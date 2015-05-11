Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 29 апреля 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_vse_otnosheniya_odinakovo_polezny_41877"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41877_5_prichin_000.jpg" width=206 alt="«Не все отношения одинаково полезны»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://lady.tut.by/news/relationship/540544.html>lady.tut.by</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Не все отношения одинаково полезны»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Пять причин, по которым вы с ним расстанетесь</font></em></span></p><p>Что такое расставание? Первое, что приходит в голову любому человеку: боль, обида, слезы, разочарование. А самое плохое из этих последствий разрыва — страх. Все остальное со временем может пройти либо утихнуть, а вот со страхом дела обстоят куда сложнее. Как мужчине, так и женщине, особенно после долгих, серьезных отношений, страшно вновь довериться, полюбить и быть преданным. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ne_vse_otnosheniya_odinakovo_polezny_41877">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Что такое расставание? Первое, что приходит в голову любому человеку: боль, обида, слезы, разочарование. А самое плохое из этих последствий разрыва — страх. Все остальное со временем может пройти либо утихнуть, а вот со страхом дела обстоят куда сложнее. Как мужчине, так и женщине, особенно после долгих, серьезных отношений, страшно вновь довериться, полюбить и быть преданным.

Однако не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Наверное, сложно поверить, но в окончании отношений есть и неоспоримые плюсы. Какие? Обсудим это с психологом, консультантом по семейным отношениям Еленой Арещенко.

«Причины для расставаний у каждой пары свои, уникальные. Но исходя из моего опыта работы можно выделить несколько закономерностей. Что может быть хорошего в том, что люди расстались? Ведь обычно мы сочувствуем друзьям и знакомым при разрыве или опасаемся такого исхода для себя. Конечно, отношения делают нашу жизнь полнее. Но на самом деле не все отношения… одинаково полезны. Некоторые существенно ухудшают качество жизни человека, и для собственного благополучия лучше будет их разорвать».

Так в каких случаях расставание все же пойдет вам на пользу?

Если для одного из партнеров отношения становятся разрушительными

Этот тот случай, когда партнер и отношения с ним забирают ресурсов больше, чем приносят. Или когда в паре одному из партнеров причиняется ущерб. К сожалению, насилие в парах для нашей страны, как и во многих других, не редкость. Речь идет о насилии как физическом, так и экономическом, эмоциональном, сексуальном. В таких случаях уход становится спасением, сохранением своего здоровья, гарантией безопасности. Почему это хорошо, думаю, даже не стоит комментировать. Собственное здоровье и безопасность куда ценнее сохранения отношений. Тем более что наши женщины привыкли терпеть. Поэтому решившихся на разрыв хочется только поддержать.

Если один из партнеров вырвался вперед

Здесь идет речь о психологическом взрослении. К примеру, один из партнеров реализовался в профессиональной сфере (или любой другой) и существенно оторвался в этом от партнера. Как следствие — изменились ценности и жизненные приоритеты. Если эти ключевые моменты не совпадают в паре, то, скорее всего, внутри будет расти напряжение: пропадет взаимопонимание, станет неинтересно. Согласитесь, если один готов брать на себя ответственность за поступки, а второй при первом удобном случае готов от нее избавиться, то шансов у этих отношений мало. Такая же участь ждет пару, где один партнер прямо заявляет о своих желаниях, а другой всегда манипулирует, чтобы получить желаемое. И тогда, возможно, будет лучше уйти, чем пытаться перевоспитать супруга или оставаться рядом из чувства долга.

Если пришло разочарование

В начале отношений в период влюбленности все мы видим друг друга через розовые очки. Спустя год-полтора мы все же возвращаемся к реальности. И вот тут-то и можно столкнуться с разочарованием: «Ах, вот ты каким оказался!», «Ах, где та девушка, что я полюбил!». Хотя никто никуда не делся. И конечно, никто не вводил нас нарочно в заблуждение. Только, может, самую малость (ну кто не старается казаться чуточку лучше на первых свиданиях?). В этот же период разочарования может оказаться, что сложности, в начале казавшиеся пустяками, уже стали непреодолимыми. Этот этап отношений стоит здраво принять. Попробовать без обид и упреков заново познакомиться с партнером, понять для себя, с какими чертами и сложностями вы можете ужиться, а с какими — нет. И если выносить вы теперь не можете почти все, то разумнее уйти. Главное, не делать этот выбор сгоряча. Польза от разрыва проста: лучше вы сейчас поймете, что это не ваш человек, нежели проживете полжизни с ним, постоянно упрекая его/её в несбывшихся стремлениях и желаниях.

Если сложно понимать друг друга

Возможно, всем нам нужен переводчик с мужского на женский, и наоборот. Но на самом деле можно обойтись и без него. Например, сообщая о том, чего именно вы хотите, называя то, что с вами происходит, обозначая, что допустимо по отношению к вам, а что нельзя, как о вас заботиться и прочее. И, соответственно, выяснять эти подробности у другого. В реальности люди почему-то считают очевидным, что любимый должен понимать их без слов. Чаще всего из этого вытекают конфликты, бойкоты, а то и шантаж с привлечением третьих лиц. Проще, конечно, послать друг друга куда подальше и ничего не объяснять. Расстаться по этой причине полезно только в том случае, если вы испробовали способы открыто и доступно поговорить с партнером, возможно, сходили к психологу. И если вам по-прежнему не удается понять друг друга, тогда расставание будет подходящим вариантом. В противном случае, если не предпринимать попыток по налаживанию общения, такая же проблема повторится и в следующих отношениях.

Встретила другого/встретил другую

Стоит отметить, что эта причина является зачастую следствием предыдущих. Если вам тяжело в отношениях, они вам скорее вредят, чем развивают, приносят неприятностей и страданий куда больше, чем удовольствия, то новый человек может показаться куда привлекательнее и желаннее. По сути, это будет сигналом о том, что вас не устраивают теперешние отношения. В этом случае есть вариант разобраться с тем, что есть у вас сейчас, и можно ли внести в эти отношения то, что кажется привлекательным на стороне. И если вы убедились, что ничего не исправить, то конечно, лучше их прекратить.

Разрыв — это не плохо. Воспринимайте его как возможность начать жизнь заново. Поэтому, прежде чем расстраиваться из-за прекратившихся отношений, сосредоточьтесь на том, сколько радости вам принесет долгожданная свобода. И не забывайте делать работу над ошибками!

Источник: lady.tut.by





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