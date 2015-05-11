Не только паспорта

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Генеральный директор компании RecFaces Тамара Морозова рассказала о том, какие новые сценарии взаимодействия появятся в обществе с массовым внедрением биометрии.

Несмотря на возраст идеи, биометрическая идентификация людей до недавних пор оставалась экспериментом и игрушкой, не готовой к массовому серьезному применению в бизнесе и на государственном уровне. Но 2017 год должен открыть новую главу в истории биометрии во всем мире. Давайте попытаемся спрогнозировать, как изменится жизнь в скором будущем.

В биометрии важен комплексный подход

В наше время распознать соответствующими сенсорами и представить в цифровом виде можно практически любую осязаемую характеристику человека, будь то изображение и 3D-модель лица, радужка глаза, отпечаток пальца, рисунок вен или голос.

При этом единственный способ биометрической проверки нельзя считать полностью безопасным. Некоторые энтузиасты смогли обмануть датчики отпечатков пальца в современных смартфонах с помощью принтера и скотча.

Для борьбы с подобного рода ошибками в будущем будет применяться мультимодальная верификация, в которой для распознавания человека используются сразу несколько биометрических факторов. Многофакторность не только снизит вероятность ошибок, но и значительно повысит защищенность и надежность системы.

Где сейчас используется биометрия

Точность и скорость современных биометрических систем настолько высока, что на них уже делают серьезную ставку как бизнес, так и государственный сектор. Крупные зарубежные банки идентифицируют своих клиентов по отпечатку пальца и сосудистому рисунку ладони, по сочетанию голоса и лица, по радужной оболочке и голосу. Биометрия используется как для осуществления операций через смартфон, так и непосредственно в отделениях и банкоматах. Банкоматы Diebold — одного из крупнейших поставщиков ATM в мире, — отныне в обязательном порядке оснащаются сканером отпечатков пальцев. Для проведения операции банкам лишь остается задействовать соответствующую функцию. Массовой установки подобных устройств в России можно ждать в течение двух-трех лет.

Самым крупным и известным опытом использования биометрической идентификации в мире стали биометрические паспорта. Это лишь самое базовое использование уникальностей человеческих черт — в таких паспортах в зашифрованном виде хранится фотография владельца, отпечатки пальцев и текстовая информация. С развитием технологий к набору добавятся снимки радужки глаза и другие факторы. Учитывая шифрование, подделать подобные чипы и информацию на них практически невозможно.

Госуслуги в обмен на улыбку

Совсем недавно министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в интервью «Известиям» отметил, что уже начаты работы по интеграции биометрической идентификации в портал госуслуг. Прогресс наблюдается колоссальный — многие крупные банки запустили несколько пилотных проектов и сообщают об успехе, другие планируют получить первый опыт в этой области до конца текущего года. В это время компания RecFaces идет еще дальше, предлагая клиентам не просто алгоритм, а универсальную платформу многофакторной идентификации.

На государственном уровне уже анонсирован запуск работы над концепцией национальной биометрической платформы (НБП) — базы с личными биометрическими данными граждан.

НБП интегрируют с интернет-порталом госуслуг, а это значит, что наши данные заменят паспорт при совершении юридически значимых операций. На текущей стадии Центробанк совместно с Минкомсвязи готовят пилотный проект в 10 банках, силами которых начнется наполнение НБП биометрическими образцами. Если тестирование пройдет удачно, в будущем авторизацию через НБП можно будет использовать при получении государственных, банковских и прочих услуг.

Где бы вы ни оказались, биометрические метрики подтвердят вашу личность, даже если с собой у вас не окажется ни одного документа.

Более того, биометрическая авторизация откроет возможности для получения полного спектра банковских услуг в любом банке без необходимости посещать отделение. Двухмодальная верификация не только ускорит процесс получения услуг, но и повысит уровень их надежности, в том числе в дистанционных и мобильных каналах.

Банкинг без паспортов, карт и SMS

Банки одними из первых всерьез задумались об адаптации биометрических решений в своей работе — как во фронт-, так и в бэк-офисах. Новые способы идентификации не только делают работу с банковскими продуктами удобней и безопасней, но и защищают банк от внутреннего мошенничества. С появлением обязательной биометрической идентификации выписать кредит по одной лишь копии паспорта будет невозможно — даже в самом далеком региональном отделении банка клиент предоставит свои биометрические данные, которые пройдут проверку в центральном офисе.

Появление первой версии 3D Secure, в которой для подтверждения банковской операции необходимо ввести код из SMS, было маленькой революцией, обезопасившей онлайн-платежи. В Китае уже существует сеть банкоматов, распознающих лица держателей карт Union Pay. Двухмодальная биометрическая верификация позволит вовсе отказаться от паролей для онлайн-кабинетов, PIN-кодов для банковских карт и любых иных кодов подтверждения.

Можно будет отказаться даже от самих банковских карт!

Если вы забыли карточку дома, банкомат все равно выдаст вам деньги, условно говоря, узнав вас в лицо. А если сканеры обнаружат несоответствие, то даже при наличии банковской карты терминал откажет в выдаче наличных и проведении операций.

Аэропорт без границ

Безопасность — не единственное предназначение биометрических систем. Для законопослушных граждан такой способ идентификации открывает все двери — в прямом смысле.

Любой авиаперелет начинается с многочисленных контролей и досмотров. В аэропорту вам больше не придется два-три раза показывать паспорт, посадочный талон и билет, проходить несколько контуров контроля. Зайдя в терминал и миновав рамки металлодетектора, вы сразу сможете пройти к нужному гейту. Подобные сервисы уже тестируются в Финляндии авиакомпаниями Finnair и Finavia, в США аналогичный эксперимент проводится сразу в нескольких аэропортах.

Биометрическая идентификация избавит вас от необходимости получать посадочный талон на стойке с длинной очередью. Вместо проверки билета и паспортного контроля вы просто проходите в поле обзора камеры или смотрите в линзы сканеров лица и глаза. Идентифицировав пассажира, система указывает вам путь к гейту, сообщает текущий статус рейса, информирует о погоде в месте назначения. Никаких очередей на посадку и отрыва посадочного талона — вы проходите из зоны ожидания прямо на борт лайнера.

Нет испытующих взглядов пограничников, многократной демонстрации паспорта. В бывших зонах погранконтроля вы будете подтверждать свою личность двухмодальной верификацией лица и радужной оболочки глаза. Такой сценарий ждет нас не в самые ближайшие годы, но в среднесрочной перспективе — наверняка.

Офисная жизнь по-новому

Такие способы идентификации сотрудника, как пароли, PIN-коды и магнитные карты должны уйти в прошлое. Они попросту небезопасны. Пароль и код нетрудно украсть или подобрать, электронный ключ можно передать, и лишь биометрические данные всегда будут принадлежать конкретному человеку.

Подкрепив офисные системы безопасности и учета рабочего времени биометрическим распознаванием, можно избавить компанию от воровства, несанкционированного проникновения, прогулов. К примеру, «Почта Банк» уже внедрил систему распознавания лиц сотрудников фронт-линии, и это лишь один из множества подобных проектов.

Представьте, что ваши подчиненные смогут пройти в важные помещения только по отпечатку пальца и распознаванию лица. Видеонаблюдение с идентификацией лица всегда поможет обнаружить постороннего, даже если его провели сотрудники. Это полностью обезопасит офис от банальных краж техники, промышленного шпионажа и множества других негативных сценариев. И в отличие от обычного видеонаблюдения, камеры с биометрическим распознаванием избавят компании и учреждения от необходимости хранить огромные объемы данных, фиксируя в архиве лишь нужные кадры с нужными людьми.

Персональный шоппер в каждом зале

Биометрия начинает применяться в качестве маркетингового инструмента, причем для работы как с постоянными, так и новыми клиентами. Первой ласточкой подобных сервисов в России можно считать проект оплаты покупок при помощи биометрической верификации, стартовавший в конце прошлого года в «Азбуке вкуса».

Биометрия вообще отлично сочетается с ритейлом. Например, магазины одежды в условиях жесткой конкуренции сильнее всего нуждаются в биометрической идентификации и аналитике поведения клиентов. Владельцы розничного бизнеса и сами будут рады навсегда избавить вас от назойливых продавцов, ведь теперь камеры смогут запомнить посетителя и проанализировать его вкусы, зафиксировав время, проведенное у стойки с той или иной моделью одежды. На основании этих данных можно будет сразу предложить релевантные товары или заинтересовать промоакциями, например, скидкой на одежду, которой клиент многократно интересовался, но так и не купил.

Уже при повторном посещении магазина вы получите конкретные рекомендации на основании прошлых покупок и интересов. Часто примеряете яркие платья? Приложение в смартфоне или консультант сразу покажут новую коллекцию. Приобрели пиджак и строгую рубашку? В следующий раз промоэкраны магазина покажут вам другие элементы делового стиля. И вам больше не придется предъявлять карту магазина или называть свой телефонный номер, ведь ваш ID в CRM-системе магазина появится на экране менеджера спустя всего пару секунд после входа в магазин.

Собранные таким образом данные пригодятся магазину и при составлении новых коллекций. Никакие исследования, фокус-группы и опросы с небольшой выборкой не смогут заменить настоящие большие данные от биометрической идентификации. По сути, маркетинговое исследование будет проводиться непрерывно, а его самые последние результаты можно будет посмотреть в любой момент. Биометрическая идентификация и аналитика перевернут сферу маркетинга и маркетинговых исследований.

Зрелищные мероприятия без скандалов

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 вопрос безопасности зарубежных гостей и отечественных болельщиков встает особенно остро. Даже простейшая биометрия позволяет безошибочно идентифицировать нежелательных посетителей.

Чтобы ускорить процесс прохода зрителей на стадион, лучше использовать видеосистемы, способные обрабатывать изображения лиц сразу десятков человек. И это не фантастика — подобные системы уже внедряются на российских стадионах. Прошедший весной в Великобритании финальный матч Лиги чемпионов уже контролировался установленной полицией Кардиффа системой распознавания лиц. В скором будущем, собираясь на концерт или матч любимой команды, вы больше не будете беспокоиться за безопасность мероприятия.

Продолжение следует

Десять лет назад никто не мог и подумать, что рядовые смартфоны будут идентифицировать своего владельца по отпечатку пальца и снимку лица, причем делать это быстро и безошибочно. Пять лет назад не было и мысли о том, что можно оплатить телефоном покупку в любом магазине, приложив палец к кнопке. А еще через пять-десять лет странной покажется сама мысль о том, что при себе надо иметь какие-то документы. Повысится безопасность, откроется столько новых возможностей и сервисов, что это навсегда изменит и государство, и бизнес, и само общество.

Прогресс стремителен, технологии рождаются и проникают в массы в течение считанных лет. Первые из описанных в статье сценариев станут реальностью в ближайшие два-три года. Остальные — вопрос пяти-семи лет.

Источник: rb.ru





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