этот дом. Но муж говорит, что время сейчас неподходящее. Так что приходится жить.

Васильевы, Псков

Лариса и Сергей, Ульяна — три года, Аня — пять лет, Руслан — семь лет, близняшки Лариса и Надя — 13 лет, Дима — 16 лет, Леша — 18 лет

Мы всей семьей уже три года живем в общежитии маневренного фонда. У нас четыре комнаты: в одной — мы с Сережей и тремя младшими Ульяной, Аней и Русланом, в соседней комнате — девочки-близняшки, а напротив нас — сыновья Дима с Лешей. Наша комната — 17 квадратных метров.

Было время, когда я снимала маленькие комнатушки и отдавала детей в интернат, где их кормили, одевали, обучали и присматривали за ними. Это 180 километров от города. А на каникулах они приезжали ко мне. В интернате учились четверо детей: Дима с Лешей с первого до шестого класса, Надя с Ларисой с первого по третий. Как только четверть заканчивалась, работники интерната привозили детей во Псков, и я их забирала.

Чтобы снять комнату в 12 квадратных метров, мне нужно было заплатить четыре-пять тысяч рублей. А зарабатывала я пять-пять с половиной тысяч рублей плюс детское пособие. Прокормить детей и обеспечить им школу самостоятельно на эти деньги я была не в силах. Забрали мы детей, когда мужу с работы предложили помощь. У них было бесхозное нежилое помещение, которое никто не снимал, — ни отопления, ни водопровода. Мы поставили печку, обустроили кухню и комнату и решили забрать детей, чтобы наконец-то жить вместе. Здесь нас нашла соцзащита, и начались разговоры о том, почему мы никуда не обращались. И уже после всего этого мы переехали сюда.

В нашей комнате три дивана, шкаф, телевизор — в общем, все самое необходимое. Каждый раз зимой мы все утепляем, дует изо всех щелей. Стены обшарпанные — это не то слово. В коридоре мы поставили кое-какую мебель, чтобы их не было видно. Штукатурка вся обваливается.

Когда мы переехали сюда, нужно было все красить, штукатурить, клеить обои. Проводку на кухню муж сам проводил. Ванны в здании не было. Нам сказали, что через дорогу есть общественная баня, а ванна в этом здании не предусмотрена. Так что первое время мы в баню ходили, долго копили, чтобы поставить душевую кабину и бойлер. Муж взял кредит. У нас на этаже была пустая кладовка, где у предыдущего коменданта стояла ванна. Тут мы и поставили душ. Ремонт в коридоре не получилось сделать: нужно отбивать сначала старую штукатурку, а она осыпается сразу до бетонных плит, поэтому мы трогать не стали.

Муж у меня работает на автомойке. Когда чаевые приносит, еду покупаем. Остальное, в том числе и мое пособие по уходу за детьми, уходит на погашение кредита. Мы брали 100 тысяч рублей, а отдать нужно 150 тысяч рублей. С этими тратами мы еще не собрали Руслана в школу: обувь у нас для него есть, брюки нашлись, а портфель две-три тысячи рублей нам не по карману. Ребенку нужна уличная и сменная обувь, но мы будем покупать что-то одно.

В общежитии на нашу семью, бывает, косо смотрят, многие говорят: «Вы что, дураки, иметь столько детей?» И удивляются, как мы в такое время решаемся иметь столько. Но было время и сложнее: меня даже уговаривали отказаться от детей. Когда двое старших только ходили в садик, а на руках у меня оставались двое годовалых близняшек, я обратилась в первый и последний раз в администрацию — но они сказали, что никакой помощи предложить не могут. Единственное, что можно сделать в этой ситуации — написать отказ от близняшек и указать причину: нет своего жилья и стабильного дохода. Тогда двух младших детей заберут. А через полгода, если я предоставлю справки о том, что у меня есть свое жилье и стабильная работа, детей мне вернут. Но если не предоставлю, заберут не только двух младших, но и остальных. Либо, говорят, живите как живете. После этого я никуда не обращалась.

По поводу получения своего жилья нам ничего не известно. В очереди мы стоим уже седьмой год, а материнский капитал у нас не тронут. Нам полагается субсидия почти на 500 тысяч рублей, но вложить эти деньги некуда. Квартиру на них даже в строящемся доме не купить. А дом на участке за эти деньги выйдет в 32 квадратных метра, если мы будем экономить на коммуникациях. Мы, правда, согласны и на это, но оформление документов на строительство стоит денег, которых у нас тоже нет.

Тарасовы, Саратовская область

Валентина и Андрей, Вера — четыре года, Соня — пять лет, Коля — семь лет, Ваня — 10 лет, Лида — 13 лет, Паша — 14 лет, Лена — 20 лет

Когда-то у нас была квартира. Потом мы ее решили продать, потому что должен был родиться Ваня, четвертый ребенок, и становилось тесно. В 2000-м году мы приобрели деревянный дом в 50 квадратных метров, которому больше ста лет. С тех пор каждый год мы постепенно обустраиваемся, ремонтируем.

Коммуникаций не было — воду мы проводили сами. Через год после переезда унитаз поставили, через два — газ протянули на кухню. Проводить все коммуникации для нас дорого, поэтому все сделано без проекта и неофициально. И газ проведен на свой страх и риск — сверху вниз, прямо в подвал. На цокольном этаже баллоны с газом нельзя держать — можно не заметить утечки. Но нам и на первом этаже рядом с кроватями баллон не поставить. Поэтому, как только мы накопили на газ и его провели, сделали кухню в подвале. Находиться там было невозможно — подвал тогда не отапливался. На первом этаже стоял старый котел для обогрева дома, но толку от него было мало. Мы только через 12 лет смогли поменять его на новый.

Сейчас у нас в доме для нас с мужем и двух младших Веры и Сони на первом этаже нет места, мы вчетвером спим в подвале. Там стало тепло после установки котла, а на первом этаже, наоборот, теперь прохладно, и чувствуется резкий перепад температур между подвалом и первым этажом. Но пока живем так — все равно денег хватает только на питание и то с трудом. Еду закупаем на оптовой базе, вещи в секондхэнде. Купить портфели, наверно, сможем только к ноябрю. Впридачу каждому ребенку на школьный обед нужно 20 рублей в день. На четверых учеников в неделю это ощутимая сумма.

Окна меняли постепенно. Когда окно надо было менять, а средств не было, мы для тепла закрывали его картоном. На первом этаже потолок сделали пластиковыми плиточками. На полу постелили дешевый ковролин. Душ стоит без ремонта. Мы устанавливали его наверху вместе с туалетом. Доски прогнили, поэтому еще один туалет мы установили в подвале, а на душ не хватило. Пол прикрыт линолеумом. От воды он полопался, и пол стал совсем неустойчивый. Когда ходишь, все хлюпает. Того и гляди провалятся доски.

Муж у меня работает священником на приходе и получает 15 тысяч рублей. Теперь, когда Вере исполнилось четыре года, и она пошла в садик, я мужу помогаю при храме: продаю утварь в церковной лавке, пою в церковном хоре на клиросе, полы мою. За всю работу в целом получаю почти семь тысяч рублей, и три тысячи составляют детские пособия. Сейчас мне придется отказаться от подработки, так как дети пойдут в школу. У нас Коля, Ваня, Лида и Паша — школьники, Лена в Москву поступила, учится и подрабатывает, мы уже ей не помогаем, а Вера с Соней в садике. Учеников нужно будет водить по секциям, делать вместе уроки. Времени у меня на работу, а тем более на ремонт, не будет.

Ремонтные работы по дому нескончаемые: детей много — то дверь сломается, то замок, то окна друг за другом меняли. Делаем ремонт в одной комнате — живем в другой. Чтобы отдохнуть от этих нескончаемых работ, мы выбираемся в детский парк на карусели. У нас как у многодетной семьи на это отведен один бесплатный день в месяц.

Данилины, Воронежская область

Татьяна и Алексей, Маша — семь лет, Миша — 11 лет, Света — 13 лет, Саша — 15 лет, Даша — 18 лет, Гриша — 20 лет, Алла — 24 года, Вера — 28 лет, Катя — 33 года

Пять лет как смогли купить этот дом с помощью материнского капитала и переехали. Старшие — Даша, Гриша, Алла, Вера и Катя — все работают в Воронеже, снимают там квартиры, а мы с мужем и Машей, Мишей, Светой и Сашей живем здесь. В 2010 году мы взяли кредит, чтобы провести в дом отопление, и заменили окна. Живем вшестером на первом этаже. У нас один зал на всех. На втором этаже кроме отопления ничего нет. На крыше голый шифер, зимой попадает снег, приходится бегать его убирать, чтобы он не растаял и не потек к нам на первый этаж. Если вниз потечет вода, полы, обои, стены, — все придется выкидывать и переделывать. Мы стелем целлофан и в нем выносим нападавший снег. В этом году снега было много, пришлось побегать.

На кухне и в ванной пол бетонный, покрыт линолеумом. Летом еще терпимо, зимой холодно. В дождливое время возле дома мы бросаем на землю остатки шифера, чтобы было, на что наступать и где ходить. Вокруг дома образуется одна большая лужа, земля размокает и ходить невозможно. Без шифера и в обычной обуви не пройдешь. Мы уже думали о том, чтобы продать этот дом. Но муж говорит, что время сейчас неподходящее. Так что приходится жить.

Раз в три года мы берем кредиты. Диван, например, купить, стол письменный. А сейчас у нас две кредитных карты, и моя мама еще кредит взяла на свадьбу внучке. Так что мы расплачиваемся, нам уже не до бетонных полов. Порой отчаяние берет.

Мы ведь, чтобы даже оплатить отопление в доме, постоянно в долгах. Сначала занимаем шесть тысяч рублей, оплачиваем квитанции, потом нам перечисляют субсидии, и мы возвращаем долг. В общем, я сама не понимаю: это чудо божье, что мы живем еще. Если задумаешься иногда, кажется, что совсем не выбраться.

К школе тоже детей надо подготовить. Учителя звонят, говорят: «Сдайте полторы тысячи рублей — нужно шкафчики поставить». Какие шкафчики? У нас дома три дивана: наш с мужем, Саша с Мишей на одном, Маша со Светой на другом. Мы себе мебель не можем позволить, а вам шкафчики! У меня из дивана пружины торчат, рядом стол стоит со стульями, да и все практически. У детей в комнатах есть столы, кровати, полочки для вещей. Другим родителям и учителям то, что мы не можем сдать денег, не понять. И люди не стесняются нам говорить: «А что ж вы нарожали-то столько, а денег сдать не можете?» Дети со школы приходят, и начинается: «У меня ботинок порвался, а нам надо тетрадей купить, а нам сдать в фонд класса…» Я даже не пытаюсь подсчитывать эти расходы, потому что это нереально.

Единственная стабильность в деньгах — это моя пенсия. В месяц я отдаю своей маме по семь тысяч рублей, чтобы гасить ссуду, отдаем за кредиты, и у нас по нулям. Тысяча рублей — это детское пособие за четверых. Нам обещала помочь с ремонтом дома администрация. Мы писали письмо — пришел ответ, что нам могут оказать помощь на 80 тысяч рублей. После этого прошел год — я решила сходить и узнать. Глава администрации рассмеялся мне в лицо и карманы вывернул — сказал никакого письма от нас не приходило. Был еще случай, когда нам нужна была лестница на второй этаж. Я записалась на прием, пришла, рассказываю. Говорю, лестница нам нужна, а то ребенок упадет, нас потом обвинят в том, что нет надлежащих условий. Ну и они за это зацепились, сказали: «Да, вот, доходишься, допросишься, что и детей могут забрать». Я еще раз попробовала с этой лестницей поспрашивать, мне замглавы местной администрации сказала: «Голову надо иметь, когда рожаешь». Ну мы никуда и не обращались больше. Крутимся сами.

Трубниковы, Курская область

Надежда и Иван, Полина — три года, Прохор — шесть лет, Карина — 10 лет

Мы снимаем шпальный дом 60 квадратных метров. Спальня у Карины два на четыре метра, зал четыре на три метра, наша спальня два на четыре метра. Чтобы купить свой, нужно 700 тысяч рублей. Мы все откладываем, откладываем… Но хватает только на аренду — три тысячи рублей в месяц. Дом, который мы арендуем, был совсем ветхий, его перестроили немного и начали сдавать. Пол был из досок, мы его заново перестилали, чтобы детям было тепло.

Девочка пойдет в четвертый класс, а я с Полиной и Прохором дома, Прохор у нас не разговаривает, у него инвалидность. Так что мы с двумя детьми постоянно дома. Они играют, телевизор смотрят, попишут, порисуют и больше ничего. Муж у меня подрабатывает на стройке. Последний раз за подработку ему заплатили 20 тысяч рублей. Как зарплату получил, пошли долги отдавать. Я собираю документы в соцзащиту, чтобы выделили денег ребенку на лекарства. Ждать не знаю сколько, месяц наверное. Как перечислят. Два года назад я получала пособие за ребенка, Карина тогда в первый класс пошла. В этом году мне сказали: «Нельзя! Дают только тем, у кого больше двух детей школьники». А раз у меня ребенок-инвалид, надо собирать документы, может, дадут. Я все собрала, отнесла, жду.

Детского сада у нас нет, поэтому до школы детей я воспитываю сама. У нас был детский садик, но из него сделали церковь. Так что мы с детьми сидим дома.

После свадьбы десять лет жили с родственниками, со свекром, свекровью и деверем. Спали с мужем и Прохором в одной комнатке на диване, Карина — с бабушкой и дедушкой, и в проходном зале — деверь. Были постоянные скандалы, но мы терпели до последнего, думали, все наладится. Потом они нас начали выгонять из дома, постоянно спрашивать, когда мы уже съедем. И мы съехали.

В нашем доме нет воды, мы ходим за ней на колонку и платим 500 рублей в месяц. В том году в наш дом провели отопление, газ уже был. Из мебели у нас по минимуму: в нашей комнате стоят два дивана, дубовый шкаф на всех и стол — больше ничего. Были еще тумбочки, но они уж совсем ветхие, сыпались, пришлось выкинуть. Всей мебели лет тридцать. Купили в том году Карине письменный стол, когда нужно было идти в школу, койку купили.

Мы деньги постоянно занимаем у знакомых, даже в магазине. Меня здесь знают, поэтому дают в долг. Придешь, купишь еды сразу на 10 тысяч рублей, через месяц отдаешь. Где с зарплаты мужа отдаем долги, где с детских пособий. Приходится экономить. Не живем, а выживаем. Моя мама помогает, дает нам немного денег со своей пенсии в шесть тысяч рублей. А свекор со свекровью помогать возможности не имеют: они платят с пенсии кредиты за газ, который проводили. Им еще пять лет выплачивать по три тысячи рублей в месяц.

У нас все так живут. Обращаются за помощью в жилье, а им отвечают: «Нечего жаловаться, у вас все есть». Дети у всех вырастают и продолжают жить с родителями. В этой ситуации понимаешь, что помощи ждать неоткуда, детей бы поднять на ноги. Тут уже не до беготни по инстанциям и не до слез.

Янышины, Иркутская область

Анна и Сергей, Таня — год, Катя — три года, Ира — пять лет, Надя — 13 лет, Леша — 15 лет

Мы снимаем по договору социального найма дом 37 квадратных метров. Своего жилья у нас нет и никогда не было. Раньше квартиры по соцнайму выдавали в двухэтажках — старые и холодные помещения. Со временем у кого-то из жильцов появилась возможность уехать к родственникам, кому-то свое жилье помогли купить. Так получилось, что мы сначала тоже снимали квартиру, а потом остались там одни. На первом этаже вода в трубах превращалась в лед. Наша семья год добивалась от администрации, чтобы нам хоть что-то выделили, потому что нормально жить там было невозможно — мы там заживо замерзали. Через год нам выделили вот этот дом.

Живем мы здесь шестой год. Условия не сказать, что лучше, но нам другого не дают, говорят, больше жилья для расселения нет. Материнский капитал мы еще не получили. Для начала надо найти время между всеми подработками. Когда все же соберешься и доедешь до пенсионного фонда, там огромные очереди: чтобы попасть в очередь на прием к чиновнику, нужно отстоять несколько часов за талоном на прием. Чтобы съездить в город, нужно потратить 200 рублей туда и 200 рублей обратно. А ехать нам до пенсионного два часа.

В доме у нас небольшая кухня, где спят трое детишек: Ира, Надя и Леша. А мы с мужем и двумя младшенькими Таней и Катей спим в зале. Стены — сырая штукатурка. Между окном доски прогнили, поэтому зимой поддувает, и окна полностью замерзают. При минусовой температуре дети ходят у нас в теплых носках, а те что помладше, в валенках. Часто болеем из-за постоянных сквозняков.

Коммуникаций нет. Греем дом печкой, моемся в общественной бане. За шесть лет построили сарай, чтобы складывать туда лопаты и грабли. Недавно нам добрые люди в помощь выделили кур. И мы из досок сделали для них утепление в сарае. Еще коз помогли приобрести. Теперь у нас есть свое небольшое хозяйство.

Рядом с домом у нас есть садик и школа, очень много магазинов. Но предприятий, куда можно было бы устроиться на работу, нет. Разве что осенью начнутся колхозные работы. Один предприниматель высаживает поля, мы ездим на уборку, собираем картофель, свеклу и капусту, чтобы хоть что-то скопить на небольшой ремонт и еду. Иногда получается находить разовые подработки. Я целыми днями сижу с Танюшей и Катей, а когда муж свободен, он сам остается с детьми.

Подрабатывает он случайными калымами. А я в основном помогаю бабушкам: кому-то печку подмазать, кому-то картошку прополоть, 500 рублей за весь огород, грядки вспахать — 300 рублей, кому-то в доме полы помыть — 100-200 рублей. Выхожу на улицу и иду узнавать по домам, кому нужна помощь. Самая стабильная подработка — раз в две недели помогаю соседу мыть бабушку за 200 рублей, ей 93 года.

Недели за две может быть две-три тысячи рублей зарабатываем.

В садик мы не ходим, он у нас платный. На месяц нужно 800 рублей — это неподъемная сумма. Тем более в садик ребенка не отправишь в том, в чем он ходит дома. Его нужно одеть и обуть. Если в сад идти, придется голодать.

Все дни у нас одинаковые: с утра встаю, готовлю завтрак, просыпаются маленькие ребятишки. Кормлю младших, потом старшие просыпаются. К десяти часам мы идем на уколы с Катюшей, везу ее на коляске. Потом приходим домой. Дома маленько побыли, идем на массаж. После, как покушаем, надо дома прибраться, подмести да помыть. Старшая дочка Надя мне помогает. Прибрались — идем в парк. Ну как парк… Сосны растут и тропинки есть. Погуляли, Иришка покаталась на велике, Надя с Лёшей нашли крышку — как от майонеза, только побольше. Они ей играют, кидают друг другу. Ну а я за маленькими смотрю. Пока гуляем, Сергей по дому что-то сделает или на подработке. Как приходим, я дою коз, потом обед начинаю варить. Потом стирка, если есть что состряпать, стряпаешь. После обеда маленькие спать ложатся, мы с мужем в огород: я в теплицу помидоры-огурцы подвязать, он грядки полет. Когда закончим, иду калымить. Поэтому, какой ремонт? Детей бы прокормить да вылечить. У нас и друзей-то нет из-за такой жизни.

Источник: takiedela.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Синдром самозванки

В какой-нибудь параллельной Вселенной наверняка есть место, где люди адекватно оценивают себя. Они воспринимают окружающий мир таким, какой он есть, не слышат надуманных оскорблений и искренне принимают комплименты. Там нет места раздутому эго и ложной скромности. Но и нас с вами там тоже нет.

27.04.2017 03:00, Олена Руденко

Фиксированное мышление и мышление роста
«Эмоция как ценность»

Неизменяющий мучжина

Об отношениях в семье, взаимной заботе и секретах счастливой жизни

Дорогие мои друзья, это не ваши жены изменились, это изменилось ваше отношение к ним. Пока вы встречались до свадьбы, вы дарили им цветы, подарки, делали комплименты, ходили на свидания. А что вы делаете после свадьбы? Вы приходите вечером домой, ждете пока жена приготовит ужин, а потом садитесь за компьютер или телевизор. В выходные уходите к друзьям без жены. Ведь так? А она все это время занимается готовкой, уборкой, стиркой, глажкой, детьми. Откуда у нее будут силы и, самое главное желание, привести себя в порядок и улыбаться вам, как раньше, когда вы познакомились?

26.04.2017 03:00, moimozg.ru

Хороший мужик, надо брать!
Мужчина: к лотку не приучен

История жизни

Выделенное нам время можно использовать с максимальной пользой: любить и жить по-настоящему, как это только возможно до тех пор, пока наше время не закончится

Большинство из нас проводят свои дни на автопилоте. Проживая не реальную жизнь, а просто существуя. Мы имеем неограниченные возможности, но почему-то внутри себя чувствуем какую-то потерянность и пустоту. Мы позволяем нашему разуму контролировать себя до поздней ночи, размышляя над тем, что на самом деле не имеет особого значения. К примеру, счета, деньги, все, что о нас думают другие и прочие ненужные мысли.

25.04.2017 02:00, cluber.com.ua

Скорая смерть всего человечества
Идите домой...

Запретить, но не обидеть

8 разумных основ родительских запретов

Воспитания не может быть без наказаний и запретов. Как иначе донести до ребенка, что есть вещи, не допустимые в мире, где мы живем, а есть и по-настоящему опасные. Но запреты должны быть взвешенными и мудрыми, иначе вместо воспитания здравомыслящего человека мы запечатаем малыша в рамки комплексов и сомнений. Психологи вывели основные принципы, на которые должен опираться любой родительский запрет.

24.04.2017 16:00, zdravpunkt.com.ua

Не идите, дети
Отцы и дети

Как мозг адаптируется ко лжи

«Кривая дорожка», ведущая от небольшой лжи к жизни в мире иллюзий

Частое употребление лжи и полуправды снижает активность специфического «центра правды». Мозг постепенно приспосабливается игнорировать негативные эмоции, возникающие от обмана, из-за чего человек теряет способность отличать правду от лжи.

24.04.2017 13:00, Neil Garrett

Природа лжи
Что есть ложь

С той ноги

Как ваше утреннее настроение влияет на продуктивность в течении дня

Бывало такое, что вы просыпались не с той ноги и тут же решали, что весь день будет испорчен? Будьте уверены — вы в этом не одиноки. Настроение определенно влияет на продуктивность. Но, что более важно, именно утреннее настроение задает тон работы на часы вперед. Вы могли пропустить утренний автобус до работы или слишком долго собирали непослушных детей в школу — причина не важна. Важно то, что плохое настроение влияет не только на вас лично, но и снижает качество выполняемой вами работы.

24.04.2017 03:00, Влад Сиваков

Это приятное чувство голода
Бодрое утро

Я тебя (не) понимаю

Наши родители считали советы и наставления проявлением любви и единственным способом коммуникации. Ты должна, ты обязан, слушай маму, бабушку, учительницу, соседок во дворе, подруг, мужа. Потом стали популярны книги о поиске себя, принципы толерантности и невмешательства, психотерапия и новые ценности. Теперь каждый сам решает, как жить. Неприлично лезть в чужую голову с непрошеными советами. Оценочные суждения? Извините, не спрашивали, сама разберусь.

22.04.2017 03:00, Елена Алчанова, thedevochki.com

Дружба с подвохом
Заело пластинку

Заело пластинку

Как «переписать» вредные привычки

Ни один тренинг личностного роста, никакая «перезагрузка» не способны стереть из вашего мозга вредные привычки. Они останутся в памяти нейронных цепей навсегда. Даже бросив курить и не притрагиваясь к сигарете 10 лет, вы не заставите забыть мозг, как вы прикуривали, делали затяжку и выпускали кольца дыма. Нейроны бережно записывают схемы поведения, не разделяя их на плохие и хорошие. Вы не забудете, как держаться на воде, однажды научившись плавать. Но если вы наедаетесь перед сном, выпиваете каждую пятницу, бездумно спускаете деньги на шопинг, материтесь в стрессовых ситуациях, — эти действия, как на кнопке повтора, будут прокручиваться в мозге снова и снова.

21.04.2017 04:00, Леся Матвеева, практический психолог. womo.ua

Иногда полезно менять свои привычки
Новые привычки

Дружба с подвохом

Как друзья меняют нашу жизнь к худшему

Исследования показывают, что дружба помогает нам сохранять умственное и физическое здоровье: улучшает иммунитет, поддерживает в норме артериальное давление, снижает риск развития деменции в пожилом возрасте и даже риск внезапной смерти. Но даже с лучшими друзьями общение может неожиданно стать до тошноты напряженным. Журналист Карлин Флора описала разные виды токсичных отношений и объяснила, откуда возникают проблемы с друзьями и почему это не всегда плохо.

20.04.2017 13:00, Аня Рогачёва, theoryandpractice.ru

Действительно ли ваши друзья — это друзья
Майкл Нортон: Как купить счастье

Мужчина: к лотку не приучен

О неправильном отношении к мужчинам и простом человеческом счастье

Недавно разговаривала с сестрой по телефону – живем в разных городах, но это не помеха нашим ежедневным диалогам. В какой-то момент нашего разговора сестра, живописно характеризуя отказ какой-то приятельницы выходить за кого-то замуж, выдала ту самую сентенцию: «К лотку не приучен, и учить уже поздно…». Что-то меня в этой фразе зацепило. Я задумалась и поняла, что включаюсь на две полярные вещи.

20.04.2017 03:00, Наталья Олифирович, b17.ru

И в горе, и в радости, но только не в болезни
Хороший мужик, надо брать!





 

Самое читаемое


Новости
14 мая состоится пятый юбилейный детский бал, приуроченный к сбору средств в пользу программы «Здоров на следующий день» благотворительного фонда «Детские сердца»
Программа направлена на обеспечение окклюдерами детей с врожденным пороком сердца.
«Ведомости»: в России разработали законопроект о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров
Российские власти разработали законопроект, который запретит использовать программы для обхода блокировки сайтов. Как пишут «Ведомости», чиновники хотят обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов.
В России запустили сервис, помогающий людям с инвалидностью искать волонтеров
Интернет-портал Dislife межрегиональной общественной организации инвалидов «Доступ есть» открыл сервис, который помогает людям с инвалидностью связываться с находящимися поблизости волонтерами, сообщает «Интерфакс».
Министр образования предложила резко сократить количество мест в аспирантуре
Министр образования и науки Ольга Васильева предложила в несколько раз сократить количество мест в аспирантуре. По словам Васильевой, вместо 25 человек «должно быть два-три аспиранта на кафедре».
В Петербурге студентов забрали с лекции для проверки на наркотики
Студентов петербургского университета телекоммуникаций забрали с лекции для сдачи теста на наркотики. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на одного из студентов, который сдал анализ.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 