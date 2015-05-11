Не волнуйтесь, и все получится

Раньше я много и часто парился. А что будет, если Петя подумает так? А как же быть, если Маша сделает это? Куда бежать, если ситуация сложится вот эдак? И прочие интересные вопросы. Бывало, лежишь перед сном и крутишь, крутишь в голове разные варианты. Считаешь их. Зачем? Непонятно. Но вроде как при деле.
Со временем эта привычка начала меня тревожить. Во-первых, она отнимала все больше и больше времени. Причем времени достаточно продуктивного на вещь предельно непродуктивную. Знаете, эти разговоры о будущем? Ну вроде "нефть по 25". Глобально, страшно, сделать ничего нельзя, но почему-то об этом хочется говорить.
Во-вторых я начал замечать, что у меня сужается область внимания. То есть я начинал фокусироваться на таких вот глобальных проблемах, и становилось сложнее решать свои, локальные. Не так креативно они решаются, не так, что ли, быстро. Как будто голова в другом месте. В будущем, которое неизменно сложно и опасно. И если об этом не подумать сейчас, то завтра оно станет еще опаснее.
С третьей стороны я стал обращать внимание на то, что большая часть моих страхов, вежливо говоря, туфта. То есть сбывается из них процентов десять. Остальное остается страхами. А самое плохое обычно происходит внезапно и непредсказуемо. И когда оно происходит, мне бы лучше иметь быструю реакцию и свежую голову. Не забитую страхами о будущем.
И я почти перестал париться. Нет, вру, конечно. Парюсь. Но сильно меньше. И, знаете, стало гораздо проще жить. Приятнее, легче, спокойнее. Достигается сие непросто, но оно того стоит. Рекомендую.
А, и не могу отказать себе в удовольствии процитировать диалог из фильма "Шпионский мост":
— Скажу честно, вас хотят отправить на электрический стул.
— Понятно.
— И вы совсем не волнуетесь?
— А это поможет?
Источник: facebook.com
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