Не вставая с кровати

«Дистанционная работа — это будущее, к которому надо привыкать»
Мобильное устройство с выходом в интернет — сегодня многим людям этого достаточно, чтобы выполнять свою работу, находясь в любой точке мира, в том числе просто сидя дома. Однако руководители, которые свято верят в идею «совместного инновационного рабочего места», воспринимают мысль о том, чтобы позволить подчиненным решать поставленные задачи вне офисных стен, исключительно как ересь, а стремление сотрудников взять часть работы на дом — как способ увильнуть от выполнения трудоемких дел, избежав пристального наблюдения начальства.
Между тем поклонникам опен-спейсов возражают ученые, которые исследуют специалистов, трудящихся преимущественно дома. Так, по утверждению Николаса Блума, профессора экономики из Стэнфордского университета, идея работы из дома потенциально столь же мощна и инновационна, как машина-беспилотник.
Аргументируя свою позицию в ходе лекции на конференции TED, Блум привел данные сингапурской компании, где половина персонала работала из дома четыре дня в неделю, в то время как остальные трудились в офисе с графиком 5/2. Исследование, которое проводилось в этой компании в течение двух лет, выявило, что сотрудники, работающие из дома, в разы повысили свою продуктивность (как если бы у них был дополнительный рабочий день), и в первую очередь благодаря отсутствию отвлекающих факторов, в том числе бессмысленных разговоров с коллегами.
Также «надомники» реже увольнялись, что значительно уменьшило текучесть кадров. Хотя и привело к существенной потере нужных связей, когда такой сотрудник все же покидал компанию.
Наконец, те, кто трудился дома, были более счастливыми и реже болели, что, в свою очередь, уменьшило количество дней, проводимых ими на больничном. Сократилось и число случаев, когда люди приступали к работе, будучи простуженными или больными гриппом. Все это позволило компании снизить расходы на здравоохранение.
Эксперимент был настолько успешным, что компания перевела всех сотрудников на надомную работу и в результате смогла расти и развиваться, избежав затрат на аренду офисных помещений.
Эти данные перекликаются с результатами исследования Института Гэллапа, согласно которым люди, работающие из дома три-четыре дня в неделю, чувствуют себя более вовлеченными, погруженными в рабочий процесс по сравнению с теми, кто приходит в офис каждый день (41% против 30%).
Таким образом, адепты идеи открытого офисного пространства, мечтающие существенно повысить показатели компании, должны знать: есть безотказный способ добиться этого! Надо лишь распустить сотрудников, страдающих в красивых, но шумных опен-спейсах, по домам.
Источник: megaplan.ru
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